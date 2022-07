Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony Xperia 1 IV

Her er en smartmobil med ekte zoom

Men er det nødvendig?

Sonys Xperia 1 IV har fått et kamera med mekanisk zoom. Det er et spennende konsept, men foreløpig er en kombinasjon av digital zoom og faste kamera vel så bra.

Finn Jarle Kvalheim 11 min lesetid

For mange år siden fantes det noen få mobiler med «ekte zoom», altså glass som beveget seg bak en linse. Nå har Sony laget det som skal være den første moderne telefonen med samme type teknologi.

Vi snakker om toppmodellen Xperia 1 IV, som tradisjonen tro har en utstyrsliste lang som et vondt år, og også er kjent for å være serien som er alene om å ha 4K-skjermer i mobiltelefoner.

Så lenge vi har kjent den har Xperia 1-serien vært den litt uheldige blandingen av «gimmick» og godt håndverk.

Og når sant skal sies endrer ikke IV-utgaven så veldig på det inntrykket. Det er fortsatt en meget god telefon, men til en meget høy pris - i et hav av enda litt bedre telefoner.

Solid og litt annerledes

Xperia 1 IV føles meget velbygget, slik telefoner i overkant av 10.000 kroner skal. Det er metall i rammen, og det er glass foran og bak. Telefonen er tett, med IP68-sertifisering, også slik normalen har blitt for dyrere telefoner.

Et par uvanligheter her er den sidemonterte fingersensoren, ettersom denne telefonen ikke har fingerleser i skjermen, slik de fleste Android-konkurrentene har. Sony har dessuten lang tradisjon for å ha egen, fysisk kamerautløserknapp i toppmodellene sine, slik at du kan styre kameraappen uten å måtte trykke på skjermen.

Ellers er det også verdt å nevne at denne telefonen er blant få nyere telefoner som støtter minnekort, og det er dessuten svært lett å få ut skuffen for SIM- og minnekort med bare fingrene. Du trenger ikke det sedvanlige «SIM-verktøyet» som følger med andre telefoner.

Sony Xperia 1 IV 256GB Samsung Galaxy S22 Ultra OnePlus 10 Pro Apple iPhone 13 Pro annonse Pris 13 490,- 11 980,- 9 890,- 12 190,- Skjermstørrelse (tommer) 6,5 6,8 6,7 6,1 Oppløsning (piksler/standard) 3840 x 1644 3080 x 1440 / QHD 3216 x 1440 (QHD) 2532 x 1170 Type OLED Dynamic AMOLED, LTPO2 Fluid AMOLED, LTPO2 AMOLED - - - - Dimensjoner (cm) 16,5 x 7,1 x 0,82 16,33 x 7,79 x 0,89 16,3 x 7,39 x 0,86 146,7 x 71,5 x 7,65 Vekt (gram) 185 227 201 203 Materialer Victus, aluminium Victus+ / Armor aluminium Victus, aluminium, keramikk Stål, herdet glass Vanntetting IP68 IP68 - - - - - - Prosessor Snapdragon 8 gen 1 Exynos 2200 Snapdragon 8 gen 1 Apple A15 Bionic RAM (GB) 12 8 eller 12 8 eller 12 6 Lagring (GB) 256 128 / 256 / 512 / 1024 128 eller 256 128 / 256 / 512 / 1024 Batteri (mAh) 5000 5000 5000 3095 Lading (W) 30, lader medfølger ikke 45, lader medfølger ikke 80W, lader medfølger 23W, lader medfølger ikke Trådløs lading (W) 15W Qi 15W Qi 50W proprietært, 15W Qi 15W Magsafe / 7,5W Qi - - - - Hovedkamera 12 MP, f/1.7, PDAF, OIS, TOF 108 MP, f/1.8, OIS, TOF 48 MP, f/1.8, PDAF, OIS, laser 12 MP, f/1,5, PDAF, Sensor shift OIS, lidar Zoom 12 MP, f/2.3 - f/2.8, PDAF, OIS, 3,5X - 5,2X 10 MP, f/4,9, OIS, 10X 8 MP, f/2.4, PDAF, OIS, 3,3X 12 MP, f/2.8, PDAF, OIS, 3X Ultravidvinkel 12 MP, f/2.2, PDAF 12 MP, f/2.2, PDAF 50 MP, f/2,2, AF 12 MP, f/1.8, PDAF Annet - Ekstra 3X zoom-kamera - Pro Max-modellen har større skjerm og batteri

Flott skjerm, men merker man 4K?

Som alltid er det en 4K-skjerm som pryder årets Xperia 1. Den er OLED-basert og 6,5 tommer stor. Den er også svært lang eller bred (21:9), avhengig av hvordan du holder den. Det gjør den perfekt for filmtitting.

Men er den voldsomme oppløsningen nødvendig?

Sony er rett nok alene om egenskapen i telefoner, og får jo naturligvis «bragging rights». Men til tross for at jeg har rimelig brukbart syn har jeg aldri vært i stand til å skille de bittelitt lavere oppløste skjermene i en Samsung eller OnePlus fra Sonys 4K-telefoner.

Det krever sitt å skille såkalt full-HD, eller 1080p, fra 1440p-oppløsningen som er etablert som standard i toppmodeller flest.

Det er nok også årsaken til at svært mange av dem leveres med lavere 1080p-oppløsning aktivert som standard, mens du manuelt må velge høyere oppløsning hvis du vil ha det. For ordens skyld oppfører også Xperia 1 IV seg slik, og det er først når den vurderer at du trenger alle punktene i skjermen de skrus på, for eksempel ved visning av bilder eller film.

Flere bildepunkter betyr mer for prosessoren å styre og svakere batteritid. Færre piksler betyr færre ladestopp.

For telefoner med veldig mange fysiske piksler kan det også bety lavere lysstyrke. For Xperia 1 IV er det likevel ikke så galt på den fronten, med 1000 nits. Tidligere varianter i serien har ytt vesentlig dårligere.

Uansett er det snakk om en pen skjerm som neppe er det som står mellom deg og muligheten til å se hver eneste piksel i bildet du akkurat tok. Men den største forskjellen på 4K-skjermen her og 1440p-skjermen i en Galaxy S22 Ultra er nok at du «vet at du har en». Og lysstyrken, da - Samsungs telefon kan gå opp i massive 1750 nits i korte perioder.

Hvah, ekte zoom?!

Xperia 1 IV er den første telefonen på flere år som har ekte optisk zoom bygget inn. Det er spennende at denne typen mikromekanikk har fått plass inni det sidelengs monterte kameraet i telefonen. Zoomområdet er fra 3,5 til 5,2 ganger forstørrelse kontra det vanlige hovedkameraet i telefonen.

For videoopptak er kontinuerlig zoom en «greie», der man potensielt kan unngå sjenerende hopp fra kamera til kamera, eller ulikheter i kvalitet og lys- og fargejustering for hver bildebrikke.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Men kvaliteten på sekundærkameraet som gjør denne zoomingen er temmelig svak sammenliknet med hovedkameraet.

Dessuten går den optiske zoomen fra 3,5 ganger og opp til 5,2 ganger forstørrelse. Det betyr at du zoomer digitalt hele veien fra 1x til 3,5x før du får et bittelite område i de største zoomfaktorene som skjer optisk.

Sagt på en annen måte; det aller meste av zoomingen du gjør med Xperia 1 IV skjer digitalt. Og når den først blir optisk synker kvaliteten som en stein.

Sammenlikninger

Vi satte tre telefoner i samme stativ, siktet nitid på horisonten, og satte dem i arbeid. Resultatet ble ikke så positivt for Xperia 1 IV som man kunne håpe.

Under ser du tre vanlige landskapsbilder tatt med tre telefoner; Sony Xperia 1 IV, Samsung Galaxy S22 Ultra og Apple iPhone 13 Pro Max. Siden Sonyen liker best å ta bilder i 16:9 har jeg valgt å beskjære bildene fra iPhone og Galaxy S22 Ultra til 16:9. Ingen endringer eller skalering er gjort i bildene forøvrig, så kvaliteten skal være intakt og sammenliknbar.

I vanlig, stormende dagslys er det litt hipp som happ hva man velger. Alle tre bilder er av utmerket kvalitet.

Åpne fullskjerm Xperia 1 IV Galaxy S22 Ultra iPhone 13 Pro Max Xperia 1 IV Galaxy S22 Ultra iPhone 13 Pro Max

Så fort zoomen kommer frem skiller det seg imidlertid. Under er bildene tatt ved 5,2x zoom som er maksimalt optisk utslag for Sony Xperia 1 IV. I tillegg er samme bildet tatt ved 5,2x zoom som er en digital zoomfaktor fra Samsung Galaxy S22 Ultra - den har 3x og 10x som optiske zoomvalg, i tillegg til et enormt høyoppløst hovedkamera på 108 megapiksler som den kan zoome i hvis lyset er godt nok.

I tillegg tar vi med 10x zoom fra Samsung og 3x zoom som er maksimalt av det en iPhone kan levere.

Åpne fullskjerm Xperia 1 IV 5,2x Galaxy S22 5,2x iPhone 3x Galaxy S22 Ultra 10x Xperia 1 IV 5,2x Galaxy S22 5,2x iPhone 3x Galaxy S22 Ultra 10x

Her er det tatt flere bilder, alle fra stativ. De beste bildene er plukket fra hver telefon. Men gjennomgående er det slik at med full zoom, så blir bildene fra Xperiaen litt mørke og uklare. De ser nærmest ut som litt dårlige digitale zoom-forsøk. Alle telefonene fikk rengjort linsene sine før bildene ble tatt, så det er heller ikke snakk om skitten optikk.

Den som leverer de skarpeste bildene hele veien når det gjelder zoom er Samsungen. Og da er det nærliggende å spørre seg selv; om ikke fysisk og mekanisk optisk zoom klarer å overgå kvaliteten fra flere faste kamera, og heller ikke by nevneverdig under i pris - hva er da egentlig vitsen?

Under er en sammenlikning av stativfotografert stillbilde av ukomplisert motiv. Her yter samtlige kamera godt.

Forrige Neste Xperia 1 IV Xperia 1 IV Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Ultra Åpne fullskjerm

Til tross for at Xperiaene endelig har fått nattmodus i kameraappen blir ikke bilder etter skumring like gode som det du kan fra en iPhone, Galaxy S eller en toppmodell fra OnePlus.

Åpne fullskjerm Blått og mørkt er et stikkord for kvelds- og nattbilder tatt med Xperia 1 IV. iPhone 13 Pro Max gir et bilde som er langt mer detaljert, lysere og med mer naturlige farger. Himmelen var slett ikke bare blå. PS! Bildet er beskåret for å matche Xperia 1 IV.

Det Sony derimot kan levere er ganske flotte eksponeringer hvis du har lyset med deg. Optikken her virker å gi en kombinasjon av farger og bokeh som er pen, men det er ikke Xperia 1 IV alene om å få til.

Et irritasjonsmoment her er de helt usedvanlig kronglete kameraappene. Det er tre av dem. Photo Pro, Video Pro og Cinema Pro. Jeg har hovedsakelig brukt Photo Pro, men vært innom de andre to også.

Her er det så mange knapper og valgmuligheter at man lett går seg bort. Det er en del manuelle moduser, en auto-modus og i tillegg en «basic»-modus. Sistnevnte påstås å være den du bare fotograferer med, som i andre telefoner. Men vil du ha autoprogrammene telefonen kan tilby må du likevel til auto-modusen.

I auto-modus forsvinner den vanlige utløserknappen på skjerm, slik at du må bruke den fysiske knappen. Hvorfor forklares ikke, og det er masse ledig plass til høyre på skjermen. Forøvrig er det spennende at Androids grønne kameraikon som indikerer at kameraet er aktivt legger seg over Sonys knapper noen øyeblikk etter at appen er åpen, slik at man ikke helt ser hva man trykker på.

Hva trenger en proffbruker?

Er en endeløs mengde knapper og informasjon virkelig det en proffbruker vil ha på mobilen sin? Dette er ikke engang en av de manuelle modusene.

Sony har alltid snakket varmt om «proffene». De som kan Fotografere med stor F, og det er greit nok at fotografer liker å ta full kontroll over innstillingene sine. Men dette er en mobiltelefon, og i den grad du i det hele tatt kan styre det som på systemkamera er fysiske egenskaper er det relativt lite uttelling å få. Her er ikke blenderkontroll og her er såvidt noen knepp zoom å lene seg på.

Blir et kamera mer velegnet for proffer jo flere knapper det har? For det er det som virker å være grunntanken her. I tillegg til selvskrytet som kommer både i Photo Pro og Cinema Pro. Appene er ikke engang utstyrt med rettighetene på telefonen som de skal ha fra start, så de må du gi dem, en etter en - for kamera, mikrofon og tilgang på lagringsplassen.

Håpløst uproft? Slik ser fotomenyene ut i henholdsvis Galaxy S22 Ultra og iPhone 13 Pro Max. Det er mulig å «gjøre det komplisert» å ta bilder med disse telefonene også, men da er det et aktivt valg. Hvert eneste bilde er litt kronglete med Xperia 1 IV - enten du vil eller ikke.

For ordens skyld blir gnålet om Cinealta-systemene og Alpha-kameraene borte etter første gangs oppstart. Men det bare øker den gnagende følelsen av at dette er upolert og lite gjennomtenkt. Det samme som er naturlig å dytte inn «et sted» i en omfangsrik systemkamerameny er ikke nødvendigvis det som bør være midt i fleisen i en nokså enkel og rask mobilkameraopplevelse.

Med eget kamera tar jeg omtrent bare bilder med manuelle innstillinger. Iso, blender og lukkertid er de tre tingene jeg styrer aktivt, med fokusmoduser og annet innstilt og glemt en gang i tiden.

Fingerleseren er på siden av telefonen, og varsler stadig om at den har fått for mange forsøk slik at du må taste kode.

Rask telefon med sådär fingerleser

Ellers fungerer Sony Xperia 1 IV omtrent som forventet. Vi har med en veldig rask mobil å gjøre, og menyer og apper på telefonen fungerer bra.

Om det er noe som irriterer en tanke så er det fingerleseren, som stadig vekk aktiveres i lommen eller når man bærer den. Det betyr at telefonen krever PIN-kode når den dras opp av lommen. Dette er et problem med mange sidemonterte fingerlesere, men det finnes også de som har løst det, enten det er ved programvareforbedringer eller ved å senke fingerleseren litt mer i rammen på telefonen. På denne Xperiaen er fingerleseren bare såvidt merkbart senket i rammen og går i praksis i flukt med den.

Den lyse siden av Sony

For alt sitt selvskryt om produktene de leverer til filmproduksjon og fotografer er det greit å kunne notere seg at Xperia-kjøpere iallfall drar litt reell nytte av det. Telefonen kommer med en ny tjeneste kalt Xperia Core, der du kan strømme et utvalg film, og i tillegg kan «kjøpe» film.

Grunnen til at jeg trekker frem hermetegnene om kjøp er at Sony tidligere har hatt liknende tjenester som har blitt lagt ned. Dermed er det ikke nødvendigvis et «evig eierskap» du får. Men du får fem filmer inkludert med telefonen og ett års abonnement på strømming. De fem filmene vil du altså kunne fortsette å se dersom du ikke viderefører abonnementet på strømming etter de tolv månedene.

Utvalget er tilsynelatende rent Sony-basert, noe som legger litt begrensninger på variasjonen. Det er veldig, veldig mange «blockbusterserier» her - så som Uncharted-filmene, Resident Evil-filmene og nye varianter av Ghostbusters, for å nevne noe. Samtidig er det og en del uavhengig film som tilsynelatende bare har distribusjon gjennom Sony som dukker opp.

Innholdsmessig føles det «trangere» enn Netflix, men samtidig ganske annerledes i det som tross alt er tilgjengelig. Så her bør det være nok av underholdning for en stund. Eneste store nedsig er at for å se noe av dette innholdet på større skjerm enn Xperia 1 IVs, må du ha en Bravia-TV fra Sony. Appen støtter ikke casting, og det er ikke mulig å laste den ned på andre Google TV-drevne dingser.

Hodetelefonkontakten er sjelden vare for tiden.

Noen særegenheter liker vi

En del særegenheter er gode. Fokuset på mulighet for minnekort og kablede hodetelefoner består, og har ett av sine siste tilholdssteder på Sonys telefoner. Og uviljen mot å plassere et frontkamera midt i skjermen, slik konkurrentene gjør, gir i hvert fall en skjerm som er «bedre» på den måten. Her kan du bruke hele flaten, og de små svarte feltene over og under skjermen blir uansett steder du holder telefonen.

Jeg har kritisert fotoappen for å være inkonsekvent i når den viser utløserknapp på skjermen, men det er faktisk veldig praktisk å ha en dedikert utløserknapp på telefonen. Ingen andre har det for tiden.

Oppå det gir telefonen helt ok batteritid, og fungerer fint til samtaler. Det er et hav av lyd i de to innebygde høyttalerne. Skjermen er flott, om enn ikke like «wow» som oppløsningen tilsier.

Xperia 1 IV er vanntett og lekker, men den er tidvis ganske kronglete å bruke. Og den koster som de aller beste toppmodellene.

Målt ytelse

Kortversjonen; denne telefonen har en prosessor fra Qualcomm som heter Snapdragon 8 gen 1. Det er en kraftig toppmodellprosessor som yter omtrent det maksimale av hva du kan forvente fra en Android-mobil i disse dager. Apples iPhoner er en del raskere, men du kommer uansett ikke til å merke at Xperia 1 IV blir treg med det første. Her er det massevis av ytelse for fremtiden.

Det eneste jeg reagerer litt på er at Xperia 1 IV blir varm forholdsvis fort, og er følsom for det på ytelsesfronten. Jeg kan ikke kjøre veldig mange ytelsestester på rad, eller ha skjermbelysningen høy, uten at de målte ytelsene går ned med rundt 20 prosent. Det er en ting å tenke på for deg som gamer lenge om gangen i tunge spill.

Xperia 1 IV er en meget god telefon, men fullt så god som prisen og selvskrytet antyder er den ikke. Den blir derfor en «relativ skuffelse» som kanskje aller mest er for Xperia-fansen eller den som vil skille seg litt ut fra de brede lag av Samsung- og Apple-kjøpere.

Dyr og ikke helt «der»

Xperia 1 IV er en telefon som er litt vanskelig å bedømme. Den har sine sterke sider, og de er ikke få. Den har egentlig ikke noen virkelig dårlige sider heller.

Det til tross har den en skyhøy prislapp som gjør at den må vurderes side om side med de dyreste Samsungene og Apple-mobilene. Og på noen områder havner den litt bak.

Kanskje er den litt bedre, eller like god, i gnistrende dagslys - men det er tross alt ikke der de små mobilkameraene har størst utfordringer. Og optisk zoom når det dekker en faktor under 2X på veien mot 5,2X zoom, er mer en gimmick enn gjennomtenkt, ferdig produkt. Selv om det er kult.

Det er vanskelig å konkurrere i en etablert og moden sjanger som mobiltelefoner i dag. Men både Huawei - og nå for tiden Motorola og OnePlus - har vist at det er mulig å hevde seg , selv om Samsung og Apple nærmest deler markedet her i Norge.

Og da er det ekstra frustrerende når noe av Sonys «anonymitet» mot konkurrentene virker å være selvvalgt. For en telefon blir ikke nødvendigvis bra av masse selvskryt, eller kompleksitet for kompleksitetens skyld, slik Sony-appene fremstår. Folk går ikke mann av huse for å kjøpe OnePlus Nord fordi den skryter av sin fantastiske stamtavle i hver app du går inn i. Den er «bare bra».

Sagt på en litt annen måte; du gjør ingenting galt om du kjøper Xperia 1 IV, den er god, men du kan få mer og mindre kronglete telefon per krone hos konkurrentene.

