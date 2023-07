Test Telia trådløst bredbånd

Vi sjekker ut trådløst bredbånd... på hytta

Kan Telias 5G-bredbånd danke ut Starlink?

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Oppdatert 10. juli Lagre

For noen er hytta et bekvemt sted med varmekabler, wc og egen smørebod. For andre er hyttelivet ensbetydende med vann fra bøtte, utedo og gasskjøkken.

Men de aller fleste vil likevel ha kontakt med omverdenen – enten for jobben eller familiens skyld. Derfor er også skikkelig internett på hytta et stadig aktuelt tema.

Derfor ønsket vi å ta en liten kikk på dette i praksis, og etter at vi i fjor høst prøvde Starlink som et alternativ i grisgrendte strøk, mente Telia at de hadde noe spennende på gang med sin trådløse bredbåndsløsning.

Solide stikkord her var 5G og «gjør det selv» – noe som kan spare potensielle kunder for et par tusenlapper ved å ta monteringsjobben på egen hånd.

Kjenn ditt trådløse bredbånd

Dette med trådløst bredbånd Krysse av Bytt trådløst bredbåndTrådløst bredbånd (FWA – fixed wireless access) er i de aller fleste tilfeller bundet til en adresse. Det vil si at man får «plass» på en bestemt basestasjon eller mobiltårn. er en litt snodig hybrid. Det er viktig å skille dette fra både trådløst internett – som de fleste har på mobiltelefonen – og mobilt bredbånd. Sistnevnte kommer som regel med klare grenser for databruk og er helt mobilt.

Med trådløst bredbånd betaler du for høyere hastigheter og ikke for datamengden som brukes – på disse måtene fungerer det akkurat som et fast/kablet bredbånd.

Samtidig er det ikke helt som kabel. Telia opplyser om at de reduserer hastigheten dersom kunden bruker mer enn 2000 GB i måneden. Jo, det er mye data, men det er altså en grense. Telenor gjorde tidligere det samme.

Konkurrenten Allente hevder å ikke ha noen tilsvarende forbruksgrense. De har også symmetrisk hastighet for ned- og opplasting, mens Telia ikke gjør det samme når vi passerer 50 Mbit/s.

En annen ting med mobilteknologi er at det er mer utsatt enn nedgravde kabler. Eller som Telia skriver, at hastigheten «kan variere ut ifra kapasitet og andre forhold». Med kabel får du som regel akkurat den hastigheten du betaler for. Med trådløst bredbånd varierer det langt mer.

Jakten på 5G-bredbåndet

Selvfølgelig, vi ønsket oss en autentisk test, og mente det beste var å ta turen ut til en ekte hytte for å teste mulighetene. Og ikke bare har vi tilgang til en hytte i skogen, også Telias dekningskart viste at vi skulle ha 5G på plassen.

Men så enkelt var det ikke. 5G på mobilen og 5G som bredbånd viste seg å være to forskjellige ting.

– På hytteadressen kan vi kun tilby 4G 25 Mbit/s. Dette fordi aktuell basestasjon foreløpig ikke er bygd ut til å levere denne type hastigheter via trådløst bredbånd, fikk vi vite fra Telias informasjonssjef Daniel Barhom.

Han viste også til selskapets adressesøk for slik info.

Ja vel, tenkte vi. Kanskje det kan testes hjemme? Men basestasjonen ved undertegnedes bosted var heller ikke så oppgradert som Telia selv ville like. Så det ble snart klart at det beste var dele opp testen i to deler.

Først ville vi sjekke 5G-hastigheten et sted i Oslo-området. Deretter teste «gjør det selv»-installasjon og 4G-hastighet på hytta.

Fra venstre: Antenne (5G/4G), strømforsyning (merk den blå POE-kontakten for antennen) og Wi-Fi-ruter. POE - power over ethernet - betyr at antennen får strøm via nettverkskabelen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

På taket i Oslo sentrum

Heldigvis viste det seg at arbeidsplassen vår i Oslo var plassert på et sted der Telia kunne by på bredbånd med «5G-hastigheter», selv om dette er et litt flytende begrep. Telia selv stempler trådløst bredbånd med 5G som 100 Mbit/s og oppover.

Men responstiden er i de fleste tilfeller kjappere over 5G enn 4G, det var klart.

Det er lov ha det litt rotete når ting skal testes og flyttes på. Signalet er i det minste bra nok. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Å sette opp utstyret er såre enkelt. Alt som behøves er å peke antennen omtrent i retning av basestasjonen, koble til to kabler og slå på strømmen. Ikke akkurat rakettforskning.

Jo, det er et SIM-kort inne i bildet også, men det skal visstnok vanligvis være ferdig installert.

Det er heller ikke meningen at du må være detektiv for å finne basestasjonen. En SMS med retningsanvisning dukker opp på mobilen: Antennen skal peke i retning sørøst (ca. 129 grader), for å få best mulig signal. Hilsen oss i Telia.

Vel plassert på arbeidsplassens takterrasse, og med kompassretning mot Oslo rådhus tok det ikke lang tid før små LED-lamper blinket som de skulle. Vi fikk fort et jevnt og grønt lys på antennen også – som skal bety at signalet er godt og sterkt.

Med PC-en koblet til ruteren via kabel kunne vi deretter bruke NKOMs hastighetstjeneste for å sjekke farten på nettet.

Ping Nedlasting Opplasting Riktig retning 12 ms 203 Mbps 38 Mbps Motsatt retning 20 ms 22 Mbps 7,5 Mbps Rett opp 15 ms 101 Mbps 23 Mbps - - - Åpne fullskjerm Mer +

På taket gjorde vi en rekke målinger, og vi benyttet selvsagt muligheten til å peke antennen i alle mulige himmelretninger. Og rett opp. Vi fant med dette ut at det var vanskelig å rote dette skikkelig til – i hvert fall fra 10. etasje i Oslo sentrum.

Selv ved å peke antennen i helt motsatt retning av det vi skulle, fikk vi stadig et fungerende nett. Men klart, Oslo-gatene er også fulle av bygninger og overflater som kan reflektere signalene – noe som kan gjøre det litt uforutsigbart.

Men å være pinlig nøyaktig under retningsinnstillingen av antennen virket det ikke å være noe stort poeng i – det fungerte omtrent like greit og vi fikk tilsvarende resultater med antennen i flere forskjellige vinkler fra siktepunktet: Med ping (forsinkelse) på ned mot 10 ms, nedlastingshastigheter på rundt 200 Mbit/s og opplasting mellom 30 og 40 Mbit/s.

Dette er greit å notere seg da de fleste vil montere antennen flatt på en vegg, og den veggen står ikke nødvendigvis vinkelrett mot nærmeste basestasjon. Heldigvis er det enkelt å eksperimentere med dette utstyret før du gjør noe permanent.

Dersom du ikke helt stoler helt på antennens interne lysdiode, finnes det også en app som kan brukes. Den kobler direkte til antennen via Bluetooth og har i tillegg innebygd fartsmåling via Ookla (Speedtest). Men for alle tallene vi har notert ned har vi brukt NKOMs nettjeneste og app.

Inne og ute på hytta

For del to av testen dro vi til hytta et sted i Østfolds skoger, der vi altså også testet Starlink. Denne plassen kan ikke sies å ha vært velsignet med gode nettmuligheter tidligere, selv om det gradvis har blitt bedre.

Vi brukte aldri Speedtest-resultatene, men de lå nesten konsekvent litt høyere enn de vi fikk via NKOMs tjenester. Kamera Vegar Jansen / Tek

Men noen planer om trådløst bredbånd med 5G-kvaliteter er det nok ikke. Likevel fikk vi et par overraskelser da vi kom i gang med testingen. Igjen var det veldig enkelt å komme i gang. Nå hadde vi jo allerede testet fremgangsmåten, så det var bare å rette antennen dit Telia pekte oss.

Men av bekvemmelighetshensyn startet vi testen like godt innendørs, godt plantet i sofaen – og med en to-tre tømmervegger mellom antennen og målet et sted på den andre siden av skogen.

For i motsetning til nettopp Starlink er det ingen krav om fri sikt med 5G-antennen, og selv om Telia anbefaler «på det sterkeste å monterne antennen utendørs, og i riktig retning mot basestasjonen, slik at kunden får den beste brukeropplevelsen», tenkte vi jo også at tre er tre.

Om signalene må gå gjennom en skog pluss en tømmervegg eller kun en skog – er det mulig å merke noen forskjell? Vel, over det neste døgnet gjorde vi målinger både med antennen utendørs og innendørs, og vi klarte ikke å slå fast at utendørs automatisk er bedre.

Nå ligger riktignok ikke hytta spesielt høyt i terrenget, og kanskje det hadde hatt noe å si hvis vi hadde hatt bedre sikt. Eller det kan være at vi hadde merket større forskjell dersom basestasjonen var utstyrt for høyere hastigheter.

Alt vi kan si er at det kan lønne seg å eksperimentere litt før du eventuelt skrur antennen fast på ytterveggen.

Antennebrakett og festemuligheter, alt følger med. Kamera Vegar Jansen / Tek

For montering kommer for øvrig antennebraketten fiks ferdig med dobbeltsidig teip, og rensemiddel for glass følger dessuten med i pakken. Antennen kan også enkelt løsnes fra braketten slik at den for eksempel kan tas inn hvis man reiser bort.

Men for permanent montering ville vi heller hatt den på veggen enn vinduet, og det beste er nok å spandere på seg et hull i fasaden. Her kommer det selvsagt helt an på situasjonen.

Våre resultater fra 4G-bredbåndet på hytta viste i hvert fall en omtrentlig dobling av forsinkelse kontra 5G i Oslo, med en ping rundt 20 millisekunder på det laveste.

Nedlastingshastigheten var faktisk var langt bedre enn forespeilet, typisk liggende mellom 50 og 70 Mbit/s, men i noen tilfeller også over 100 Mbit/s. For opplasting fikk vi vanligvis verdier mellom 20 og 30 Mbit/s.

Vi skal peke på at også konkurrentene Telenor og ICE tilbyr 4G-dekning på hytteadressen, og opphavets nåværende ICE-abonnement (4G mobilt bredbånd) kom soleklart dårligst ut – med hastigheter som knapt er å leve med.

Over vanlig 4G kunne Telenor på sin side skilte med en meget god nedlastingshastighet, men litt dårligere ping og opplastingsfart enn Telia. Dette testet vi dog via en iPad med LTE (cellular) og vanlig Telenor-abonnement, mens det er mulig å få trådløst bredbånd med ekstern antenne fra den kanten også. Da hadde vi kanskje fått enda bedre resultater.

De omtrentlige, gjennomsnittlige verdiene fra hyttemålingene ble slik (vi tok med Starlink-dataene fra i fjor høst også):

Ping Nedlasting Opplasting Telia (4G trådløst bredbånd) 20 ms 70 Mbps 25 Mbps Telenor (4G-LTE via iPad) 25 ms 120 Mbps 5 Mbps ICE (4G via 4G-ruter) 75 ms 2 Mbps 0,1 Mbps Starlink (satellitt, 2022) 65 ms 100 Mbps 15 Mbps Åpne fullskjerm Mer +

Vurdering

Trådløst bredbånd kan være et kjekt alternativ til andre bredbåndsformer, spesielt på steder med (dårlig) kabelmonopol eller der det ikke finnes noen bredbåndstilbydere overhodet. Med Telias 5G-nett måler vi ned mot 10 ms forsinkelse, som er omtrent det du kan forvente å få med et eldre kablet nett.

Moderne fibernett er igjen langt kjappere, men de fleste er påkoblet via Wi-Fi uansett, og 10 ms gir fremdeles rundt dobbelt så god respons som internett via 4G. Selv ihuga onlinespillere vil klare seg fint med dette.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Telias løsning fungerer også bra som en «gjør det selv»-pakke. Bruksanvisningene er forståelige og alt av skruer og fester også følger med i eskene. I tillegg er det bare to ledninger som skal kobles til tre kontakter, samt én strømkontakt. Det er en overkommelig oppgave.

Noen ville kanskje heller likt å få hjelp til å lage hull i veggen. Men litt avhengig av hus/hytte, hastighet og andre forhold er det ikke sikkert at du absolutt trenger å ha antennen utendørs. Vi hadde i hvert fall testet før vi monterte noe permanent på fasaden.

Telia er så vidt vi vet den eneste aktøren som tilbyr kunden å gjøre monteringen selv. Vi har i hvert fall sjekket konkurrentene Allente og Telenor, som begge insisterer på å sende en installatør for å ta jobben. Jo, det garanterer jo resultatet, men det blir ikke nødvendigvis bedre eller kjappere av den grunn. Gratis er det heller ikke.

For hyttebruk kunne vi også ønske oss enda noe fra aktørene, nemlig en mulighet til å ha en pause- og/eller slumreknapp for abonnementet. Det er jo ikke alle som bruker fritidsboligen hele året. Telia opererer riktignok med en litt lavere månedspris for hytteabonnement, men likevel flyr det fort en del tusenlapper i året med disse løsningene.

Hvis behovet ikke er så stort, kan det derfor være smart å se om man klarer seg med mobilt bredbånd i stedet.

Samtidig er trådløst bredbånd i det minste rimeligere å komme i gang med enn Starlink, i hvert fall så lenge du binder deg for ett år eller mer. Starlink skal jo ha 4700 kroner for maskinvaren og 657 kroner i måneden for abonnementet, mens antenner og utstyr normalt sett er inkludert i et trådløst bredbåndsabonnement.

Men noen klar vinner her er det likevel ikke, for selv om slike bredbåndsløsninger starter på litt over 500 kroner i måneden, øker prisen fort dersom du er lysten på høy nedlastingshastighet. Så det kan jevne seg ut over tid.

I tillegg blir Starlink-utstyret kjøpt, slik at man i teorien kan deaktivere og reaktivere et abonnement etter behov. Men reaktivering vil være avhengig av kapasiteten på tjenesten.

Til slutt skal vi ikke glemme at Starlinks styrke er at det fungerer helt uten mobilnett.

Les også Nkom mener du betaler for mye for internett 15. juni

Oppdatert 10. juli 2023, 20:40