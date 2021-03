Samsungs sporingsbrikke er helt fenomenalt bra

Men bare om du også har en skikkelig bra Samsung-telefon.

Galaxy Smart Tag i svart utførelse er en nøytral sak. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 21 Mar 2021 07:47

Vi har testet mange sporingsbrikker her på Tek de siste årene. Disse små dingsene du kan feste til alt fra lommeboken til nøklene dine, slik at du enkelt kan finne dem via et klikk eller et søk. I fjor testet vi den supre og ikke minst veldig rimelige Chipolo One , mens det tidligere har vært Tile som har ytt noen særlig konkurranse i dette markedet, i alle fall på det høyeste nivået. Begge har svært god rekkevidde, er høylytte, har lang batteritid, er kompakte og har en prislapp de aller fleste kan svelge uten særlig ubehag.

Så hva kan en ny konkurrent by på for å slå disse eksisterende aktørene? Det var spørsmålet som stod fremst i hodet vårt da vi startet testen av Samsungs Galaxy Smart Tag.

Samsung er den første store mobiltelefonprodusenten som lanserer sin egen sporingsbrikke, og selv om Apple også ryktes å komme med sin egen snart er det altså koreanerne som stjeler rampelyset tidligst.

To varianter, med og uten «UWB»

Veldig høylydt

Har utskiftbart batteri

Super integrasjon i Samsungs programvare

Stilrent og nøytralt design Ting å tenke på Større og mer klumpete enn andre brikker

Kun kompatibel med Samsung-telefoner

Dyr

Smart Tag kommer i to varianter: Smart Tag og Smart Tag+. Sistnevnte er foreløpig ikke tilgjengelig på det norske markedet, og skal komme først senere i år. Den eneste forskjellen på de to brikkene er at Tag+ har støtte for UWB-teknologi (Ultra Wide Band), som i kombinasjon med en Galaxy S21 Ultra, S21 Plus eller Galaxy Note 20 Ultra vil la deg lokalisere brikken mye mer presist enn det annen teknologi tillater.

Galaxy Smart Tag (uten «+») er i så måte en mye mer tradisjonell brikke, på linje med de vi har testet her før. Samtidig er den også dyrere, så noe må Samsung ha gjort for å gjøre den attraktiv for potensielle brikkekjøpere.

Galaxy Smart Tag har utbyttbart batteri av klokkebatteri-typen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Noe har de da også gjort. Brikken benytter Bluetooth 5.0, og har følgelig lengre oppgitt rekkevidde enn alle andre brikker vi har vært borti. Den burde også ha raskere tilkoblingstid, være bedre i tospann med andre IoT-dingser og også støtte fremtidige dingser lengre. Så langt vi vet er dette den første sporingsbrikken med denne blåtannteknologien. Det er jo litt spennende i seg selv.

Veldig lang rekkevidde, veldig høylydt

Slik lå sporingsbrikkene under testen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Som vanlig foretok vi også i denne testen vår sedvanlige gå-sakte-vekk-fra-sporingsbrikkene-øvelse, som er akkurat dét det høres ut som. Som i tidligere tester legger vi alle sporingsbrikkene vi tester et sted med god klaring, går sakte vekk fra dem og sjekker både tilkobling og hvor hørbare de er med jevne mellomrom.

Det er viktig å påpeke at vi gjør dette utendørs, i et langt fra støyfritt miljø. Erfaringsmessig er det her de virkelige forskjellene mellom sporingsbrikker kommer til syne – ikke på avstanden mellom sofaen og kjøkkenbenken hjemme. Avstanden vi målte ble prikket inn Google Maps i etterkant, så pluss/minus én meter eller så bør påregnes:

Vi målte brikken mot Chipolo One, og vi kan trygt si at Samsungs konkurrent knuste Chipoloen på de aller fleste parametere. Torstein Norum Bugge, Tek.no/Google Maps/kollasj

Som du kan se av kartet over er Samsungs brikke helt suveren på både rekkevidde og lyd. Der Chipolos brikke ga opp rundt 50 meter (merk: denne brikken har ikke fått byttet batteri siden testen, så signalet er nok noe forringet), kunne vi både høre og få kontakt med Samsungs brikke opptil 90–95 meter unna. Ettersom det både regnet og blåste svakt var støyforholdene noe verre enn i vår forrige samletest, så vi regner med at på en solrik, stille dag ville rekkevidden og lyden rukket enda lenger.

Samsung selv oppgir tross alt 120 meter under optimale forhold. Selv om vi nok ikke tror at du burde satse på fullt så mye i praksis er vi rimelig sikre på at denne brikken er den beste på både lydnivå og rekkevidde av brikkene vi så langt har testet her på Tek.

Galaxy Smart Tag er en tjukk og lubben sak, her sett mot Chipolo One. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Brikken har en knapp i midten som lar deg stanse ringingen om du har startet den fra telefonen, eller lar deg ringe telefonen din. Dette er relativt standard på sporingsbrikker i dag. Smart Tag er for øvrig gjort i matt hardplast, der eksempelvis Tile også bruke metall. Brikken føles dermed mindre «premium» ut enn Tile Pro, eksempelvis. Den vil nok garantert også se styggere ut over tid om den ligger sammen med nøkler og annet ripeutstyr.

Sterkt integrering i Samsungs programvare

Galaxy Smart Tag er også den sterkest integrerte sporingsbrikken vi har testet, programvaremessig. Du er beina nødt til å eie en Samsung-telefon for å bruke brikken i det hele tatt, og aller helst bør telefonen være av nyere dato. Om den er det får du nemlig meget kjekke snarveier og løsninger bygget inn i telefonens programvare, slik at du eksempelvis kan sjekke brikken rett fra hurtigverktøyene i varselmenyen.

Sporingsbrikken er dessuten svært smertefri å sette opp, har et intuitivt og pent programvaregrensesnitt og kan tilpasses på en hel haug måter. Har du annet Samsung-utstyr (som høyttalere) kan du også bruke brikken som en fjernkontroll.

Under kan du se et knippe skjermbilder fra appen og de ulike funksjonene:

Samtidig er det jo åpenbart en stor ulempe at brikken er låst til Samsungs økosystem, ettersom alle de andre brikkene på markedet fritt frem kan brukes med både Androider og iPhoner.

Konklusjon – Et knallbra første steg inn i sporingsbrikkenes verden

Så, hva synes vi om Samsungs første sporingsbrikke totalt sett? Vel, først og fremst er rekkevidden og lyden svært imponerende. Brikken er et realt hestehode foran konkurrentene på dette området akkurat nå, på samme måte som Tile revolusjonerte sporingsbrikkemarkedet med sin ekstreme rekkevidde for et par år siden.

Programvaren er også svært solid, og ikke minst er responsiviteten svært god. Fra du åpner appen til brikken er tilkoblet tar det knapt ett sekund, der du med Tile og Chipolo ofte må vente litt før brikkene er skikkelig tilkoblet.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at det er et par ulemper her også. Først og fremst må vi si at Galaxy Smart Tag er en svær sporingsbrikke sammenlignet med både Chipolo One og Tile Pro. Den vil vanskeligere passe inn i en lommebok eller på et nøkkelknippe enn disse brikkene. Den er også mindre vanntett enn både One og Pro, og har kortere oppgitt batteritid. Å få opp batterilokket er også unødvendig vanskelig og irriterende, så her håper vi Samsung gjør endringer til generasjon to.

Sist er det verdt å nevne at Galaxy Smart Tag er dyrere enn både Tile og Chipolo, og kommer i færre utgaver. Begge de to konkurrentene har en drøss ulike formfaktorer å velge mellom til ulike formål.

Men om du har en Samsung-telefon og først og fremst vil ha god programvare, lang rekkevidde og høy lyd – da er dette et veldig godt valg.

