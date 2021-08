Gradvise forbedringer i bretteland

Galaxy Z Fold 3 har blitt tett og fått et dryss av ny teknologi.

På den relativt korte tiden siden Samsungs første brettemobil har både kvaliteten og konseptet blitt veldig mye bedre - men det er usikkert om Fold-serien har det som skal til for å bli folkefavoritt. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 20 Aug 2021 18:00

Det finnes to typer brettemobiler. Varianten som er liten og kan bli til en helt vanlig mobil - og varianten som er som en vanlig mobil og kan bli til et nettbrett. Galaxy Z Fold-serien fra Samsung er i den siste kategorien. Hvilken variant som er nyttigst avhenger av hva du trenger.

En storskjerm som får plass i lommen er for eksempel svært nyttig om du vil jobbe, lese eller spille spill. Men kanskje litt uventet er den ikke så optimal for deg som bare vil ha størst mulig skjerm til å se video på, for eksempel.

Galaxy Z Fold 3 har en matchvekt på et knapt hekto mer enn mobiler flest - 271 gram - og en tykkelse på 1,6 centimeter. Den er altså ingen småtass, og med en prislapp på knappe 20.000 kroner er den heller ikke billig.

Du må rett og slett ofre litt om du skal sprade rundt med denne her. Hvis du er villig til det er den imidlertid en virkelig uvanlig og ganske så fet mobilopplevelse.

8.5 Meget bra Samsung Galaxy Z Fold 3 Galaxy Z Fold 3 er samsungen med "alt" - inkludert skyhøy pris. Fordeler Endelig tett (IPX8)

Meget god storskjerm på innsiden

Støtte for digital S Pen

Begge skjermene er raske (120 Hz)

Virker (noe) mer slitesterk enn forgjengerne

Lynrask i bruk

God batteritid

Masse lyd i stereohøyttalerne

Blir til et nettbrett

Utbrettet skjerm er perfekt for spill og jobbing (Excel, tekstbehandling etc.) Ting å tenke på Ikke sikret mot støv og sand

Svært tung

Stor enten den er utbrettet eller klappet sammen

Utbrettet skjerm passer ikke moderne videoformater

Underskjermskameraet skjules av enorme og synlige "piksler"

Hvem trenger en Galaxy Z Fold 3?

Begge årets nye brettemobiler fra Samsung tåler vann, og har IPX8-sertifisering. Det er viktig å få med at det ikke gjelder sand og små urenheter, for eksempel lommerusk som kan finne veien inn i telefonen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy Z Flip 3 , Folds lillebror, besvarer et åpenbart spørsmål; enn om jeg vil ha en stor mobilskjerm, uten å ha en stor mobil? Sammenbrettet er den omtrent på størrelse med en halv Galaxy S21 Plus i lommen.

Galaxy Z Fold 3 besvarer et helt annet spørsmål; enn om jeg kunne hatt et nettbrett i lommen, uten at det var så mye større enn en mobiltelefon?

Problemet for Z Fold 3 er at det er et spørsmål langt færre stiller seg. Og oppå det hele er det litt «slingring» involvert her - for selv om arealet på telefonen halveres, halveres ikke volumet. Både Flip og Fold er tykkere enn sine tradisjonelle motstykker. Så selv om arealet til Z Fold 3 tilsvarer telefoner flest, er den vesentlig tyngre og for noen bygger den uakseptabelt mye i lomma med sine 1,6 centimeters tykkelse.

Digital S Pen-støtte er på plass. Ved forhåndsbestillinger følger det med en pakke som inneholder en vanlig enkel penn. Versjonen på bildet er en Pro-versjon med batteri og Bluetooth for fjernstyring - den lades med USB-C, og er vesentlig bedre for store never enn de fleste andre digitale penner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Spesifikasjoner: Samsung Galaxy Z Fold 3 Pris: Fra 19500 kroner Størrelse Dimensjoner: 15,82 x 6,71 x 1,4 - 1,6 cm (Telefonen er kileformet og tykkere ved «permen») Vekt: 271 gram Skjermer: 6,2 tommer, 2268 x 832 piksler, OLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 7,6 tommer, 2208 x 1768 piksler, OLED, 120 Hz Maskinvare Prosessor: Qualcomm Snapdragon 888 RAM og lagring: 12 GB RAM, 256 eller 512 GB lagring, UFS3.1 (rask lagring) Kamera bak Hovedkamera: 12 MP, f/1.8, PDAF, OIS Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2 Telekamera: 12 MP, f/2.4, OIS, 2x optisk - inntil 10x digital zoom Selfiekamera Utenpå: 10 MP, f/2.2 Inni: 4 MP, f/1.8, under skjermen Annet Batteristørrelse: 4400 mAh Lading: Støtte for trådløs lading og vennelading, hverken kablet eller trådløs lader medfølger 5G-støtte er på plass Stereohøyttalere Vanntett

Stor innerskjerm er ikke en garantist for stort videobilde. Innerskjermen passer perfekt til gammelt 4:3-innhold, som blir veldig stort - mens nyere 21:9-innhold enten utnytter omtrent halve skjermen, eller kutter av mye på sidene hvis du maksimerer det. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stor skjerm betyr ikke alltid stort bilde

Galaxy Z Fold 3 besvarer et spørsmål som kanskje ikke så mange har, og den gjør det på en måte som er litt større og tyngre enn mange vil sette pris på. For ikke å snakke om vesentlig dyrere - med en prislapp på 19.500 kroner.

Det betyr at du virkelig bør ha bruk for funksjonene Fold 3 tilbyr - først og fremst den store innerskjermen.

Men heller ikke spørsmålet om du trenger en 7,6 tommer stor bretteskjerm er åpenbart. Det er en knallskjerm kvalitetsmessig, og finfin til Netflix og Youtube, men innholdet i dag blir «smalere og smalere» - 4:3-innhold er det lenge siden vi så på. Og den nesten kvadratiske skjermen på Galaxy Z Fold 3 gir deg ikke noe særlig større bilde på en moderne 21:9-produksjon enn den langt mer kompakte Galaxy Z Flip 3.

Da står vi igjen med enkelte spill som kan utnytte hele skjermplassen - og selvfølgelig, jobboppgaver så som tekstbehandling og regneark. Har du i tillegg bruk for en penn til notater eller tegning begynner vi å nærme oss et behov som Galaxy Z Fold 3 møter på en kompetent måte.

De tre kameraene på baksiden er de samme som før. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De viktige forbedringene

En kort kikk på brettemobilhistorien viser at første Fold var en aldri så liten katastrofe, og testtelefoner tok kvelden hos influensere og journalister i flere land. Telefonen ble utsatt, og månedsvis senere kom den omsider i salg. Da skulle den ha fått store forbedringer, ifølge Samsung, men den kom også med kraftige advarsler om hvordan den skulle brukes, og store spørsmålstegn rundt hva den ville tåle.

Fjorårets Galaxy Z Fold 2 føltes endelig som en mer «solid» og velbygget telefon, og løste noen av de viktigste tekniske utfordringene også - så som liten ytterskjerm og svært treg innerskjerm.

I denne utgaven kommer en solid del av resten. Testmobilen har for eksempel blitt våt i regnvær og på fisketur flere ganger. Det skal den nå tåle - med IPX8-sertifisering. Samtidig tåler den ikke sand, og med en nettovekt på 271 gram er det en tung sak som risikerer å gå i bakken hvis den er med på joggetur. Noen støtsikkerhet skilter den ikke med. Vi har på sett og vis fått en tredel av de egenskapene vi kan ønske oss - men det er like fullt imponerende, gitt hvor svak første generasjon av disse produktene var.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Støtte for digital penn er på plass, og den fungerer faktisk helt utmerket. Jeg var skeptisk til den lille fartsdumpen på midten av innerskjermen, men den føles nesten mindre merkbar med pennen enn når man drar fingeren rett over. Det fungerer nokså utmerket å skrive og tegne over den - i hvert fall hvis det bare er småskisser og notater man sysler med. Folk med kunstneriske ambisjoner og koordinasjon kan ha ulik opplevelse og bør forsøke å få prøvd telefonen i butikk.

Det fortjener å bli nevnt at S Pen Pro, som kan kjøpes utenom til Fold, gir en svært god skriveopplevelse sammenliknet med digitale penner flest, fordi den er så stor og god å holde. Den er heller ikke helt trillrund, slik mange digitale penner er, noe som også kan gå utover grepet. I stedet er den bittelitt kantete, som en klassisk blyant.

At også ytterskjermen nå er hurtig og kan dra 120 hertz som innerskjermen kan, gjør at du aldri opplever overgangen fra jevnt og fint bilde til litt flimrete bilde, slik det var med Galaxy Z Flip 2 i fjor.

Dette er Samsungs første telefon med selfiekamera under aktive skjermpiksler - men kvaliteten på pikslene akkurat over kameraet er ikke den beste. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kamera under skjermen

Jeg har sjelden sett en OLED-skjerm fra Samsung som ikke har imponert meg - de har vært markedsledere for de små OLED-skjermene siden Galaxy S2 for ti år siden. Galaxy Z Fold 3 er intet unntak, og er både lyssterk og med veldig flott kontrast og fargegjengivelse.

En ting som er helt nytt for Samsung er imidlertid kamera under skjermen - altså ikke et kamera som er synlig gjennom et hull i skjermen, men som forsøksvis gjemmes bak skjermens egne piksler og aktivt skjerminnhold når mobilen brukes. Så fort du skal ta et bilde blir pikslene gjennomsiktige og kameraet kan titte ut.

Hvor imponerende det enn høres ut er vi likevel ved et av Galaxy Z Fold 3s minst imponerende punkter her.

Legg merke til hvor synlige pikslene er akkurat over der kameraet sitter. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I børjan trodde jeg ikke det var aktive skjermpiksler over kameraet i det helet tatt, for med svart bakgrunn på mobilen ser det ut som den har et helt vanlig kamerahull i skjermen. Men så fort du starter en app som strekker seg utover hele skjermen ser du at det er piksler over kamerahullet.

Det som er uvant og snodig er at de pikslene er kjempestore, og med masse avstand mellom. De kan vise fargene som resten av skjermen viser, men pikseltettheten gjør nødvendigvis at detaljnivået i akkurat det området er ganske begredelig.

Hvis du er kjent med Philips’ Ambilight-teknologi føles dette mye mer som en variant av det - enn som et faktisk skjermområde som «åpnes» når du tar bilder. Det virker å være der for å sørge for at fargene i det området stemmer sånn høvelig når innhold fyker forbi. Det fungerer sånn noenlunde når det havner i periferien av det du ser på, men ikke i det hele tatt hvis du ser direkte mot det. Litt som det ikke hjelper stort å prøve å få med seg handlingen i filmen ved å se på lyset bak en Philips-TV.

Samsung var først ute til å ha en «slide over»-funksjon med menyvalg som trekkes inn fra siden for kjøring av mange samtidige apper. Apple har siden latt seg inspirere og kjører en nær identisk sidemeny i sitt iPad OS. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stor kontrast inni og utenpå

Å bruke en Galaxy Z Fold 3 er en litt snål opplevelse. Man venner seg til to svært ulike mobilopplevelser. Å veksle mellom dem er alltid en utfordring. Skjermen utenpå er laget for å være stor nok for vanlig bruk, med sine 6,2 tommer og større oppløsning enn full-HD. Men den er like fullt ekstremt smal, slik at tastaturet eller små knapper kan være kronglete å gjøre bruk av.

I første generasjon rettet mange kritikk mot Galaxy Fold fordi man var helt nødt til å åpne telefonen for å bruke den skikkelig. Det lille frimerket av en ytterskjerm ga ikke egentlig noe valg.

Når Samsung nå har lyttet til kritikken i forrige generasjon, er det med litt ambivalens jeg konstaterer at jeg åpner Fold 3 hele tiden, og bruker ytterskjermen aller mest til å orientere meg i varslinger og til å se litt rundt i innboksene mine.

Jeg er glad for at det er en stor skjerm på utsiden til enkelte typer bruk, og til filmsnutter og annet. Men jeg lukker ikke Fold 3 så mye sjeldnere opp enn jeg åpnet originale Galaxy Fold.

Veldig mye av menyinnholdet på Fold 3 drar nytte av den ekstra tumleplassen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En av de kvikkeste Samsungene

Enten jeg bruker den åpnet eller lukket er det Samsungs One UI-menyer som råder grunnen her, og de fungerer utmerket både på liten og stor skjerm. Dette er sammen med Galaxy Z Flip 3 den Samsungen vi her i Norge får tak i med siste generasjon Qualcomm-prosessor i - en egenskap som i år som i fjor gir ekstremt glatt og fin brukeropplevelse i menyene, der Samsungs egne brikker noen ganger lugger noe mer.

Verdt å få med seg er Dex-løsningen som fortsatt finnes her og tilbyr et slags «skrivebordsmiljø» som kan kjøres på storskjermer. Det fungerer enten via wifi eller kabel til skjermen du skal bruke telefonen mot, men i motsetning til enkelte Galaxy Tab-modeller kan du ikke aktivere Dex-menyene rett på den store telefonskjermen.

Ikke alt man kan gjøre på en Fold 3 drar nytte av den store skjermen. Bedriftsfavoritten Slack gir beng i storskjermen og gir deg nøyaktig samme opplevelse som på en helt vanlig Galaxy S. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gjør nyttige ting rundt «bretten»

Samsung har vært nokså flinke til å jobbe med selve bretten og den utvidede skjermstørrelsen i menyene. Og det er ikke bare Samsungs egne apper som overrasker positivt. For eksempel vil Youtube-appen bruke halve skjermen på video og den andre halvdelen til å vise spillelisten din om du ikke bretter mobilen helt ut.

Når du bruker storskjermen som kamerasøker får du forhåndsvisning av flere av de siste bildene opp på siden av søkeren, og her blir de vesentlig større enn de hadde blitt i det tradisjonelle frimerket ved siden av utløserknappen.

Mulighet til å ha delt skjerm i videosamtaler der du bare ser motparten på den løftede delen av skjermen var en av nyhetene som kom til i fjor. Og menyene er stadig utvidede og bredere, med oversikt over innstillingssjangre på den ene siden og de tilgjengelige valgene på den andre siden av skjermen.

Egentlig trenger ikke Fold 3 selfiekamera for selvportrettenes del - siden du uansett alltid kan bruke de langt bedre ytterkameraene. Selfiekameraene er langt mer nyttige til videosamtaler og liknende. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helt ålreit kamera

Kameraene i Fold 3 er i praksis de samme som i fjorårets modell. Det bidrar kanskje litt til ikke-helt-fugl-eller-fisk-følelsen telefonen gir. Vi snakker absolutt ikke om et dårlig kamera, og det er hakket mer allsidig og kvassere enn i Z Flip 3, men så koster denne telefonen nesten dobbelt så mye, og fire til seks tusenlapper mer enn de beste kameramobilene på markedet.

Det er større piksler i kamerabrikken her, og like lyssterkt glass. Så i skumring og mørke er Fold 3 bedre enn Flip 3 - og de fleste telefoner du finner under 10.000 kroner. Men ser vi til sluggere som Galaxy S21 Ultra eller Apples iPhone 12 Pro Max , trenger man sjeldnere å lene seg på langtidseksponering for å få gode kveldsbilder med de telefonene.

Det er viktig siden langtidseksponering kan gi fine landskapsbilder, men ikke så bra bilder av mennesker eller dyr i bevegelse. Et kamera som klarer seg med kortere tid vil - i hvert fall enn så lenge - være mer allsidig i vanskelige lysforhold.

En utvidet fotoapp lar deg se store forhåndsvisninger av bildene du har tatt fra før, i stedet for den lille frimerkeforhåndsvisningen telefoner flest gir. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det sagt er bilder i dagslys og frem til litt uti skumringen helt utmerket fra Fold 3. Den gjør de klassiske «Samsung-tingene», og farger og skyer på himmelen ser gjerne litt mer dramatiske enn de er hvis du ser rett på dem. Men resultatet blir bilder som tar seg godt ut og som gjør seg godt på sosiale medier. Om man synes det blir litt voldsomt kan man alltids bruke redigeringsfunksjonene som er på telefonen.

For øvrig er det hele fem kamera fordelt utover denne tassen her. Ett helt foran når den er sammenklappet, ett 4-megapikslers kamera under foldeskjermen og de tre på baksiden. For faktisk fotografering og filming trenger du egentlig aldri «selfie-kameraene», siden du kan brette ut telefonen og bruke omslagsskjermen som søker for hovedkameraet.

Det skjermkameraene er der for er for å være enkle og kjappe knipsere hvis kvaliteten ikke er så innmari viktig - eller til videomøter og annet. Da er det også herlig at telefonen kan brettes halvveis ut og være sitt eget stativ på bordet.

Målt ytelse

Til slutt

Galaxy Z Fold 3 er en litt vanskelig telefon å vurdere. Den byr på svært mye spennende teknologi, og brettemobilene har modnet nok til at jeg ikke lenger går rundt og er livredd for at noe skal gå galt med de skjøre skjermene. Å ta med første generasjon Galaxy Fold på fisketur ville for eksempel vært helt uaktuelt.

Men vekten og noe usikkerhet rundt holdbarheten blir ikke telefonene kvitt i denne generasjonen heller. Da jeg testet Galaxy Z Flip 3 var det helt opplagt at den skulle være med hver gang jeg skulle ut i friluft. Men på flere av denne ukens skogsturer har samme vurdering endt med følgende tankerekke; «jeg lar Fold 3 være igjen hjemme - den er for tung, og hvis den går i bakken...».

Det er ingen tvil om at Galaxy Z Fold 3 er en god telefon. Men er den god nok til å veie opp for å være så stor og tung som den er? Sannsynligvis er Galaxy Z Flip 3 et bedre brette-alternativ for folk flest. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og tyngden er jo ikke kun en hindring om noe treffer asfalten. Det gjør den uhåndterlig å ha med seg på generelt grunnlag.

Galaxy Z Fold 3 er bedre og billigere enn fjorårets Fold 2. Hvis jobb og andre utfordringer kan løses ved enkel og kjapp tilgang på en nokså stor skjerm finnes det kanskje ikke en bedre mobil for deg.

Og tilføyingen av penn, vanntetthet og ny kamerateknologi viser at denne typen mobiler nå modnes i rekordfart. Den første iPhonen ble lansert i 2007, og startet et modningskappløp for telefonene som har vart i 14 år nå. At en brettemobil kan føles så ferdig som det Fold 3 gjør bare to-tre år etter at originalen dukket opp er nesten litt oppsiktsvekkende.

Så trenger du en stor skjerm som er parat når som helst, og da kanskje spesielt som arbeidsverktøy, er Fold 3 en åpenbar telefon å vurdere. Men for folk flest er det antakeligvis Galaxy Z Flip 3 som er mest aktuell i år.

PS! Forhåndskjøper du Galaxy Z Fold 3 får du med en startpakke som inkluderer enkleste variant av Samsung S Pen og hurtiglader. Ett års forsikring med dekning for skjermbytte er også inkludert.