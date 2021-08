Denne laderen lar deg lade direkte via sola

Anker PowerSolar 24W er smart på mange vis.

PowerSolar 24W i utslått tilstand. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 9 Aug 2021 15:34

Det er mange måter å lade mobilen på, og også mange steder. Men de færreste har nok «via sola» og «på fjelltur» som førstevalg.

Vel, med produktet som i dag er på testbenken kan disse to kategoriene fort være naturlige å peke på. Anker PowerSolar 24W er en «nødlader» som henter all sin energi via sola, og er laget for å tas med på tur.

Hvorfor er den laget for turgåing? Vel, solcellepanelene er sammenbrettbare og robuste, og har metallforsterkede hull som egner seg til å festes bakpå eksempelvis en sekk. Dermed kunne du ladet mobilen mens du vandret i solsteken.

Like godt egner hullene seg til å feste solcellepanelet opp i en eller annen form for anordning på et telt eller utenpå en båt eller bil, bare for å nevne noe. Mulighetene er nokså uendelige, men ett er sikkert: det er lagt opp til at panelet skal kunne monteres.

Anker PowerSolar 24W Pris 979 NOK Effekt 24W (opptil 12W per port) Sammenleggbar Ja Utganger 3 x USB A Solenergieffektivitet 21,5% til 23,5%

Om du ikke vil montere det kan du også slå ut et ben som vanligvis ligger sammenfoldet bakpå panelet, som deretter vil fungere som støtte for PowerSolar på bakkeplan.

Et utslagbart ben på baksiden lar deg sette opp panelet. En mobil kan ligge svalt i skyggen bak. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Trenger meget direkte sollys

Vi testet PowerSolar i en rekke ulike atmosfæriske forhold, og kan med trygghet si at du trenger meget direkte sollys for å lade dingser med jevn strømtilførsel. I overskytet vær kan du fortsatt lade, men det vil være irriterende å bruke eksempelvis en mobil mens du lader slik ettersom strømtilførselen «skrus» av og på konstant.

Spesielt fordi mange mobiler vibrerer, gir animasjoner og lager lyder hver gang lading skrus av og på. I praksis var undertegnedes Samsung Galaxy S21 Ultra i en slags telefonisk skjærsild der den lå og vibrerte av og på.

Det er også mulig at telefoner som lader saktere enn S21 Ultra vil ha mindre problemer med dette, og om telefonen din ikke vibrerer og lager lyder/animasjoner ved lading vil nok dette være et mindre problem.

Det er tre USB A-utganger, som hver kan gi ut opptil 12 watt. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Men om du uansett ikke bruker mobilen mens den lader kan den jo alltids bare ligge der og ha spasmer.

I direkte, klart sollys er imidlertid historien en helt annen. I dette scenarioet kunne vi uten problemer lade to telefoner raskt og konstant uten så mye som et knyst. Vi hadde egentlig planlagt å måle strømtilførselen, men dette er egentlig nokså irrelevant gitt at opplevelsen forandres drastisk av solforholdene.

Solcellepanel har nok uansett bedre kår i land der sola står mindre skrått på horisonten enn Norges rike. Men det funker, også her.

Et praktisk designet produkt

Sammenfoldet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

PowerSolar er gjort i et tøystoff som oser kvalitet, og vår variant kommer i en gråblå farge. Det hele ser og føles veldig lekkert ut, og vi har stor tiltro til at Anker har laget et produkt som vil holde seg godt over tid.

Materialet virker også tålelig mostandsdyktig mot søl; i testperioden fikk vi både søle og vanndråper fra en hund som hadde lekt seg i grumsete vann på solcellepanelet, og det vasket seg fint av med litt puss og tørking. Men vi ville neppe sølt kaffe eller cola (les: klissete søl) på PowerSolar, i og med at det er et tøymateriale det er snakk om.

Du kan folde PowerSolar fire ganger; tre ganger med panelene, og den siste med den lille «flappen» der selve ladeutgangene sitter. Alle delene er magnetisk lukket, så når sammenfoldingen er fullført sitter det hele sammen som en enkelt tingest.

Du vil også uten problem få plass til denne «fjøla» i en tursekk av noenlunde ålreit størrelse; målene er helt nøyaktig 34 x 20,5 x 1,5 centimeter. Vekten er 1288 gram.

Konklusjon: Et nisjeprodukt som leverer, men fortsatt for de få

PowerSolar er myyyyeeee større enn en nødlader på 20.000 mAh. Pus er enig. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så hva er bunnlinja vår for Anker PowerSolar 24W? Vel, først og fremst at tross alt er et nokså veldesignet og smart produkt. Det er et helt klart bruksområde, kvaliteten er høy og testingen vår har overbevist oss om at det faktisk fungerer for formålet.

Men det store spørsmålet er vel egentlig om dette er noe hvermannsen burde gå ut og plukke opp. Og til dét spørsmålet er det egentlig bare å si «nei», og her er grunnen.

For de aller fleste er en nødlader av en viss størrelse et bedre valg. Med mindre du er en real Lars Monsen som ikke har tilgang på stikkontakt på uker og måneder av gangen vil en nødlader både være mindre, lettere og mer praktisk i bruk.

Nødladere må opp i nokså monstrøse størrelser før de krysser kilosmerket, noe PowerSolar tross alt gjør. En nødlader fra vår nylige test av store nødladere , slik som testvinneren fra Goji, vil gi deg fire-fem oppladinger av en mobiltelefon – oppladinger som vil gå betydelig raskere enn fra et solcellepanel (og som dessuten ikke er avhengig av sola).

Det største bruksområdet vi ser for PowerSolar er for folk som er på fjelltur med telt og ikke besøker bebodde områder eller DNT-hytter på veien. Undertegnede har vært på mange slike turer og kan med hånden på hjertet si at lading av mobil fra dag til dag stort sett er uproblematisk med mindre du faktisk går inn for å ikke lade via stikkontakt.

PowerSolar kan også være nyttig på for eksempel en hytte uten strømtilførsel overhodet, eller på en båt eller lignende. Men slike har ofte mer stasjonære solcellealternativ også. Det er uansett et godt nisjeprodukt, så om du tror PowerSolar fyller behovet ditt bedre enn en nødlader kan vi anbefale den. Men mer generelt er vel beskrivelsen «kult produkt, begrenset bruksområde» mer dekkende.

OBS: Siden vi har testet svært få produkter i denne kateogorien nøyer vi oss med å gi denne beskrivende konklusjonen her, heller enn å gi en karakter.