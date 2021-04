Her kjører vi over testmobilen med traktor

Cat S62 Pro er en moderne hardhaus av en telefon.

Jepp, der ligger det en telefon på grusen. Torstein Norum Bugge, Tek.no/kollasj

Torstein Norum Bugge 3 Apr 2021 06:00

Det er neimen ikke ofte at det lanseres nye telefoner som er godkjent etter militære standarder, men når Cat lanserer nye produkter er det som oftest med et par slike sertifikater på lasset.

Sist gang vi hadde en slik på testbenken var helt tilbake i 2016, da Cat S60 var innom . Oppfølgeren Cat S61 fikk vi aldri anledningen til å teste, men nå er Cat S62 Pro her – og den er akkurat like robust som forgjengerne.

Om du ser på denne telefonen og tenker at den ikke helt følger med i tiden, så kan du nok like godt anta at du ikke er i målgruppen. S62 Pro er en tjukk og veldig tung telefon, med i 2021-øyne meget store rammer rundt skjermen.

Men så er den da også laget av et selskap som er langt mer kjent for å lage veivalser og gravemaskiner enn det er for å lage mobiltelefoner.

Det er også den type folk som håndterer verktøy som dette denne telefonen er myntet på. Ikke nødvendigvis maskiner på minst tre tonn, men folk med yrker eller hobbyer som involverer mye teknisk og fysisk arbeid. Om du tilbringer hele arbeidsdagen utendørs som snekker eller graver opp vannrør og ledninger som levebrød, så er det jo ikke veldig praktisk å ha en telefon som knuser bare den kommer innen 50 centimeters radius fra noe skarpt.

7.5 Bra Cat S62 Pro annonse Sjekk prisen Sjelden har vi vært så imponerte over hvor robust en telefon er som med Cat S62 Pro. Fordeler Har USB Type-C og hurtiglading

FLIR-kameraet er artig og veldig nyttig for profesjonelle

Ekstremt motstandsdyktig mot knall, fall og traktorer

Nokså ren Android, og god flyt i menyene

De ytre materialene er veldig motstandsdyktige mot slitasje

Ekstra knapp for hurtigtilgang til verktøy og apper Ting å tenke på Ikke den beste underholdningstelefonen

Betydelige rammer rundt skjermen, stor og tung

Hverken lyd eller kamera svarer til prisen

Spøk til side: det finnes en rekke gode argumenter for å eie en telefon som Cat S62 Pro. Undertegnede har selv i nær familie folk som kun har eid slike mobiltelefoner siden smarttelefoner kom på markedet, rett og slett fordi det å bygge hus ikke er veldig kompatibelt med hverken iPhoner eller Galaxyer.

Så er Cat S62 Pro noe tess til å utfylle oppgaven som robust arbeidskamerat?

Cat S62 Pro Pris 5890 NOK Skjerm 5,7 tommer, IPS LCD, 2160 x 1080 piksler, 18:9-format, Corning Gorilla Glass 6 Hovedkamera 12 megapiksler, f/1,8, Dual Pixel PDAF, EIS for video + FLIR-kamera (Lepton 3.5) Frontkamera 8 megapiksler, f/2.0 Lagring 128 GB + minnekortplass Batteri 4000 mAh, QuickCharge 4.0-støtte Maskinvare Qualcomm Snapdragon 660, 4 x Kryo 260 Gold (2,2 GHz) + 4 x Kryo 260 Silver (1,8 GHz), Adreno 512 GPU, 6 GB RAM Operativsystem Android 10 Størrelse 15,85 x 7,67 x 1,19 cm / 248 gram Teknologi IP68, MIL-STD-810H-sertifisert, fingeravtrykksleser

Du nabo, har du tilfeldigvis en traktor stående?

Cat S62 Pro før destruksjonsforsøk. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Hvis du ikke allerede fra tittelen av forstod at dette ikke ville bli en helt vanlig test, så vil du raskt forstå det nå. Vi skal kjapt gå gjennom de vanlige tingene vi tester når vi har telefoner på testbenken senere, men først på agendaen står S62 Pros slitestyrke.

Eller sagt på en annen måte: hvor mye destruksjon må vi utsette den for før den ikke lenger er brukbar? Det er selvsagt mange måter å teste dette på. Første tanke var å kyle telefonen ned i betongen fra syvende etasje i Oslo-leiligheten vår. I og med at vi stort sett forsøker å ikke sette naboenes liv og helse på spill forkastet vi den idéen ganske raskt, gitt at det befinner seg en lekeplass like under.

Løsningen? Rygge, Østfold. Mer bestemt en tur tilbake til der undertegnede vokste opp, hvor andelen traktorer per innbygger er betydelig høyere enn i Oslo. Og ganske riktig, en av naboene sa ja til å stille opp med både traktor og kamerahjelp. Resultatet kan du se under:

Telefonen ble ganske så bøyd etter to omganger med overkjøring av traktoren (med skjermen både opp og ned mot grusen), men da vi så slapp den fire meter rett ned på grus/betong bøyde den seg nesten helt tilbake igjen. Om vi kan konkludere med at det sistnevnte er en suksessoppskrift for å fikse bøyde telefoner er vi ikke helt sikre på. Men i dette tilfellet kan vi i alle fall si at dobbel traktoroverkjøring pluss fire meter grus-kyl er lik nesten rett telefon.

Stadig var både telefonens kropp og skjermen mer eller mindre helt uskadd. Som et siste destruksjonsforsøk forsøkte vi derfor å kyle den så hardt vi kunne mot en betongvegg, men foruten et par skrammer i rammen var resultatet en fullt ut fungerende Cat S62 Pro.

Vi er nokså sikre i vår sak når vi sier at ingen andre telefoner vi har testet det siste året ville overleved samme behandling.

Solid byggekvalitet og Gorilla Glass 6

Vi er svært imponerte over Cat S62 Pros evne til å motstå mishandling. Men det gir forsåvidt også mening når vi leser spesifikasjonslista, spesielt det at skjermen ikke knuste. Cat har nemlig utstyrt telefonen med Gorilla Glass 6, som slettes ikke er vanlig i stort annet enn toppmodeller. Det er også en obligatorisk plastfilm over glasset. Men kanskje enda viktigere: skjermen er innsenket i telefonens kropp, med en plastlist rundt hele glasspanelet som vil absorbere fall mot overflater.

Telefonens kropp er også bygget i svært tykk aluminium og gummiert plast. Det sistnevnte gjør den både veldig god å holde, samt veldig motstandsdyktig mot slitasje. Gummieringen på baksiden har sågar en røff tekstur, som gjør at telefonen trygt kan legges i nokså skarpe vinkler og likevel ikke dette ned.

Baksiden har svært solid gummiering. Torstein Norum Bugge, Tek.no

I bunnen finner vi en USB Type-C-kontakt, uten noen luke. Dette er bra, for tidligere Cat-telefoner har alle hatt en luke – og det gjør bruken mye mer tungvint. Generelt sett må vi si at Cat S62 Pro er en veldig moderne telefon i både design og funksjonalitet, mye mer enn noen annen slik «Rugged» telefon vi har sett tidligere.

Langs sidene finner vi en strømknapp, volumknapper og en spesialknapp som kan rutes til verktøy eller apper av eget valg. Knappen har en stilig oransje farge, og gir også litt personlighet til telefonen.

Noe annet som gir personlighet til telefonen er vekten og størrelsen. Du kan ikke løfte opp Cat S62 Pro uten å tenke på dette; det er en 5,7 tommers telefon som veier 248 gram og har en midje på godt over 1 centimeter. Sett mot Galaxy S21 Ultra med 6,8 tommers skjerm, vekt på 227 gram og 0,89 cm over midjen er Cat-en en real liten plugg. Eller murstein, om du vil. Vi tror den ville fungert godt som konstruksjonsmateriale også, gitt slitestyrken.

Hvordan er den som telefon, da?

Skjermen er ikke verdens største, men den er av ålreit kvalitet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sett med våre «vanlige» mobiltesterøyne er Cat S62 Pro faktisk en nokså kurant telefon. Skjermen er brukbart lyssterk og pen å se på, Android-versjonen på innsiden er ny og moderne og brukergrensesnittet er responsivt. Det er på ingen måter lynraskt, men det er heller ikke irriterende å bruke – slik tilfellet har vært for mange andre «spesialtelefoner».

Det finnes en hel rekke ekstra-apper som de færreste nok kommer til å bruke, og de fleste er myntet på profesjonelle brukere. Det er verktøy som vater, lommelykt og målebånd innebygget i en egen verktøy-app, og via en Cat-portal kan du finne en hel drøss apper som fungerer i tospann med ulike verktøy og maskineri.

Vi pleier å pirke på at produsenter legger ved masse ekstra «fyll» i telefonene sine, men akkurat her synes vi faktisk at det gir litt mening. Om du kjøper en telefon som dette er nok sjansen god for at du også faktisk vil bruke slike hurtigverktøy fra tid til annen – og du kan jo tross alt koble dem til hurtigknappen også.

Ellers er det omtrent klin standard Android 10 du får servert her, og det er en trivelig opplevelse. På baksiden finner du også en fingeravtrykksleser, som vi ikke tror du vil bruke spesielt mye ute på arbeidsplassen – men til daglig bruk uten hansker er den pålitelig nok. For hanskebruk kan vi berolige med at skjermen har en egen hanskemodus, som gjør den brukbar selv med arbeidshansker på.

Som underholdningstelefon er imidlertid ikke S62 Pro spesielt god gitt prisklassen den konkurrerer i. Ingen AMOLED-skjerm, dårlige høyttalere og en litt slapp prosessor gjør at den ikke er veldig imponerende i hverken spill eller videotitting. For all del; det fungerer helt greit og problemfritt. Men du får en betydelig bedre opplevelse i «vanlige» telefoner som også koster rundt seks tusenlapper.

Så er da heller ikke tallene Snapdragon 660-prosessoren produserer i de syntetiske testene våre spesielt særlig fengslende:

Kort og godt: om det å ligge på sofaen og se Netflix eller spille på telefonen er ditt hovedmål med å kjøpe en telefon, så er ikke Cat S62 Pro telefonen for deg. Men det burde være klart allerede før du leste denne testen.

Litt skuffende kamera og veldig morsom FLIR-funksjonalitet

Kameraet er også godt beskyttet av gummi og plast. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På kamerasiden hadde vi egentlig nokså store håp, gitt at spesifikasjonstabellen forteller oss at det både er en blenderåpning på f/1.8 og Dual Pixel-teknologi her. Dette betyr som regel gode og skarpe bilder også i dårlig belysning, men for Cat S62 Pro er ikke dette tilfellet. Selv i godt lys slet vi med å få brukbare bilder av huskatten Snusi, som med sine tretten år stort sett er nokså medgjørlig når det gjelder bevegelse under knipsing.

Også andre motiver slet Cat S62 Pro med å gi vettuge resultater fra, og stabilisering både for foto og video er mer eller mindre inteteksisterende. Så her må vi nesten gi telefonen strykkarakter, i alle fall med prisen i mente.

Med dét sagt: I godt dagslys kan du helt greit knipse brukbare bilder av landskap og personer. Men det er på ingen måte et kamera som kan konkurrere med toppmodeller fra selv to-tre år tilbake – hverken på baksiden eller i front. Begge sliter med både dynamikk, skarphet og dårlige lysforhold.

På den annen side er det altså også et veldig, veldig spesielt kamera på plass her. Rett under den vanlige knipseren på 12 megapiksler sitter det nemlig et såkalt «FLIR»-kamera, som enkelt og greit måler det infrarøde spekteret heller enn vanlig lys. Hva det betyr? At du kan ta bilde av varme. Dette er veldig nyttig om du jobber som eksempelvis elektriker, eller om du trenger å sjekke et motorrom for å se etter en lekkasje eller andre problemer.

Men for menigmenn som undertegnede er det også ekstremt morsomt å bruke, ikke minst for å se varmen som stråler fra venner og familie, selv på koronavennlig avstand. Om man ikke kan føle andres varme ved å klemme dem, så kan man jo nå i det minste måle varmen visuelt.

På den mer seriøse siden så kan man faktisk bruke funksjonen for å sjekke varmeovner eller datamaskiner, bare for å nevne noe. Du kan eksempelvis enkelt se varmedistribusjonen i en stasjonær datamaskin, og finne ut om eksempelvis vannkjøling eller vifter er feilkonfigurert eller trenger vedlikehold.

Under kan du se et knippe eksempler (se om du kan se noen tilsvarende bilder fra galleriet over!):

Konklusjon – En robust telefon vi faktisk også kunne brukt daglig

Det er alltid vanskelig å teste telefoner som Cat S62 Pro. På den ene siden tilbyr de noe så ekstremt og spesielt at man nesten ikke kan teste dem etter de samme kriteriene som vanlige telefoner. På den andre siden så har de jo også akkurat samme funksjonalitet som alle andre smarttelefoner, og da blir det fort naturlig å trekke linjer mot funksjon versus pris.

Og der taper ofte telefoner i dette segmentet stort.

Som du har kunnet lese lenger opp er ikke Cat S62 Pro noen utpreget underholdningstelefon, med mindre du anser FLIR-kameraet som underholdning. Den er heller ikke verdens raskeste telefon, og den er både tung og stor. Samt flere andre ulemper.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Men i motsetning til flere andre telefoner vi har testet synes vi ikke ulempene er store nok til at vi vil avskrive den på bakgrunn av dette – for S62 Pro er på alle måter en veldig brukbar telefon. Den er akseptabelt rask, den har en ålreit skjerm og om du er litt tålmodig kan du få O.K. bilder tilbake fra kameraet. Ja, også bør vi nevne at batteriet på 4.000 mAh holder i godt over to dager med vanlig bruk, gitt den mindre skjermen og den svakere innmaten.

Kanskje viktigst er det at programvaren og funksjonaliteten er relativt moderne, noe slike robuste telefoner ofte bommer grovt på. Og når slike grunnleggende funksjoner er på plass, så gir det mer rom for å gi oppmerksomhet til områdene telefonen er utmerket på. Og hvis du ikke allerede har lagt merke til det: Cat S62 Pro er ekstremt slitesterk og mer eller mindre umulig å ta livet av. Greit, sager du den i to med motorsag så lever den neppe lenge. Men vi kan med hånden på hjertet si at om du skulle miste den hardt ned i grus eller asfalt, så vil den nok knapt bry seg om det og dure videre med deg i dagen din.

For brukergruppen vi tror Cat har i mente er nok dét også det viktigste.

