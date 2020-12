Årets iPad er en minioppgradering, men fortsatt en kjærkommen en

2020-versjonen av iPad er kanskje den minste oppgraderingen Apple kunne gjort. Det betyr ikke at den er dårlig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 29 Nov 2020 06:00

«Ellers er nesten alt. Helt. Likt.» skrev vi om fjorårets iPad, til tross for at skjermstørrelsen den gang faktisk hadde økt fra 9,7 til 10,2 tommer. I år er generasjonsforskjellene enda mindre.

2020-versjonen av iPad har fått ny prosessor, men det er også nesten alt. Lite nytt å melde, med andre ord. Samtidig er det liten tvil om at nettbrett og iPad-navnet nærmest er synonymt for mange, så risikoen for Apple ved kun å gjøre slike minioppgraderinger er fortsatt minimal.

iPad er fortsatt et fint produkt, og det endrer seg ikke i 2020.

8 Meget bra Apple iPad 10.2" 4G 32GB (8th Generation)

Skarp, lyssterk og fin skjerm

iPadOS er brukervennlig

Enormt app-univers

Normalt sett god batteritid Ting å tenke på Designet begynner å bli litt "gammelt"

Testenheten vår bruker mye strøm selv når den er uvirksom

Kun 32 GB lagring på billigste versjon

Tilbehøret er dyrt

Fortsatt Lightning til lading

Skriker ikke 2020

Når det er sagt, så føles designet på innstegs-iPaden etter hvert ganske utdatert, og enda mer utdatert i år enn i fjor. De mildt sagt tjukke rammene over og under skjermen er ikke noe vi er vante med å se i 2020, verken på mobiltelefoner, bærbare PC-er eller nettbrett, og noe vi kanskje håper Apple får bukt med i neste generasjon. Årets iPad Air arvet jo designet fra Pro-modellen, og kanskje neste års basis-iPad er neste i køen?

Samtidig har det nåværende designet også en viss funksjonell side - litt ekstra margin på sidene gjør det enklere å holde uten at fingrene dine må inn på selve bildet.

Dette bildet er fra fjorårets iPad-test. Vi kunne ha brukt det også i år. Niklas Plikk, Tek.no

Med andre ord: Har du sett en iPad de siste årene, så vet du nok akkurat hvordan 2020-utgaven også ser ut - kanskje med unntak av at den har fått litt større skjerm om iPaden din er mer enn ett år gammel. Billigste utgave har fortsatt bare 32 GB lagring og koster 3.990 kroner, mens du må ut med en tusenlapp ekstra om du vil oppgradere til 128 GB.

Du vet sannsynligvis også hvordan skjermen ser ut. iPad-skjermen er ikke laminert, slik skjermene på iPad Pro er, men er ellers både skarpe og relativt lyssterke, med fine og ganske nøkterne farger. At glasset ikke er laminert på skjermpanelet gjør blant annet at iPad-skjermen er noe mer utsatt for refleksjoner, men lysstyrken er såpass god (500 nits) at du nok sjelden vil irritere deg voldsomt over det. Lysstyrken kan også skrus såpass langt ned at brettet er relativt behagelig å se på selv i stummende mørke.

Solid ytelseshopp

Prosessoren er altså oppgradert fra A10 til A12, som du i praksis sannsynligvis kun vil merke i de aller mest tungkjørte spillene eller applikasjonen - selv om resultatene i syntetiske tester viser ganske store forskjeller. A12 er for øvrig samme prosessor som satt i fjorårets iPad mini, i iPhone Xs/Xs Max/Xr og i 2019-versjonen av iPad Air, mens årets iPhone-modeller har A14.

Som du kan se i grafen over er ytelseshoppet fra 2019-versjonen av iPad ganske markant - både i prosessor- og grafikktestene til Geekbench og i grafikktestprogrammet Antutu. Enkeltkjerneytelsen til prosessoren er nå like god som på årets iPad Pro, men iPad henger et stykke bak på grafikkytelsen, som ikke er overraskende.

iPad er akkurat som tidligere rask nok i massevis til det aller meste du kan finne på å bruke den til, og widgets og multitasking har de senere årene gjort den til en stadig mer aktuell PC-erstatter, spesielt i kombinasjon med Apples eget Smart Keyboard eller liknende tastaturer fra tredjeparter.

Når det er sagt, så merkes det iblant at enkleste iPad ikke er like kjapp og responsiv som produkter med nyere Apple-prosessor, som iPhone 12 eller en av de mer avanserte iPadene, men det betyr absolutt ikke at den føles treig. For det som en iPad normalt brukes til, så er 2020-modellen mer enn god nok. Apple ligger jo gjerne et år eller to foran konkurrentene på brikkeytelse, og det kommer «billig-iPaden» til gode.

Velkjent bakside. Plaststripen i toppen forteller at iPaden har støtte for mobilnett. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Denne testen er faktisk skrevet nesten i sin helhet på tastaturomslaget Smart Keyboard, som har en del forminskede taster, men ellers er veldig fint å skrive på. Ulempen er selvfølgelig Apples sedvanlige stive tilbehørspriser - tastaturet koster vanligvis 1690 kroner - nesten halvparten av hva selve brettet koster.

Kombinerer du iPad med både tastatur og penn er du fort oppe i nærmere sju tusen kroner, selv for minste variant. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støttet er også Apples førstegenerasjons Pencil (du vet, den som stikkes inn i Lightning-porten for å lade...), men det må sies at skriveopplevelsen med denne er ganske dårlig etter å ha kommet rett fra nye reMarkable 2.

Samtidig er disse to vidt ulike produkter, og Pencil gjør naturligvis fint nytten til litt skribling, tegning eller fargelegging, selv om den langt fra har den samme autentiske følelsen som reMarkable har. Det er bare synd det ikke finnes noe sted å feste pennen på brettet, verken med magneter eller på annet vis, og tastaturomslaget har heller ikke denne muligheten.

Dette er vel på nivå med Apple-musa med ladeporten vinkelrett på undersiden hva gjelder eleganse. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er også noen andre småting du må ta til takke med på den enkleste iPaden versus noen av de mer avanserte Apple-brettene:

Ingen FaceID: Med tanke på prisnivået her er det ikke overraskende at Apple kun har funnet plass til et vanlig frontkamera, ikke et som støtter ansiktsgjenkjenning, men det er uansett verdt å nevne all den tid mange har blitt godt vant med FaceID på iPhone og liknende løsninger på andre telefoner. I stedet må du nøye deg med fingeravtrykksleser i hjemknappen, og den må du tilsynelatende være litt heldig med når du setter den opp. Jeg har forsøkt flere ganger, og erfaringene er litt blandete. Noen ganger er suksessraten veldig god, mens den noen ganger er ned mot 50 prosent.

Frontkameraet er ikke veldig godt. Og dette er vinkelen du serverer motparten om du setter opp en videosamtale. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ingen rask skjerm: iPad Pro er det eneste av Apples produkter som har en skjerm med mer enn 60 Hz oppfriskningsrate, og således er det ikke veldig overraskende at ikke den mest grunnleggende iPaden har det - og naturligvis ikke noe man trekker for i denne prisklassen. Den har heller ikke TrueTone-justering av fargetemperaturen, så er det nevnt.

Svake kameraer: Det er selvfølgelig slik at en iPad ikke vil være primærenheten til fotografering nærmest for noen, men det må nevnes at spesielt frontkameraet er ganske svakt. Det er kanskje ekstra vesentlig i disse coronatider - frontkameraet støtter kun 720P-oppløsning til video og er generelt ganske avhengig av mye lys. Plasseringen av kameraet er dessuten ikke spesielt gunstig for videokonferanser i landskapsmodus. Bakkameraet gjør en helt levelig jobb så lenge du har nok med lys, mens det blir støyete og detaljløst så fort du prøver å ta bilde uten dagslys. Du får heller ikke nattmodus eller andre fotofunksjoner vi kjenner fra iPhone.

iPad 10,2 (2020)

iPhone 12

iPad 10,2 (2020)

iPhone 12

Batteritiden er fortsatt god, og til surfing og annen lett bruk kan du nok fint nærme deg Apples oppgitte ti timer. I spill og til mer avansert bruk kan du nok fort måtte nøye deg med det halve, og undertegnede har også notert at brettet bruker ganske mye strøm når det er i hvilemodus, men fortsatt tilkoblet nett - selv med bakgrunnsoppdatering av apper skrudd helt av. Over natten kunne vi oppleve at 30–40 prosent forsvant, og selv uten noe særlig aktiv bruk ble batteriet tømt på to dager.

En fullstendig tilbakestilling av brettet hjalp riktignok en del, men det er tydelig slik at du kan ende opp med at det foregår et eller annet i bakgrunnen som suger mye batteri, og det er også veldig vanskelig å spore opp synderen i Apples batteribruksoversikt. Vi er heller ikke helt overbevist om at problemet ble løst av å tilbakestille, men dette er ikke et problem vi er vant til å ha med iPad, så vi lar foreløpig tvilen komme Apple til gode.

iPad har fortsatt hodetelefonport. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Laderen - som fortsatt følger med i esken, i motsetning til på iPhone 12-serien, er i år oppgradert fra 18 til 20 watt, men må fortsatt sies å bruke ganske lang tid på å lade opp en iPad. Du må minst regne en tre-fire timers tid, selv om det er en liten bonus at laderen naturlig nok også kan brukes til å lade en iPhone, hvor den oppleves som betydelig raskere.

At Apple fortsatt ikke har klart å samkjøre produktene sine om USB-C som ladestandard er naturligvis også verdt å nevne. iPad bruker, sammen med iPhone og Airpods, fortsatt Lightning-standarden, mens iPad Air, iPad Pro og MacBook-maskinene alle bruker USB-C.

Hodetelefoninngang får du, men ikke stereohøyttalere. iPad har kun en enkelt høyttaler i bunnen, og den gjør i og for seg nytten til en episode eller to av «Love and Anarchy» på Netflix, men uten å være spesielt imponerende.

Høyttalerne er fortsatt helt greie, men ikke noe mer enn det. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Vi kan nesten bruke samme konklusjon hver gang vi tester en ny generasjon iPad: Apple konkurrerer i hovedsak mot sine øvrige iPad-modeller, inkludert fjorårets versjon av den samme.

Med iPadOS kom også muligheten for multitasking, som var kjærkommen - når du lærer deg hvordan den brukes. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det gjelder i høyeste grad også i år. Samsung og Huawei har noen kurante modeller, men for de aller fleste er det nok en iPad som er mest aktuelt om det skal kjøpes inn nytt nettbrett - kanskje også med rette. Apples økosystem for apper er enormt, og sammenliknet med resten av Apples produktportefølje får du ganske mye for pengene med iPad.

Sammenliknet med fjorårsversjonen får du i praksis to ting med 2020-iPad: Et sted mellom litt bedre og betydelig bedre ytelse og en bittelitt raskere lader i esken. Ellers er dette iPaden vi kjenner fra før, og som er blitt så mye mer enn den forvokste iPhonen den var i begynnelsen. Nå kan den for mange gjøre samme nytten som en PC gjør, spesielt etter at vi fikk muligheten til å ha flere vinduer åpne samtidig med iPadOS.

Har du en eldre iPad vil du nok synes større skjerm og betydelig bedre ytelse er en stor forbedring med årets modell. Har du fjorårets iPad vil du nok langt fra være like imponert, og her er det knapt grunn nok til å bytte. I motsetning til i fjor vil vi nok anbefale å velge den nyeste om du står mellom denne og å spare noen hundrelapper på 2019-modellen - den ekstra ytelsen vil nok gi et brett som blir oppdatert et par år ekstra.

