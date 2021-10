Test Apple iPad Mini (2021)

iPad Mini er akkurat liten nok til å falle mellom to stoler

Men så søt da, gitt!

iPad Mini er virkelig mini. Her med iPad Air og iPad Pro i bakgrunnen.

Det er ikke lett å holde styr på Apples utvalg av nettbrett lenger. På årets store Apple-lansering i september dro Apple opp to nye iPader fra hatten. Den første var «bare» en iPad – inngangsmodellen de tilsynelatende aldri kommer til å endre – og den langt mer spennende iPad Mini.

Heldigvis er det iPad Mini vi har på testbenken i dag.

Den forrige iPad Mini som ble sluppet kom i 2019, men årets modell er et helt nytt beist. Borte vekk er det gamle designet, og i praksis ser dette mer ut som en forminsket versjon av fjorårets iPad Air, dog med et par små forskjeller.

Så hva er det som er nytt denne gangen? Faktisk en hel del:

Et nytt design, med tynne rammer rundt hele skjermen, og rette kanter. Altså det samme som vi har blitt kjent med på iPad Air og Pro-modellene.

Endelig USB-C i stedet for Lightning-kontakt

Støtte for Apple Pencil 2 og magnetisk feste på siden

Center Stage-funksjon på frontkameraet

Betydelig raskere prosessor

7.5 Bra iPad Mini 64 GB (6th Generation) annonse 5990 NOK Sjekk nå 5990 NOK 5990 NOK sitat " Et strålende lite nettbrett, men det passer nok ikke for alle " Fordeler Krysse av Utrolig kompakt

Krysse av Lynrask ytelse

Krysse av Endelig "Pro"-design med smale rammer

Krysse av TouchID fungerer greit

Krysse av Center Stage fungerer godt

Krysse av Endelig USB-C-lading

Krysse av Støtter Apple Pencil 2 Ting å tenke på Bytt Ingen hodetelefonutgang

Bytt Ingen Smart connect-tilkobling

Bytt Høy pris

Bytt iPadOS på en liten skjerm føles litt begrenset

Bytt Bare tilgjengelig i 64/256 GB-størrelse

Lekkert og kompakt design

Det er ikke veldig stor forskjell på skjermstørrelsene på iPad Mini og iPhone 13 Pro Max, men likevel er grensesnittet ganske annerledes.

Det er nå tre år siden Apple først introduserte en iPad med de nye, smalere rammene, og de rette, nesten skarpe, kantene. Den gang var det bare Pro-modellene som hadde dette designet, men har siden den gang også blitt adoptert av iPad Air (2020) og iPad Mini i år.

Vi har virkelig sansen for designet, og de smale rammene gjør seg godt på iPad Mini også. Det har blant annet gjort at det er plass til en større skjerm uten at selve nettbrettet trenger å bli større, og Mini-skjermen har nå vokst fra 7,9 tommer til 8,3. Ingen enorm forskjell akkurat, men i et såpass lite format teller hver centimeter.

For iPad Mini er virkelig liten. Den er såpass lett, 297 gram, at den behagelig kan brukes i én hånd, og kan til og med puttes inn i store bukselommer, jakken eller skolesekken.

Men den kompakte størrelsen har også et par nedsider. Som at smartpennen fra Apple, som du kan lade på siden av nettbrettet, tar så mye plass at de har måttet stokke om hvor ting er plassert. Pennen tar nemlig opp nesten hele siden av nettbrettet, så volumknappene har blitt flyttet til toppen.

Og dermed fant ikke Apple noen plass til hodetelefoninngangen, som rett og slett er borte.

Toppen av iPad Mini. Ser du hva som mangler? Ingen hodetelefoninngang!

Vi er vant til dette på mobiler, men dette er det første nettbrettet fra Apple som mangler noe så enkelt som en hodetelefoninngang. Et steg i feil retning, spør du oss.

Borte er for øvrig også «smart connector»-kontaktene på baksiden av iPaden, noe som gjør at det ikke er mulig å ha enkle tastaturdeksler til iPad Mini.

Endelig USB-C-lading. Nå er det bare den billigste iPaden og iPhonene som fortsatt bruker Lightning.

Ellers er iPad Mini utstyrt med USB-C i stedet for Lightning-kontakten til forgjengeren, og akkurat som fjorårets iPad Air er det en TouchID-sensor i av/på-knappen på toppen av nettbrettet. Det smale designet på knappen, og plasseringen, gjør den litt vanskeligere å bruke enn en rund TouchID-knapp på fremsiden, men med begge pekefingre lagret i nettbrettet, går det stort sett raskt og greit å låse opp iPad Mini.

Skjermen: Jo da, den har et problem

LCD-skjermen Apple bruker er ikke av det aller skarpeste kaliberet, men det holder likevel i massevis for det aller meste.

Kort tid etter Apple lanserte iPad Mini, og de første anmelderne fikk tak i testeksemplar, ble det nevnt at skjermen har et lite problem med såkalt «jelly rulling». Det vil si at halvparten av skjermen beveger seg ørlite saktere enn den andre, som kan merkes når man blar nedover i mye tekst.

Apple har siden sagt at dette ikke er noe de kommer til å gjøre noe med, og at dette er noe alle LCD-skjermer har. Og det er i teorien helt riktig - LCD-skjermer vil typisk oppdatere seg fra én side til en annen.

Men likevel bør Apple ta kritikk her, for det er betydelig mer merkbart på iPad Mini enn på andre enheter med LCD-skjerm, inkludert Apples egne iPad Air. Så noe er rett og slett annerledes her enn på andre gode LCD-skjermer, der vi nesten aldri er i stand til å observere samme effekt med helt vanlige øyne.

Så da er spørsmålet: Er det et problem? Og er det noe de fleste merker?

Vi skal nok ærlig innrømme at vi neppe hadde lagt merke til dette hvis det ikke hadde blitt poengtert for oss først. Men så fort man har sett det, er det umulig å ikke si det. Det er definitivt synlig når man holder iPaden i portrettmodus, og du skroller frem og tilbake i tekst.

Er det irriterende? Nei, ikke veldig.

Skjermen til iPad Mini er rett og slett helt grei, og har ingen åpenbare høydepunkt eller nedsider. Oppløsningen kunne gjerne vært høyere, men de 2266 x 1488 pikslene gjør en grei figur. Lysstyrken er kanskje også litt svakere enn man kunne håpet på, og uten OLED-teknologi er heller ikke svartnivået noe å juble for. Vi kunne jo også ønsket oss 120 Hz og ProMotion, slik Pro-modellene har, for dét ville faktisk vært en merkbar oppgradering. Men alt i alt, dette er bra nok for de aller, aller fleste.

Hendig med center stage

Kameraet i et nettbrett er aldri noe vi legger særlig vekt på, da vi stort sett anser det som en kjekk bonus. I løpet av det siste halvannet året har det imidlertid blitt stadig viktigere med solide frontkameraer på produktene våre, da vi benytter mer tid i videomøter og videosamtaler enn de fleste av oss trolig hadde forutsett.

Årets iPad Mini er utstyrt med Apples nye ultravidvinkelkamera i front, som de introduserte i fjorårets iPad Pro, og støtter dermed også «center stage». Her følger kameraet ansiktet ditt uansett hvor du sitter, og funksjonen fungerer faktisk overraskende bra. Det tilpasser seg også etter hvor mange som er foran skjermen, til å inkludere så mange ansikter den kan i bildet. Den eneste ulempen vi kan nevne her er at nettbrettet er såpass lite at utsnittet ofte blir ganske undervinklet, så man får litt ekstra fremhevet dobbelthake. Snur du derimot iPaden så kameraet kommer litt høyere opp, er problemet stort sett løst.

iPadOS skinner ikke på en liten skjerm

I teorien går det an å «multi taske», og bruke iPad Minien som en arbeidsmaskin. Men uten ekstern tastatur går det meste av skjermen til tastaturtasting. Her prøvde vi å dra noen bilder fra VG-forsiden til et Pages-dokument. Det går an, men særlig lett er det ikke.

Operativsystemet på Apples iPader har fått flere nyttige oppgraderinger de siste årene, og det har blitt enklere og enklere å gjøre flere ting samtidig i iPadOS. I toppen av hver app er det nå tre små prikker som du kan trykke på for å bestemme om appen skal være fullskjerm, halvskjerm eller «flyte» over en tredjedel av skjermen, noe som er et langt mer forståelig grensesnitt enn det tidligere har vært.

Mange av oppgraderingene i OS-et er imidlertid ikke så nyttige på den lille iPad Mini-skjermen. Skal du for eksempel prøve å redigere et Pages-dokument på den ene siden, og dra over bilder fra et Safari-vindu på den andre, går det teknisk sett helt uten problemer. Men så fort du skal redigere litt tekst, hopper skjermtastaturet opp og dekker over halvparten av skjermen. Snur du iPaden for å jobbe i portrettmodus, blir dokumentet på størrelse med et frimerke, øverst i høyre hjørne.

Så ja, teknisk sett er det mulig å «multi-taske», men i praksis er det litt begrenset hva du faktisk vil bruke det til. Glaning på en Youtube-video samtidig som du surfer på nettet? Ikke noe problem. Skrive en mail samtidig som du surfer i Safari? Litt mer kronglete.

Når vi er inne på operativsystemet synes vi også at det er rart at Apple fortsatt ikke har lagt inn støtte for forskjellige profiler, slik de har på Apple TV. Mange hjem har én iPad hjemme, som blir brukt av hele familien, med svært forskjellige behov. Ville det ikke vært fint å kunne ha de samme profilene på iPaden? Så kan vi tilpasse apputvalget, hjemskjermen og andre innstillinger til hver enkelt bruker, fremfor å ha alt på ett sted. Kanskje i 2022 ...

Rå prosessor, lite batteri

Til tross for sin nette størrelse har ikke Apple spart på kruttet når det gjelder prosessorkraften til iPad mini. Her finner vi den samme A15-prosessoren som de nye iPhone 13-modellene har, og det er mildt sagt «mer enn nok».

Surfing, videotitting og enkle apper går naturligvis smertefritt, men selv tyngre jobber som å redigere 4K-videoer med iMovie eller å justere på raw-bilder i Adobe Lightroom går smertefritt. Bare for moro skyld slengte vi opp en Netflix-video mens vi redigerte et høyoppløst raw-bilde, uten å merke noen forsinkelse. Man kunne kjenne at iPaden ble hakket varmere under intenst arbeid, men aldri ubehagelig.

Apples prosessorer fortsetter rett og slett å feie konkurransen av banen, og for dagens programmer og apper har det ingenting å si. Ytelsen er rett og slett mer enn god nok. Men det lover likevel godt for levetiden til produktet, da selv fremtidens apper vil ha mye kraft å rutte med.

Batteritiden er derimot ikke like fantastisk. Naturlig nok, med tanke på den lille størrelsen. Apple hevder den holder i 10 timer, samme som iPad Air, men i praksis kan du nok regne med litt mindre hvis du faktisk «jobber» med den. Men til enkel surfing og videotitting holder den nok de lovte 10 timene.

Litt for liten, litt for stor, eller helt perfekt?

Det er jammen ikke godt å si hva jeg synes om størrelsen til iPad Mini. På et vis er det helt nydelig at den er så liten og kompakt, for det er mye lettere å ta den med hvor enn jeg går, sammenlignet med større nettbrett. Den er god å holde i med bare én hånd, og til å lese en e-bok på kvelden er det helt strålende. Som en liten notatblokk fungerer den også greit, fordi du fint kan holde den i den ene hånden, og skrible med den andre.

På den andre siden savner jeg en større skjerm oftere enn jeg først hadde trodd. Som nevnt tidligere er ikke iPadOS særlig godt tilpasset den lille skjermen, og «multitasking» fungerer bedre i teorien enn i praksis. Og det er ikke bare fordi iPadOS i seg selv er mer begrenset enn MacOS, men fordi skjermen er såpass liten.

I mange tilfeller vil en mobil kunne gjøre samme jobben like godt, eller en større iPad enda bedre. Eller en PC eller en TV, for den saks skyld.

Konklusjon

Apple iPad Mini er ikke for alle.

Den har rå ytelse, et lekkert design og en kompakt størrelse få, om noen, andre nettbrett kan by på. Og kanskje er det en grunn til at det ikke lages særlig mange kompakte nettbrett, for det må nok ganske spesielle behov for å virkelig ønske seg iPad Mini over for eksempel iPad Air.

iPad Mini mangler for eksempel hodetelefonutgang, noe som kan gjøre den mindre attraktiv som et «barnebrett». Den mangler også «smart connect»-tilkobling for tastaturdeksler, som gjør den mindre attraktiv for studenter.

Men kanskje er det ikke det du er ute etter uansett. For deg som bare vil ha en iPad Air, men mindre, og litt billigere, så er den helt strålende. For det er akkurat det den er i praksis.

Men du bør være ganske sikker på at du faktisk vil ha en liten iPad, for i de fleste scenarioer jeg testet den i de siste ukene, har tanken slått meg at det ville vært like greit, eller bedre, med et større nettbrett.

Prisen er også en vesentlig faktor her. iPad Mini starter på 5990 kroner for 64 GB, mens hoppet opp til 256 GB koster deg 7790 kroner. Legg på 1800 kroner til for 5G-versjonen.

Du må ut med cirka en tusenlapp ekstra for iPad Air, som da vil gi deg større skjerm, hodetelefonkontakt og smart connect-tilkobling, og nesten identisk ytelse. For mange vil det være et bedre kjøp.

