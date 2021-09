Test Sea Doo Fish Pro

Denne vannscooteren kan du fiske fra

Og det fungerer overraskende godt.

Når du skal ut på fisketur har du som oftest to valg; fiske langs land eller fiske fra en båt. Men det finnes mange ulike typer båter, og en av disse er faktisk en vannscooter.

Dette er neppe det første du tenker på når du hører ordet fiskebåt, men Sea-Doo har laget det vi er ganske sikre på er markedets første fiske-vannscooter. Navnet er helt enkelt «Fish Pro», som i praksis er en vannscooter med en rekke tilbehør som skal gjøre den bedre egnet for nettopp fisking.

Vi tok den med på fisketur for å se hvordan den er sammenlignet med en litt mer tradisjonell fiskebåt.

Sea Doo Fish Pro (2021) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Et bevis på at du faktisk kan fiske fra en vannscooter. " Fordeler Krysse av Stabil å stå på

Krysse av Stabil selv i litt bølger

Krysse av God fiskefinner fra Garmin, inkludert sjøkartmulighet

Krysse av Godt med oppbevaringsplass

Krysse av Bra med fiskestangholdere

Krysse av Eget vanntett rom til mobilen

Krysse av Cruisekontrollen gjør det enkelt å finne riktig dorgefart

Krysse av Enkel å bruke Ting å tenke på Bytt Stangholderne passer ikke like godt til alle stenger

Bytt Du må være påpasselig med å ikke kjøre på for grunne plasser

Bytt Kostbar

Med stengene på plass så ser du at det er noe særeget med denne vannscooteren.

Ekkolodd og stangholdere

Ved første øyekast ser Fish Pro ut som en helt vanlig vannscooter fra Sea-Doo. Men det er likevel en del detaljer som gjør den bedre egnet til å fiske fra.

Den første og viktigste detaljen er en rekke stangholdere fordelt utover scooteren. To av disse sitter foran føreren og er vinklet på skrå ut fra scooteren, slik at du kan holde utkikk med stangtuppen mens du kjører. Disse kan enkelt klipses av, og eventuelt flyttes til kjølebagen som sitter bak på båten.

Merk at denne modellen er klassifisert som en C-kategori båt, altså båter som er konstruert for bruk nær kysten. Men vær likevel obs. Enkelte vann forbyr bruk av vannscootere, selv om de skulle være kategorisert som en vanlig båt.

Fish Pro har i tillegg fått byttet ut speilet på høyre side med en kombinert kartplotter og ekkolodd fra Garmin, noe som kommer veldig godt med under fisking. Denne kan du enten kjøre bare kart eller ekkolodd over hele skjermen på, eller kombinere de to slik at du kan holde et øye med forholdene samtidig som du jakter etter storfangsten. Du har fortsatt speil på venstresiden, i tillegg til en enkel koppholder.

Kjøleboksen som følger med kan du faktisk fylle med vann eller is, og er på 51 liter. Kjekt om du vil oppbevare fisken du får på en varm sommerdag. Når du skal tømme denne, er det to propper som du enkelt trekker ut for å tømme den. Ellers fungerer den også utmerket som en oppbevaring av kroker og utstyr.

Det er også et ganske stort oppbevaringsrom under fronten, men i praksis endte vi opp med å foretrekke kassen bak i stedet. Delvis fordi det ikke er så varmt ute, og fordi det var enklere å bare snu seg etter en ny krok, enn å trekke opp styret foran seg, når man for eksempel dorget av gårde.

Kjøleboksen kan du plassere flere steder bak på scooteren.

Rundt opp på kjøleboksen er det en rekke festepunkter hvor du kan hekte på enda flere stangholdere. På vårt testeksemplar brukte vi totalt fem holdere.

Stangholderne var gode, i alle fall til enkelte typer fiskestenger. Et problem vi derimot opplevde var med stenger med langt håndtak. Standholderne er i praksis rør med en stopper i enden, og har du en fiskestang med et langt håndtak under der snellen er festet, vil du ikke få festet stangen like godt som om du bruker en kortere strang med for eksempel en multiplikator-snelle hvor stangen har en egen trigger. Da kan du nemlig vri triggeren til siden slik at hakene i toppene av stangholderen fester stengene bedre. Og det kan komme godt med om du har tenkt å holde god fart i litt bølgete sjø.

I tillegg til boksen bak og oppbevaringen under fronten, er det for øvrig også et lite vanntett «hanskerom» rett foran sitteplassen din. Kjekt å ha for mobil og lommebok.

Sjekk dybden før du starter opp.

Husk dette før du starter den

Før du starter opp scooteren er det et par ting du bør ha i bakhodet. For det første bør du ta en rask kikk bort på ekkoloddet. Det er nemlig slik at maskinen trekker inn vann fra undersiden, og har du ikke tilstrekkelig med vann under båten når motoren fyrer, vil du kunne oppleve at den trekker opp ting fra bunnen som stein og andre ting du absolutt ikke vil ha inn i systemet.

Det er enkelt å få oversikt over knappene på denne modellen.

Skulle du ha uflaks og dra inn noe, har scooteren en egen funksjon det kan være greit å benytte seg av. Du holder iDF-knappen inne mens du starter den opp igjen. Da reverseres vannstrømmen, slik at du får «spyttet» ut det som blitt dratt opp. Også hendig om du skulle rote deg inn på grunt vann med mudrete bunnforhold.

En enkel tommelfingerregel er at du bør unngå å starte scooteren om du ser det er mindre enn én meters dypt der du befinner deg.

Skjermen på båten oppgir hastigheten din i kilometer i timen, og ikke knop.

Slow-modus gjør den godt egnet til fiske

Med motoren i gang, som for øvrig yter 170 hestekrefter og med det gjør at du har mer enn nok krefter, kan du sette ut på fisketur.

Om du vil dorge med maskinen så går dette overraskende bra. Om du bare «setter den i gir» ved å gasse litt med hendelen på høyre hånd, vil båten holde en fart på rundt 7 km/t på tomgang. En smule for raskt for en del fiske.

Men da kommer cruisekontrollen til sin rett. Aktiverer du den vil maskinen settes i en «slow-modus», hvor du kan sette den til å dure fremover mellom 2 km/t til 6 km/t. Maskinen blir også mer stabil å styre. Det føles som scooteren «setter» seg mer i vannet, fremfor å duppe på toppen av bølgene, som den gjør i vanlig kjøremodus. I praksis gjorde det hele fiskeopplevelsen langt lettere, og ikke minst mer stabil, enn vi hadde trodd på forhånd.

Stabil i sjøen

Normalt bruker undertegnede en 18-fots skjærgårdsjeep til å fiske. Og vannscooteren fra Sea-Doo kan faktisk brukes i stedet om du skal en tur ut alene. For selv om farkosten er registrert for inntil tre personer, så bør du være alene når du skal fiske med den.

Men en ting lar vi oss virkelig overraske over. Den er svært stabil i sjøen, både når du kjører i ulike hastigheter, men også når du har stoppet for å fiske. Vi testet denne scooteren flere turer, både med tradisjonell kastestang, men også med fluestang. Og det er ingen problem å stå i denne scooteren og fiske selv med litt bølger.

Det er en klar fordel å fordele vekten på hver sin side av setet, men skulle du måtte tråkke på en av sidene, er det ingen stor fare for at scooteren bikker mer enn at det går fint.

Om du ikke vil stå så bredbeint over salen, har du i tillegg en egen «plate» bak hvor du kan stå. Flytter du kjøleboksen slik at den står så langt bak som mulig, har du faktisk overraskende god plass å stå på. Men merk at dersom du med letthet passerer 0,1 tonn i kroppsvekt, vil scooteren bli stående slik at bølger vil skvalpe opp på platen om du står med hekken feil vei.

Scooteren er fint og stabil å stå oppreist i.

Konklusjon

Skal du kjøpe deg en helt ny vannscooter koster det fort opp mot 200.000 kroner. I alle fall med litt størrelse på selve farkosten, og gjerne litt god motoreffekt i tillegg.

Prisen for Sea-Doo Fish Pro starter på 177.900 kroner, litt avhengig av hvor mye utstyr du vil ha med.

I så måte så er ikke Sea-Doo Fish Pro noe avskrekkende dyr sammenlignet med mange andre, tilsvarende modeller. Og til prisen får du i tillegg en mer skreddersydd løsning om du i tillegg har fiskeinteresse og kan ha muligheten til det også.

Denne kombinasjonen er neppe det som slår de fleste av oss som en mulighet, men det viser det seg altså at det faktisk fungerer.

Du får egne stangholdere, kjøleboks og ikke minst en egen fiskesøker med sjøkart-muligheter. Og du får med deg godt med stenger og utstyr takket være et stort oppbevaringsrom under styret på scooteren, i tillegg til at du kan bruke kjøleboksen om du ikke vil kjøpe ned fangsten.

Det som kanskje overrasket oss mest under testingen var hvor stabil og god den faktisk var å fiske fra. Du kan fint stå oppreist og kaste etter storfangsten, selv i litt bølger, uten at du trenger å frykte for å havne i vannet. Samtidig er farkosten meget stabil når du kjører til og fra fiskeplassene, og vi hadde aldri noen problemer med at vi ble våte – annet enn når sjøsprøyten ble blåst inn fra siden, noen den jo også gjør i en vanlig, åpen båt.

I tillegg gir cruisekontrollen deg mulighet til å dorge rundt uten problemer. Og den blir langt mer stabil å kjøre enn om du bare fisker med scooteren «i gir».

Alt i alt synes vi Sea-Doo har overbevist oss om at en vannscooter fint kan brukes til å fiske fra.

PS: Vi gir ikke denne testen en karakter siden vi ikke har noe annet å sammenligne maskinen med.

