Litt billigere, ganske mye dårligere enn storebroren

Xiaomi har brukt sandpapir for å redusere både pris og funksjonalitet i Mi 11i.

Xiaomi Mi 11i har en strålende skjerm. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 6 Juni 2021 17:00

For ikke så lenge siden testet vi Xiaomis Mi 11 her på Tek, og kom frem til at den var nokså ålreit til tross for et par skavanker her og der. I dag har vi nesten samme telefon tilbake på benken, i form av Mi 11i. Det finnes for øvrig også en Mi 11 Ultra og en Mi 11 Lite, så ikke gå deg vill i Mi-jungelen – det er det lett å gjøre for tiden.

Enkelt forklart er dette forskjellene på Mi 11 og Mi 11i:

Kamera: Mi 11i har vidvinkelkamera med noe lavere oppløsning og mindre lyssterk optikk

Skjerm: Mi 11i har en litt mindre lyssterk skjerm og «bare» 1080p-oppløsning

Fingeravtrykksleser: Mi 11i har ikke leser under skjermen, men på siden

Ladehastighet: Mi 11i lader med inntil 33 watt, kontra 55 watt hos Mi 11

Trådløs lading: Mi 11i har ikke trådløs lading

Glass: Mi 11i har ikke Victus-glass, men Gorilla Glass 5

Utenom dette er de to telefonene mer eller mindre identiske, men der Mi 11 koster rundt åtte tusenlapper i skrivende stund, lander Mi 11i nærmere syv. Spørsmålet er om det er nok til å akseptere kompromissene vi listet opp over, spesielt sammenlignet med konkurrentene på markedet.

7 Bra Xiaomi Mi 11i 256GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Mi 11i er bittelitt billigere enn Mi 11, og en god del dårligere. Fordeler Fint design og solide materialer

Lader relativt raskt, og har god batteritid

Strålende og svært responsiv skjerm

Gode stereohøyttalere

Følger med deksel og rask lader

God hastighet i menyene Ting å tenke på Glatter ut selfier og portrettbilder

Kamera-appen er merkelig lagt opp og treg

Du får bedre kamera til prisen, og videokvaliteten er laber

Ingen vanntetting

Fingeravtrykksleseren er veldig tynn og ikke så enkel å bruke

Ingen trådløs lading

En god underholdningstelefon

Det er stereohøyttalere i både Galaxy S21 Ultra og Mi 11i, men kamerahullet til frontkameraet er betydelig mindre på Mi 11i. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Skjermen er teknisk sett nedgradert, men Super AMOLED, høy lysstyrke og små rammer er slettes ingen dårlig kombinasjon – selv om oppløsningen «bare» er 1080p. Mi 11 har en 1440p-skjerm, bare for å presisere nedgraderingen. I praksis vil du neppe greie å se forskjellen, og batteritiden vil uansett takke deg om du velger å nedskalere en 1440p-skjerm til 1080-oppløsning slik vanlig er.

Apropos batteritid: Batteriet på 4.520 mAh holdt til en hel dag og vel så det, så her har vi ingenting å utsette på Mi 11i. Med en medfølgende lader på 33 watt gikk gjenoppladingen også nokså hurtig, selv om Mi 11 lader enda hurtigere. Du kan regne med rundt 40 minutters ladetid fra cirka 15 prosent til fullt batteri.

Litt verre er det at det ikke er noen trådløs lading her, noe vi strengt tatt tenker at Xiaomi burde tatt seg råd til gitt prislappen på telefonen. Dette er neppe dyrt å implementere ettersom Mi 11 har nettopp dette, og smaker litt beskt av kunstig produktsegmentering.

Skjermen ser vi uansett ikke på som en nedgradering, all den tid oppløsningen er såpass høy at du ikke vil kunne se piksler uansett. Den er nesten like lyssterk som skjermen i Galaxy S21 Ultra, noe som sier sitt, men Samsungen vinner med et par knepp. Også på fargene. Men det er knepent.

Mi 11i har de samme stereohøyttalerne som storebror Mi 11, og det låter meget ålreit. Vi kunne ønsket oss noe høyere volum og litt mer dybde, men gitt at mange telefoner ikke har stereohøyttalere overhodet er dette meget velkomment. Spesielt siden telefonen (selvfølgelig) ikke har noen hodetelefoninngang.

Designet er pent, men også en skikkelig fingeravtrykksmagnet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Alt i alt gjør lyden og høyttalerne Mi 11i til en strålende underholdningstelefon, både for videotitting og spilling. 120 Hz-oppfriskningsrate gjør også at Mi 11i føles smidig og moderne, dersom du velger å aktivere dette. Ut av boksen kommer den med 60 Hz-oppfriskning aktivert, som vi synes er litt merkelig i og med at rask skjerm både er et betydelig ess i ermet for Xiaomi og gir betydelig bedre brukeropplevelse.

Lynrask prosessor, smidige (og smarte) menyer

Det er en veldig kapabel prosessor på innsiden av Mi 11i. Snapdragon 888 er en av de raskeste brikkene vi finner på markedet i dag, og bygger på Qualcomms 5 nm-prosess. Adreno 660-grafikken byr også på solide grafiske muskler (ta AnTuTu-tallene med en klype salt; vi slet med å få testen til å kjøre):

Resultatet er svært smidige menyer og generelt god ytelse, men det førstnevnte vil vi også gi Xiaomi noe av æren for. Vi har vært borti mange asiatiske telefoner med kraftige prosessorer og elendig opplevd ytelse, så det er ikke sånn at man kan hive kraftig maskinvare på et problem og anta at det løser seg selv. Spesielt ikke når programvaren er så tilpasset som MIUI 12 er.

Fingeravtrykksleseren er veldig tynn og ikke så veldig presis eller rask. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Til spilling fungerer Mi 11i svært godt, og vi merket lite eller ingen hikking. Men det er ikke støtte for høyere oppfriskning enn 30 eller 60 Hz i de fleste spill (med mindre produsenten samarbeider med en spillutvikler), så du får ikke særlig nytte av de 120 Hz-ene i denne sammenhengen. Skjønt, PUBG Mobile kommer forhåndsinstallert, så Xiaomi har teknisk sett et samarbeid – bare ikke et veldig fruktbart et. For du får ikke merkbart bedre ytelse i PUBG selv om versjonen som er installert her stolt proklamerer at den er laget i samarbeid med Xiaomi på oppstartsskjermen.

Det er også en rekke andre tilfeldige tredjepartsspill og -apper som kommer forhåndsinstallert, og som vi anser som «bloatware». Dette kunne vi gjerne vært foruten. At Xiaomi skal «godkjenne» appinstalleringer med en omtrentlig 10 sekunders prosess hver gang vi installerer noe nytt er også en smule irriterende, men du kan tross alt skru det av om du gidder.

Samtidig er det også eksepsjonelt mange tilpasningsmuligheter i programvaren, men vil du lese mer om det kan du ta turen til testen av Mi 11 der vi gikk grundig gjennom dette.

Kameraene mangler dynamikk og er støyete

Kameraappen er ikke den mest intuitive. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Kameraene på Mi 11i er nesten de samme som i Mi 11, og det er derfor ikke overrraskende at resultatene er bortimot de samme. Oppløsningen på hovedkameraet er på 108 megapiksler, men det har ganske lite å si i praksis. Bruksområdene for slik megaoppløsning er begrenset for å si det forsiktig, om ikke alle pikslene brukes til å produsere et lavere oppløst bilde med mer informasjon i. Dessverre virker det ikke som om Xiaomi har fokusert særlig på dette.

Bildene blir jevnt over blassere og mindre dynamiske enn vi synes prislappen skulle tilsi, og tilsvarende prisede telefoner fra eksempelvis Samsung og OnePlus gir betydelig bedre resultater. Vidvinkelkameraet er nedgradert fra Mi 11, både i lysstyrke og i oppløsning. Det fungerer, men bare såvidt. Og i dunkel belysning er det så godt som ubrukelig.

Nattfotofunksjonen er jevnt over skuffende, og løfter lite ekstra informasjon frem i bildet. Det er på ingen måte den samme magiske effekten her som den du får med tilsvarende «natt»-funksjon hos konkurrenter som Huawei, Samsung og Apple.

Det er jevnt over mer støy i bildene og mindre dynamikk enn vi skulle ønske. Frontkameraet jevner også ut ansiktet ditt uansett hvilke valg du huker av i innstillingene, og om du velger portrettmodus blir grensen mellom virkelighet og Barbie-virkelighet veldig uklar. Frontkameraet har også en tendens til å knuse mørke områder og dra på for mye med kontrast.

Ja, også er det et makrokamera her, som på mange andre telefoner. Det er riktig nok på fem megapiksler, så det er ikke like idiotisk som 2-megapikslerne enkelte produsenter slenger inn. Men god kvalitet blir det ikke. Du får bedre kvalitet ved å bruke 108-megapiksels-kameraet og zoome inn enn du gjør med makroen.

I tillegg synes vi ikke kamera-appen hverken er den mest responsive eller best designede. Videoopptak er ustødige og generelt ikke spesielt fargesterke, men dette er noe mange Android-produsenter sliter med. Skal du ha skikkelig god video fra en mobiltelefon er det Apple som er gullstandarden.

Konklusjon – Xiaomi kutter i viktige ting, og leverer enkelt og greit en dårligere telefon

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mi 11i er en litt merkelig telefon, ettersom den ligger såpass nærme Mi 11 både i pris og spesifikasjoner. På skjerm, ytelse og byggekvalitet er den omtrent identisk, men så er det små kutt her og der som vi nevnte øverst i saken.

Problemet Xiaomi støter på her er todelt. For det først er Mi 11 en udiskutabelt bedre telefon, og for det andre eksisterer ikke telefonene deres i et vakuum. Det er en bråte gode konkurrenter i prissegmentet mellom 4–8.000 kroner, og mange av dem gir mer for pengene enn Mi 11i.

Til rundt 7.000 kroner burde Mi 11i gitt omtrent alt det Mi 11 gir, og selv med denne endringen hadde den fortsatt hatt mer enn nok konkurranse fra både OnePlus, Samsung og Asus. For å nevne noen.

Glass og metall er pent, men ikke nødvendig for en god brukeropplevelse. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Faktisk er dette akkurat det vi synes Xiaomi burde gjort. I stedet for å lansere fire ulike telefoner under Mi 11-paraplyen burde de kuttet en eller to av dem, og redusert prisen på de resterende. Til rundt syv tusenlapper med Mi 11 sine spesifikasjoner ville Xiaomi hatt en interessant konkurrent.

Men slik det er nå er Mi 11 litt for dyr, og Mi 11i litt for underspesifisert på et par kritiske områder. Spesielt gjelder dette kameraene, mangelen på trådløs lading og den sideplasserte (og unøyaktige) fingeravtrykksleseren.

OnePlus og Samsung har vist oss tydelig at du kan kutte i bruken av metall og glass, og fokusere på det som faktisk betyr noe for selve bruken. Resultatet er billigere og bedre telefoner, dersom dette gjøres riktig. Samtidig har Xiaomi helt klart en vei å gå på programvaren i kameraene sine, for de har god maskinvare. Så om de hadde jobbet med prosesseringen av de 108 megapikslene, videokvaliteten og nattmodusen så kunne de ha fått en skikkelig kameraslugger på banen.

Slik er imidlertid hverken Mi 11 eller Mi 11i i dag. Så vi anbefaler heller å vurdere en av telefonene under, om du er på utkikk etter telefon i denne prisklassen:

