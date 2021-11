Test GoPro Hero10 Black

GoPro Hero10 Black er sterkere og bedre, men ikke på alle måter

Hero10 Black er GoPros nyeste aktivitetskamera. Her med selskap av Hero9 Black, som nesten er helt lik.

Alle som ikke har levd under en sofapute det siste tiåret kjenner trolig til fenomenet aktivitetskameraer. For ikke å snakke om GoPro, som er en av de ledende produsentene.

Og nesten like sikkert som at høst kommer etter sommer, er en ny generasjon fra den kanten klar når løvet gulner på trærne. Det er neppe noen overraskelse at årets nykommer har fått betegnelsen Hero10 Black, for denne merkevaren er nå såpass godt innarbeidet.

Samtidig har vi ikke sett noen «Silver»-modell på flere generasjoner, så GoPro kunne sikkert fint sluppet unna med å bare kalle den for Hero10. Men dem om det.

Som vi spådde i fjor har produsenten fått stappet inn en ny prosessor i Hero10 Black: GP2. Denne skal ha muskler nok til å gi dobbelt så høy billedfrekvens, som på papiret betyr bedre stabilisering og lekrere slowmotion – altså avspilling i sakte film.

Ifølge GoPro byr den nye prosessorbrikken også på bedre billedkvalitet og generell kamerarespons.

Med sin relativt kjappe utviklingstakt har GoPro over de siste årene selv vært en av sine argeste konkurrenter, og uten å sette seg inn i sakene er det ikke umiddelbart lett å se forskjellen på Hero10 og fjorårets GoPro Hero9 Black, som vi i hovedsak skal sammenligne dagens testmodell med.

Men selvfølgelig – dersom du kan lese og ikke har alvorlige problemer med fargesynet, er det enkelt å se hvilken som er den nyere modellen.

Det ser også ut som GoPro har gjort noen forandringer med plastmaterialet som brukes rundt Hero10-kroppen, men det kan også være tilfeldigheter.

Kameraet er uansett bygd etter de samme målene som Hero9, og fordelen med dette er at Hero10 kan bruke akkurat det samme ekstrautstyret. Samt batteriet, som også var en nyhet på fjorårets modell.

I bruk

Akkurat som forgjengeren kommer Hero10 i en kjekk GoPro-merket «utstyrsboks» med glidelås som fint kan brukes til kamerautstyr eller noe helt annet etterpå. Foruten selve kameraet får du med et batteri, en kort USB-kabel, et par festeplater med dobbeltsidig teip og selve festet.

Da slikt som stativer eller fester til aktivitetskameraer er nokså standardisert, er det grei skuring å bruke Hero10 med utstyr du eventuelt har fra før.

Den første forandringen fra forgjengeren merker vi allerede når vi skrur på kameraet. Det starter opp fortere enn forgjengeren, og har jevnere animasjoner. Å bla i seg rundt i menyene går hårfint kjappere.

Vi skal ikke påstå at Hero9 akkurat virket treig da vi testet den for ett år siden, med etter å ha brukt Hero10 er det opplagt at også forgjengeren ville hatt det litt triveligere med en sterkere prosessor.

Den nye prosessoren gjør også sitt for kameraets oppløsning. Så vidt vi vet har Hero9 og Hero10 den samme billedbrikken på 23,6 megapiksler, men med mer krefter innabords kan sistnevnte benytte seg av flere av piksler.

For bilder øker oppløsningen fra 5184 x 3888 til 5568 x 4176 punkter. Ja, vi får nesten bruke noen avsnitt på tall. Det går altså fra litt over 20,1 til 23,2 megapiksler.

For film er det snakk om en økning fra 5120 x 2880 piksler eller «5K» til 5312 x 2988 piksler eller «5,3K». Altså er det hverken for bilder eller film egentlig snakk om noen banebrytende økning.

Da er det viktigere å se på hva prosessoren gjør med billedfrekvensen. 5K med Hero9 er kun mulig med 30 eller 24 FPS. Hero10 takler 5,3K med 60 FPS. Og doblingen av frekvensen triller nedover til de andre oppløsningene: 4K med 120 FPS og 2,7K med 240 FPS – dette gir gode muligheter for stilige slowmotion-sekvenser i ettertid.

GoPro Hero10 Black og noen av alternativene: Hero9 Black, DJI Osmo Action og Hero7 Black.

Men jo, en raskere prosessor har også en ulempe i form av økt strømforbruk – og ikke bare fordi du faktisk har mer krefter å bruke. En test med fulladede batteripakker og Full HD-oppløsning med 60 FPS ga oss en filmtid på 100 minutter for Hero10, mens Hero9 holdt ut i enda ett kvarter med tilsvarende innstillinger.

For høyere oppløsning var forskjellen enda større, så vi tenker det uansett kan være smart å spandere på seg et ekstra batteri.

Samtidig har GoPro vært klar over dette problemet siden lanseringen, og de har nettopp kommet med en fastvareoppdatering som lar deg velge mellom tre «videoytelsesmodi». I tillegg skal det komme et nytt «kaldværsbatteri» mot slutten av måneden.

Med ny fastvare har kameraet fått videomodi som kan hjelpe deg med å klemme litt mer brukstid ut av batteriet.

De tre nye modiene kalles maks ytelse, utvidet batteri og stativ/stasjonær video. Førstnevnte tilsvarer å bruke Hero10 som før fastvareoppdateringen, med samme muligheter og relativt labre batteridriftstid.

Utvidet batteri sørger ganske enkelt for at du er begrenset til å bruke «optimale» oppløsninger og billedfrekvenser som skal være batteribesparende.

Stativ/stasjonær video slår på sin side av stabilisering og GPS for å begrense mulighetene for alvorlig varmegang under filming – noe som visstnok kan være et problem når kameraet er stillestående.

Selv om kameraet kan bli varmt under filming, har vi selv ikke merket noe til overoppheting under testingen. Men så har vi i hovedsak brukt det utendørs høstlige temperaturer.

At Hero10 (og Hero9) er noe større enn visse tidligere utgaver veies opp av de integrerte festebeina og at kameraet ikke trenger en egen festeramme. Det sørger for at disse nyere GoProene stort sett ikke oppleves som større og kraftigere modeller.

Om de i praksis er like beskyttet er et annet spørsmål – våre argumenter er at Hero9/10 er tyngre enn forgjengerne, pluss at de har flere og større skjermer som sitter mer utsatt til.

I et annet land kunne GoPro kanskje beroliget oss med at deres abonnementstjeneste sørger for at kameraet fritt kan byttes dersom det blir skadet, men dette gjelder stadig ikke for norske kunder. For våre naboland med EU-medlemskap er det noe helt annet.

På den annen side har vi ikke kvestet noen av disse kameraene ennå. For det er ingen tvil om at selve kamerakroppen tåler litt. Dessuten er det også vanntett – ifølge GoPro ned til ti meter. For mer ekstreme situasjoner lager også GoPro et eget hus som skal takle mer juling og vanntrykk ned til seksti meter.

Kameraet har én luke til alt. Det er ikke alltid så praktisk, så luka kan byttes ut med en som tillater lading under bruk.

Men som hovedregel skal du altså ikke trenge å bekymre deg for støt, vann eller temperaturer – selv om kameraet kan slå seg av dersom det blir for varmt.

Det er kun én luke på kameraet, og denne gir tilgang på både batteri, minnekort og USB-C-porten. Dette kan gjøre det til et problem å lade kameraet mens det er i bruk dersom det skulle være behov for dette. Da er det greit å vite at GoPro også tilbyr en alternativ luke som tillater slikt.

I tillegg til den anvendelige tøtsjskjermen bak er den kvadratiske frontskjermen et av de store salgspunktene på disse kameraene. Men dersom du skal være bak og ikke foran kameraet, kan den også skrus av helt i innstillingene.

Billedkvalitet og -stabilisering

Selvsagt er det mulig å fotografere med GoPros kameraer, og med den nye prosessoren kan kameraet ta bilder på hele 23,25 megapiksler.

Etter å ha sammenlignet bilder tatt med Hero10 og Hero9 foretrekker vi likevel stort sett forgjengeren. Ved bruk av «SuperPhoto» – GoPros billedbehandlingsalgoritme – synes vi automatikken bommer litt oftere med Hero10. Samtidig fremstår bildene til forgjengeren typisk som hakket mer skarpe.

Åpne fullskjerm Hero9 #1 Hero10 #1 Hero9 #2 Hero10 #2 Hero10 #3 Hero9 #3 Hero9 #4 Hero10 #4 Hero9 #5 Hero10 #5 Hero9 #6 Hero10 #6 Hero9 #1 Hero10 #1 Hero9 #2 Hero10 #2 Hero10 #3 Hero9 #3 Hero9 #4 Hero10 #4 Hero9 #5 Hero10 #5 Hero9 #6 Hero10 #6

Men her har nok programvaren mye å si, så det forundrer oss ikke om vi etter hvert får se en fastvareoppdatering som kan fikse litt på dette.

Hero10 Black har i tillegg en stor fordel ved fotografering i direkte motlys, da beskyttelsesglasset foran linsa er mindre utsatt for refleksflekker, samt at selve linsa ser ut til å takle dette bedre.

For generell fotografering foretrekker vi uansett fremdeles vanlige digitalkameraer. Spesielt når vi zoomer inn i bildet får detaljene med Hero9/Hero10 ofte et nærmest tegneserieaktig preg.

GoPros egen billedstabilisering går under navnet HyperSmooth og dukket opp først sammen med Hero7 Black. I Hero10 er den allerede på plass i sin fjerde generasjon.

HyperSmooth-styrken kan – litt avhengig av kamerainnstillinger – justeres over opptil tre trinn, fra «standard» til «boost».

Ulempen med å sette på HyperSmooth er at stabiliseringen «spiser» av kantene i videoen. Dette merkes spesielt godt når vi skrur på «boost», som du derfor kanskje stort sett vil holde deg unna hvis du liker godt med bredde i bildet.

Test av GoPro

I videoen over kan du se et eksempel HyperSmooth 3.0 med Hero9 og HyperSmooth 4.0 med Hero10. Vi tok det velprøvde trikset med sparkesykkelkjøring på brostein, noe som er så hjernerystende humpete at det er vanskelig å se klart under kjøringen. Men som vi ser klarer teknologien å fikse dette med ganske så godt resultat på tvers av generasjonene.

Der vi ser en større forskjell er hvordan HyperSmooth 4.0 og Hero10 tar svinger raskere og mer naturlig enn forgjengeren.

Mot slutten av videoen har vi også med en sekvens med direkte motlys, der det er tydelig at Hero10 gjør en bedre jobb.

I tillegg til den forbedrede HyperSmooth 4.0 er GoPro nærmest fullstappet med funksjoner. Vi har programmering av opptak i opptil 24 timer fremover i tid, «webcam»-modus, live-strømming og «Hindsight». Sistnevnte lagrer filmklipp fra inntil tretti sekunder før man trykker på opptaksknappen.

For ikke å glemme TimeWarp 3.0, en slags «timleapse» på steroider. Men vi dekket dette ganske greit i testen av Hero9.

Videre har vi stemmestyring og GPS og fjernstyring via GoPros mobilapp. Det blir fort veldig mye dersom vi skal ta et dypdykk i alt.

Vi ga Hero9 og Hero10 en liten dusj, og det er tydelig at sistnevntes linseglass er mer hydrofobt.

Men vi kan alltids dyppe kameraene i vann, og da blir det åpenbart at Hero 10 har fått en ny type beskyttelsesglass foran linsa. Dette er mer vannavstøtende enn forgjengerens, og i et land som kan være såpass vått som Norge skal ikke dette kimses av.

Vann renner veldig fort av dette glasset, og i regn vil de dråpene som faktisk dannes være langt mindre. Da er det redusert sjanse for at de skal forstyrre bildet, og det tar dessuten kortere tid før vannet fordamper og dråpene forsvinner helt.

Det nye beskyttelsesglasset gjør faktisk en bedre jobb i finvær også. Hero10 takler motlys bedre ettersom det er mindre sjanse for at glasset skal lage refleksflekker på grunn av direkte sollys eller lignende. Eksempler på dette finner du i billedgalleriet.

Konklusjon

GoPro Hero10 Black er fysisk sett helt lik sin forgjenger – om enn med en litt annen farge. Derfor er det også lett å tenke seg at den egentlig ikke har så mye nytt å komme med.

Men et sted under det hardføre skallet sitter GoPros nye prosessor. Den sørger ikke bare for at alt på kameraet reagerer litt kjappere, men også for at bilder og video får enda noen flere piksler å gå på. Det viktigste er nok likevel en dobling av billedfrekvensen ved de høyere oppløsningene.

Dette gjør i større grad 5K-oppløsningen langt mer anvendelig, og åpner dessuten for mer heftig bruk av slowmotionsekvenser i 4K og 2,7K. Billedstabiliseringen har også fått seg et lite løft med HyperSmooth 4.0, som tar svinger på en bedre måte.

I tillegg sørger det nye beskyttelsesglasset foran linsa for å gjøre en bedre jobb med det våte element, samt at motlys er et mindre problem med Hero10 Black.

Selvfølgelig kommer alt med en pris. Det ene er at den nye prosessoren åpenbart er noe mer strømsulten og blir varmere enn forgjengeren. Varmt vær eller filming med et «stillestående» kamera kan derfor by på utfordringer, selv om vi ikke har vært plaget med varmegang i testperioden. Ellers hadde ikke GoPro lagt til mer energieffektive videomodi i siste fastvareoppdatering.

Det andre er at kameraet er dyrere – i skrivende stund snakker vi om rundt 1500 kroner i forskjell på listepris for Hero9 og Hero10.

Hvorvidt Hero10 Black er verdt påslaget tenker vi i hovedsak kommer an på hvor mye akkurat du vektlegger den økte billedfrekvensen. Dersom dette ikke er kritisk for hvordan kameraet vanligvis brukes, tipper vi at eventuelle nåværende Hero9-eiere vil kunne klare seg med det de har i ett år til.

Om noe, ville vi heller kanskje sett på muligheten for å oppgradere linsebeskyttelsesglasset på Hero9 til typen som følger med Hero10. Bare pass på at du da får akkurat den nye varianten.

Med sin litt strømsultne prosessor kan altså GoPro Hero10 Black by på noen utfordringer – selvfølgelig avhengig av bruken. Likevel er dette en modell vi godt kan anbefale, ettersom det også har egenskaper som samtidig gjør det til et av de beste og mest allsidige aktivitetskameraene på markedet.

Men husk at det også finnes eldre alternativer som holder koken ganske bra fremdeles.

8.5 Meget bra GoPro Hero10 Black annonse 5490 NOK Sjekk nå 5790 NOK Sjekk nå sitat " Hero10 et meget godt og allsidig aktivitetskamera, men med mer krefter får vi også noen begrensninger. " Fordeler Krysse av God bildekvalitet

Krysse av Vanntett uten ekstra hus, gir anstendig lyd

Krysse av GPS- og sensordata gir oss grafikk for bl.a. fart

Krysse av Ekstra «selfieskjerm» i front

Krysse av Enda bedre digital stabilisering

Krysse av Meget gode muligheter for sakte film

Krysse av Kan sende innhold live eller dele direkte via mobilappen

Krysse av Kan brukes som webkamera

Krysse av Muligheter for å programmere opptak

Krysse av «Hindsight»: opptak fra før man trykker på knappen

Krysse av Ny prosessor dobler bildefrekvensen, gir 5,3K-opptak og bilder på 23,25 megapiksler

Krysse av Nytt beskyttelsesglass med gode egenskaper mot vann og direkte lys Ting å tenke på Bytt Ingen oppdatert redigeringsapp for PC/Mac

Bytt Ingen HDMI-utgang (uten Mod)

Bytt Ikke like god batteridriftstid som Hero9

Bytt Kan bli varm ved «stillestående» filming

Bytt Større, tyngre og potensielt litt mer sårbar enn tidligere modeller

Bytt GoPros abonnementstjeneste i Norge inkluderer ikke bytte av ødelagt kamera

