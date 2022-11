Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple iPad Pro (2022)

iPad Pro 2022 er et svinedyrt luksusnettbrett

Du finner ikke bedre, men det er ikke mange som trenger dette.

En fullastet iPad Pro med 12,9-tommers skjerm starter på rundt 15.000 kroner for bare brettet. Legger du til all lagringen og Pencil og Magic Keyboard krysser du 35.000 kroner. 11-tommeren starter på rett over 11.000 kroner.

Apples iPad Pro-serie er nettbrettene med mest. Mest krefter, mest skjerm – inntil 12,9 tommer – og antagelig også mest tilgjengelig tilbehør. Men prisen er også ekstrem, og i år har den økt ytterligere.

I år starter iPad Pro i 11-tommers utgave på hele 11.300 kroner. Mer enn 2.000 kroner opp fra forrige utgaves startpris på 9.000 kroner. Det er en solid økning. Samtidig er det moderate endringer på innsiden – det kan gi et rush etter fjorårsmodellene mens de fortsatt er å få tak i.

Årets utgave er først og fremst en oppdatering. Her er det ny Apple M2-prosessor som gjør brettet raskere og mer fremtidssikkert, en liten WiFi-forbedring som gir kjappere nett – hvis du er heldig – og en endring i hvordan Apple Pencil funker der du får forhåndsvisning av hvor pennetuppen vil treffe på skjermen.

Dette produktet er såpass likt fjorårets iPad Pro at vi nøyer oss med en kjapp gjennomgang – nesten mer en guide til å velge riktig iPad enn en tradisjonell test.

8.5 Meget bra Apple iPad Pro 12,9" 128 GB (6th Generation) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat iPad Pro har blitt raskere og mye dyrere, men den er fortsatt fabelaktig. Fordeler + Flott ProMotion-skjerm (120 Hertz)

+ Lynrask M2-prosessor

+ Pencil likner enda mer på tegnebrett

+ Fantastisk lydsystem

+ Massevis av tilbehør

+ Et enormt utvalg nettbrettspesifikke apper

+ iPad OS blir kraftigere for hvert eneste år

+ En haug kamerafunksjoner

+ Meget enkelt å bruke

+ USB-C-basert Ting å tenke på — Høy pris - til nettbrett å være

— iPad OS er stadig ikke det mest fleksible

— Ellers ikke så mye

iPad Pro – det grunnleggende

iPad Pro er et nettbrett. Det er utstyrt med enten 11 eller 12,9 tommer stor skjerm. Her er det et hav av lysstyrke og masse oppløsning. Du får også raskere skjerm her, i form av såkalt ProMotion, som viser 120 bilder i sekundet.

Selve brettet er kantete fra baksiden og forsiden ut mot en ramme som slynger seg rundt brettet med fire avrundede hjørner. På baksiden er et kamerafelt med to kamera og avstandsmåler – såkalt Lidar – som hjelper med portrettfunksjoner, enkelte verktøyapper og utvidet virkelighet.

Det er magneter i baksiden som lar deg feste tilbehør på brettet, og det er også magneter på den ene langsiden av rammen som lar deg feste og lade Pencil. I motsetning til billigere iPader har Pro-versjonen FaceID som gjør det kjapt og enkelt å låse opp nettbrettet. Du lader det med USB-C – det er nå kun billigste iPad 9. generasjon som bruker Lightning-kablene iPhone bruker til lading.

Lekker, kantete design med magnetfeste til penn. Designen deles i dag for en stor del også av iPad Air og 10. generasjon vanlig iPad. Alle har pennestøtte og alle har USB-C-tilkobling.

Apple iPad Pro 12,9" 128 GB (6th Generation) Apple iPad Pro 11" 128 GB (6th Generation) Apple iPad 10.2" 64GB (9th Generation) Apple iPad Pro 11" 128GB (2021) annonse Pris 15465 11263 4237 8990 Ca. frapris 15500 11300 4700 kroner 9000 kroner Operativsystem iPadOS 16 iPadOS 16 iPadOS 16 iPadOS 16 Skjermstørrelse 12,9 tommer 11 tommer 10,2 tommer 11 tommer Skjermytelse 120 Hz, ProMotion 120 Hz, ProMotion 60 Hz 120 Hz, ProMotion Låsemekanisme FaceID FaceID TouchID FaceID Prosessor Apple M2 Apple M2 Apple A13 Bionic Apple M1 Tastaturstøtte Magic keyboard, folio, tredjepart Magic keyboard, folio, tredjepart Folio, tredjepart Magic keyboard, folio, tredjepart Pennestøtte Pencil 2 m. hover Pencil 2 m. hover Pencil Pencil 2 Ladeport USB-C USB-C Lightning USB-C Kamera 12 MP Dual Pixel, AF + 10 MP Ultrawide, Lidar 12 MP Dual Pixel, AF + 10 MP Ultrawide, Lidar 8 MP, AF 12 MP Dual Pixel, AF + 10 MP Ultrawide, Lidar

Derfor kjøper du en iPad

En av de store fordelene med iPader generelt, og dermed også Pro-versjonen, er hvor enkle de er å bruke. De gir deg kreftene til heftige datamaskiner, men du tøyler dem med et pek og et sveip – du behøver stort sett ikke å sette deg inn i noe.

Det betyr at iPader er ekstremt gode maskiner å nyte innhold på, enten det er spill eller videostrømming. Du kan koble til spillkontrollere om du vil kjøre spill på dem, og de støtter eksterne skjermer for videostrømmingen, hvis du for eksempel er på et hotellrom.

Et enormt utvalg apper, tilbehør og et stadig kraftigere operativsystem gjør at du også kan skape innhold på en iPad. Det er enten du bare bruker den som skrivemaskin med «Pages», eller du kjører tung videoredigering.

iPad Pro åpnes med FaceID. Sensorene er bakt inn i rammen til venstre på bildet.

Hvorfor velge en dyrere iPad?

iPad Pro er for deg som er litt ekstra kresen – etter min mening er den mer aktuell enn de to mellomste modellene. Altså årets nye iPad og iPad Air. For her får du lynrask deilig skjerm å jobbe på, der alt glir silkemykt og øynene ikke stresses over tid. Får du lett hodepine av skjerm kan iPad Pros Pro Motion-skjerm – og andre 120 hertz-skjermer – være bedre å bruke enn tregere 60 hertz-skjermer.

Du får også ekstrem ytelse. Sammenlignet med alt annet enn de mer ekstreme spilldatamaskinene med diskré grafikk er iPad Pro på linje med eller raskere enn det meste. Og da snakker vi ofte om datamaskiner til 20.000 kroner og mer. En annen fordel med alle de kreftene i et nettbrett er at du slipper vifter. Det kommer aldri støy fra en iPad.

Du får også fire kraftige høyttalere og mer avansert pennestøtte i iPad Pro.

En flott 120-hertz skjerm som er svært behagelig for øynene er blant årsakene til å velge iPad Pro over Air og rimeligere varianter.

Lignende muligheter i andre iPader

Andre ting så som Magic Keyboard og Pencil kan fint kjøpes til vanlig iPad og iPad Air også. Men i min verden finnes i hovedsak billigste og dyreste serie iPad. For de to seriene i midten – iPad med ny design og iPad Air – finner du relativt lite som er en «gamechanger». Mens billigste iPad-serie er et kupp i ytelse og muligheter, og iPad Pro altså fremstår som et kraftverk som «har alt».

Om du uansett ikke får alt, hvorfor betale så mye som en iPad Air koster? For all del, det er et godt nettbrett. Ingen av dem er dårlige. Men målt i nytte per krone er det midten av Apples iPad-stige som er svakest.

En hover-funksjon som gjør at pennen kan velge eller forhåndsvise markør selv om den svever over skjermen er ny i årets iPad Pro. Samsung-produkter med penn og Wacom-tegnebrett har hatt dette lenge.

Dette er nytt i 2022-modellen

Ytelsen i den nye M2-brikken er rett og slett ellevill, noe som betyr en enda mer fremtidssikker iPad. Men her er det viktig å holde tunga vinkelrett i munnen. For vi snakker ikke om en fremtidssikring som er nødvendig for at iPad skal være «god å bruke». Ytelsen er mer enn tilstrekkelig i de foregående modellene til det.

Vi snakker her om en fremtidssikring som betyr at alt av ekstremkrevende programvare vil kjøre på dem. For eksempel dersom du planlegger tung redigering av 8K-video, eller 3D-modellering med mange objekter og høyoppløste teksturer – for eksempel. Lyder ingenting av dette interessant, eller engang kjent, for deg er det slett ikke sikkert du egentlig har så stort behov for ytelsen årets iPad Pro byr på.

Samtidig vil det sakte, men sikkert være iPad Pro med M2 som blir værende igjen i butikken. Ytelsen den byr på vil aldri være en dårlig ting, og selv du og jeg vil etter noen år merke at denne er litt raskere enn forrige utgave. Men hvis du kan velge er det ikke sikkert du bør velge årets foran fjorårets – spesielt ikke om du kan spare mange penger på fjorårets.

Årets ytelsesmålinger i Geekbench og Antutu viser en nokså frisk økning i prestanda. Men noe må da også de ekstra kostnadene for iPad Pro med M2 betale for:

Fire kraftige høyttalere – én på hvert hjørne, USB-C-port og tre små kontaktpunkter for tastatur utgjør grunnoppskriften på iPad Pro.

Neste generasjon WiFi

Skal man se realistisk på det så bruker nye WiFi-standarder lang tid på å etablere seg skikkelig. Folk flest har «en ruter fra nettleverandøren sin». I dag er du heldig hvis den kjører såkalt WiFi 6, eller det som gjerne ble kalt 802.11 AX før – mange har fortsatt WiFi 5, som før omdøpingen var kjent som 802.11 AC. AX kom i 2019, og AC helt tilbake til 2014.

Du kan oppnå noe høyere ytelse i Wifi 6e, som iPad Pro (2022) støtter, men da skal du aller helst ha siste generasjon rutere, og ikke minst skal du ha behovet for den bedre hastigheten – du må enten kunne hente data fra internett med ekstrem ytelse, eller så må du ha en lagringsboks som kan tilby voldsomme hastigheter.

Som alltid vil det være noen som har ett eller annet spesifikt behov – gaming kan være ett, lynrask kommunikasjon for alt fra aksjehandel til lagring av høyoppløst video i en lagringsboks i eget hjem kan være andre behov.

Men de fleste av oss har ikke strengt tatt disse behovene, og kan trygt slippe unna med å ikke fylle hjemmet med WiFi 6e-dingser i enda et par år. Vi har forsøksvis testet standarden med iPad Pro mot to av de aller nyeste mesh-ruterne fra Google og TP Link. Da opplevde vi noe som ofte rammer helt nye nettverksstandarder; krøll. Tilkoblingen ble rett og slett tregere da vi koblet opp med den nye løsningen.

Det er ikke intensjonen, og det vil nødvendigvis bli bedre over tid – men å være tidlig ute betyr at du uansett risikerer uferdige løsninger som koster mer enn de smaker.

Pencil er fortsatt Pencil, men noe økt støtte har iPad Pro fått. For tegnere kan nok «tuppesporingen» være verdt de ekstra tusenlappene, men for resten av oss er det en kjekt å ha-funksjon som ikke bør koste mye.

Det korte svaret er neppe.

Det litt lenger svaret er at iPad Pro kan forhåndsvise på skjermen hvor du holder Apple Pencil – før du trykker ned. Dette er en funksjon Apple mer eller mindre skamløst har lånt fra Samsung, som har hatt det i alle år på sine Note- og S-penutstyrte modeller.

Dermed kan du se hvor du skal tegne før du gjør endringer, eller hva slags knapp du er i ferd med å velge før du gjør det. Dette er nyttig for eksempel for tegnere som trenger større sikkerhet både på omfang og plassering av pensel før de endrer komplekse tegninger, eller for andre som bruker pennen for å få bedre presisjon enn fingertuppen.

Funksjonen får også iPad til å minne enda mer om proffe tegnebrett fra for eksempel Wacom. Det er nok mange halv- til helproffe tegnere der ute som vil sette pris på funksjonen. Men er den strengt nødvendig, og er den verdt å betale tusenlapper mer for en iPad? Jeg synes ikke det. For du får nøyaktig samme Apple Pencil på iPad Air og iPad Mini også, men da uten den nye «sveve»-funksjonen. Det er bare de billigste iPadene som fortsatt tviholder på den gamle smart-pennen.

Konklusjon: Gir all godfølelsen Apple vil gi

En iPad Pro er litt som om du tar en laptop og vrir fokuset litt i retning av innholdskonsum og lek, samtidig som du tar vare på kreftene til de gangene du trenger et ekte verktøy.

Uansett hva vi kan si om iPad Pro er det vanskelig å komme utenom dette: vi snakker om den kanskje aller beste kombinasjonen av ytelse og bruksmuligheter du kan få. Og alt er pakket inn i flotte materialer og en av de beste skjermene på markedet. Det finnes ingen ende på alt det fysiske tilbehøret som støttes av plattformen.

Det er en nytelse fra ende til annen å bruke en iPad Pro. Sånn sett skiller ikke årets iPad Pro seg fra tidligere. iPaden med alt gir akkurat den godfølelsen Apple vil at den skal gi – på nesten alle andre steder enn i lommeboken.

Samtidig er det en del begrensninger her. iPad OS er fortsatt ikke like fleksibelt som Windows. Men det nærmer seg, og kravet til forkunnskap er stadig vekk betydelig mindre. I tillegg slipper du å høre på viftebråk, og ventetider finnes ikke.

Det er mange forskjeller mellom iPad Pro og en vanlig iPad – blant annet dette påkostede kameraet. Men mange av forskjellene er ikke spesielt nødvendige for å få en god nettbrettopplevelse, selv om de tilfører «luksusfølelse».

... men kanskje er en vanlig iPad like greit?

Men veldig mye av dette er sant også for fjorårets Pro-modell.

Så hvis du fortsatt får tak i en sånn er den langt mer prisgunstig i skrivende stund. Så jeg hadde rett og slett valgt en sånn om jeg skulle handlet nå. Og hadde jeg en fra før hadde dette vært oppgraderingen fra Apple jeg lettest hadde hoppet over i noen av deres kategorier siste fem år.

Og hvis du ikke trenger en utpreget «proff» iPad, så finnes stadig 9. generasjons iPader på markedet, og de gir deg 80 prosent av den gode iPad-opplevelsen for 4700 kroner. For veldig mange kan en helt vanlig iPad være den beste «PC-en» de har hatt til en brøkdel av prisen av en iPad Pro.

Samtidig koster vi på oss enda en erkjennelse; selv om prisen iPad Pro koster er hinsides høy til nettbrett å være – er den relativt lav kontra PC-ene som matcher i ytelse. Så det er altså mulig å rettferdiggjøre valget selv av en luksustraver som dette.

8.5 Meget bra Apple iPad Pro 12,9" 128 GB (6th Generation) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat iPad Pro har blitt raskere og mye dyrere, men den er fortsatt fabelaktig. Fordeler + Flott ProMotion-skjerm (120 Hertz)

+ Lynrask M2-prosessor

+ Pencil likner enda mer på tegnebrett

+ Fantastisk lydsystem

+ Massevis av tilbehør

+ Et enormt utvalg nettbrettspesifikke apper

+ iPad OS blir kraftigere for hvert eneste år

+ En haug kamerafunksjoner

+ Meget enkelt å bruke

+ USB-C-basert Ting å tenke på — Høy pris - til nettbrett å være

— iPad OS er stadig ikke det mest fleksible

— Ellers ikke så mye