Fortsatt en god smartklokke

Vi har testet Galaxy Watch 3.

Ole Henrik Johansen /Tek.no

Ole Henrik Johansen 5 Des 2020 06:00

Smartklokker er noe vi nordmenn er glade i. Og gjennom årenes løp har disse smartklokkene gått fra å være temmelig enkle til å bli ganske så avanserte. Nå kan du for eksempel måle o2-metningen i blodet ditt med både Apple Watch series 6 og Fitbit Sense .

Også Samsung har lenge laget gode smartklokker, og spesielt en modell har undertegnede brukt mye de siste par årene, Galaxy Watch . Noe av det vi liker spesielt godt med Galaxy Watch er at den har innebygget e-SIM, og med det kan brukes til å ringe eller sende meldinger uten at du trenger mobilen din i nærheten.

Nå har Samsung sluppet sin nyeste variant av klokken, helt enkelt kalt Galaxy Watch 3. Mellom denne og Galaxy Watch har Samsung også rukket å lansere Galaxy Watch Active 2 – en modell uten funksjonsring.

Galaxy Watch 3 kommer to ulike størrelser, 41 eller 45 millimeter, og den store varianten kan også fås med eller uten mulighet for 4G via e-SIM. Vi har testet den 45 millimeter store modellen med 4G. Og den koster deg i skrivende stund om lag 5500 kroner.

8 Meget bra Samsung Galaxy Watch 3 45mm LTE annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En god evolusjon av forrige Galaxy Watch Fordeler Stilren design

Funksjonsringen gir god brukervennlighet

God batteritid

22 mm lugs gjør det enkelt å kjøpe ekstra reim eller lenke

God skjerm

God reim

God pulsmåling

Støtte for e-SIM Ting å tenke på Dyr

Fortsatt en stor klokke.

Her der du Galaxy Watch (øverst) og Galaxy Watch 3 Ole Henrik Johansen / Tek.no

Slankere design – men fortsatt en stor klokke

Samsung har gjort en rekke endringer i designen fra Watch til Watch 3. Og alle går i favør av den nye modellen.

Først og fremst er den blitt slankere og lettere. Om vi skal gå litt mer i detalj så er luggene, eller festepunktene til reimen om du vil, blitt mye mer smidige og avrundet. Så klokken ser mye mer ut som en klokke og gir en finere overgang mellom klokken og reimen.

Reimen er for øvrig også ny. Mens den gamle klokken kom med en gummi-reim, har Galaxy Watch 3 fått en flott reim i skinn. Og den virker å være av god kvalitet. Utover det så er dette en klokke med ganske standard mål for innfestningen, 22 millimeter, slik at det ikke vil være noe stort problem å finne andre reimer eller lenke om du heller vil det.

Tilbake til urkassen, så har funksjonsringen blitt endret. Den har blitt en del smalere, og gir dermed plass til en litt større skjerm som nå måler 1,4 tommer – mot den gamle på 1,3 tommer.

Også knappene på siden av urkassen er endret. Mens de var flate på Galaxy Watch, ser de nå mer ut som knapper du kan finne på tradisjonelle klokker. En endring som er med å gjøre klokken enklere å like om du er en av mange som setter pris på en god, analog klokke.

Klokken er med andre ord blitt slankere og nettere, men er fortsatt en stor klokke. For undertegnede, som fra før sverger til store analoge klokker, er det ikke noe problem. Men er du i tvil bør du nok ta en tur i butikken og prøve de to størrelsene før du bestemmer deg.

Les også Nye bilder av Samsung Galaxy S21

Snurrer du på bezel-ringen på klokken fungerer denne som et funksjonshjul. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Noen endringer under panseret

Om vi ser på spesifikasjonene er det ikke så store endringer som skjuler seg under panseret på Galaxy Watch 3. Men de få endringene som er gjort hjelper likevel til med å gjøre klokken hakket kvikkere.

For selv om brikkesettet skal være det samme som i Galaxy Watch, Exynos 9110, har den nye modellen fått doblet arbeidsminnet. Og det betyr i praksis at du får mindre tenkepauser underveis. Generelt sklir alt bedre når du blar deg rundt i menyene og i bruk av apper.

Vi må si at vi fortsatt setter stor pris på den roterbare funksjonsringen (bezel). For dette er noe som skiller Samsung fra resten av produsentene, og gjør navigeringen i menyene enkel.

Les også Samsung Galaxy S20 FE 5G: Årets beste Galaxy

Skjermen er større og klarer seg fortsatt godt i sollys. Her med lysstyrken satt til cirka 50 prosent. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Større skjerm

Skjermen er som nevnt blitt bitte litt større, men oppløsningen er den samme. I teorien er skjermen altså litt mer uskarp enn før, men i praksis merker du ikke noe til dette. Skjermen er fortsatt meget god, og har en solid lysstyrke som gjør at den fortsatt takler direkte sollys uten videre utfordring.

En annen ting som også er på plass er støtte for Bluetooth 5.0. Og batteriet har blitt mindre.

Men at batteriet er mindre merker vi ikke nevneverdig mye til. Med normal bruk vil du ha rundt 4 dagers brukstid mellom besøkene i ladere, og det må sies å være greit. Velger du å ha skjermen på hele tiden, kan du mer enn halvere tiden klokken holder på batteriet.

Klokken klarer seg fint alene. Men er heller ikke uvenn på telefonen din. Ole Henrik Johansen / Tek.no

E-SIM gir mening

Mange smartklokker er avhengig av å holde kontakten med telefonen for å kunne bruke tjenester og funksjoner som krever nett.

Men takket være støtte e-SIM slipper du dette med Galaxy Watch 3. Akkurat som du gjorde med den foregående modellen også.

Via Gear-appen legger du enkelt til informasjonen som trengs for å aktivere 4G på klokken. Ofte ved at du skanner en QR-kode med kamera på mobilen, så gjør appen resten av innstillingene for deg.

Og følelsen av frihet som klokken gir deg når du skal ut på tur uten å måtte ha med mobilen er herlig. Eller om du har glemt mobilen. For du kan fint holde kontakten med omverdenen, enten det er via samtaler eller meldinger direkte på klokken.

En ting det også kan være verdt å merke seg, er at klokken kommer med en sensor som oppdager kraftige slag. Altså kan du sette opp denne klokken slik at den oppdager om noen ramler og vil sende ut varsel dersom vedkommende trenger hjelp.

Galaxy Watch 3 (nederst) har fått bedre og mer presis pulsmåler. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bedre pulsmåler

Samsung virker også å ha gjort en del endringer på sensorene i Watch 3. Pulsmålingene ser ut til å være betydelig mer korrekte når du trener med klokken på enn tidligere.

Da vi testet Galaxy Watch var det ikke alltid like enkelt å få lest av pulsen når du trente. Spesielt ikke om du hadde rukket å bli skikkelig svett. Og det blir man jo når man trener.

Men Galaxy Watch 3 har langt mindre problemer med å lese av pulsen selv om du er svett. Man kan naturligvis sette spørsmålstegn ved bruk av lærreim når du trener. Men det finnes heldigvis mange gode gummi-reimer å velge blant som passer på klokken.

Er du en av dem som er helt avhengig av full presisjon på pulsen når du trener, er fortsatt klokke med pulsbelte tingen. Men Watch 3 begynner virkelig å bli god den også.

Galaxy Watch 3 er en god smartklokke. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Samsung har forbedret en del ting fra Galaxy Watch til den nye Galaxy Watch 3, men dette er definitivt nærmere en evolusjon enn en revolusjon.

Der Galaxy Watch revolusjonerte markedet litt med e-SIM-støtte i 2018, er ikke dette så spesielt lenger i 2020. Likevel har Samsung forbedret en del sårt etterlengtede funksjoner. Bedre pulsmåling, kvikkere bruk takket være mer minne og ikke minst et mindre klumpete design.

For mange vil nok sistnevnte falle i smak. Endringene i designen gjør at klokken føles nettere å ha rundt håndleddet – selv om 45 millimeter fortsatt er en stor klokke. Da kan den mindre modellen på 41 millimeter være et bedre alternativ for noen.

Sammenligner vi Galaxy Watch 3 med for eksempel Apple Watch Series 6 eller Fitbit Sense, så har de to rivalene noe Samsung også har. Nemlig måling av o2-metningen i blodet ditt. Så kan man sikkert diskutere hvor nøyaktig eller nødvendig dette er for deg. Likevel er det nok et parameter som er med på å følge med på utviklingen av helsen din.

Alt i alt er likevel Samsung Galaxy Watch 3 en god smartklokke. Og takket være e-SIM-støtte klarer den seg fint på egen hånd også.

8 Meget bra Samsung Galaxy Watch 3 45mm LTE annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En god evolusjon av forrige Galaxy Watch Fordeler Stilren design

Funksjonsringen gir god brukervennlighet

God batteritid

22 mm lugs gjør det enkelt å kjøpe ekstra reim eller lenke

God skjerm

God reim

God pulsmåling

Støtte for e-SIM Ting å tenke på Dyr

Fortsatt en stor klokke.

Alternativer: