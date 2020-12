Versa 3 er det beste valget fra Fitbit akkurat nå

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 20 Des 2020 07:00

Fitbit er en av de ledende produsentene av smartklokker og smartbånd. Og fra å ha vært ganske primitive i starten, er selskapets nyeste toppmodell, Fitbit Sense , en avansert klokke som blant annet kan måle stress og oksygenmetningen i blodet ditt.

Men ønsker du deg denne så koster den også en solid slump penger. Rundt 3500 kroner, for å være mer presis.

Sammen med denne har også en ny versjon av Versa dukket opp. Den har nå rukket å komme ut i generasjon nummer tre, og den viser seg å ha mye til felles med toppmodellen – men den koster en tusenlapp mindre.

Mye det samme utseendet

Enten du sammenligner med forrige generasjon Versa (2) eller den nye Sense-modellen, så er Versa 3 meget lik dem begge.

For eksempel har Versa 3 den samme berøringsknappen som sin storebror, mens Versa 2 hadde en fysisk knapp. Problemet med denne berøringsknappen er at den er litt kronglete å treffe noen ganger. Spesielt når du har klokken på armen.

Her ser du Versa 3 (venstre) og Sense (høyre) Ole Henrik Johansen / Tek.no

Utover dette så er det ganske vanskelig å se forskjell på Versa 3 og Sense. Blant annet er kassen rundt skjermen blankere og laget i det som virker som metall på Sense, mens Versa 3 ser ut til å være utformet i en slags hardplast.

Annet enn dette så virker begge like, og det betyr at du får en klokke som er avrundet og utformet slik at den er behagelig å ha på seg. Versa 3 er også marginalt større enn Versa 2, trolig takket være at den nye modellen har fått en noe større skjerm. Opp fra 1,39 tommer til 1,58.

Baksidene er ganske like på Versa 3 (venstre) og Sense. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Bedre pulsmåler – mer fokus på trening

En annen ting du får som er bedre på Versa 3 enn forgjengeren er pulsmåleren. Denne har visst seg å være betydelig mer pålitelig når du kommer opp i de litt høyere sjiktene av pulsen din.

Fortsatt så er det sånn at Fitbit sine målinger er noe mer unøyaktige enn for eksempel de du får fra dedikerte treningsklokker med pulsbelter. Men for de fleste av oss som vil mosjonere og trene litt, vil likevel målingene være nøyaktige nok til at de kommer til nytte.

En annen ting som kommer godt med er at Versa 3 nå har fått innebygget GPS. Så du trenger ikke lenger ha med deg mobilen for å kunne plotte inn i appen hvor du løp under sist treningsøkt.

Samtidig så er det også verdt å nevne at om du først har mobilen i nærheten, så kan du nå motta og besvare samtaler via Versa 3. Neste steg for Fitbit vil kanskje være å få på plass støtte for e-SIM. Det er noe herlig befriende med å kunne ringe med klokken uten å ha mobilen på slep i enkelte situasjoner. Dette har også stadig flere av konkurrentene mulighet for.

Versa 3 har fått en berøringsknapp på siden. Den kan være vanskelig å se noen ganger. Ole Henrik Johansen / Tek.no

o2-metning

Fitbit har alltid hatt fokus på helse, og Versa 3 har det aller meste på plass av det selskapet tilbyr i sin Sense-modell.

Det den eventuelt mangler er muligheten for å utføre en EKG og å måle stress. Det har Sense på plass, men EKG-funksjonen var dog ikke godkjent for det norske markedet da vi testet den for noen uker tilbake.

En funksjon som kanskje er minst like interessant er muligheten for å sjekke oksygenmetningen i blodet ditt. Dette gjøres primært om natten når du sover, og du må aktivere en av noen få spesifikke klokkeutseender.

Som vi var inne på under testen av Sense, så er disse målingene ikke noe du bør legge all din lit til. Men de gir likevel en god tilleggsindikasjon på hvordan du sover om natten. Under våre tester lå O2-nivået på det samme med Versa 3 som med Sense. Altså rundt 94 prosent metning. Noe som igjen virker fornuftig med tanke på at undertegnede har søvnapné.

Laderen festes til undersiden av klokken ved hjelp av magneter. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batterilevetid

En annen ting som tradisjonelt er bra på Fitbit sine produkter er batterilevetid. Og her kommer det ingen overraskelser med Versa 3 heller.

Under normal bruk kan du forvente å fint tyne minst fem dager ut av batteriet før du trenger å lade. Og da har vi hatt på GPS-en under et par økter under perioden. Velger du å ha på skjermen hele tiden, vil dog levetiden omtrent halveres.

Noe av det som imponerte oss med Sense var hvor raskt den ladet når du først måtte tilføre batteriene mer energi. Og den samme egenskapen ser ut til å ha blitt tilført Versa 3 også. Via en proprietær lader, som klipses fast til baksiden av klokken ved hjelp av magneter, kan du lade cirka et døgn med bruk på tolv minutter.

Reimen har et godt feste, og kan enkelt byttes ut ved at de kan klipses av. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Gjør det meste for deg

Det som gjør Fitbit til en god løsning for mange er hvor enkle de er å bruke. For du trenger ikke gjøre så mye selv om du skal trene eller måle søvnen din.

Det meste oppdager klokken automatisk, og legger til målingene dine i en app som fortsatt er blant de beste og mest oversiktlige.

Du kan selvfølgelig selv velge å sette i gang ulike treningsøkter, og du har en rekke å velge iblant. Men klokken er i de aller fleste tilfeller smart nok til å selv skjønne hva du holder på med, og sette i gang målinger om du skulle ha glemt det.

Appen er kurant og oversiktlig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det samme gjelder for søvnmålinger. Her trenger du ikke tenke på stort annet enn å ha på deg klokken når du skal legge deg. Og Fitbit har etter hvert opparbeidet seg en stor database med søvninformasjon fra sine brukere, og den kan brukes til å sammenligne dine resultater mot snittet til andre i tilsvarende alder.

Så når du går inn i appen, vil du få oversikt over søvnen din, og ikke minst se hvordan du ligger an mot snittet.

Konklusjon

Fitbit Versa 3 er det beste kjøpet du kan gjøre om du vil ha en Fitbit om dagen. For den gjør det aller meste som Sense også kan, annet enn EKG og stressnivå, hvor førstnevnte uansett ikke er godkjent i Norge ennå.

Ser vi bort fra et litt kjipere valg av materialer i urkassen, så oppleves Versa 3 i praksis identisk med sin storebror.

Det betyr at du får en velfungerende smartklokke som automatisk passer på deg og skjønner hva du bedriver, enten det er å sove eller trene. Og skulle du ville starte noe manuelt, er det rikelig med treningsvarianter å velge blant.

Sammenlignet med Versa 2 får du større skjerm med Versa 3, og ikke minst GPS-muligheter når du skal ut og trene. Så du slipper å ha med deg mobilen for å loggføre ruten du har valgt. Fortsatt holder batteriet i flere dager uten at du trenger å lade opp klokken. Og når behovet først melder seg, så tar det ikke spesielt lang tid takket være den samme hurtigladingen som du finner hos Sense.

Alt i alt er Versa 3 den klokken som gir deg mest verdi for pengene blant Fitbit sine produkter. For det sitter hardt inne å betale en tusenlapp ekstra for å kunne måle stressnivået ditt – og potensielt enkel EKG i fremtiden.

8 Meget bra Fitbit Versa 3 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Brukervennlig

Starter automatisk blant annet søvnmålinger

Meget god batteritid

Rask lading

God skjerm

Behagelig å ha på seg

Enkelt å skifte reimer

Appen er ryddig og enkel

Enkelt å måle o2-metning Ting å tenke på Proprietær lader

Berøringsknappen på siden er ikke alltid like enkel å bruke

o2-målingen krever dedikert klokkeutseende

Ikke all verden av tredjepartsapper å velge blant.

