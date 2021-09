Test Apple iPhone 13 og iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13 er bedre der det teller

De viktigste oppgraderingene er på plass.

iPhone 13 og iPhone 13 Mini er de «vanlige» modellene fra Apple for i år. De er svært gode over det hele, men skjermene begynner å bli gammeldagse.

Apple har fornyet nesten hele utvalget telefoner i år. To nye «vanlige» iPhone 13-modeller har kommet til, og to heftiere iPhone 13 Pro-utgaver. Vi har alt rukket å bli grundig imponert av kamera og skjerm i iPhone 13 Pro, men hvordan er standardvarianten?

De par siste årene har vi titt og ofte anbefalt den vanlige utgaven over Pro-variantene. Rett og slett fordi de dyrere versjonene ikke har gitt nok merverdi til å rettferdiggjøre 2–3 tusenlapper opp i pris. De har vært objektivt bedre med litt ekstra småplukk som zoom-kamera, støtte for RAW-filer fra kameraet og enda litt mer påkostede materialer. For å nevne noe.

I år har vi langt på vei - om ikke en snudd situasjon, så en der forskjeller og pris på iPhone 13 og iPhone 13 Pro er utliknet. Du får nok ekstra i Pro-versjonene til å rettferdiggjøre 2500 kroner opp fra utgangspunktet. Men hvor godt er utgangspunktet?

På noen områder er det ekstremt bra - men på ett viktig et begynner det å knirke ganske mye; skjermen.

Nesten identisk design

Designet på iPhone 13 og iPhone 13 Mini er mer eller mindre identisk sammenlignet med fjorårets modeller. Det kantete, og i våre øyne lekre, designet er fortsatt på plass, og dimensjonene er stort sett helt like også.

Årets modeller er ørlite tykkere, og kamerahumpen på baksiden er også litt større, men dette merker man ikke noe av i praksis. Den eneste måten du kanskje merker det på er hvis du prøver å bruke et av fjorårets deksler på iPhone 13 - det går ikke. Finurlig går det imidlertid andre veien, altså et iPhone 13-deksel på en iPhone 12.

Selv om formen er nesten identisk på iPhone 13 og iPhone 12, er fargene nye. Mobilen kommer nå rosa, blå, «midnatt» (svart), «stjerneskinn» (hvit) og rød. Til test fikk vi tilsendt en blå iPhone 13 og en svart iPhone 13 mini, og testpanelet var unisont enige om at den blå definitivt var penest.

En annen liten designendring sammenlignet med fjorårets modell er at kameraobjektivene på baksiden nå er diagonalt plassert på kamerahumpen. Hvorvidt dette er gjort bare for at den visuelt skal skille seg fra 2020-modellen, eller om det er for å få plass til et større batteri på innsiden, er ikke godt å si. Men annerledes er det i hvert fall!

Vi har fortsatt veldig sansen for iPhone-designet Apple introduserte i fjor, og aluminiumsrammene på iPhone 13 og iPhone 13 mini er på mange måter fortsatt et visuelt penere grep enn den blanke stålrammen på Pro-modellene. Rett og slett fordi de plukker opp langt færre fingermerker enn stålrammen, og gjør seg dermed bedre i bruk over lenger tid.

Étt lite potensielt negativt punkt er verdt å nevne, og det er de litt skarpe kantene. En del irriterer seg over ergonomien til den kantete designen over tid - men det er spesielt aller største iPhone som blir vond å holde over tid, mens Mini og den vanlige er lettere å handskes med.

Årets telefoner har blitt litt tykkere enn fjorårets.

Modell iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max Samsung Galaxy S21 Ultra Skjerm 5.4" 2340 x 1080px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6,8, 1440 x 3200px, 120 gz OLED, opptil 1500 nits - - - - Størrelse (HxBxD) 131,5 x 64,2 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 160,8 x 78,1 x 7,65 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm - - - - Vekt 140g 173g 203g 238g 226g 227g - - - - Systembrikke A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring Samsung Exynos 2100, 8 kjerner, 2,9 ghz, ARM Mali G78 MP14 grafikk - - - - Hovedkamera 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8), LiDAR 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8), LiDAR 12 MP tele (f.2,2), vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4), LiDAR 108 MP primær, (f.1,8), 12 MP ultra-vidvinkel (2,2), 10 MP tele, (f.2,4) 10 MP tele (f.4,9) m 0,5 zoom/100x zoom - - - - Video 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 4K 60FPS med HDR 8K 24FPS, 4K 60FPS - - - - Frontkamera 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 12 MP vidvinkel (f.2,2) 40 MP vidvinkel, (f.2,2) - - - - Pris ved lansering 8490 kr, 9790 kr, 12.090 kr 9790 kr, 11.090 kr, 13.390 kr 12.290 kr, 13.590 kr, 15.890 kr, 18.190 kr 13.490 kr, 14.790 kr, 17.090 kr, 19.390 kr 13.990 kr, 15.290 kr, 17.890 kr 12,590 kr, 13,490 kr, 15,490 kr - - - -

Fra venstre; iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 og iPhone 13 Mini.

Årets store oppgradering: Batteritiden

Selv om iPhone 13 og iPhone 13 Mini ser omtrent identiske ut som sine forgjengere på utsiden, bedyrer Apple at mye har skjedd på innsiden. Og da snakker vi ikke bare om programvaren, men de fysiske komponentene som Apple har stokket rundt på. Mobilen har tross alt blitt litt tykkere, og batteriet har fått fått mer plass på innsiden.

Apple hevder batteritiden har økt med 1,5 timer for iPhone 13 Mini, og hele 2,5 timer for iPhone 13, sammenlignet med fjorårets tilsvarende modeller.

Siden det er svært ulike måter å bruke telefoner på er det vanskelig å si veldig spesifikt om påstanden stemmer. Det vi derimot vet er at batteriene har blitt større - ni prosent større for iPhone 13 Mini og 15,1 prosent for iPhone 13 - og dette gjør naturligvis utslag. Hvorvidt det vil utgjøre nøyaktig 1,5 timer eller 2,5 timer for deg med ditt bruk, er vanskelig å si. Det vi med sikkerhet kan si er at tiden mellom hvert anløp til stikkontakten jevnt over er en del lenger for begge telefonene i år, og at «på grensen»-faktoren til fjorårets Mini på langt nær er like plagsom dette året.

I fjor var batteritiden rett og slett et stort hinder for iPhone 12 Mini, og vi måtte virkelig tilpasse bruken vår for at mobilen skulle holde ut hele kvelden. I år er situasjonen merkbart bedre. Med iPhone 13 Mini kommer vi oss gjennom dagen, men normal bruk, om enn så vidt. En dag til og med bedre enn dét. Vi klokket inn nesten fem timer aktiv skjermtid, fra 06:30 til 23:30, og batteriet sto fortsatt på 21 prosent ved leggetid. Det ville ikke ha skjedd med fjorårets mini.

Mer lagringsplass og fortsatt lynrask

Hovedkameraet er hentet fra fjorårets iPhon 12 Pro Max. Det betyr at hele bildebrikken flytter på seg, og at hver piksel er forholdsvis stor og kan samle mye lys. Det er en vesentlig oppgradering fra de vanlige iPhone 12-modellene i fjor.

Lagringsplass i de billigste iPhone-versjonene har vært et diskusjonstema i mange år. Fra iPhonene kom med 8, via 16 og 32 gigabyte lagring. Nylig har de billigste vært å få med 64 gigabyte, men også det er litt trangt når du begynner å filme i 4K, for eksempel. I år er den minste nye iPhonen tilgjengelig fra 128 gigabyte, og da snakker vi en lagringsmengde som er tilstrekkelig for iPhone-brukere flest.

Det kan fortsatt være noen som vil ønske å oppgradere, men du skal ha ekstreme behov før du sikter mot største utgave med 512 gigabyte lagring. Vi hadde valgt den minste eller eventuelt den mellomste, forutsatt at innhold lastes av til skyen noenlunde regelmessig.

iPhone 13 Mini er den eneste mobilen i sitt slag. Ingenting annet er like kraftig på ytelse og foto

På innsiden har disse to mobilene prosessorer som er lynende raske - kvikkere enn laptoper flest. Eneste forskjell opp mot iPhone Pro-modellene er at de dyrere har en ekstra grafikkprosessorkjerne, og potensielt kan drive spill og annen grafikk med litt høyere detaljnivå enn iPhone 13 og 13 Mini. Det kan og påvirke ting så som redigering og eksportering av video, for eksempel.

Like fullt mistenker vi at mesteparten av de ekstra kreftene i Pro-modellene, og litt til, vil gå til å drive den mer krevende skjermen som oppdaterer seg dobbelt så ofte som iPhone 13-skjermene. I ytelsestester yter de to parene nokså likt hverandre på de fleste områder.

I menyer og apper er den ekstra grafikkjernen knekkende likegyldig. iPhone 13 tusler og går uanstrengt og uten stopp eller hopp i menyanimasjonene. Alt som forventet, altså - og strengt tatt slik det allerede har vært en stund.

En av flere småbugs som fortsatt er i iOS 15 på iPhone 13; Instagram-logoen strekker seg opp i klokkefeltet. Det er enkelte skjønnhetsfeil i disse nye telefonene, men heldigvis få kritiske feil - og typisk ryddes de fleste av disse unna i løpet av kort tid etter salgsstart.

Til underholdning, spill og film

Som telefon har iPhonene gjort det sammenhengende bra de siste årene. Det er god lyd under samtale, og den presise touchresponsen i skjermen gjør det lett som en plett å taste meldinger. Det bidrar også til å gjøre det fint og presist å game på disse telefonene, og selv om skjermen ikke har 120 hertz Pro Motion, slik de dyrere iPhonene har, leverer den et flott og lyssterkt bilde som ikke har noen problemer med lesbarhet i sola.

HDR-støtte er på plass slik at serier og film ser bra ut på skjermen.

Kraftige høyttalere gjør at man kan klare seg med lyden rett fra telefonen når man spiller. Og det betyr dessuten at det er lett å høre når den ringer og ligger langt unna, eller hvis man har godt sovehjerte og alarmen går av.

iPhone 13 foran iPhone 13 Mini. De to er nærmest helt like - alt som skiller dem er batteristørrelse.

Kamera: bedre enn i fjor, svakere enn i Pro

Det er de to vante kameraene som henger i iPhone 13; et vidvinkelkamera og et enda mer vidvinkel. Ultravidvinkel, om du vil. Hovedkameraet har i år fått «Sensor Shift» - den samme stabiliseringsløsningen som fjorårets iPhone 12 Pro Max. Strengt tatt er det samme kamera som var i fjorårets toppmodell, og det merkes.

Her får du skikkelig gode bilder i mørket, og du får lynraske bilder i dagslys. Å stoppe et viltert kjæledyr eller barn i lek er null problem, og selv uten Lidar-avstandsmåleren som «ble værende igjen» i Pro Max gjøres fokusjobben unna på et øyeblikk - som regel til perfeksjon.

Forskjellene opp til årets pro merkes best når det blir mørkt. iPhone 13 Pro vil bruke mindre tid på langeksponeringene og få med flere detaljer likevel. Typisk er at der iPhone 13 Pro vil ha to sekunders eksponering, må iPhone 13 ha tre sekunder på seg, og da leverer den fortsatt et litt svakere bilde.

Som forøvrig ville vært ett av de aller beste oppnåelige nattbildene fra noen telefon i fjor. Det er altså mer enn akseptabelt, men Apple har dratt kvaliteten ett steg lenger i storebror.

Ellers må vi nevne at zoom-kameraet fra Pro Max er borte og det samme er fokusmuligheten i ultravidvinkelen. Det siste er viktig, for det betyr at du ikke har noen makromodus her, slik du har i de dyreste iPhonene. Frontkameraet er ellers likt både det du finner i de større modellene og i fjorårets modeller, og resultatene forholdsvis like det vi er vant til. Nye prosessorer kan likevel gi litt bedre bildekvalitet her og der, siden de behandler signalene fra kameraene.

Apple har også lagt til fargeprofiler i kameraappen på iPhone 13. Det gjør at du kan velge fargestilen du ønsker på bildene dine uten at hudtoner påvirkes på samme måte som med tradisjonelle filter. Funksjonen er testet i iPhone 13 Pro-testen som du finner her.

Til slutt

iPhone 13 er vesentlig raskere enn i fjor. Den har mye bedre kamera enn i fjor. Batteriet varer lenger enn i fjor. Det er vanskelig å rett ut mislike en iPhone, så lenge Apple ikke har gjort de store sprellene.

Men samtidig har det vært på høy tid å få gjort noe med 60 hertz-skjermene i et par generasjoner telefoner nå. Og med Pro Motion i de dyrere modellene har Apple begynt på den reisen. Men for nå er basisutgavene av iPhoen 13 «etterlatt» som de eneste i sin prisklasse på markedet som fortsatt har 60-hertz skjermer.

Vi snakker altså om en litt blandet mobilopplevelse, der avstanden i brukeropplevelse har blitt lenger opp til Pro-modellene, uten at prisforskjellene har blitt større. Det gjør at dette er året der det kan være vel så greit å vurdere en Pro som en vanlig utgave.

Unntaket er hvis du skal ha en telefon som er skikkelig liten. iPhone 13 Mini er alene i sin klasse. Ingenting annet kan vise til ytelse som forbigår de fleste vanlige laptoper, samtidig som det er så smått. Den er rett og slett unik - og får uttelling for det i karakteren.

Mens den vanlige iPhone 13-utgaven, hvor trygt og naturlig et valg den enn er, må finne seg i årets svakeste skusmål for en iPhone. Alle de tre andre modellene har en eller flere faktorer som roper «velg meg», mens iPhone 13 «bare» er en iPhone. Samtidig kan vi nok ganske trygt anta at den vil bli en storselger.

