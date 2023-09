Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sonos Move 2

Sonos Move 2 imponerer

Liten høyttaler som fyller rommet.

Nye Sonos Move 2 fås i hvitt og i olivengrønt. Men det er lyden som er nyheten her; dette låter vesentlig bedre enn forrige generasjon. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sonos Move 2 er en oppgradert versjon av Sonos første portable multiromshøyttaler. Her inngår batteri, ladekrybbe og forholdsvis stor lyd. Nytt av året er en redesignet lydstruktur inni, der også et ekstra høyttalerelement inngår.

Forskjellen du skal merke er dermed både mer lyd og stereolyd fra én enkelt høyttaler. Det du neppe vil legge så stort merke til er de små og subtile designforandringene.

Prisen? Den er fortsatt høy til «liten» ladbar høyttaler å være. Her snakker vi 5.000 kroner i skrivende stund, 500-lappen opp fra forrige generasjon.

+ Hendig design

+ Kraftig forbedret batteritid

+ Gir inntrykk av meget kraftig bass

+ Integreres enkelt i eksisterende Sonos-anlegg

+ En slags "stereolyd"

+ Utskiftbart batteri

+ Kan forlenge rekkevidden til Sonos-systemet (daisy-chain via Bluetooth)

+ Passer i eksisterende ladere

+ Enorm lyd med to Move 2 i stereo Ting å tenke på — Kan være litt treg ut av dvale

— Spiller tidvis "over evne"

— Stereo forutsetter at du sitter nært

— Kunne vært enklere/raskere å koble opp og ned stereopar for bærbare høyttalere

— Litt topptung - kan falle på myke underlag

Ny-isht design

På litt avstand, eller med søvndrukne øyne, ser du neppe forskjell på Move (1) og Move 2. For her er endringene små.

Utsiden av ladekrybben er ikke lenger svakt buet opp fra bordet den står på, men går heller bent opp. Det er fortsatt en ovalaktig form, slik som høyttaleren, og ny og gammel høyttaler passer - og lader - om hverandre i krybbene. Kjekt hvis du har Move (1) fra før.

På toppen av høyttaleren er det et søkke som markerer berøringskontrollene på Move 2. Originalen har også touch for styring, men ikke sveipekontroll for volum eller søkket som markerer det.

I tillegg kan du få Move 2 i olivengrønn attåt de vanlige svarte og hvite modellene. Utover det ser det hele svært likt ut.

Den hvite har en litt annen fargenyanse enn forrige generasjon, som var mer offwhite, men passer likevel fint inn så lenge de ikke står rett ved siden av hverandre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sonos Move 2 Funksjoner: Støtte for multirom, stereo-paring, Auto Trueplay Batteridrevet: Ja, 24 timer batteritid Bluetooth: Ja, 5.0 Nettverkslyd: Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Tidal Connect, Sonos Tilkoblinger: USB-C multiport for analog lyd inn via overgang, eller lading av mobil Stemmeassistent: Ja, Alexa og Assistant Vekt: 3 kg Sertifiseringer: IP56 (vannavstøtende) Pris fra: 4998,- (Oppdaterte priser fra Prisjakt.no) Mer +

Ny og større lyd

Den største forskjellen på Move 2 og forrige generasjon merker du med en gang du kobler den opp og skrur på lyden første gang.

For her er lydbildet gjort noen hakk mørkere. Det er mer bass, men det er også en klarere og tydeligere bass enn forrige generasjon presterer. I testingen har jeg forsøkt å skru opp bassen på en vanlig Sonos Move for å se om den holder følge med Move 2, men både kvalitet og volum er svakere enn det den nye presterer.

Så her er det svært merkbart at det er gjort mer med høyttaleren enn å bare endre en equaliser-innstilling.

Denne mer bassige lyden er for øvrig en vi også har merket Sonos vridning mot i de nye Era-høyttalerne.

Ladekrybben til Move 2 passer både ny og gammel Move. Det samme gjelder den gamle. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Fyller rom av grei størrelse

Lydmessig får du ekstremt mye lyd ut av en Move 2, og selv om romstørrelsen den klarer å fylle med virkelig høy lyd er begrenset - er det likevel mer enn nok til normale lyttevolum, eller partystemning i mindre rom.

Vi prøvde også Move 2 ved siden av Ultimate Ears Epicboom - en ny Bluetooth-høyttaler til drygt 4000 kroner. Og selv om den ved aller første ørekast ikke er så ulik i kvalitetene, faller Epicboom gjennom ved litt volum. Der Move 2 fortsetter å fylle rommet, blir bassen hul fra den rene Bluetooth-høyttaleren.

De fleste vil lure på om lyden virkelig kommer fra den lille boksen. Og det er akkurat slik det burde være - spesielt når prisen er så høy.

Her prøver vi ut to Move 2-høyttalere, sammen med én Move - i tillegg til Sonos Amp som spiller gjennom to eldre Infinity-høyttalere. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Den har fått «stereolyd»

Det er en ekstra diskanthøyttaler her sammenliknet med før. Den skal gi høyttaleren stereo og noe økte lydressurser.

I prasis er likevel stereoeffekten begrenset. Vi har prøvd høyttaleren med en rekke låter der stereoperspektivet blir lekt med, og der instrumenter svirrer fra høyttaler til høyttaler i et normalt stereooppsett.

Konklusjonen er at stereoeffekten fra Sonos Move 2 er høyst begrenset. Sitter du ganske nærme kan du for eksempel høre retningen på pengene i Pink Floyds «Money», eller perkusjonen i Boney Ms «Rasputin» - men et par meter unna minker muligheten til å høre dette betraktelig.

På ett vis er det litt skuffende, men samtidig er det både litt som forventet - og i tråd med hvordan høyttaleren antakelig ofte brukes.

Det er ikke direkte vanskelig å koble til og fra stereopar, men det kunne vært gjort enklere for så portable høyttalere som Move-serien tross alt er. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Blir enorm i stereo

I det som er et klassisk tilfelle av helhet større enn summen av sine deler er lyden fra to Sonos Move 2-er i stereosett imponerende.

Her låter det som om alt får betydelig mer tyngde, og sammenlikningene til «ekte stereoanlegg» sitter løst når vi prøvekjører de to høyttalerne sammen. Mer så enn når de bare «spiller det samme» fordelt gjennom Sonos-appens partymodus.

Det låter rett og slett langt mer uanstrengt, og langt mer som noe som hadde tålt en dugandes filmkveld med litt eksplosjoner og kvikke one-linere fra actionhelten. Samtidig er spinkelt gitarplukk og ren stemme også meget godt representert.

Prislappen på Move 2 gjør det dog nærliggende å tenke på andre produkter for deg som skal ha et stereoanlegg som står mest i ro. Fra Sonos kan du for eksempel få Atmos-støtte om du velger Era 300 til samme pris, og du kan også komme svært langt med et par Era 100 og en Sub Mini.

Eller du kan titte til for eksempel Hifiklubbens utvalg der vi finner Dalis Oberon 3-høyttalere rett over 6.000 kroner paret, og en Argon-forsterker til 4000 kroner.

Poenget er; til prisen av to Move 2 kan du velge blant mye - om enn ikke så mye som er batteridrevet og kan flyttes rundt på.

Move 2 glir enkelt inn i et etablert Sonos-oppsett. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

App og funksjoner

Appen er Sonos’ sedvanlige for iOS og Android. Den kan kobles direkte opp mot musikktjenestene dine, eller bare ligge der for enkel administrasjon av volum og høyttalergrupper - mens for eksempel Spotify Connect eller Tidal Connect snakker direkte med høyttalerne.

Det er litt krøkkete å koble til og fra stereopar for Move 2 - noe som du jo kanskje vil gjøre av og til dersom du fra tid til annen flytter bare én rundt omkring i husstanden eller hagen. Dog trenger du ikke koble til og fra for å trekke med deg én til Bluetooth-bruk.

Kan strekke wifi-dekningen

Det er så langt jeg kan finne ut umulig å koble sammen to i Bluetooth hvis de ikke allerede var et stereopar på egen WiFi.

Med såpass dyre høyttalere er ikke «jeg tar med min, så tar du med din» et helt umulig scenario før champisfesten i hagen hos en tredje venn. Da må de altså kobles til wifi og pares opp som stereopar før de kan brukes som stereopar på Bluetooth.

Ellers er det nytt for denne generasjonen Sonoser at de lager nettverk seg mellom og kan forlenge wifi-nettet ditt for lydavspilling. Vi forsøkte å sette to høyttalere med én i randsonen av egen wifi og den neste utenfor. Begge fortsatte å spille.

Mobilen mistet imidlertid nettilkoblingen og gikk over til 5G - men da kunne avspillingen styres med Spotify Connect i stedet for Sonos-appen.

Hovedargumentet mot Sonos Move 2 er prisen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Sonos Move 2: Dyr og deilig

Det er vanskelig å ikke bli imponert av Move 2. Den store lille høyttaleren kan diske opp med lyd som truer andre småanlegg i samme prisklasse når du har to av dem. Og alene fyller den et rom med alt fra podcaster til et musikk nokså anstrengelsesløst.

Har du Sonos Move fra før kan du flytte rundt på Move 2 i samme ladekrybbe, og levetiden forlenges potensielt ytterligere av at du kan kjøpe løse batterier til begge.

Kvalitetsforskjellen er ellers ikke stor nok til at du burde vurdere å bytte ut din originale Move, men gitt valget mellom ny og gammel modell skulle jeg nok spart noen kroner for å velge den gamle.

Vi merker av og til Sonos uvilje mot fleksibilitet. Selv med True Tone-innstilling som løpende justerer lyden lar ikke Move 2 seg gruppere sammen med en eldre Move (1), for eksempel - og den kan heller ikke være den «flyttbare» delen av et stereopar med Era 100 eller 300 på andre siden. Det til tross for at høyttalerne jo skal kunne automatisk stille seg inn etter lydkvalitet og akustikk i rommet.

Men ulempene med denne høyttaleren handler aller mest om pris og bare bittelitt om faktiske produktkvaliteter. For du skal lete lenge etter noen som ikke blir imponert av mengden lyd en Move 2 produserer.

Den leverer altså det den lover. Punktum.

+ Hendig design

+ Kraftig forbedret batteritid

+ Gir inntrykk av meget kraftig bass

+ Integreres enkelt i eksisterende Sonos-anlegg

+ En slags "stereolyd"

+ Utskiftbart batteri

+ Kan forlenge rekkevidden til Sonos-systemet (daisy-chain via Bluetooth)

+ Passer i eksisterende ladere

+ Enorm lyd med to Move 2 i stereo Ting å tenke på — Kan være litt treg ut av dvale

— Spiller tidvis "over evne"

— Stereo forutsetter at du sitter nært

— Kunne vært enklere/raskere å koble opp og ned stereopar for bærbare høyttalere

— Litt topptung - kan falle på myke underlag

Publisert 18. september 2023, 15:00

