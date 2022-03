Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Dreame W10

Dreame W10 gjør noe ingen annen robotstøvsuger på markedet kan

Niklas Plikk

Det foregår et kappløp blant verdens robotstøvsuger-produsenter, men nøyaktig hva som er det endelige målet er det nok ingen som er helt sikre på.

Innovasjon og nytenkning står i hvert fall øverst på agendaen, og akkurat nå ligger de kinesiske selskapene et hestehode foran de andre.

Nye produkter sendes ut fra fabrikkene i et forrykende tempo og med stadig mer spennende funksjoner. Den siste robotstøvsugeren som har havnet på testbenken vår er Dreame W10, som vi både syntes var såpass unik, og rar, at vi heller ville lage en egen test av den, fremfor å inkludere den i vår store samletest av robotstøvsugere.

For selv om det er en robotstøvsuger, er støvsugingen det minst interessante med W10. Det er den enorme dokkingstasjonen som er stjernen her, og de to moppene på undersiden av roboten.

Dette er nemlig mer en automatisk vaskerobot med støvsugermuligheter, enn en robotstøvsuger med mopptilbehør, slik resten av konkurrentene gjerne er.

Dreame W10
Veldig gode vaskeresultater

Krysse av God på støvsuging også

Krysse av Automatisk vasking av moppene fungerer utmerket

Krysse av Smart app hvor man også kan bestemme vaskemetode

Krysse av Store vanntanker i dokkingstasjonen

Krysse av Basen i dokkingstasjonen kan tas ut for å rengjøres Ting å tenke på Bytt Kjempedyr

Bytt Tømmer ikke støvbeholderen automatisk

Bytt Moppene kan ikke løftes opp

Bytt Moppene kan ikke tas av for å rengjøres manuelt

Bytt Ikke noe frontkamera eller objektunngåelse

Bytt Sliter å komme over høye terskler

Bytt Ganske høy

Vaskerobot forkledd som støvsuger

Rent designmessig ser W10 utvilsomt ut som en ganske tradisjonell robotstøvsuger. En svakt D-formet fasong gjør at den skal komme ekstra godt inn i hjørner, selv om børsterullen på undersiden ikke er særlig stor.

Dreame W10 er litt høyere enn flere av robotstøvsugerne vi har testet tidligere, og måler hele 10,5 centimeter fra bunn og til toppen av lidar-tårnet. Måler vi bare til toppen av selve «kroppen» er det snakk om 9,7 centimeter. Uansett er den såpass høy at den ikke passer under mange sofaer.

På undersiden finner man to runde, roterende våtmopper. De holdes fast magnetisk, og kan enkelt tas av hvis man ønsker å bare støvsuge, og ikke moppe, gulvet.

På toppen finner vi den velkjente lidaren – lasernavigasjonen som hjelper roboten å kartlegge hjemmet ditt og finne frem uten problemer – og en luke som skjuler støvbeholderen. Støvbeholderen må du tømme manuelt, i motsetning til mange nyere modeller, som automatisk tømmes i en beholder i dokkingstasjonen. Men W10s dokkingstasjon er ikke helt som andre dokkingstasjoner.

Som nevnt er Dreame W10 mer en vaskerobot enn en robotstøvsuger, men likevel har den ikke en vanntank om bord, slik nærmest alle kinesiske robotstøvsugere har. Vanntanken sitter i stedet i dokkingstasjonen. Og dokkingstasjonen er diger. På innsiden har den nemlig både en vanntank for rent vann, som rommer cirka fire liter, og en sekundær vanntank i samme størrelse, som fylles med møkkete vann hver gang W10 returnerer.

Når Dreame W10 skal ut på oppdrag bruker hele maskineriet litt tid på å forberede utstyret. Rent vant skylles fra tanken i dokkingstasjonen over moppene mens de snurrer rundt og dytter borti et ruglete underlag. Dette skal sikre at de er rene og pene, og korrekt fuktet, før roboten forlater hjemmet sitt.

Deretter begir den seg ut på tur og både støvsuger og mopper samtidig. Ettersom det ikke er noen vanntank om bord, vender W10 med jevne mellomrom tilbake hjem for å vaske moppene, hvor vanntanken for møkkete vann gradvis fylles opp.

Ettersom vanntankene er såpass store er det ikke plass i dokkingstasjonen til en støvbeholder. Dermed er det ingen automatisk oppsuging av støvbeholderen her, slik vi har blitt bortskjemt med på flere andre toppmodeller. Så selv om du slipper å fylle på vann særlig ofte, må du likevel manuelt tømme støvbeholderen jevnt og trutt. For støvallergikere kan det nok tenkes at det er å foretrekke å skifte vanntank og vaske moppen fremfor å tømme støvbeholderen selv, men her blir det altså motsatt.

Som vi har nevnt tidligere så gleder vi oss til Roborock S7 MaxV Ultra havner på testbenken, som skal gjøre «alt» dette.

I aksjon: Mye å like, men den har noen utfordringer

Den første gangen vi fyrer opp Dreame W10 – etter å ha satt opp appen, fylt på vann i dokkingstasjonen og satt på moppene – tar det ikke lang tid før vi møter et av produktets største ankepunkter. Den er nemlig ikke særlig flink til å komme over dørterskler. For testens skyld har vi satt dokkingstasjonen i det samme rommet som vi pleier å bruke for terskeltesting av alle robotstøvsugere, hvor terskelen er akkurat i underkant av to centimeter.

Det skulle vise seg å være for høyt for Dreame W10. Den klarer å komme inn døren, men ikke ut, så under testperioden har vi midlertidig løst det ved å legge et avrundet plastdeksel ved terskelen, men denne begrensningen kan være en «dealbreaker» for mange. Det andre kan være høyden, som vi har nevnt, som kan gjøre at den ikke kommer inn under sofaen din, eller andre lave møbler.

Så fort terskelutfordringen ble løst, navigerte Dreame W10 seg rundt uten problemer. Den har til og med en egen modus for å raskt kartlegge boligen din, uten at den faktisk rengjør. Veldig greit for å kunne komme raskt i gang, ettersom den ikke trenger å kjøre rundt i hver eneste krik og krok.

Etter ti minutter kartlegging er den klar for sitt første oppdrag. Da kan du også navngi de ulike rommene den har oppdaget, og redigere hvor grensene mellom rommene går, i tilfelle den ikke klarte å gjette det selv.

I appen kan du bestemme hvor kraftig sugekraften skal være og hvor våte moppene skal være. Ved maks oppsugingskraft – turbo – er den ganske høylytt, så dette er neppe noe du vil sette på når du er hjemme, men de tre andre modusene er langt mer overkommelige.

Moppen kan du velge mellom å være litt våt, normal eller veldig våt. Dette styrer altså hvor mye vann fra tanken i dokkingstasjonen som skal brukes hver gang roboten returnerer til basen. Man kan også bestemme hvor ofte den skal returnere for å vaske børstene og fukte dem igjen. Enten basert på hvor mange kvadratmeter den har rengjort, eller om den skal gjøre det etter hvert rom. Vi synes det beste var å sette den til å returnere etter et visst antall kvadratmeter rengjøring.

Forunderlig nok kan du ikke bestemme rengjøringsgrad når du setter roboten til å rengjøre basert på en timeplan, kun når du aktiverer den manuelt via appen. Ved timeplanrengjøringen følger den forrige brukte innstilling.

God på gulv, OK på tepper

Kort fortalt synes vi Dreame W10 gjør en relativt god rengjøringsjobb. Som forventet er det på vaskeresultatene den skinner, men også støvsugingen er mer enn godkjent. I spesifikasjonene kan vi lese at den skal ha samme oppsugningsevne som Dreame Z10 Pro som vi testet i fjor høst, og i praksis fikk vi veldig like resultater.

Vi utfordrer alltid robotstøvsugerne vi har inne til test med en rekke ulike ting på gulv og tepper, inkludert cheerios, ris og salt. På vanlig laminatgulv fikk W10 opp alt ris og salt, mens på runden med Cheerios var det et par-tre ringer som ble igjen på gulvet. Ved måling var det likevel nok til å få toppscore, ettersom de veide så lite. På teppet blir resultatene nesten identiske med Dreame Z10 Pro; 74 prosent av saltet i teppet ble plukket opp, mot 80 prosent hos Z10 Pro.

Men med tanke på at Dreame W10 er laget nettopp for å vaske gulv, er kanskje ikke tepperesultatene så viktige uansett.

Merk at den nekter å gå opp på et teppe hvis du har moppene satt på. Da kjenner den automatisk når den beveger seg opp på et teppe, og rygger unna og vasker heller rundt. Her savner vi funksjonaliteten fra Roborock S7, hvor moppen fysisk løftes opp når den gjenkjenner et teppe, slik at den kan fortsette å navigere seg rundt i rommet, selv om du har et teppe.

Når det kommer til vaskeresultater får vi et enda bedre inntrykk av Dreame W10. Med de roterende moppene, som snurrer 160 ganger i minuttet og faktisk trykkes ned mot gulvet mens den kjører rundt, klarer den å få opp de fleste enkle flekker på gulvet. Kaffeflekker og juiceflekker går uten problemer, og selv inntørkede ketchupflekker forsvinner fra gulvet.

Åpne fullskjerm Før: Etter:

På mer «inngrodde» flekker blir du ikke kvitt alt, men det er også vanskelig å forvente av en selvgående robot som dette. Skikkelig skrubbing med en børste eller svamp er fortsatt løsningen for de vanskeligste flekkene.

Merk at selv om W10 tilsynelatende får med seg (nesten) alt søl på bildene over, kjente man likevel at gulvet var bitte litt klissete etter at vannet hadde tørket opp. Det måtte enda en runde med støvsugeren før det var helt rent.

Dreame W10 kommer seg for øvrig godt rundt omkring i hjemmet, men mangler de mer avanserte sensorene på fremsiden som flere andre aktører, inkludert Dreames egen Z10 Pro, har. Dermed ignorerer den glatt om det ligger kabler på gulvet, sko, skolisser, småleker eller egentlig alt som ikke er tungt nok til å dytte inn «frontspoileren», eller høyt nok til at det blir oppdaget av lidaren på toppen. Med andre ord: Den kommer til å sette seg fast med mindre du holder gulvet ryddig.

Vedlikehold

Til tross for at vanntakene i dokkingstasjonen er på over fire liter hver, synes vi at de tømmes litt raskere enn vi først hadde trodd. Etter fire rengjøringer fordelt på fire dager, cirka 28 kvadratmeter hver gang, er tanken tom. Da må vi tømme tanken med det møkkete vannet først, og fylle på den andre tanken med rent vann. Ingen stor prosess, men hvis du skal bruke robotstøvsugeren ofte er dette altså noe du må belage deg på å gjøre til et ukentlig gjøremål.

Moppene på undersiden vaskes som nevnt hver gang de kommer tilbake til dokkingstasjonen, og tørkes også av vifter når den ikke er i bruk, for å sikre at det ikke skal danne seg mugg eller bakterier i børstene. Dette fungerer godt, og etter to uker med mye rengjøring ser moppene fortsatt rene og pene ut.

Likevel stusser vi over at de ikke kan tas av fra plastfestene, slik at de kan vaskes skikkelig. Vi vet om lignende modeller hvor moppene festes med borrelås, nettopp for at de skal kunne vaskes i høy temperatur i vaskemaskin. Med Dreame W10 anbefales det utelukkende å bruke vann, ikke noe vaskemiddel, som gjør denne avgjørelsen enda underligere. En ekstra mopp koster for øvrig et sted mellom 200 og 300 kroner hos de norske butikkene som foreløpig selger W10.

Oppdatert 7. mars: Vi har fått bekreftet av Dreame at moppene kan vaskes i vaskemaskin, men da anbefales det å putte dem i en tøypose, for å skåne vaskemaskinen mot plastdelene.

Konklusjon

Dreame W10 fremstår som et veldig annerledes produkt enn den forrige Dreame-roboten vi hadde inne til test. Der Dreame Z10 Pro var veldig lik de andre (beste) robotstøvsugerne på markedet, men til en lavere pris, er Dreame W10 det motsatte. Den byr på noen helt unike funksjoner, men koster også betydelig mer enn de fleste.

Dreame W10 koster hele 12.000 kroner i skrivende stund, og til den prisen skal du jammen meg være glad i nyvaskede gulv for å velge denne over andre robotstøvsugere. Vi har fått beskjed at Dreame at veiledende pris i Norge vil være på 8999 kroner, så når den prisen faktisk inntreffer vil det være en hyggeligere deal. Men mye penger er det likevel.

For all del, W10 gjør en fremragende vaskejobb og dokkingstasjonen gjør en god jobb med å automatisk vaske moppene og holde dem våte gjennom hele rengjøringsoppdraget. Men den gode vaskeopplevelsen har gjort at andre ting har måttet vike. Den tømmer ikke støvbeholderen selv, den sliter å komme over vanlige dørterskler og den er såpass høy at den kanskje ikke kommer under sofaen din engang. Uten frontkamera vil den også sitte fast i ting på gulvet oftere, noe den langt billigere Dreame Z10 Pro fra samme selskap ikke sliter med.

Med såpass mange mangler, og en høy pris, er det ikke noe vi kan gi en generell anbefaling til. Selv om den kan være perfekt for deg som så etter en vaskerobot som også gjør en formidabel støvsugerjobb.

7 Bra Dreame W10

Krysse av God på støvsuging også

Krysse av Automatisk vasking av moppene fungerer utmerket

Krysse av Smart app hvor man også kan bestemme vaskemetode

Krysse av Store vanntanker i dokkingstasjonen

Krysse av Basen i dokkingstasjonen kan tas ut for å rengjøres Ting å tenke på Bytt Kjempedyr

Bytt Tømmer ikke støvbeholderen automatisk

Bytt Moppene kan ikke løftes opp

Bytt Moppene kan ikke tas av for å rengjøres manuelt

Bytt Ikke noe frontkamera eller objektunngåelse

Bytt Sliter å komme over høye terskler

Bytt Ganske høy

