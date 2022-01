Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Surface Pro 8

Endelig en Surface Pro som både ser og føles moderne ut

Et nytt år, en ny Surface Pro. Slik har det nesten vært siden vi først fikk legge fingrene på Microsofts hybride datamaskin tilbake i 2013. Men det har nå nesten gått to år siden vi testet Surface Pro 7.

I stedet fikk vi en Surface Pro 7+ i fjor, med oppgradert prosessor i form av 11. generasjon Core («Tiger Lake») og 4G-muligheter. Men ellers med den samme velkjente og kanskje litt slitte designen.

Surface Pro 8 levner på sin side heller ingen tvil om sitt slektskap, samtidig som den ser nyere og sprekere ut. Den har blant annet fått mindre skjermrammer, og vi får i tillegg andre designelementer fra Surface Pro X – selskapets pågående flørt med ARM-baserte prosessorer.

En åpenbar forandring ser vi på tastaturet, som vi mener er nødvendig ekstrautstyr dersom du faktisk har tenkt å bruke Surface Pro 8 til annet enn lek og moro.

Tastaturet er «Surface Pro Signature Keyboard», og er det samme som benyttes til den nevnte Pro X. Den har en liten grop helt øverst, hvor det er plass til noe annet ekstrautstyr, nemlig «Surface Slim Pen 2». Dette er en litt flattrykt styluspenn som holder seg på plass ved hjelp av magneter. I tillegg lader pennen trådløst når den ligger der.

Ikke alle er glade i å bruke skjermpenn til å skrive, styre eller tegne med, så du får også kjøpt tastaturet uten penn. Men dersom du uansett vil ha begge deler, kan du spare en femhundrelapp ved å gå for pakkeløsningen.

Som vanlig selger Microsoft ekstrautstyret til en pris som ikke er til å smile av – tastatur med penn koster hele tre tusen kroner.

Krysse av Ganske god prosessorytelse

Krysse av Anstendig integrert grafikk

Krysse av God, høyoppløst skjerm

Krysse av Lader ganske kjapt

Krysse av «Windows Hello»-kamera (ansiktspålogging)

Krysse av Smart skjermpenn og godt tastatur

Krysse av Endelig Thunderbolt 4 / USB4

Krysse av Vifta går ikke / helt stillegående ved lettere bruk

Krysse av Godt kamera, mikrofoner og høyttalere for videomøter o.l. Ting å tenke på Bytt Skjermpenn og tastatur er dyrt ekstrautstyr

Bytt Ingen USB Type-A

Bytt Ingen muligheter for LTE/4G

Bytt Er 8 GB RAM nok for deg?

Kan brukes på flere måter

Med tastaturet – som også fungerer som et beskyttende deksel for skjermen når du frakter PC-en med deg rundt omkring – fungerer Surface Pro 8 som en vanlig bærbar datamaskin. Det spesielle med denne typen hybrid er det innfellbare støttebeinet og at tastaturet kjapt kan fjernes eller brettes helt rundt. Da vil datamaskinen enkelt kunne styres med fingre eller penn – omtrent som en iPad eller annet nettbrett.

Men i stedet for et såkalt «mobilt» operativsystem kommer Surface Pro 8 med helt vanlig Windows 11 installert.

Støttebeinet kan reguleres trinnløst og åpnes helt til dette punktet – der Pro blir veldig grei å skrive og tegne på.

Datamaskinen kommer i flere konfigurasjoner, ettersom prosessor og RAM ikke kan oppgraderes i ettertid. Vårt testeksemplar var utstyrt med en Intel Core i5-1135G7 prosessor, 8 GB RAM og en SSD på 256 GB.

Ja, dette er samme prosessorgenerasjon som vi finner i Surface Pro 7+. 12. generasjon Core for bærbare er riktignok avduket, men har ikke dukket opp i noen datamaskiner riktig ennå.

Konfigurasjonen på vår testmaskin er også den svakeste som fremdeles kvalifiserer innen Intels Evo-plattform, som stiller visse krav til datamaskinen. Surface Pro 8 er den første i rekken som er Evo-sertifisert, som blant annet betyr at PC-en må ha støtte for Wi-Fi 6 og Thunderbolt 4 i tillegg til minst 8 GB RAM og 256 GB SSD-lagring. Dessuten må den ha en nyere Intel-prosessor med Iris Xe-grafikk.

Andre krav som må nevnes er:

Minst ni timers batteritid i reell bruk (for maskiner med Full HD-skjerm)

Rask lading, minst fire timers bruk i løpet av 30 minutter

Systemet må våkne fra hvilemodus på maks ett sekund

Berøringsskjerm på mellom 12 og 15 tommer

Maksimal tykkelse på 15 millimeter

Alt dette høres jo veldig bra ut, og heldigvis har vi også vært i stand til å teste det aller meste som skal være på plass.

Kun USB Type-C

Men først, la oss se på det litt nærmere på det nye. Vi kritiserte forgjengeren Pro 7 for ikke å ha Thunderbolt 3 på plass, men med Pro 8 har vi altså fått to Thunderbolt 4-porter – som også er USB4. Samtidig har vi mistet den siste konvensjonelle USB-porten (USB Type-A), så dine gamle USB-kabler, dongler og minnepinner vil ikke passe sånn uten videre.

I en overgangsfase må du derfor muligens ty til en adapter, men tross alt er det meste trådløst i disse dager.

Fra venstre: Av/på-knapp, to USB4/Thunderbolt 4-porter og Connect-port. Merk at tastaturet «tykner» mot nederste del for å gjøre plass til pennen.

Skulle du likevel trenge å koble til noe, vit at de to portene har 40 Gbps båndbredde begge veier og kan brukes til både nettverk, vanlig dataoverføring og ekstern video. Og de kan benyttes til lading – begge veier.

For å lade PC-en vil du dog normalt sett trolig bruke den medfølgende 65-watts laderen som plugges i Surfacens brede Connect-port. Denne porten kan også kobles til Microsofts egen dokkingstasjon.

En siste forandring som må nevnes, er at det ikke lenger er plass til å sette inn et microSD-minnekort bak støttebeinet. I stedet har vi fått en magnetisk festet luke som skjuler SSD-en. Vi ser det helt klart som en stor fordel at det bør være mulig å bytte til en større eller kjappere SSD, men formatet (M. 2 2230 PCIe) er ikke spesielt vanlig, så en slik kan være litt vanskelig å få tak i.

SSD-en vil for øvrig være kjapp nok for de fleste, vårt eksemplar fra SK Hynix målte vi til å ha lesehastigheter på opptil 3420 MB/s og skrivehastigheter på opptil 1650 MB/s.

Den magnetiske luken løsnes enkelt med en «simkortlukeåpner» eller lignende verktøy.

Svært god skjerm, som forventet

Som tidligere nevnt, har også Surface Pro 8 en større skjerm enn forgjengeren – vi går fra 12,3 til 13 tommer og skjermoppløsningen økes til 2880 x 1920 piksler. PC-en er også litt større rent fysisk, men dette er ikke noe du vil legge merke til med mindre du sammenligner direkte med tidligere versjoner.

Skjermen, som altså har et størrelsesforhold på 3:2, ser knallgod ut. Dette er som forventet for Surface Pro. På grunn av stadig hjemmekontor har vi ikke fått testet nøyaktigheten med våre kalibreringsverktøy. Vi har likevel ingen grunn til å tro at denne skjermen er så veldig langt unna perfekt når det gjelder fargegjengivelse.

I tillegg kan vi gå inn i innstillingene og doble oppdateringsfrekvensen til panelet, altså la det kjøre på 120 Hz, men dette vil gå litt ut over batteritiden.

Vi har målt bedre lysstyrke, men de siste årene har Surface-normen vært rett under 400 nits. Ta også i betraktning at lysstyrken denne gangen – takket være hjemmekontor – har blitt målt med et annet instrument enn det vi vanligvis bruker.

I rammen over panelet sitter det for øvrig lyssensorer og kameraer. Dette gir Windows Hello ansiktsgjenkjenning og lar dessuten datamaskinen justere både skjermens lysstyrke og farger automatisk etter lyset fra omgivelsene.

Datamaskinen har også et par «studiomikrofoner» og ganske så greie høyttalere i selve kabinettet. Dette gjør at den gjør en god jobb med videomøter og lignende – helt uten behov for hodetelefoner eller ekstern mikrofon. Men dersom det er ønskelig, er Pro 8 også utstyrt med en minijackplugg for direkte lydtilkobling. Og Bluetooth er selvfølgelig på plass, så det er flere muligheter.

Av konvensjonelle kameraer har Pro 8 to stykker. Hovedkameraet på ti megapiksler kan til og med ta 4K-video, om enn kun med 30 FPS. «Selfie»-kameraet er på fem megapiksler og begrenset til Full HD (fremdeles 30 FPS) – men det er likevel høyere oppløsning enn det mange andre laptoper skilter med. Det gjør også en god jobb i både relativt svakt lys og motlys.

Vi har ikke fått sammenlignet videokvaliteten direkte med andre bærbare, men Surface Pro-maskinene har i flere generasjoner gjort det generelt godt i denne disiplinen.

Kan holde hele dagen

Surface Pro 8 har et metallkarosseri og en vekt på knappe 900 gram. Tykkelsen ligger rett under centimeteren. Med tastaturdekselet og skjermpennen legger den dog på seg til nærmere 1,2 kilogram, og den blir merkbart kraftigere rundt livet også. Dette er opp omtrent 100 gram fra forgjengeren, men det er fremdeles en ganske så nett og portabel PC vi snakker om.

Microsoft skryter av batteritider på opptil 16 timer med denne modellen. Det kan vi for så vidt strekke oss til å tro på – for i Windows 11 er det et utall strømsparingsmetoder, og vi målte femten og en halv time selv. Men da lot vi den kun stå der og telle minutter i fred og ro.

I vår andre test med kontinuerlig videoavspilling klokket vi Pro 8 inn på ti timer. Dette er et stykke unna det beste vi har sett, men vil likevel være godt nok for de fleste. Her har du en PC som burde holde en god arbeids- eller skoledag på batteridrift – i hvert fall med lett jobbing.

I tillegg er den jo veldig enkel å skru av og på igjen – PC-en kommer kjapt ut av hvilemodus og Windows Hello-kameraet logger oss automatisk inn før vi rekker å si «fustasjeopphengsforkoblinger».

Pro 8 fyller seg også ganske kjapt opp med strøm. Under ideelle ladeforhold går den fra utladet til omtrent 75 prosent på én time, og så tar det cirka enda en time for å fylle opp resten. Ifølge Evo-sertifiseringen skal vi også få minst fire timer ut av den etter kun en halvtimes lading. Det kan vi, men da snakker vi om ganske forsiktig bruk.

Smart penn og godt tastatur

Som nevnt er både tastaturet og skjermpennen Surface Slim Pen 2 kostbart ekstrautstyr, men i det minste snakker vi her om enheter av god kvalitet.

Surface Pro 8 kan selvfølgelig også brukes med eldre penner, men kun Slim Pen vil å så fall passe i tastaturets «pennegrop». Slim Pen 2 har også noe vi ikke har sett på andre slike penner, nemlig en liten «motor» som i visse apper kan gi haptisk tilbakemelding når den brukes sammen med kompatible enheter. Og ja, Surface Pro 8 er en slik enhet.

Å påstå at dette får bruk av pennen til å føles som å skrive på papir er kanskje å dra det litt langt, men likevel er det absolutt en kjekk funksjon å ha. Ellers er pennen meget nøyaktig og responsiv – i hvert fall i tandem med Pro 8. Ifølge spesifikasjonene er den også trykkfølsom over 4096 trinn.

En fin detalj er at Surface Pro 8 straks åpner noen snarveier for pennebruk når vi fjerner den fra sin faste plass. Ellers kan vi bruke pennens «toppknapp» til å starte Microsoft Whiteboard – en applikasjon som er skapt for både lek og arbeid med pennen.

Øvre del av tastaturet har altså en liten «grop» til pennen. På dette bildet er for øvrig tastaturet midt mellom flat mot bordplaten og vippet opp mot skjermens nedre del. I sistnevnte tilstand er pennen skjult og tastaturet ligger mot Windows’ oppgavelinje.

Selve tastaturet er det samme som benyttes til Surface Pro X. Det har bakbelyste taster, er generelt godt å skrive på og støyer ikke nevneverdig. Som på eldre Surface Pro-modeller har du også valget mellom å ha tastaturet flatt mot bordplaten eller vinklet oppover mot skjermens nedre kant – noe som vil gi litt mer «fleks» når du skriver.

Pekeplaten er også veldig god og presis, men klikkelyden er kanskje litt høyere enn strengt tatt nødvendig.

Alt i alt leverer Microsoft varene med både penn og tastatur her, men med de gjeldende prisene skulle det også bare mangle.

Bedre ytelse, selvfølgelig

Som en del av den nå hyppig nevnte Intel Evo-sertifiseringen må den gjeldende datamaskinen være utstyrt med en 11. generasjon – kodenavn «Tiger Lake» – eller nyere Core-prosessor. Dette skal sikre en viss minimumsytelse, både når det gjelder konvensjonell prosessering og med tanke på oppgaver som krever mer av grafikken.

Derfor kommer det ikke som noen stor overraskelse at vårt testeksemplar stort sett oppleves som kjapp og responsiv, både under vanlig bruk og ved kjøring av våre forskjellige ytelsestester. Som du selv kan se av resultatene, legger vårt testeksemplar seg ytelsesmessig noen solide hakk foran forgjengeren, og Iris Xe-grafikken gjør at den fint kan brukes til litt spilling også.

De eneste gangene vi rynker litt på nesa er ved kjøring av ganske tunge spill. Windows 11 ser ut til å være relativt sulten på minne, og med kun 8 GB innabords føles det av og til litt knapt i denne datamaskinen. En sjekk av RAM-bruken avslører at systemet beslaglegger rett oppunder 100 prosent i flere spill, og dette gjør seg spesielt utslag i lange lastetider.

Nå er kanskje ikke Surface Pro 8 en datamaskin som folk flest vil velge til spilling av tyngre titler uansett. Men dersom du vet helt sikkert at PC-en skal brukes til RAM-krevende spill eller applikasjoner, alternativt tung multitasking, ville vi vurdert sterkt å velge en konfigurasjon med 16 GB minne.

Men mer minne koster – i skrivende stund ville vårt testeksemplar vært 2700 kroner dyrere dersom den var utstyrt med 16 GB i stedet for 8 GB.

Selv om Surface Pro 8 har en moderne Intel-prosessor innabords, og sånn sett er raskere enn sine forgjengere, er den ikke slik at den er uten konkurranse. Flere konvensjonelle bærbare ligger på omtrent samme nivå, eller hakket foran.

Merk spesielt den sterke MacBook Air, som er en av Apples datamaskiner med selskapets egen M1-prosessor.

Surface Pro 8 er for øvrig utstyrt med kjølevifter som vil flytte luft når den blir varm. Dette betyr noe viftesus når datamaskinen må jobbe hardt over tid. Men under vanlig, daglig bruk klarer den seg med passiv kjøling – støyallergikere trenger altså ikke bekymre seg unødvendig.

Konklusjon

Microsoft Surface Pro 8 ser ved første øyekast ut som en litt kraftig Pro X, men på innsiden er den heldigvis et helt annet dyr. Med en konvensjonell Intel «Tiger Lake»-prosessor med integrert Iris Xe-grafikk og Windows 11 oppfører den seg som en hvilken som helst bærbar datamaskin.

Med «Pro X-designen» får vi samtidig tynnere skjermrammer, to USB-C-porter og tastaturet som har egen grop/ladeplass for den litt flattrykte skjermpennen – som nå også har en liten haptisk motor. Men både penn og tastatur er ekstrautstyr som i beste fall legger tre tusen kroner til prisen.

Surface Pro 8 kommer i både sort og sølv utførelse, mens tastaturdekselet er å få i flere farger.

For selv om Surface Pro 8 strengt tatt kan brukes uten tastatur og/eller skjermpenn, er det mulighetene som ligger i å kunne veksle mellom forskjellige bruksmåter som er dens store styrke. Ellers kan man kanskje komme bedre fra det ved å gå for en vanlig bærbar PC eller et nettbrett i stedet.

Pro 8 er marginalt større og tyngre enn sine forgjengere, men det tipper vi nesten ingen vil legge merke til. Da er det større sjanse for at du vil savne microSD-kortleseren og USB Type-A-porten, i hvert fall i en overgangsperiode. På den annen side har denne Surfacen fått Thunderbolt 4/USB4, så de to USB-C-portene kan brukes til omtrent hva som helst med en USB-C-kontakt. Thunderbolten sørger også for at PC-en har blitt Intel Evo-sertifisert.

Ellers er det også mye kjent her, med Connect-port, minijackport for lyd og det justerbare støttebeinet som gjør det så mye enklere å bruke fingrene eller en penn direkte på skjermen.

Stort sett oppleves PC-en som kjapp og responsiv, med en prosessor- og grafikkytelse som ikke holdes tilbake av størrelsen. Den generelle kvaliteten er det heller ikke noe å si på. Skjermen er meget god, mens et bra kamera, høyttalere og mikrofoner gjør at denne PC-en også egner seg fint til slikt som videomøter.

Om vi skal peke på noe, må det være at innstegsmodellen med 8 GB minne trolig kan være litt knapt dersom PC-en skal brukes til krevende oppgaver, men da står man altså fritt til å plukke utgaver med mer RAM. Det vi derimot ikke kan velge oss er en LTE-versjon – altså med mobilt bredbånd.

Vi må kanskje vente på en Surface Pro 8+ for akkurat dette?

