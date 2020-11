Apples billigklokke er nesten like god som den dyre

... men den har en irriterende mangel som gir lyst til å oppgradere.

Til venstre nye Apple Watch SE - til høyre en Apple Watch series 6 i stål. Ser du nøye på bildet ser du at SE-skjermen har fått en del skavanker under bruk, mens safirglasskjermen på series 6-en har tålt strabasene uten problemer. Men prisforskjellen fra SE opp til series 6 i stål er heftig - for de fleste er det godt nok å ta bedre vare på klokka enn undertegnede. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 28 Nov 2020 06:00

Apple Watch series 6 er antakeligvis den beste smartklokken du kan kjøpe i dag. Men den er også en av de dyreste - den begynner på 4.700 kroner, og om vi tar med tilbehørsparken gir den seg ikke før du har gått tom for eller lei av å bruke penger. Tidligere år har Apple tatt hensyn til deg som vil ha en rimeligere smartklokke ved å justere ned prisen på en variant av sine eldre klokker, men i annerledesåret 2020 har de sluppet en egen smartklokke for deg som ikke vil bruke for mye penger: Apple Watch SE.

Vi snakker fortsatt ikke om en grisebillig klokke her, men det er få ting som er påfallende rimelige i Apples univers. Du må ut med 3.300 kroner for rimeligste SE-variant. Men hva får du egentlig om du kjøper Apples billigste klokke?

Det har vært en travel testhøst - og i mangel på både batteritid og tid til å skrive om Apples rimeligste klokkke har jeg vekslet på å bruke en series 6 og en SE mens jeg har ladet den andre siden klokkene kom.

Og inntrykket vil vel neppe overraske deg som er kjent med Apple-universet; Apple har laget et godt produkt i Watch SE, men de har også sløyfet den ene funksjonen vi faktisk ville ønsket å betale oss opp på series 6 for.

8 Meget bra Apple Watch SE 44 mm annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Apple Watch SE gir deg mye smartklokke for pengene. Fordeler Kjappe og gode menyer

Super byggekvalitet

Flott skjerm

Masse tilbehør tilgjengelig

Et hav av apper tilgjengelig

Passelig mengde sensorer

Største variant med 4G er rimeligere enn billigste series 6 Ting å tenke på Har ikke "alltid på"-skjerm

Mangler EKG- og O2-sensor

Ikke tilgjengelig i stålutførelse

Apple Watch SE ser prikk lik series 6 ut. Vel, med unntak for at den bare fås i aluminiumsfinish, da. Det er en firkantet armbåndsur, om enn med avrundede kanter. Alle Apples sedvanlige tilbehør fungerer fortsatt. Hvis du har ladere eller reimer fra før kan de også brukes på Watch SE. Ganske praktisk når Apple rutinemessig tar en femhundrelapp for selv helt enkle gummireimer. De varer i det minste lenge.

Klokka har digital krone - eller skruknott, som det heter på fagspråket. Et trykk på knotten leder deg inn i appmenyen, mens ett til leder deg ut av den. En ekstra knapp under knotten viser de nylig brukte appene dine.

Og her er vi med en gang inne på de to viktigste tingene ved Apple Watch SE - én likhet og en ulikhet sammenliknet med den dyrere series 6-klokka.

Watch SE har samme prosessor som i series 6

Watch SE har ikke samme skjerm som i series 6

Både series 6 og SE har digital skruknott, eller «krone» som enkelte velger å kalle det. Knappen under lar deg hente frem appvelgeren slik at du kan gå gjennom nylig brukte apper. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

To viktige egenskaper

Begge disse momentene er viktige. På den ene siden er klokka kvikk som bare fy. Du må aldri vente på den - den oppleves som lynende rask i alt av appkjøring og menybruk. Akkurat like god som det dyrere alternativet på den fronten, altså.

Men skjermen er den som ble brukt i klokkene før series 5. Det betyr at Apple ikke har lagt til støtte for å la den stå på hele tiden, siden de nyeste skjermene i epleklokkene trekker langt mindre strøm. Dermed lyser den opp bare når du løfter armen, og ikke ellers. Med tidligere Apple Watch-modeller har jeg noen ganger opplevd at de ikke alltid har lyst opp som planlagt, men slike bugs har jeg så langt ikke merket med Watch SE.

Det er like fullt en stor fordel med en skjerm som alltid er på, så man kan titte på den mer diskrét enn å måtte løfte armen. En annen ting er at Watch series 6 varer vesentlig lengre på en opplading enn SE hvis du skrur av alltid-på-skjermen. Med andre ord mister du noe enten du foretrekker skjermen på eller av når du ikke ser på klokkken.

En forholdsvis kraftig høyttaler er også felles. Etter at klokken har vært låst for «svømmemodus» bråker høyttaleren en del for å bli kvitt eventuelt vann som har lagt seg inni. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ikke alle sensorer er like viktige

I avdelingen for ting vi ikke hadde brydd oss så mye om er fraværet av et par sensorer. Watch series 6 kan både måle oksygenmetningen i blodet ditt og sjekke med EKG-teknologi om hjertet ditt slår normalt. Men disse sensorene er ikke fryktelig presise. Såvel veltrente som utrente (undertegnedes kategori) testere har rapportert om voldsomme sprik i oksygenmetningen rapportert av Watch series 6. Med resultater som ofte kan være ned i 80 prosent mens man er oppe og i full sving blir sensorfunksjonen strengt tatt litt overflødig. Du bør kontakte legen om oksygenmetningen din regelmessig nærmer seg 90 prosent - går den ned mot 80 prosent eller lenger ned, kan det være kritisk fare på ferde.

Da jeg testet series 6 målte jeg oksygenmetningen flere ganger side om side med en vanlig, billig fingersensor kjøpt for få hundrelapper i begynnelsen av viruskrisa. Fingersensoren viste konsekvent langt høyere metning. Også EKG-sensoren er enklere, og måler kun ett punkt, der mer avansert utstyr på legekontor gjerne måler mange flere - ofte 12 ulike punkter. Det betyr at Apple Watch EKG-en ikke kan diagnostisere alle typer problemer eller være like presis som mer avansert utstyr kan.

Pulssensoren i Watch SE er langt enklere enn den i series 6. På klokken til venstre ser du metalldelene som brukes for EKG-funksjonen og de ekstra sensorene som brukes til å måle oksygenmetning i blodet. Men disse sensorene er ikke så nøyaktige at du bør betale veldig mye ekstra bare for dem. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Har det du trenger

Det som derimot alle Apple Watch-klokker kan oppdage er ujevn puls, og der er Watch SE selvfølgelig også med. Du kan naturligvis også gjennomføre helt vanlige treningsøkter med den og få sporet puls og hvor turen går med den innebygde GPS-en. For å spare batteri bruker Apple Watch automatisk mobilens GPS hvis du har den med deg - så halvannen times tur kan tappe betydelige mengder strøm om du bare har klokka på lanken, og ikke mobilen i lomma.

Men dette er også felles for Apple Watchene, og for mange andre smartklokker.

En del av de andre funksjonene, så som falldeteksjon og oppdaging og nedtelling for håndvask er også med i Watch SE.

De viktigste helsefunksjonene fra Watch-serien er altså med i denne klokka, mens de som helst bør modnes litt til før de virkelig er til å stole på er henvist til den dyrere. Hvis forskjellene bare handlet om EKG- og oksygenmetningssensoren hadde det vært enkelt å velge bort series 6 til fordel for SE.

Løft hånden og skjermen kommer på. Senker du den igjen skrur klokka seg av. Hvis du holder noe og bare titter på håndleddet ditt - blir du ikke så mye klokere. En skjerm som alltid er på bidrar så mye til «armbåndsurfaktoren» at det er det du bør betale ekstra for i Watch series 6. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

... og mer er det egentlig ikke å si

Apple Watch SE strekker seg prismessig opp til 4.100 kroner, med største modell og mobiltelefoni bygget inn. Det er seks hundrelapper billigere enn der Watch series 6 starter. Og inngangs-series-6-en er minste modell uten 4G, så du må videre opp fra den hvis du har stort håndledd og lyst til å kunne ta imot samtaler selv om du har lagt mobilen igjen hjemme.

Det er «bare» 1.400 kroner mellom Watch SE og series 6 hvis vi ser på inngangsmodellene. Og å gå opp i størrelse på series 6 koster barmhjertig nok bare de samme 300 kronene som det gjør på Watch SE. Men hvis du vil ha mobiltelefoni på klokka koster det 600 kroner på Watch SE mot hele 1.200 ekstra på series 6. Det betyr at prisforskjellen på en toppet Watch SE og en toppet Watch series 6 i aluminium ender på rundt 2.000 kroner. Hvorfor det er så mye dyrere å bygge inn mobiltelefoni i series 6 vet bare Apple helt sikkert. SE vinner nok litt plass inni på å ha færre sensorer, men eldre skjermer tar typisk opp mer plass - så det er ikke sikkert den går i pluss på totalen.

Uansett har Apple truffet godt med den viktigste teknologien her. Skjermen som alltid er på i series 6 er unektelig så fristende at jeg hadde vurdert begge alternativ grundig før jeg kjøpte epleklokke. Og med tanke på at batteritid absolutt ikke er Apple Watch sin beste egenskap - ingen av dem har lenger oppgitt batteritid enn 18 timer - er muligheten til å skru av skjermen for å få rundtom ett døgn ekstra ut av en Watch series 6 en fin ting om man er på tur.

Så lenge det ikke var nødvendig med mobiltelefoni bygget inn hadde jeg faktisk valgt en series 6 i aluminium foran Watch SE. Men trenger du 4G i klokka begynner det å bli høyst usikkert om 2.000 kroner er verdt det.

Vurderer du først å gå «all in» på epleklokka di er det greit å vite at varianten i stål har safirglass over skjermen, og tåler noe hardere medfart enn aluminiumsvariantene. Men da begynner det å bli veldig dyrt, for det som til syvende og sist er et teknologiprodukt som folk tross alt bytter oftere enn tradisjonelle armbåndsur.

PS! Series 6-klokken som ligger i alternativene under er en av de dyrere i serien. Modellen starter på 4.700 kroner.