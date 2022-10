Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Galaxy Watch 5 Pro frister med titan og safirglass

Smartklokken for alle med Android-mobil.

Samsung sin smartklokkeserie Galaxy Watch har i flere år vært et av de beste alternativene for deg som bruker en mobiltelefon med Android.

Nå har serien fått to nye familiemedlemmer i form av Galaxy Watch 5 og Galaxy Watch 5 Pro, hvor prisene varierer fra rundt 2800 kroner for den minste utgaven av Galaxy Watch 5 (40 millimeter) og opp mot 5500 kroner for Pro-utgaven med mulighet for 4G om bord.

I denne testen har tatt en nærmere kikk på Galaxy Watch 5 Pro-utgaven – som er den modellen som har fått de fleste oppdateringene i år – selv om den også har mye til felles med fjorårets Galaxy Watch 4-klokker. Mye av spesifikasjonene er nemlig like, som for eksempel skjermen som brukes.

Vi tar derfor for kun for oss de nye oppdateringene, slik at det vil kunne være greit å lese den forrige testen av nettopp Watch 4-klokkene om det er ting vi ikke penser innom i denne testen.

8.5 Meget bra Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm LTE Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Frister med titan og safir i et nytt design. Fordeler + Meget behagelig å på seg

+ Solid takket være titan og safirglass

+ God og lyssterk skjerm

+ Rask i bruk

+ Mindre rusk i programvaren enn tidligere

+ Bedre batteritid enn fjorårets modell

+ Grei og kurant å holde samtaler med Ting å tenke på — Holder fortsatt "bare" et par dager med tungt bruk

— Stor for mange (45 mm)

— Ingen funksjonsring lenger

— Koster en god del

— Fungerer ikke mot iOS lenger

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm LTE Pris 5388 Skjermstørrelse 1.36 Tommer Skjermteknologi OLED (AMOLED) Produktvekt 46.5 g IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP68 Bluetooth Ja Innebygget satelittnavigasjonssystem Ja System GPS Mobilt bredbånd (WWAN) Ja NFC Ja Trådløs overføringsteknologi 4G (LTE) Trådløst nettverk Ja Lagringsplass 16 GB

Utseendet på Galaxy Watch 5 Pro er flott etter vår mening. Samtidig har Samsung valgt å bruke titan og safir i klokken.

Flott, nytt design

En av tingene som skiller årets Pro-modell fra foregående årganger er utseendet, og det er mye ved det nye designet vi virkelig liker godt.

Samsung har valgt å bruke titan i urkassen på årets modell, og ikke minst safirglass til å passe på skjermen. Det gjør at du får en klokke som er bygget for å virkelig tåle en støyt.

Under vår testperiode har klokken vært med på flere «utrygge» arenaer, blant annet ishockey-trening, og hittil har klokken tålt mye juling med kun knapt synlige «skraper» i urkassen.

Galaxy 5 Pro har vokst noe i størrelse sammenlignet med fjorårets modell, og måler nå 45 millimeter uavhengig av om du kjøper med eller uten 4G-støtte. Det betyr at dette er en ganske stor klokke for mange, men med en lav vekt på bare 46,5 gram og en særdeles god gummireim, vil dette bøte noe på denne følelsen. For dette er en veldig behagelig klokke å ha på seg.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Det følger med en meget god gummireim som du fester sammen med en magnetisk løsning på undersiden. Selve claspen er ikke blant de aller minste variantene vi har sett, men er likevel enkel å justere, og takket være en ganske kraftig magnet holder den seg stort sett lukket. Det er først om du hekter den borti noe at den kan smette opp uten at du vil det.

Skulle du ønske andre reimer så er avstanden mellom festetappene (lugs) på urkassen 20 millimeter. Det betyr at du kan velge og vrake mellom en haug av tredjepartsleverandører siden dette er en av de aller mest vanlige størrelsene. I tillegg har også Samsung selv også et stort utvalg.

Årets Pro-modell kommer i to ulike farger, hvor det er den du kan velge mellom «black titanium» eller «grey titanium».

Les også Hevder Samsung-mobiler har et batteriproblem

Funksjonsringen er tatt vekk på årets Galaxy Watch 5 Pro-modell.

Funksjonsringen er borte

En annen ting du vil legge merke til med årets design er at Samsung nå har tatt vekk funksjonsringen som har vært et av selskapet varemerker på de foregående generasjonene av klokken.

I stedet er det nå en liten forhøyning rundt skjermen med en skrå kant ned mot skjermen. Det gjør at skjermen sitter mindre utsatt til for slag, og tanken er at du skal kunne skli fingeren langsmed denne kanten for etterligne bevegelsene til funksjonsringen.

Dette fungerer greit, men vi må si at vi savner funksjonsringen. Først og fremst fordi det har blitt en vane etter å ha brukt alle de forgående modellene igjennom tiden.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For utenom denne ringen er måten du bruker klokken på veldig lik de forgående modellene til Samsung. Du sveiper over skjermen i ulike retningen for å hente frem menyer og funksjoner, og programvaren i klokken virker nå langt mer stabil enn da vi testet Watch 4-klokkene.

Fortsatt har du en rekke treningsprogrammer å boltre deg i. Samtidig har du mange helsefunksjoner som til sammen gir et bedre inntrykk av hvordan helsen din er. Du har for eksempel mulighet for å måle blodtrykk, EKG og stress.

Det er også lagt ved et par funksjoner som kan komme godt med om du er ute på tur.

Med denne funksjonen, som ligger litt gjemt under innstillinger når du for eksempel har startet en gåtur, lar klokken vise deg veien tilbake om du har gått deg vill.

Blant annet kan du nå sette på en fottur og starte å gå. Underveis kan du nå gå inn i innstillingene og ta i bruk et valg som heter Spor tilbake. Og da gjør klokken akkurat det funksjonen tilsier. Da kommer det opp en rute og anvisning på klokken som tar deg tilbake den samme veien som du nettopp har gått. En ganske god og fin funksjon om du for eksempel har gått en tur i skogen for å plukke sopp og ikke er helt sikker på retningen tilbake.

Du kan også planlegge en tur på forhånd og importere GPX-filer. På den måten kan du få veianvisning direkte på håndleddet mens du for eksempel er ute og sykler deg en tur.

Utover dette så er det greit å poengtere at dette er en smartklokke for deg som bruker Android. Du må nemlig koble til klokken via Galaxy Wear-appen, og prøver du å koble til klokken via en iPhone, vil ikke dette fungere lenger.

Nå skal det sies at var nokså begrenset hva du fikk ut av de tidligere Galaxy Watch-klokkene mot en iOS-plattform, men du kunne i det minste få ting som varsler. Det er ikke lenger tilfelle.

Les også Apple Watch Ultra er et imponerende beist

Mye tilfelles med forrige modell

Selv med mye lys og skjermen på hele tiden, kan du likevel bruke klokken et par dager mellom ladingene.

Langt større batteri

Noe at det vi ikke likte med fjorårets Galaxy Watch-klokker var batteritiden. I år har Samsung lagt ved et betydelig større batteri i Pro-modellen enn hva fjorårets Watch 4 hadde. Da var det kraftigste alternativet på 361 mAh, mens årets Pro-modell kan skilte med 590 mAh.

Og det gjør at du nå kan bruke klokken med alt av funksjoner uten at den trenger å lades før dagen er omme. Likevel er det ikke sånn at du kan gå helt bananas med alt av funksjoner over mange dager i slengen.

Laderen festes til undersiden av klokken ved en magnet i ladekrybben.

Under vår testperiode hadde vi skjermen alltid på med rikelig med lysstyrke, samt at 4G, Bluetooth og Wifi sto på. Og det ble en del turer med navigasjonen slått på. Og med dette forbruket endte vi ofte opp med å lade klokken annenhver dag, men da altså med det vi vil betegne som ganske tung bruk.

Med et mer moderat forbruk så vil nok klokken fint kunne holde koken i et par dager til. Men er du av typen som bruker alt av funksjoner og liker å se hva klokken er til enhver tid, vil et par dager mellom ladingene være normalen.

Les også Galaxy Z Fold 4 er en laptop for lomma

Samsung Galaxy Watch 5 Pro er en av de beste smartklokkene på markedet for deg med en

Konklusjon

De største forskjellene fra fjorårets smartklokker til årets Pro-modell fra Samsung er ny design med titan og safirglas på menyen – og ikke minst et større batteri.

Men du betaler en solid slump mer for disse mulighetene. Velger du deg en Pro-modell så starter denne på rett over 4500 kroner, og du må legge ytterligere en tusenlapp om du også vil ha 4G-støtte om bord.

Når det er sagt så viser Samsung at de fortsatt har blant de aller beste alternativene for deg som vil ha en god smartklokke og samtidig bruker en mobil med Android.

Selskapet lykkes meget godt med den nye designen til klokken, og det er en meget behagelig klokke å ha på seg som til tross for et ganske stort ytre har en lav vekt. Og dette kombinert med en meget god gummireim gjør totalen meget god.

Større batteri bidrar dessuten til at du kan slå deg løs med tung bruk av funksjoner over et par dager i strekk.

Du får nå også en langt mer gjennomprøvd programvare i forhold til i fjor, med smarte trenings- og helsefunksjoner ombord. Det har også kommet et par hendige nye funksjoner som «spor tilbake» og mulighet for å laste inn GPX-filer slik at du kan planlegge turen på forhånd og få veiledningen til dette direkte på håndledet.

Mange vil nok savne funksjonsringen som Samsung har hatt på flere generasjoner av Galaxy Watch-klokkene. Men utenom dette er klokken fortsatt rask og kvikk å bruke, og har en god skjerm som takler utfordrende lysforhold med bravur.

Alt i alt er dette fortsatt en klokke som fortjener et anbefalt-stempel.

8.5 Meget bra Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm LTE Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Frister med titan og safir i et nytt design. Fordeler + Meget behagelig å på seg

+ Solid takket være titan og safirglass

+ God og lyssterk skjerm

+ Rask i bruk

+ Mindre rusk i programvaren enn tidligere

+ Bedre batteritid enn fjorårets modell

+ Grei og kurant å holde samtaler med Ting å tenke på — Holder fortsatt "bare" et par dager med tungt bruk

— Stor for mange (45 mm)

— Ingen funksjonsring lenger

— Koster en god del

— Fungerer ikke mot iOS lenger