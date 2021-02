Proppene som gir deg støydemping når du skal sove

QuietOns små sovepropper satser på aktiv støydemping fremfor Bose-løsningen med maskering av støyen med annen støy. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Jan 2021 13:00

Ørepropper til soving har vært veldig lite teknologiske greier i alle år. Skvis dem sammen, press dem inn i ørene og håp at de sitter på plass til du har nådd drømmeland.

Boses Sleepbuds viste for massene at det var plass til litt teknologi i øreproppmarkedet, selv om de ble trukket tilbake og Bose sa unnskyld til kundene ( versjon to er for øvrig her, men Bose har foreløpig vist seg veldig lite villige til å sende oss et testeksemplar).

Bose er imidlertid ikke alene om å lage sovepropper med litt teknologi innabords. Møt QuietOn Sleep - et par veldig små ørepropper som tar mål av seg å dempe snorking og annen støy ved hjelp av aktiv støykansellering, i motsetning til Bose, som heller fyller ørene dine med hvit støy for å overdøve alt annet.

QuietOn hevder at de skal være spesielt effektive på de laveste frekvensene, som for eksempel snorking, og skumtupper av samme type som brukes til vanlige kanalpropper gir dessuten passiv støydemping som skal være minst like god som vanlige skumpropper.

Selve selskapet er finsk, og deres første produkt kom etter en Indiegogo-kampanje i 2017. Produkt nummer to var dagens testprodukt, altså kalt QuietOn Sleep.

6 Helt greit QuietOn Sleep Earbuds annonse Sjekk prisen Fordeler Kurant aktiv støydemping i kompakte propper

Grei batteritid, kompakt etui

Såpass flate at de går an å sove komfortabelt med

God omgivelsesmodus Ting å tenke på Du får nesten samme effekt med gode skumpropper

Ikke ekstra batteri i etuiet

Vanskelig å sjekke ladestatus

Ganske dyre for hva de kan

MicroUSB til lading

Kan ikke spille lyd

Grei komfort

Selve produktet kan minne om et typisk par med true wireless-propper, bare at de er mindre enn slike propper flest - som de jo også må være for å unngå å gjøre vondt om man skal ligge på siden med dem i øret. Her må vi innrømme at vi var litt skeptisk på forhånd - delvis på grunn av opplevelsen med Sleepbuds, men QuietOn-proppene fungerer faktisk ikke så verst. Optimalt sett skulle de selvfølgelig ha vært enda mindre og mykere, men disse går an å sove på siden (eller magen) med om du ikke er så sensitiv.

Om du ikke liker vanlige skumpropper vil du sannsynligvis ikke like disse heller, siden de fungerer omtrent på samme måten rent mekanisk. Du skviser sammen de medfølgende skumtuppene (tre ulike størrelser) og dytter proppen inn i øret etter beste evne. Hvorvidt de passer i dine ører vet du nok best selv - om vanlige in-ear-propper til musikk vanligvis fungerer for deg, vil nok også disse være mulig å få til å lage en god forsegling.

Undertegnede er ganske vant til både skumpropper og ørepropper til musikk, og for meg er de komfortable å ha på. Det krever iblant litt vriing og justering for å finne en komfortabel passform når jeg skal sove, men det går seg vanligvis fort til. Et alternativ er selvfølgelig også å bare sove med propp i det øret som ikke ligger mot puta. Når det er sagt, så har de en tendens til å falle ut - helt eller delvis - i løpet av natten, men det gjør også en del vanlige skumpropper.

QuietOn-proppene kommer med et ladeetui som dessverre ikke har noe eget batteri. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ikke veldig teknologisk avansert

Selve produktet er svært minimalistisk. Det har ingen tilhørende app, ingen lys, ingen lyd-tilbakemeldinger i øret som forteller deg om de har batteri eller ei. Det eneste du får av feedback er to små dioder på selve etuiet som lyser når proppene lader.

MicroUSB til lading. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Når de skrur seg av er ladingen ferdig - enkelt og greit. Men det hadde kanskje vært kjekt med noen form for indikasjon av hvor mye av batteriet som er ladet - enten i form av litt mer nyanserte dioder eller i det minste en liten varseltone i øret. Her må du i praksis gjette, som er synd.

Det øker også risikoen for at du kommer til strømtomme propper når alt du vil ha er en god natts søvn. Fullading tar rundt to timer, og ladekabel følger med i esken. Proppene lader med microUSB, som kanskje føles litt gammeldags i 2021, men sjansen for at du har andre enheter som også bruker denne standarden er fortsatt ganske høy. Likevel hadde vi nok foretrukket USB-C.

Fulladet batteri skal gi rundt 20 timers drift, og dette batteriet sitter kun i proppene selv. Etuiet har ikke noe ekstra batteri, som selvfølgelig er en mulighet QuietOn har latt gå fra seg. Her kunne man ha sett for seg mange dagers bruk uten tilgang på strøm om etuiet hadde hatt et par ladinger ekstra å tilby. De har heller ingen form for sensor som merker om du tar dem ut av øret, så om du legger dem fra deg utenfor etuiet vil batteriet tømmes like fort som når du faktisk bruker dem.

QuietOn-etuiet er mindre enn etuiene til de aller fleste true wireless-propper for musikk. Her med etuiet til Jabra Elite Active 75t, som er blant de mest kompakte der ute. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støydemping eller omgivelsesmodus

QuietOn Sleep har to moduser - en modus med støydemping og en hvor den utvendige mikrofonen aktiveres og du kan høre omgivelsene. Du bytter mellom dem ved hjelp av en liten, ganske stiv knapp på hver av øreproppene (som må være så stiv for at den ikke skal aktiveres i vanvare om du sover på siden), så det er fint mulig å bare ta inn omgivelsene på det ene øret, for eksempel. Omgivelsesmodusen introduserer en ganske betydelig susing, men fungerer ellers godt - omtrent som å ikke ha på ørepropper i det hele tatt - med unntak av at du mister litt retningssansen.

Støydempingen er habil, og kombinasjonen av aktiv og passiv demping reduserer for eksempel flystøy på en rimelig god måte - i alle fall om man tar formfaktoren med i betraktningen. QuietOn slipper likevel ikke unna det faktum at snorking ikke er av typen jevn, lavfrekvent støy som er enkel for den aktive støydempingen å fjerne.

Vil du bruke QuietOn-proppene utenfor soverommet er de naturligvis også små og diskré i øret. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om du for eksempel har en partner som ofte sovner før deg og gjerne forstyrrer innsovningen din med snorking eller andre lyder, vil neppe QuietOn-proppene ha den ønskede effekten. Til det er rett og slett ikke støydempingen kraftig nok, og det kan hende at Boses tilnærming med hvit støy som «maskerer» de uønskede lydene vil være mer passende. Ja, snorkingen blir redusert, men ikke til et nivå som gjør at den ikke lenger er forstyrrende for innsovningen. Og den effekten oppnår du også med vanlige ørepropper som blokkerer øregangen.

Når det er sagt, så avhenger effekten helt og holdent av hva slags støy proppene må ta seg av. Om det regner ute bråker det eksempelvis fryktelig på balkongen utenfor soverommet mitt, og den lyden tar QuietOn-proppene seg av på en svært god måte.

Etuiet er ganske enkelt. Det har ingen magneter, så du er avhengig av at proppene faller ned i riktig spor før du lukker lokket. Det skal sies at dette vanligvis ikke er noe problem. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Om det ikke er innsovningen som er problemet vil nok QuietOn kunne gi det lille ekstra som gjør at du sover bedre, men samtidig er vi litt skeptiske til om det ikke må bedre demping til før du oppnår en såpass god effekt at det er verdt å betale flere tusen kroner for. Forskjellen fra helt vanlige skumpropper og til disse er rett og slett ikke stor nok.

Prisen er også stiv, spesielt med tanke på at de ikke kan noe annet enn å dempe støy. Standardprisen på 219 euro (cirka 2250 kroner, og så kommer norsk moms på toppen) er mye penger for propper som ikke kan spille lyd, og eksempelvis like mye som Apples AirPods Pro koster i disse dager.

Du får mange par skumpropper for den prisen, selv om QuietOn-proppene nok tiltrekker seg mindre oppmerksomhet for bruk på biblioteket eller lesesalen. Hadde de kostet halvparten, ville vi nok vært hakket mer begeistrede.