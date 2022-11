Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Owl Labs Meeting Owl 3

Meeting Owl 3 har blitt kontorets nye bestevenn

Men det er fortsett et par ting vi ønsker oss.

Møteuglen sammen med den eksterne mikrofonen.

Da vi startet året med en test av en konferanseugle – altså et konferansekamera formet som en ugle – gjorde vi det fordi pandemien i stor grad fortsatt preget redaksjonsmøtene. I likhet med mange andre små- og store bedrifter og organisasjoner, klarte vi rett og slett aldri å være hele redaksjonen samlet samtidig. Men med «møteuglen» ble det enklere for alle å delta aktivt i møtene.

For uglen ser 360 grader, zoomer inn på de møtedeltagerne som til enhver tid snakker, og gjør det mulig for dem på hjemmekontor å holde styr på hva som faktisk foregår i møterommet – uten at kontoret må gå til innkjøp av et kjempedyrt kontorsystem.

Vi kan ikke lenger skylde på pandemien, men vi evner fortsatt ikke å være hele redaksjonen samlet på kontoret samtidig. Derfor var vi ikke vond å be da vi ble tilbudt å få tilsendt en ny og oppgradert versjon av møteuglen til test, som kommer med en håndfull små oppgraderinger.

Den nye uglen, Meeting Owl 3, er på flere områder identisk med den tidligere utgaven, som nå går ut av produksjon. Faktisk er de såpass like at vi lenge vurderte å bare oppdatere vår forrige test, og legge til den nye informasjonen.

Men så har den noen viktige forskjeller, slik som USB-C-inngang, mulighet til å koble på en ekstern mikrofon, og til å koble flere ugler sammen.

Og hvem vil vel ikke høre to møteugler ønske velkommen til et møte med lyden «UHUUHUUUU»?

8 Meget bra OWL Labs Meeting Owl 3 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat De små kontorene, organisasjonene og gruppenes beste møtevenn. Fordeler + Enkel å frakte med seg

+ Morsomt design

+ Ganske god på å plukke opp hvor lyden kommer fra

+ Enkle funksjoner som er lett å finne ut av

+ Fungerer rett ut av boksen

+ Kommer med USB-C-inngang

+ Har mulighet til å koble til flere guler, samt ekstra lydenhet Ting å tenke på — Ingen trådløs tilkobling

— Koster en del

— Bildet kan oppleves som uskarpt

— Krever mange kabler

— Skulle helst hatt mulighet for batteri

Endelig fått USB-C

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Understellet på uglen. Knapt med plass. Kløn å feste kabler. Dette er bilde av den tidligere uglen, Meeting Owl Pro 360, som er visuelt sett helt identisk Meeting Owl 3. Stein Jarle Olsen, Tek.no Dette er bilde av den tidligere uglen, Meeting Owl Pro 360, som er visuelt sett helt identisk Meeting Owl 3. Åpne fullskjerm

For den nye uglen sier også ifra om at den er slått på og klar til dyst ved å lyse opp med to øyne og uglelyden sin.

I likhet med sin forgjenger har den også en «mute»-knapp på selve panelet, volumknapper, og en knapp over ledningene som lar deg velge om du vil la uglen vise dynamiske bilder eller ei. Altså, hvorvidt den skal synliggjøre hvem som snakker ved å justere størrelsen på bildene automatisk.

Den mangler fortsatt mulighet for trådløs tilkobling, og må derfor kobles til med en kabel. Men her har de i det minste oppgradert kabeltypen til det bedre: fra micro-USB til USB-C-inngang. Og det er skikkelig etterlengtet. For vi var heldige nok til å få langtidsteste den «gamle» uglen i et halvt år. Med det resultat at etter seks måneder og X antall møter har vi fullstendig mistet tellingen på hvor mange ganger vi har glemt, mistet, eller på annet vis feilplassert den dumme micro-USB-kabelen ett eller annet sted. Med det resultat at møtet blir forsinket grunnet leteaksjon, eller at vi må droppe møteuglen. Men nå har den nye altså fått USB-C-inngang, og er det noe vi har mye av, er det USB-C-kabler. Hurra!

Likevel er det fortsatt klønete å faktisk skulle koble til kablene, fordi området på undersiden av uglen, hvor du plugger dem i, er såpass smalt at du potensielt avgir noen strofer før kablene er festet. Det er bedre med USB-C enn det var med micro-USB, men det er langt fra helt optimalt.

Kabelhelvete.

Og når vi snakker om kabler. Med mindre du er en såpass stor sjappe med forhåndsinnstilte konferanseverktøy, så ender du opp med å bære med deg uglen overalt. Det er mye kabler. Det er mye irritasjon.

Vi ønsker oss en fraktveske til uglen eller en batteridrevet versjon som hindrer mer kabelkrøll. På forhånd, takk.

360 graders uglesyn og kan koble på enda en ugle

Dette er bilde av den tidligere uglen, Meeting Owl Pro 360, som er visuelt sett helt identisk Meeting Owl 3.

Meeting Owl 3 har også fått oppgradert programvare, som tillater deg å koble på en ekstra ugle via appen. For en liten redaksjon som Tek har ikke dette vært et stort savn, men har du et veldig langt konferansebord, eller kanskje et møterom med flere bord, kan det kanskje være nyttig.

Med to ugler blir begge «synsfelt» delt i toppstripen, noe som umiddelbart kan være litt forvirrende å se på. Men du kan også ta bort 360-gradersbildet, hvilket gjør det enklere å følge med på kun dem som snakker, men da mister man så klart følelsen av «rommet».

Forrige Neste Øverst i bildet kan man se hvordan justere hva uglen ikke skal fokusere på. To ugler som opererer samtidig. Åpne fullskjerm

Nytt på app-siden er også at du nå kan velge å skjule enkelte partier som du ikke ønsker at uglen skal plukke opp. Det blir ikke sensurert bort, men uglen velger rett og slett bare å ikke feste blikket på de områdene du selv velger. Dette er derimot listet som i beta, og man bør således ta med i betraktning at den kan ha noen barnesykdommer. Dette kan for eksempel brukes for at den ikke skal fokusere på TV-skjermen på møterommet, noe som kan være en fordel.

Ellers er ting som før ved at du kan bruke appen til å justere hva du selv ønsker at uglen skal se på, zoome inn på enkelte partier, og også velge å enten «låse skjermen», eller la den følge med på hvem som snakker.

I praksis har vi brukt den i «auto»-modus nærmest hele tiden, hvor den automatisk fokuserer på personene som snakker, hvor den da vil jevnlig vise bilde av mellom én og tre personer samtidig.

Det som også er som før er at bildet fortsatt er relativt kornete. Det blir ekstra tydelig når man ser ugleblikket opp mot bildet fra dem som sitter på hjemmekontor. Men dette er fordi hvert av bildene er et lite utdrag av hele bildet – den zoomer inn på små deler av et stort 360-graders bilde.

Er det plagsomt med litt kornete bilde? Nei. Er det verdt det for å kunne følge et møte uten å måtte lure på hvem det er som snakker? Absolutt.

God lydkvalitet, og kommer nå også med mulighet for ekstra mikrofon

Møteuglens eksterne mikrofon.

Lydkvaliteten er det lite å si på. Den er rett og slett ordentlig god på å høre og justere lydvolumet, slik at det oppleves som at alle sitter like langt fra mikrofonen.

Men der den første møteuglen hadde en begrensning på hvor langt unna man kunne sitte, kommer nå den nye med muligheten for å koble til en ekstern mikrofon. Rimelig smart å bruke når man er samlet en hel gjeng.

Forrige Neste Skjermbilde: Meeting Owl 3/ Slack. Skjermbilde: Meeting Owl 3/ Slack. Noen måtte hente noe et stykke bak i bildet. Hvorfor det ble registrert som viktig lyd anes ei. Åpne fullskjerm

Men av og til kan det være greit å slå av også den dynamiske innstillingen som skal følge etter dem som snakker. For til tross for at uglen angivelig skal ha blitt bedre på søke etter lyd, så virke det iblant som den har en litt egen vurdering av hva som er vesentlig lyd i ulike situasjoner. Som da den i et relativt stort møte stadig følte for å fokusere på én kollega (som ikke sa noe), noe papirrasling i et hjørne, og en person som snudde seg for å hente noe bak stolen.

Dessuten er det faktisk såpass god lyd på uglen alene at det skal en hel del distanse til før du faktisk har behov for en ekstra mikrofon. Og da begynner vi å snakke såpass store møter at vi kanskje ikke lenger er en liten redaksjon eller organisasjon, men store mediehus som VG som kan kjøpe sin egen – eller titalls – ugler. Eller bruke masse penger på andre, mindre kornete, men ofte mindre fleksible konferanseverktøy.

Konklusjon: Et velkomment tilskudd til redaksjonsmøtene, men ...

Vi har lært oss å bli skikkelig glad i møteuglekonseptet etter å ha testet både forgjengeren og dagens Meeting Owl 3.

Litt kabelrot har det vært, og forgjengeren irriterte oss flere ganger med behov for Micro-USB-kabel, men totalt settvi konkludert med at vi foretrekker uglen over kontorlokalenes øvrige konferanseverktøy.

Hvorfor? Til dels fordi slike forhåndsinstallerte dingser nesten alltid må få hikke når du trenger dem, men mest av alt fordi de vanligste verktøyene er fastmonterte kameraer fra én vinkel og en mikrofon som er god så lenge du er innenfor helt riktige radius. Uglen er rett og slett mer fleksibel.

Men i likhet med den eldre utgaven kommer den nye uglen til en stiv pris.

11.000 kroner må du ut med for uglen, som forøvrig er den samme prisen som den eldre utgaven ble lagt ut for. Det kan oppleves som ganske mye for små grupper og organisasjoner. Likevel, det er et ganske langt stykke unna de dyreste konferanseverktøyene.

Og nevnte vi at den har fått USB-C-inngang?

8 Meget bra OWL Labs Meeting Owl 3 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat De små kontorene, organisasjonene og gruppenes beste møtevenn. Fordeler + Enkel å frakte med seg

+ Morsomt design

+ Ganske god på å plukke opp hvor lyden kommer fra

+ Enkle funksjoner som er lett å finne ut av

+ Fungerer rett ut av boksen

+ Kommer med USB-C-inngang

+ Har mulighet til å koble til flere guler, samt ekstra lydenhet Ting å tenke på — Ingen trådløs tilkobling

— Koster en del

— Bildet kan oppleves som uskarpt

— Krever mange kabler

— Skulle helst hatt mulighet for batteri

OWL Labs Expansion Mic For Meeting 3 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Fordeler + Enkel å frakte

+ Liten og nett design

+ Enkel å bruke Ting å tenke på — Enda mer kabler kobles på en ugle allerede full av kabler