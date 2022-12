Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test AMD RX 7900 XT og XTX

Banker Nvidia på ytelse og pris

AMD slår kraftig tilbake med RX 7900-serien.

Radeon RX 7900 XTX og RX 7900 XT (stående). Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det har vært knyttet enorme forventninger til AMDs RX 7900 XT og RX 7900 XTX som ble annonsert tidlig i november. Det er ikke rart, for sjelden har vi PC-gamere trengt å se rivalen Nvidia møte skikkelig konkurranse som etter at de lanserte sine kraftige, men også ekstremt dyre RTX 40-grafikkort i høst.

AMD har lokket med at RX 7900 XTX ville levere høyere ytelse enn RTX 4080 og at den nye serien deres skulle være svært energieffektiv. AMD gledet også mange da de fortalte at RX 7900 XT skulle koste 11.300 kroner, mens toppkortet og RTX 4080-«killeren» RX 7900 XTX skulle koste fra 12.500 kroner. Da mot RTX 4080 sine 15.600 kroner.

Siden forrige uke har vi holdt fasiten hemmelig, men nå kan vi endelig dele alt vi har lært om AMDs nye toppduo. Som at:

RX 7900 XTX både er kraftigere og rimeligere enn RTX 4080

RX 7900-serien gir høyere ytelse for pengene enn forrige generasjon

RX 7900-serien sluker strøm

Tilkoblingsportene er mer fremtidssikre enn på Nvidias kort

RX 7900-serien knuses fortsatt av Nvidia på strålesporing

AMD kan ikke helt konkurrere på oppskaleringsteknologi (enda!)

Bli med videre for detaljene!

RX 7900 XTX på topp, med det hakket mer kompakte RX 7900 XT under. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 6900 XT AMD RX 7900 XT AMD RX 7900 XTX Nvidia RTX 4080 Arkitektur RDNA 2 RDNA 3 RDNA 3 Ada Lovelace Grafikkprosessor Navi 21 XTX Navi 31 XT Navi 31 XTX AD103-300 Brikkestørrelse 519 mm² (7 nm) 300+220 mm² (5/6 nm) 300+220 mm² (5/6 nm) 379 mm² (4 nm) Transistorer 26,8 mrd. 57,7 mrd. 57,7 mrd. 45,9 mrd. Shadingenheter 5120 5376 6144 9728 Tekstur/rasterenheter 320/128 336/192 384/192 304/112 Strålesporingkjerner 80 84 (2. gen) 96 (2. gen) 76 (3. gen) «AI»-kjerner - 168 192 304 (4. gen) GPU-boost 2250 MHz 2400 MHz 2500 MHz 2505 MHz Minne 16 GB G6 (16 Gb/s) 20 GB G6 (20 Gb/s) 24 GB G6 (20 Gb/s) 16 GB G6X (22,4 Gb/s) Minnebåndbredde 512 GB/s (256-bit) 800 GB/s (320-bit) 960 GB/s (384-bit) 717 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 300 W (8+8-pin) 315 W (8+8-pin) 355 W (8+8-pin) 320 W (16-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1a, DP 1.4a, USB-C HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert Desember 2020 Desember 2022 Desember 2022 November 2022 Lanseringspris (fra) 14.000,- 11.300,- 12.500,- 15.600,- Åpne fullskjerm Mer +

Ny RDNA 3-arkitektur og produksjonsprosess

Grafikkbrikken til RX 7000-serien lages med en produksjonsprosess på 5 nanometer, mot 7 nanometer tidligere. Det lar AMD plassere ut flere transistorer på grafikkbrikken, slik at de nå har kommet opp i hele 58 milliarder. Det er mer enn en dobling fra forrige generasjon og gir i seg selv mye høyere ytelse.

RX 7000-serien er også de første grafikkortene som bruker et «chiplet»-design der AMD har skilt ut ting som minnekontrolleren, minnebrikker og mediemotoren fra grafikkbrikken. Disse funksjonene kunne – ifølge AMD – like gjerne produseres med en billigere 6-nanometersprosess.

Grafikkbrikken og de omkringliggende chiplet-brikkene utveksler informasjon med en hastighet på 5,3 terabyte i sekundet. Blant annet takket være neste generasjon «Infinity Cache», som også skal hjelpe med å håndtere tunge teksturer ved høye oppløsninger. På denne måten unngår AMD å bruke det aller raskeste, men også dyrere og mer energikrevende GDDR6X-minnet, slik Nvidia gjør. I praksis skal RX 7900 XTX ha en minnebåndbredde på inntil 3495 GB/s, mot RTX 4080 sin på 717 GB/s.

Alle grafikkortene i RX 7000-serien er basert på den nye RDNA 3-arkitekturen, som skilter med andregenerasjons strålesporingskjerner. AMD skisserer selv inntil 80 prosent høyere strålesporingsytelse.

Dessuten er mediemotoren kraftig forbedret. Nå støttes maskinvareakselerert AV1-enkoding (og dekoding) opp til 8K 60 FPS eller 4K 240 FPS. Det er svært gode nyheter for alle som streamer eller tar opp spilløkter, da seerne får servert et langt mer detaljert bilde, samtidig som streamingprosessen forsyner seg av færre ressurser mens du spiller.

AMD hevder at den nye RDNA 3-arkitekturen isolert sett skal være inntil 54 prosent mer energieffektiv. Det kan godt stemme, men ved faktisk spilling bruker de nye kortene deres bare 15 prosent færre watt per FPS. Lenger ned i saken skal vi også se at de krever mer strøm enn forgjengerne.

Referansekortene er skikkelig stilige. Men de blir vanskelige å få tak i i Norge. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ekstra fremtidssikret på to områder

AMD har gått «above and beyond» for å fremtidssikre RX 7900-kortene sine på særlig to områder.

RX 7900 XT har 20 GB videominne, mens XTX har 24 GB. Det er mer enn nok til selv morgendagens spill, uansett hvilken oppløsning du vil spille i.

I motsetning til Nvidia har dessuten AMD omfavnet neste generasjon tilkoblingsport: DisplayPort 2.1.

Det kan være viktig for deg som spiller lettdrevne FPS- eller e-sport-titler der høy FPS er alfa og omega.

De nye kortene har nyeste DisplayPort 2.1, samt HDMI 2.1a- og USB-C-utganger. Det gjør det mulig for kortene å vise mye høyere FPS enn konkurrenten fra Nvidia dersom du har et høyoppløst og raskt panel. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

DisplayPort 1.4, som Nvidias RTX 40-serie kommer med, begrenser FPS-en til 480 ved 1440p- og 240 ved 4K-oppløsning. Og da med såkalt DSC-komprimering, som betyr at du får lavere bildekvalitet.

DisplayPort 2.1 lar derimot RX 7900-kortene vise inntil 900 FPS ved 1440p- og 480 FPS ved 4K-oppløsning om panelet er raskt nok. Dog også her med DSC-komprimering.

Antall skjermer som støtter DP 2.1 og har svært raske 1440p- og 4K-paneler vil øke de neste årene, så her er AMD langt mer fremtidsrettet enn Nvidia. Selv om det må sies at de fleste vel er mer enn «happy» med bildeflyten DP 1.4 støtter også. Særlig for grafisk tunge enspillertitler der en bildeflyt på 100 til 125 FPS ved 4K er mer vanlig.

AMDs kort har for øvrig utgang for USB-C og HDMI 2.1a. Totalt støtter kortene inntil fire skjermer ved 4K 144Hz/5K 60Hz, eller to skjermer ved 8K 60Hz.

RX 7900 XTX (og XT) er vesentlig mer kompakt enn RTX 4080. Trolig blir imidlertid tredjepartsmodellene av kortene langt større enn AMDs eget design. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Slik er spillytelsen

I forhold til RX 6900 XT leverer RX 7900 XTX rundt 49 prosent høyere bildeflyt i 4K-oppløsning.

Lillebror RX 7900 XT leverer 29 prosent bedre her.

Vi har sett høyere ytelseshopp generasjon over generasjon, men la oss ikke glemme at de nye kortene er rimeligere enn de forrige toppkortene.

Interessant nok ser det ut som AMD endelig har fått skikkelig fart på kortene sine i 4K-oppløsning, der forrige generasjon tapte terreng mot Nvidia når oppløsningen steg.

Det aller viktigste du må vite om ytelsen til RX 7900 XTX er likevel at det i «vanlige» rasterbaserte spill (ingen strålesporing) ligger henholdsvis 3 og 4,5 prosent over den dyrere rivalen RTX 4080 ved 1440p- og 4K-oppløsning.

RX 7900 XT er inntil 13 prosent svakere enn XTX-modellen i 4K-oppløsning. Marginen opp til RTX 4080 blir likevel bare 10 prosent, så her snakker vi fortsatt om et skikkelig kapabelt 4K-kort som er over 4000 kroner, eller 27 prosent, rimeligere. Her har AMD lagt en skummel felle for Nvidia, som nok bør revurdere hva de skal ta betalt for RTX 4070 Ti når det slippes over nyttår. Vi tviler mer og mer på at vi får se priser fra 11.600 kroner, som ble annonsert for «RTX 4080 12GB» før det kortet etter mye kontrovers skiftet navn til 4070 Ti og ble utsatt.

OBS: Du kan se alle de detaljerte spillmålingene våre, samt 3DMark-scores, ved å utvide innholdet i «spoilerboksen» under!

Alle spillmålinger Vis innhold

Strålesporing og oppskalering

En stadig større del av dagens og morgendagens storspill er mulighetene deres til å øke realismen og innlevelsen med strålesporing. Mange spill som er krevende å kjøre i «native» oppløsning kan dessuten øke bildeflyten ved å støtte seg på oppskaleringsteknikker som AMDs «FSR» eller Nvidias «DLSS».

Å se helt bort fra disse to nye teknikkene, som gjør helt ulike ting men jobber ekstremt god sammen, er mulig. Men, det kan også være en mindre fremtidsrettet strategi for mange når de først skal investere dyrt i et nytt grafikkort.

Vi tester hovedsakelig ytelsen med disse nye teknikkene i Cyberpunk 2077, som støtter både AMD og Nvidias nyeste og beste implementering av teknikkene.

Her gjorde vi to viktige funn:

Nvidia s kort takler strålesporing mye bedre en AMDs. Ved 4K-oppløsning faller bildeflyten til RX 7900 XTX med 71 (!) prosent, mens den hos RTX 4080 «bare» faller med 53 prosent når strålesporing slås på. Vi økte bildeflyten med vanvittige 91 prosent med DLSS 3 hos RTX 4080. FSR 2 -oppskalering med RX 7900-serien ga oss «bare» 36 prosent høyere bildeflyt.

Nvidia har en enorm fordel ved at Cyberpunk bruker deres nyeste DLSS 3-oppskalering som støtter kunstig generering av bilder som plasseres inn i den vanlige bildeflyten. Dette er en teknikk AMD jobber med å få på plass med FSR 3, som skal lanseres neste år.

RX 7000-serien er de første AMD-kortene med dedikerte AI-kjerner, og disse er nok på plass for at kortene skal prøve å matche Nvidia på oppskaleringsytelsen med tiden. Her kan du altså få mer enn du ser i øyeblikket, men du må gamble på at AMD leverer, og altså vente litt på funksjonen.

Vi vil for øvrig skyte inn at tiden der AMDs FSR gir dårligere bildekvalitet enn Nvidias DLSS, er over. Spill som støtter FSR 2 eller DLSS 2 og høyere er ekstremt vanskelige å skille fra hverandre.

Selv om Nvidia er best på strålesporing og oppskalering, kan AMDs nye toppkort absolutt utnytte disse teknikkene i mange spill.

Særlig i titler som ikke støtter seg like mye på strålesporing som Cyberpunk – som enn så lenge gjelder de aller fleste – vil kortene gi deg en fin opplevelse.

Se bare hvordan RX 7900-serien holder følge med RTX 4080 når vi aktiverer de nye teknikkene i tre ulike spill.

Obs: I Deathloop sliter Nvidia-kortene med å nå over 150–160 FPS uansett grafikkinnstillinger, så ta særlig 1440p-resultatene med en stor klype salt.

Verdi for pengene

Verdi for pengene-grafen vår gir oss tre veldig interessante opplysninger.

RX 7900 XT er 2700 kroner billigere enn forgjengeren RX 6900 XT var ved lansering. RX 7900 XTX er også 100 dollar rimeligere enn forrige generasjons toppkort, RX 6950 XT. (vi har ikke prisene i kroner).

Her viser AMD at det fortsatt ER mulig å lage grafikkort som er både kraftigere OG billigere fra en generasjon til en annen. Stikk i strid med nyere uttalelser fra Nvidia, som hevder at fremtidens GPU-er «er nødt til å bli dyrere og dyrere».

Med slik konkurranse fra AMD som vi ser her spår vi vanskeligere tider for Nvidia om de står fast på den linjen.

Det kraftigere RX 7900 XTX gir nemlig allerede i dag 30 prosent mer verdi for pengene enn RTX 4080. Sistnevnte koster fra 15.600 kroner, men for å levere like mye krutt per krone som AMDs toppkort burde faktisk ikke RTX 4080 overstige 12.100 kroner. Selvsagt så lenge vi ikke trekker inn andre fine egenskaper som strålesporing og oppskalering!

At det er spesielle tider i grafikkortbransjen er likevel klart. Se bare hvordan toppkortet RX 7900 XTX gir bedre valuta for pengene enn lillebror RX 7900 XT. Det samme fenomenet så vi også med RTX 4090 vs. RTX 4080. I alle tidigere generasjoner har du måtte betale mer per FPS om du ville ha de kraftigere kortene. Nå er det toppkortene som gir deg mest for pengene. Det er en kjedelig utvikling.

Vi får uansett være glade for at det virker som AMD vil klare å stagge Nvidias prisgalopp ved det nest kraftigste kortet deres. Vi blir ikke overrasket om RTX 4080 synker i pris fremover, selv om det har et par fordeler AMD ikke kan matche også.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no RX 7000-serien bruker de «gammeldagse» 8-pinners strømkontaktene, mens Nvidia bruker den nye 12-pin-kontakten som for mange betyr at de trenger en adapter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Strømforbruk, støy og effektivitet

Ærlig talt er det ikke så interessant med støy- og temperaturmålinger for referansekort. Disse er bare tilgjengelig i de store europeiske markedene og i USA, mens vi i Norge får tredjepartsmodeller fra partnere som XFX, Sapphire, Gigabyte, Asus og MSI.

Disse vil nok alle være fysisk større, med massive kjøleløsninger som genererer mindre støy og gir lavere temperaturer. Referanseutgavene gir likevel en pekepinn på hva vi kan forvente oss fra dem.

De svært kompakte referansemodellene støyer mer enn forrige generasjon, men er langt fra noen bråkebøtter og holder temperaturen på pene nivåer. Til tross for at begge kortene er noen skikkelige strømsluk – og ingen er like effektive som Nvidias RTX 4080 eller 4090.

Du bør ha en effektiv strømforsyning på minst 750 watt for RX 7900 XTX og XT, men vi synes likevel ting virker å ligge til rette for at partnerkortene kan bli gode.

Vi har bare én klage utover det høye strømforbruket: nemlig at begge våre testkort slet med stabiliteten. Referansekortene krever 2x 8-pinner strømkontakter, og når disse var koblet til med én PCIe-strømkabel slo testsystemet vårt seg konstant av etter et par minutter last. For å løse dette måtte vi bruke én 8-pinners strømkontakt fra to ulike PCIe-strømkabler. Evt. sette strømforsyningen vår i «Single rail» modus, men det støtter ikke alle strømforsyninger.

Det virker som kortene tidvis ber om så mye strøm at sikringsmekanismene i strømforsyningen slår inn. Kanskje gjelder dette bare referansekortene, men dette er verdt å undersøke nærmere for deg som har en strømforsyning med bare én PCIe-kabel, selv om vi ikke tror det er særlig mange i målgruppen for disse kraftige kortene, dog.

Kanskje er det en grunn til at flere tredjepartsmodeller kommer med 3x 8-pinners strømkontakter...

Konklusjon: Radeon RX 7900 XTX

Radeon RX 7900 XTX Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Etter at AMD har «hypet» opp RX 7900 XTX en måneds tid føler vi faktisk ikke at kortet er noen stor overraskelse. Det tar likevel ikke vekk noe av gleden over å se at kortet faktisk innfrir på det viktigste AMD ville få til. Og selv om kortet absolutt har sine begrensninger, er RX 7900 XTX en reddende engel for mange gamere.

I vanlige «rasterbaserte» spill, som fortsatt er de fleste, er kortet raskere enn Nvidias RTX 4080 - til tross for at rivalen er hele 25 prosent dyrere.

Om du prioriterer høy FPS over teknikker som strålesporing der økt realisme er i fokus, er dette et langt bedre kjøp enn noen av Nvidias kort nå. Mye minne og særlig DisplayPort 2.1-støtte gjør kortet mer fremtidsrettet for enkelte, og balanserer kanskje ut noe av det negative ved svak strålesporingsytelse og hva det gjør for fremtidens spillopplevelser med dette kortet.

Når det kommer til oppskaleringsteknikk matcher AMD bildekvaliteten til Nvidia, men ligger fremdeles bak på ytelse. Dette kan endre seg neste år når FSR 3 kommer, men det er vanskelig å dele ut poeng for kommende funksjonalitet her.

Selv om kortet er relativt effektivt, sluker det strøm som et RTX 4090 og krever en stor strømforsyning.

Du må selv avgjøre hvor viktig strålesporingsytelse er. Skiter du i den, er det bare å «gønne» på.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign AMD Radeon RX 7900 XTX annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Topp 4K-ytelse uten at prisen tar helt av. Et supert alternativ om strålesporing ikke er din ting. Fordeler + Svært høy 1440p- og 4K-ytelse

+ Mye videominne

+ Fremtidssikrede tilkoblingsporter

+ Ny mediamotor med AV1-enkoding

+ God bildekvalitet med oppskalering Ting å tenke på — Sluker strøm

— Svak strålesporing

— FSR 3-oppskalering ikke klar enda

Konklusjon: Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XT Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RX 7900 XT er inntil 13 prosent svakere enn storebroren, men også 10 prosent billigere. Sammenlignet med RTX 4080 som er 10 prosent kraftigere i rasterbaserte spill er det hele 27 prosent rimeligere, som gir deg mer for pengene her.

Som hos storebroren klarer ikke kortet å konkurrere mot Nvidia på strålesporing og oppskalering, men i flere spill er det kapabelt nok til at du absolutt får en grei opplevelse likevel.

Om du er mest opptatt av høy FPS, og ikke bryr deg så mye om strålesporing, er dette et veldig spennende kort som også har potensial til å få mye mer effektiv oppskalering når FSR 3 slippes neste år.

Annet enn et ganske høyt strømforbruk og nevnte strålesporingytelse finner vi lite annet å kritisere kortet for.

Til prisen, og for deg som er mest opptatt av tradisjonell rasterbasert ytelse, er det lite som matcher RX 7900 XT på ytelse for pengene nå.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign AMD Radeon RX 7900 XT annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Leverer høy ytelse for pengene til deg som prioriterer høy FPS. Fordeler + God 1440p- og 4K-ytelse

+ Mye videominne

+ Fremtidssikrede tilkoblingsporter

+ Ny mediamotor med AV1-enkoding

+ God bildekvalitet med oppskalering Ting å tenke på — Krever mye strøm

— Svak strålesporing

— FSR 3-oppskalering ikke klar enda

Grafikkort-testbenken 2022 Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Mer +