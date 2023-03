Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Logitech Lift/MX Vertical

Logitech Lift og MX Vertical føles mer naturlige å holde

Mer ergonomiske, men ikke uten problemer.

Logitech Lift og den litt større MX Vertical. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ergonomiske mus har enda ikke den samme «standingen» som tradisjonelle mus. De ser ofte ut som rene hjelpemidler, eller skriker «grått kontor».

Men så har ergonomiske mus en rekke fordeler over sine tradisjonelle, mer horisontale, søsken. Flere kan ha nytte av å bruke dem, enten for å forebygge eller redusere håndledd- og muskelplager, som «musearm».

Undertegnede har ingen slike skader, men lurte på hvordan de var å bruke. Tilfeldigvis var dette på samme tid som Logitech lanserte en ergonomisk mus, kalt «Lift».

Og denne så jo faktisk ganske pen ut! Og den hadde en stilig «storebror»: MX Vertical.

Så vi tok en kikk på begge. Helt uten å kunne konkludere om eventuell helsegevinst, men vi kunne heller si noe om hvor gode musene var i bruk og hvor lett det var å venne seg til dem etter tiår med «standardvariantene».

En for små og en for store hender

Hovedforskjellen på de to musene er at MX Vertical er for deg med større hender og har et oppladbar batteri (med USB-C), mens Lift er for deg med små og middels store never, og bruker et standard AA-batteri.

Lift har også fått en ny nærmest lydløs bryter som vi ville foretrukket i et kontorfellesskap der skarpe museklikk kan drive kollegaer til vanvidd.

Åpne fullskjerm MX Vertical Lift

Ettersom MX Vertical er en litt eldre modell kommer den med den gamle «Unifying»-USB-mottageren, mens Lift har fått den nyere «Bolt»-mottageren. Det kan være greit å vite dersom du har annet Logitech-tilbehør fra før, og ikke vil pepre maskinen din med enda en mottager.

Logitech har laget denne illustrasjonen for å hjelpe deg med å velge Lift eller den større MX Vertical. Kamera Logitech

Produkt Logitech Lift Logitech MX Vertical Pris 800 kroner 1000 kroner Tilkobling USB-A «Bolt»-mottaker, Blåtann USB-A «Unifying»-mottaker, Blåtann, USB-C Batteri 1x AA. Inntil 2 år. 240 mAh oppladbart (USB-C). Inntil 4 måneder. Knapper 6. Venstre, høyre, frem/tilbake, DPI-justering, rullehjul 6. Venstre, høyre, frem/tilbake, DPI-justering, rullehjul Sensor 400 - 4000 DPI, 125 Hz 400 - 4000 DPI, 125 Hz Programvare Logi Options+ Logi Options+ Andre funksjoner Logitech Flow, 3 tilkoblinger Logitech Flow, 3 tilkoblinger Støtte Windows, MacOS, iPadOS, Chrome OS, Android, Linux Windows, MacOS, iPadOS, Chrome OS, Linux Utførelse Grafitt, Rosa, Hvit Grafitt Vekt 130g 135g

Langt mer naturlig

Både Lift og MX Vertical er såkalte vertikale ergonomiske mus. Å bruke dem er litt som om du legger en tradisjonell mus over på siden, bare uten å miste muligheten til å styre pilen på skjermen.

Du legger hånden din rundt dem, heller enn oppå dem, du får hovedknappene på høyre side, og den viktigste forskjellen er at du ikke trenger å vende så mye på håndleddet ditt under bruk.

Vi kan ikke bekrefte Logitechs påstand om at de reduserer håndbevegelsene dine med firegangeren, men umiddelbart føles det i alle fall langt mer naturlig å holde hånden rundt den vertikale musen, og mye mindre anstrengende for håndleddet, som kan slappe helt av. Armen kan også hvile i en naturlig posisjon.

Forrige Neste Tek.no Tek.no Åpne fullskjerm

Dette ble utfordringene våre

Vi har brukt de vertikale musene i noen måneder, og synes overgangen gikk overraskende lett. Vi er nesten like produktive med dem. Et par ting har imidlertid vist seg vanskelig å venne seg helt av med:

«Flikking». En vertikal mus skal styres ved å holde håndleddet mest mulig i ro. Du skal i hovedsak flytte pekeren ved hjelp av underarmen. Vi tar oss likevel i å fortsatt flikke håndleddet for mye fra side til side av og til, mens vi holder resten av armen helt stille. Eller at vi til og med løfter deler av musen om vi er i ferd med å «gå tom» for plass på musematten. Ingen krise om det skjer av og til, men bare en påminnelse om at det å kjøpe en ergonomisk mus ikke automatisk løser alt. Du blir nødt til å jobbe med hvordan du bruker den for å få hele gevinsten av den.

De velter! Vertikale mus er dobbelt så høye som de standard «horisontale» musene. Om du er som oss, betyr det at du ofte vil skumpe borti og velte dem når du strekker deg etter andre ting på pulten, som kaffekoppen eller tastaturet. Vi har sikkert veltet våre to mus 30 ganger til nå. «Tunglærte much»? Definitivt!

At vi bare er nesten like produktive med de vertikale musene må kanskje også forklares. Vi synes nemlig fortsatt at det er mer «snappy» å bruke en tradisjonell horisontal mus. De vertikale er jo betydelig større og mer «bulky», og ønsker at du styrer dem med hele armen din. En horisontal mus kan derimot lett kastes rundt med hånden, flikkes rundt med håndleddet og fininnstilles med fingertuppene.

Veltet. Igjen! Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Upresis sensor

Og her kommer vi ikke unna å ta opp hovedproblemet vårt med Logitechs to vertikale mus:

Sensoren deres er ganske «meh». Særlig sammenlignet med andre kablede mus, og trådløse som Logitechs MX Master 3, merker du forskjell.

Den skal ifølge Logitech spore bevegelsene dine 125 ganger i sekundet. Det kan det godt være den gjør, men bevegelsen føles røffere enn vi liker under bruk.

Særlig når vi flytter pekeren raskt over større deler av skjermen kan vi se hvordan banen dens hakker og klipper. Holder vi i et vindu kan vi se det rykke ujevnt rundt på skjermen, som om 240Hz-panelet vårt plutselig bare oppdaterte seg 30 ganger i sekundet. Dette gjør det vanskelig å vite nøyaktig når pekeren er fremme der du vil ha den, og vi ender litt for ofte med å bomme på små knapper med noen millimeter. Slik at vi må korrigere (som ofte blir et flikk med håndleddet!). Særlig merkbart er dette under bilderedigering og lignende pirkeoppgaver som krever svært høy nøyaktighet.

Vi er også litt overrasket over at sporingsproblemet er mer merkbart på Logitechs Lift enn Logitechs MX Vertical. Overrasket fordi sensorene deres angivelig har samme spesifikasjoner.

Dette bør vel understrekes at dette ikke et stort problem under nettsurfing eller normal kontorjobbing som når vi flytter oss mellom kolonner i Excel, eller markøren i et Word-dokument. Men for kreative brukere der det behandles bilder, video og lignende ville vi faktisk styrt unna begge alternativer.

Vi ville også holdt oss langt unna om du tenkte å bruke disse til å spille. Til det blir disse to for tungvinne, og sensoren deres altfor treg og upresis. En spillmus, som Logitechs klassiske G502 valser over den. Men det er jo ikke særlig overraskende heller.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Logitech Lift og MX Vertical er mye høyere enn «horisontale» mus. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Nyttige «ekstrafunksjoner»

Om du ikke er avhengig av den mest presise sensoren har derimot både Lift og MX Vertical flere gode egenskaper som kan bidra til at de er bedre valg enn vertikale mus fra konkurrenter.

Noen at dem ligger i selve musene, mens andre ting ligger i programvaren.

Både Lift og MX Vertical kan være paret med tre ulike enheter av gangen. Det er kjekt å kunne veksle mellom den bærbare og den stasjonære – eventuelt privat- og jobbmaskinen – lynraskt ved å trykke på en knapp under musen.

Ettersom du bare får med én RF-sender må minst to av tilkoblingene skje via blåtann. Da reduseres responstiden angivelig et lite hakk, men vi merket ikke særlig til dette under faktisk bruk.

Det er i Logi Options+-appen de kuleste funksjonene skjuler seg.

Ingen av musene har mange ekstra knapper, men du kan i alle fall endre handlingen til hver av dem som du vil.

Vår favoritt var å gi «midtknappen», eller selve rullehjulet, en ekstra oppgave som mediekontroller. Trykk det ned og flytt musen litt opp, ned eller til siden for å justere volum eller hoppe mellom spor. Du kan også sette i gang diktering, angre handling eller ta skjermbilde og mye mer. Mulighetene er mange, og her vil du nesten garantert finne snarveier som gir deg større flyt når du jobber.

De mer avanserte brukerne vil sette pris på at de kan sette opp egne knappefunksjoner for hvert program, slik at knapper gjør ulike ting i Excel og i Chrome, for eksempel.

Apropos flyt. «Flow» er ikke en ny Logitech-teknologi lenger, men er ikke blitt mindre genial av den grunn. Her kan du styre flere ulike maskiner, som en Windows-PC og en Mac, med samme mus. Bare fortell Logi Options+ hvordan de ulike enhetene dine er satt opp i forhold til hverandre, og før musepekeren ut av skjermen mot den andre, så popper pekeren opp på den. Virkelig elegant om du vil bruke den bærbare Mac-en din som en nesten fullgod ekstra skjerm når du jobber med noe på den stasjonære i nærheten.

Du kan dessuten både dra filer på tvers av enhetene, og dele utklippstavle.

Konklusjon: Logitech MX Vertical

Logitech MX Vertical. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MX Vertical gir en naturlig, uanstrengt arbeidsstilling og ble vårt førstevalg blant de to brødrene fra Logitech. Det skyldes i hovedsak at vi opplevde at den sporet bevegelsene våre jevnere og raskere enn Lift.

Undertegnede fortrakk nok også denne litt større musen fordi den lå bedre i voksne, eller kanskje «lengre» hender. Men dette vil definitivt avhenge av størrelsen på hendene dine, og gir selvsagt ikke noe plusspoeng i seg selv.

Men, vi synes det er veldig praktisk at musen kan lades opp via USB-C.

Alle ekstrafunksjonene Logi Options+ byr på forbedrer arbeidsflyten, og vi digger faktisk designet. Her har Logitech laget en virkelig elegant ergonomisk mus, noe man nesten ikke skulle tro var mulig om man ser på tidligere modeller som virker å være designet av hjelpemiddelsentraler.

Om du tenker å kombinere musen med et nyere tastatur fra Logitech, som stilige MX Mechanical, vil du oppdage at det kommer med en annen trådløs mottager, Bolt. Vi håper Logitech oppdaterer musen med denne nyere mottageren snart, for det er litt kjedelig at man ikke får brukt forskjellig Logitech-utstyr uten å pepre USB-portene med egne mottagere.

Poenget er jo at en mottager skal fungere med flere enheter, noe som kompliseres av at Logitech endrer dem med jevne mellomrom.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Logitech MX Vertical annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1095 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat En stilig og funksjonsrik ergonomisk mus for deg med større hender. Fordeler + Ergonomisk og behagelig å bruke

+ For deg med litt større hender

+ Oppladbart batteri (USB-C)

+ Mange nyttige ekstrafunksjoner

+ Stilig design

+ Flere samtidige tilkoblinger Ting å tenke på — Sporingen kunne vært jevnere

— Bruker den "gamle" unifying-mottakeren

Konklusjon: Logitech Lift

Logitech Lift. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Sensoren i Logitechs Lift-mus har rom for forbedring. Men, det er viktig å understreke at den middelmådige sporingen dens ikke nødvendigvis går utover arbeidet ditt eller vil plage akkurat deg. Dersom du ikke holder på med pirkearbeid, vil du for eksempel neppe tenke mye over at sporingen er litt hakkete. Vi jobbet for eksempel fint med musen i nettleseren, Excel og vårt tekstbehandlingsverktøy i testperioden. Vi bare mislikte å bruke den i Photoshop.

Og om du har små eller mellomstore hender, kan Lift absolutt være verdt et forsøk. Det er overraskende lett å komme inn i rytmen med å bruke denne ergonomiske musen, som vi opplever gir oss en mye mer naturlig og behagelig arbeidsstilling enn hvilke som helst andre tradisjonelle horisontale mus.

Vi digger at bryterne dens er nesten helt lydløse, og tipper denne vil falle i smak i åpne kontorlandskap.

Batteriet er ikke oppladbart, men varer angivelig i inntil to år, så det skulle ikke være noe problem.

Lift har ellers de samme gode ekstrafunksjonene som MX Vertical, som Flow, justering av knappefunksjoner og paring om inntil tre enheter samtidig.

Litt rimeligere er den forresten også.

7 Bra fjerne Sammenlign Logitech Lift annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 969 hos Komplett Sjekk nå 1195 hos Elkjøp Sjekk nå 7 Bra sitat En pen og funksjonsrik ergonomisk mus med forbedringspotensial for sporingen. Fordeler + Ergonomisk og behagelig å bruke

+ Super for deg med mellomstore og små hender

+ Lang driftstid

+ Mange nyttige ekstrafunksjoner

+ Nesten lydløs bryter

+ Pen design

+ Flere samtidige tilkoblinger Ting å tenke på — Hakkete sporing

