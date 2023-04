Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Asus ZenScreen OLED MQ16AH

Bærbar skjerm for feinschmeckere

OLED-skjermen fra Asus har kjellerdype svartnivåer og meget godt bilde sammenliknet med bærbare skjermer flest. Men prisen er deretter. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 15. april 2023, 12:15 Lagre Lagre artikkel

Bærbare små skjermer kan gi deg både underholdning og kontoropplevelse på tur. Gjennom årene har vi testet et par forskjellige slike småskjermer, men vi har som regel sett på nokså rimelige løsninger.

Det var helt til Asus kontaktet oss og fortalte om sin 16 tommer store OLED-skjerm. Skjermen lover bedre bildekvalitet enn de fleste, med enorm kontrast og svartnivå, HDR og forholdsvis høy lysstyrke for formatet.

Sammen med alt dette kommer en relativt stiv pris på over 6.000 kroner.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Asus ZenScreen MQ16AH 16" annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat En av de dyreste ekstraskjermene du kan kjøpe, men bildekvalitet og funksjoner lever opp til prisen. Fordeler + Fantastisk sortnivå

+ Mange og fleksible tilkoblinger

+ Slank

+ Brukssensor kan skru av skjermen

+ Mange ulike fargemoduser

+ Støtter HDR Ting å tenke på — Usedvanlig krøkkete "stativ"

— Ekstremt kostbar

— Ikke spesielt lyssterk

— Svært tregt menysystem

Skal det være sånn?

Asus har i årevis pakket inn de flyttbare skjermene sine i relativt tynne og magnetbaserte deksler - som også blir til skjermenes stativ når de brettes på riktig måte.

Her var jeg rett og slett usikker på om det var rett stativ som fulgte med den dyre OLED-skjermen. Jeg fikk den ikke til å stå på en måte som føltes sikker og stødig. Etter noe klums gikk det til slutt bedre. Men dette er stadig ikke en kombo jeg er sikker på om står slik den skal gjennom svingen på et tog.

Et skinnfutteral brukes som stativ for skjermen. Det står ikke spesielt stødig hvis du for eksempel skal flytte rundt på den. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et skikkelig stativ finnes, men ...

For å gjøre det hele både bedre og verre på samme tid; skjermen støtter et skikkelig og kompakt stativ som kan skrus fast på baksiden. Men det selges ikke i Norden.

Vi må altså klare oss med et raklete skinndeksel som skal støtte denne kjempedyre skjermen, samtidig som vi ser på skrufestet bakpå som kunne gjort underverker. Og til 6200 kroner for selve skjermen hadde jeg neppe spinket på hundrelappene som skal til for at den skal stå trygt.

Svært fleksibel

Det finnes mer solide stativer for skjermen som kan skrus fast, men de følger ikke med. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En fantastisk egenskap ved denne skjermen er det voldsomme antallet tilkoblinger den har. Her får du hele tre USB-C-kontakter og en mini-HDMI-kontakt for direkte tilkobling til bildekilder som ikke støtter USB.

Så lenge signalet ditt kommer fra en PC, eller en mobil med støtte for ekstern skjerm, kan du sende signalet til ZenScreenen fra både høyre og venstre side av skjermen. Mini-HDMI-tilkobling er det dog bare på høyre side. Der finner vi og hodetelefonkontakt slik at du kan få lyd ut av den om du bruker den som egen lydenhet.

Høyttalere har den imidlertid ikke.

Ikke fryktelig lyssterk

Skjermen leverer maksimalt 400 nits lysstyrke, som er helt ok for en liten bærbar skjerm - men ikke allverdens for en integrert skjerm i en dyrere bærbar PC. For eksempel klarer skjermen i en 16-tommers MacBook Pro 1000 nits over hele ved HDR-materiale.

Vi kan legge til at Asusen ikke klarer sine fulle 400 nits uten at ekstern strøm er koblet til. Den vil helst stoppe på 80 prosent lysstyrke ved strøm kun over USB-kabelen fra maskinen.

400 nits er så vidt godt nok til å kunne hevde HDR-kapasitet, og lommelykter og slikt kommer ikke fykende ut av denne skjermen. Men ved forsiktig lys rundt kan de likevel fremstå som ganske sterke i kontrast til det kjellerdype sortnivået.

Ingen 4K

Forøvrig er det greit å legge til at dette er en full-HD-skjerm, ikke en 4K-skjerm. Flere skjermer fra mindre kjente merker har 4K.

I denne størrelsen kan skaleringen fort bli litt liten med 4K, men gitt at jeg ofte sitter veldig nærme laptopen min - og den portable skjermen - hadde det ikke vært så dumt med ekstra oppløsning. Mobilen med betydelig mindre skjerm har langt høyere pikseltetthet enn denne. Og med godt nok syn og nær nok bruk kan det merkes.

Bevegelsessensor

En innstilling du kan velge er at skjermen skal skru seg av etter noen minutter hvis du forlater den. Da bruker den sensorene foran til å se etter deg. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er en bevegelsessensor i front av skjermen som legger merke til om du sitter foran den eller ikke. Beveger du deg for langt unna, eller utenfor sensorens synsfelt, vil skjermen skru seg av etter et par minutter.

Funksjonen fungerer stort sett utmerket, men jeg har lagt merke til at ting som er koblet til noen ganger virker å bare ignorere skjermen etter at den har skrudd seg av. Dermed kommer den av og til ikke på igjen ved bevegelse foran. Hva det skyldes er jeg usikker på, men man kan mistenke at en form for strømsparing på datamaskinens ende er skyld i det.

Løsningen fungerer ellers ganske fint til å spare strøm i oppsett der du sitter kloss i. Men samtidig er det ikke uvanlig å ha disse ekstraskjermene stående til å kjøre enkeltapper, som Spotify eller Slack ved siden av hovedskjermene på kontoret.

I den type bruk blir det irriterende om skjermen står litt for langt unna deg og ikke ser deg. Til den type bruk, eller om du plages med at den ikke går på igjen, er det greit å kunne skru av funksjonen.

Treige menyer

En egenskap ved TV-er og skjermer jeg er glad vi stort sett forlot på 90-tallet, er de ubegripelig treige menyene. I dag koster de billigste smarttelefonene bare hundrelapper, og prosessorene som driver hele operativsystemer trenger ikke koste mer enn en tier.

Men likevel tar det to-tre sekunder før ett menyvalg hopper til det neste på Asus-skjermen. Og ting gåååår såååå saaaakte.

Stadig vekk når jeg prøver å stille på noe i menyene ender jeg med å trykke på feil ting, fordi det jeg forventer skal skje - ikke skjer. Velgeren er rett og slett ikke der i menyen jeg forventer når jeg trykker valgknappen. Og så skjer noe helt annet.

Det er overraskende frustrerende. Og selv om du ikke er i menyene innmari ofte på en skjerm, er det ganske mange valg du kan ta her - så at du vil endre på ulike ting kanskje så ofte som ukentlig virker ikke utenkelig. Og hver eneste gang vil du møte sirupsmenyene.

Konklusjon: Luksusdings til jobbturen

Dette er den lekreste løsningen jeg har sett for brukere av bærbare skjermer, men du kan få tre «helt ok» bærbare skjermer for prisen av denne. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dette er en vanvittig dyr ekstraskjerm.

Den gir voldsomme svartnivåer, flotte farger og et solid utvalg tilkoblinger. Den har et vell av fargeprofiler og er nok også mer nyttig for deg som redigerer bilder enn mange andre slike skjermer.

Her skal det sies at vi ikke har målt denne skjermen - kun brukt den en del, men også til bilderedigering.

Samtidig mistenker jeg at folk som redigerer mye bilder gjerne har en laptop med en grad av fargeriktig skjerm i utgangspunktet. Så behovet for en ekstraskjerm av tilsvarende kaliber er antakelig begrenset til noen relativt få.

Dette er altså et «luksusprodukt» for deg og meg og massene som eventuelt vurderer den. Med tanke på at «grunnleggende skjerm på 16 tommer» fås fra et par dryge tusenlapper - en tredel av prisen av denne - betaler du veldig mye ekstra for OLED-svartnivået og de riktige fargene.

Og selv om 4K-oppløsning ikke er veldig vanlig fra de etablerte, store aktørene - får man det i mange liknende «eBay-skjermer» - og når man sitter så tett på som man gjør med disse hadde ikke noen ekstra piksler vært så dumt.

Men til tross for høy pris og en liten udekket ønskeliste er det ikke til å komme fra at dette er en av kongene av slike skjermer. Spesielt om du vil redigere bilder både på laptopen og på ekstraskjermen din.

Det blir en slags delt konklusjon; for luksusdyret og fotografen er det tommel opp. For deg som bare vil se Netflix på én skjerm mens du sjekker mailen med den andre er dette en altfor dyr løsning, som også har noen ulemper. Du bør velge noe billigere.

