Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Endelig et nytt AirPods-alternativ for deg som ikke vil ha kanalpropper

Sony lanserer «LinkBuds» - vi har testet.

Sony våger seg ut på et helt nytt ørepropp-design med sine nye LinkBuds.

Det var med en viss brask og bram Sony inviterte oss til briefing for et par uker tilbake. De lokket med et nytt hodetelefon-produkt, men ville i utgangspunktet ikke fortelle stort mer enn at det ikke var snakk om 1000X-serien. Det skulle vise seg at vi var et sted helt på andre enden av hodetelefon-skalaen.

«LinkBuds» (WF-L900) er nemlig navnet på Sonys nye ørepropper, og de kan sies å være Sonys svar på Apples AirPods i og med at de har et åpent design som ikke krever noen gummi- eller skumpropp som går inn i ørekanalen. Vi vet mange ikke liker følelsen av propper som går inn i øret, og de får dermed et nytt alternativ i disse.

Sonys ringformede høyttalerelement gir mulighet for et annet design enn ørepropper flest.

Ring-element

Selve elementet er nå en ring som du plasserer i åpningen utenfor ørekanalen, og så kan du velge å bruke små vinger til å holde proppene på plass. Det følger med fem størrelser, fra en som kun har en liten forhøyning over gummiringen som går rundt proppen, til en med en ganske lang løkke til å feste inni viken over øret.

Det skiller også LinkBuds fra AirPods, ved at du faktisk har noe som hjelper deg med å holde dem på plass og ikke er avhengig av at øret ditt passer eksakt med formen på selve huset.

Uten å måtte tenke på støydemping har også Sony klart å redusere størrelsen på selve proppene markant sammenliknet med støydempings-flaggskipet WF-1000XM4. Selve proppene veier akkurat over fire gram hver. Det er omtrent det samme som tredjegenerasjons AirPods, men 44 prosent lettere og 51 prosent mindre i volum enn 1000XM4. Det merkes, både i passform og komfort.

7.5 Bra Sony LinkBuds WF-L900 annonse 2 190,- Sjekk nå 2 190,- Sjekk nå 2 190,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Sonys LinkBuds har noen gode idéer, men lyden er ikke helt god nok " Fordeler Krysse av Kompakte, diskré og lette propper, høy komfort

Krysse av God samtalekvalitet selv i støyete omgivelser

Krysse av Ålreit batteritid

Krysse av Superkompakt etui

Krysse av Kan styres ved å tappe andre steder enn på selve proppen

Krysse av IPX4-sertifisert Ting å tenke på Bytt Ganske bassfattig og flat lyd

Bytt Ingen trådløs lading

Bytt Kun to ekstra ladinger i etuiet

Bytt Litt følsomme for vind under samtaler

Bytt Adaptiv volumkontroll er en god idé, men utførelsen er ikke i mål

Bytt Lekker en del lyd

Bytt Ganske dyre

Liten vinge

Det kan være litt utfordrende å få plassert LinkBuds siden de først skal inn i øret, og så skal vingen «vippes» under den lille flappen over ørekanalen. Men når de først sitter - og vingen er av riktig størrelse - sitter de veldig godt på plass, og utformingen gjør også at du knapt merker at du har dem på deg. Her får Sony betalt for sitt litt uortodokse design.

Komforten avhenger riktignok litt av hvor godt vingen du velger passer i øret ditt. Om den er litt for stor, så kan det fort gjøre at proppene gnager litt i kontaktpunktet mellom vinge og øre.

Dette er også noen av de mest diskré proppene du finner. Den lille klumpen som huser batteri, prosessor og litt annet er plassert slik at den knapt stikker ut av øret i det hele tatt. Det er en ganske stor forskjell fra Sonys støydempings-propper, som gjennom flere generasjoner har vært ganske markante i øret.

Sonys LinkBuds er mindre prominente ørepropper enn de fleste andre.

Tapp på kinnet

Batteritiden er for øvrig oppgitt til 5,5 timer på en lading, i tillegg til at etuiet inneholder ytterligere drøyt to ladinger, for en total batteritid på 17,5 timer.

Det er helt middels i dagens øreproppmarked, hvor enkelte av konkurrentene har nådd tosifret antall timer på en lading, men samtidig er proppene så små at det ikke er så aller verst likevel.

Ellers er proppene IPX4-sertifiserte, så de skal tåle litt svette eller regn. Sony har også utstyrt dem med en sensor som skal kunne gjenkjenne tapping på øreflippen, på tinningen eller på kinnbeinet under øret, slik at du slipper å nærme deg øreproppene for å hoppe over en låt, justere volum eller annet.

Med LinkBuds er det ikke mye som stikker ut av øret.

Standardinnstillingen er at to tapp pauser eller starter avspillingen og at tre tapp hopper til neste låt, uansett hvilket øre du tapper, men du kan også lage ulike kommandoer for hvert øre.

Sony gir deg imidlertid ikke full valgfrihet: Du får velge kategori, men må forholde deg til de predefinerte kommandoene for den kategorien. Du kan for eksempel velge å ha volumkontroll på venstre øre, men da er det henholdsvis to tapp for å øke volumet og tre tapp for å redusere det, uten mulighet for å endre.

Tappingen fungerer stort sett godt, men vi skulle nesten ønske det var mulig å skru av muligheten for å tappe på selve øreproppen, for den reagerer litt for ofte bare på at vi vil justere litt på passformen.

LinkBuds sammen med tredjegenerasjons AirPods. De er nok omtrent like store i volum, men mer av Sonys propp sitter inne i øret.

«Adaptivt» volum

Med LinkBuds introduserer Sony også en ny funksjon kalt Adaptive volume control. Skjønner du litt engelsk forstår du nok også at det dreier seg om at mikrofonene i proppene går inn og justerer volumet etter hvor bråkete det er rundt deg.

Intensjonen er selvfølgelig at du skal slippe å gå inn og skru opp volumet når du går ombord på t-banen eller det kjører en bil forbi.

Denne funksjonen må nok sies at ikke er helt ferdigutviklet. Den adaptive volumkontrollen overdriver nemlig veldig lett, og skrur opp volumet såpass at det blir veldig slitsomt å høre på. Selve økningen er jevn og ikke så brå, men de skrur opp volumet for langt og for lett, og det blir mer plagsomt enn praktisk når volumet hopper opp og ned.

Volumkontrollen skiller tilsynelatende heller ikke på typer støy, så bare knatringen fra mitt (riktignok bråkete) mekaniske tastatur skyver opp volumet ganske betydelig.

Sony burde i det minste innføre muligheten for å sette en maksgrense for denne funksjonen, slik at ikke øreproppene justerer opp mer enn til en viss grense uansett hvor bråkete det er. Heldigvis er funksjonen valgfri, og at ikke Sony har satt den som standard betyr sannsynligvis at de selv vet at den ikke fungerer perfekt. Samtidig kan vi ikke trekke for det når funksjonen tross alt kan skrus av, legges i en skuff og glemmes.

Speak-to-chat er for øvrig også på plass her, og pauser innholdet du spiller av om hvis proppene merker at du snakker. Det er kanskje ikke like praktisk eller nødvendig som på tette propper med støydemping, men det er i alle fall greit å ha muligheten.

LinkBuds-etuiet er bittelite. Her sammen med Jabra Elite 4, AirPods 3 og Sony WF-1000XM4.

Litt underveldende bass

Lydmessig er Sony veldig tydelige på at LinkBuds er et helt annet produkt enn WF-1000XM4. Det er i og for seg riktig, men den ganske nøytrale og analytiske fremtoningen gjelder også her. LinkBuds har veloppløst og pen diskant og en ganske luftig og nøytral mellomtone, men som mange hodetelefoner uten forsegling mot ørekanalen: De blir litt veike i bassen.

Det gjør at lydbildet blir litt flatt og det hele litt mindre engasjerende enn kanalplugger flest. Det skal sies at bassgjengivelsen er ganske avhengig av hvor tett du klarer å plassere driverringen mot øreåpningen, for hvis du dytter den inn hører du at det finnes mer bass å hente. Slik er det dog urealistisk å plassere den, akkurat som det er urealistisk å ha AirPods permanent dyttet så langt inn at du får den fulle bassen derfra.

Å aktivere Bass Boost-innstillingen i Sonys Headphones-app hjelper noe, men er du et basshode er det nok ganske mange andre ørepropper som gir deg mer å jobbe med - inkludert AirPods, med ganske god margin. Vi lar oss heller ikke imponere voldsomt av stereoperspektivet her, som vi kanskje hadde litt større forventninger til her enn vi gjerne har til typiske kanalpropper.

LinkBuds lekker også en god del lyd til omgivelsene. Undertegnede gjorde en «test» på kontoret for å høre om sidemannen klaget, og det tok ikke mange sekundene før det kom en reaksjon, selv med volumet et godt stykke unna maks. Her er også AirPods bedre.

Magneter holder proppene på plass i etuiet.

Mini-etui, utmerket samtalekvalitet

Sonys krymping har også strukket seg til etuiet, som har det minste fotavtrykket av noen ørepropp-etuier i alle fall vi har testet. Det er nesten så lite at det blir litt vanskelig å håndtere, selv om knappen foran gjør at du kan flippe opp lokket med én hånd.

Det matte belegget skjuler også eventuelle riper, og en enkelt diode i front forteller noe om ladestatus. Kjekt er det også at Sony-appen forteller om eksakt ladestatus for etuiet, men trådløs lading får du ikke. Det er et visst minus når vi snakker propper med en pris på over 2000 kroner.

En annen ting du heller ikke får er multipoint bluetooth, som etter hvert har begynt å bli litt mer vanlig også på helt trådløse propper. Ellers er samtalekvaliteten faktisk et stort steg frem for Sony, etter at både WH- og WF-serien har vært ganske middelmådige på dette området frem til nå.

USB-C-porten bak er eneste lademulighet for LinkBuds-etuiet, for trådløs lading har det ikke. Knappen brukes til paring om du trenger å pare dem på nytt etter første oppsett.

Med LinkBuds kunne vi helt uten problemer gå på fortauet ved siden av en mye trafikkert vei og føre en samtale uten at motparten fikk med seg at det kjørte biler forbi i det hele tatt. Jeg fremsto skarp og forståelig i andre enden, og det eneste som var å plukke på var at jeg kanskje var hakket mindre skarp i de periodene hvor det kjørte større kjøretøy forbi.

Veldig bra, definitivt helt i toppsjiktet blant ørepropper og ekstra imponerende når proppene er så små og sitter så langt vekk fra munnen, uten noen pinne eller annet som bringer mikrofonen nærmere.

Det eneste som virket å gi Sony litt trøbbel, var vind, som proppene ikke klarte å fjerne fra mikrofonlyden og som gjorde det noe vanskeligere å gjøre seg forstått. Bruker du en Android-telefon kan du også aktivere Google-assistenten automatisk ved hjelp av Hey Google-kommandoen, men det samme fungerer ikke for Siri på iPhone, slik det gjør på AirPods.

Konklusjon

Sonys LinkBuds er et nytt og sårt tiltrengt alternativ i kategorien for helt trådløse, åpne ørepropper, og Sony viser med designet at de tør å gå sine egne veier. LinkBuds er svært kompakte, sitter godt på plass og du merker knapt at du har dem i ørene.

Samtalekvaliteten er et stort steg fremover for Sony, men dessverre holder ikke selve lydkvaliteten følge. LinkBuds låter helt ålreit, men de er langt fra like vellåtende som søsterproduktene i WF-serien. Særlig er det fraværet av bass som plager oss: LinkBuds blir rett og slett litt for veike til å engasjerede oss i nevneverdig grad, og resultatet blir derfor ikke mer enn såvidt passabelt.

Til podkaster og liknende er det godt innenfor, men til musikk blir savnet av den nedre delen av registeret for stort. Her tror vi rett og slett at de aller fleste vil foretrekke den fyldigere og langt mer bassigere lyden fra Apples AirPods.

Alt i alt er det flere gode idéer å finne i Sonys nyeste proppetilskudd, og noen av dem kan nok også bli bedre med fastvareoppdateringer i fremtiden, men med tanke på at prisen er godt over 2000 kroner er det vanskelig å komme unna at du får mer for pengene hos andre. Sonys egen WF-serie er ett eksempel for dem som synes kanalplugger er greit, Apples AirPods er et bedre valg for dem som gjerne vil ha et åpent design.

Hvis du synes det ekstremt kompakte designet er attraktivt og vektlegger samtalekvaliteten høyt, er det langt fra noe akutt i veien for å velge LinkBuds, men vi synes kompromissene er hakket for store til å gi dem noen generell anbefaling.

7.5 Bra Sony LinkBuds WF-L900 annonse 2 190,- Sjekk nå 2 190,- Sjekk nå 2 190,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Sonys LinkBuds har noen gode idéer, men lyden er ikke helt god nok " Fordeler Krysse av Kompakte, diskré og lette propper, høy komfort

Krysse av God samtalekvalitet selv i støyete omgivelser

Krysse av Ålreit batteritid

Krysse av Superkompakt etui

Krysse av Kan styres ved å tappe andre steder enn på selve proppen

Krysse av IPX4-sertifisert Ting å tenke på Bytt Ganske bassfattig og flat lyd

Bytt Ingen trådløs lading

Bytt Kun to ekstra ladinger i etuiet

Bytt Litt følsomme for vind under samtaler

Bytt Adaptiv volumkontroll er en god idé, men utførelsen er ikke i mål

Bytt Lekker en del lyd

Bytt Ganske dyre

Gode alternativer til Sony LinkBuds

Bedre lyd og Apple-saus Apple AirPods (3rd Generation) fra 1959 :- "Originalen" i kategorien for åpne ørepropper kom nylig i tredje generasjon, og byr på bedre lyd enn hva LinkBuds gjør. Apples propper har langt mer bass, og det gir et fyldigere og bedre inntrykk. Ellers får du også en del Apple-funksjoner som romlyd og at proppene følger deg rundt på iCloud-enhetene dine. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Boses støydemping i hybriddesign Bose QuietComfort Earbuds fra 1890 :- Om kanalpropper ikke er for deg, så er kanskje Boses halvveisdesign innenfor? Disse går delvis inn i øret, men ikke så langt som vanlige kanalpropper, og har både flott lyd og meget god støydemping. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Sony WF-1000XM4 Sony WF-1000XM4 fra 2290 :- I Sony-landskapet får du også WF-1000XM4, som nå koster omtrent det samme som LinkBuds gjør ved lansering. Det er vanskelig å si at du ikke får mer for pengene med 1000XM4, som både har god aktiv støydemping og langt bedre lyd, om enn i ganske mye større propper. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt