Test Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold 2 ypper opp til kamp med Samsung

Den tynneste blant brettemobilene.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sci-fi-drømmen er en mobil som kan brettes helt flat, men bli kjempestor om du trenger det.

I dag likner mange brettbare mobiler mest på to mobiler festet sammen med et hengsel. Xiaomis Mix Fold 2 prøver å endre på det ved å være ekstra tynn.

Telefonen selges for tiden kun i Kina, men har kommet innom som del av en liten sjarmøretappe her i Norden fra det som for tiden er verdens tredje største mobilprodusent.

Xiaomi Mix Fold 2 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Den mest imponerende brettemobilen vi har sett så langt. Fordeler + Tynn til brettemobiler å være

+ Brettes ikke i kileform

+ Heftigst kamera i sin klasse

+ Rask lader og deksel med i esken

+ Relativt stort batteri

+ God kvalitetsfølelse/foldebevegelse

+ Kraftig lyd i liten innpakning

+ IR-dioden (fjernkontroll) lever fortsatt

+ Ta selfie med hovedkameraet og ytterskjerm Ting å tenke på — Testet utgave ikke for Europa (mangler Google, etc.)

— Ingen selfiekamera på innsiden

— Mangler trådløs lading

— Svært få menytilpasninger for formfaktoren

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kinesisk mobil «eurofisert»

Vi har lånt telefonen i to døgn, og «eurofisert» den så langt vi kan, med Google-apper og vestlige tjenester. Utgangspunktet var temmelig kinesisk, men med litt massering fungerte de fleste hjemlige tjenester godt.

Blant tjenestene som kjører på vår Mix Fold 2 er Play Store, Youtube, Facebook og TikTok, for å nevne et par.

Google Play på Mix Fold 2. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skulle du vurdere å kjøpe en kinesisk telefon for europeisk bruk - tenk deg likevel godt om. Tjenestene som virker i dag har ingen offisiell støtte på mobilene som selges på fastlands-Kina, og at de virker i dag gjør det ikke sikkert de virker i morgen.

Imponerende førsteinntrykk

Selv om kinesiske telefoner kommer uten Google forhåndsinstallert har de ganske ofte en «juksemodus» som skrur på grunnleggende støtte. Aktiverer du denne kan du legge til ting som Google Play og Chrome, og fortsette «vestliggjøringen» derfra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det spesielle med Mix Fold 2 er hvor kompakt telefonen er. Den foldes helt flatt, fra ytterst til innerst. Den store glipen mellom skjermsidene og kileformen fra Samsungs Galaxy Z Fold 4 er altså fraværende. Det samme er til dels tykkelsen også. Det er ikke mange millimeterne det er snakk om, men likevel.

Vi hadde bare telefonen et par knappe døgn, så det er vanskelig å si noe helt sikkert om batteritiden. Men den lader raskt, og opplevdes som tilstrekkelig - det var ikke noe ras i batteri under bruk. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mix Fold 2 oppleves langt mer som en vanlig mobiltelefon når den er sammenbrettet enn Galaxy Z Fold 4. Det i seg selv gjør den til et solid varselskudd i retning koreanerne.

Til tross for å være tynnere har faktisk telefonen større batteri, og støtte for raskere lading. Ooooog laderen følger med, intet mindre.

Naturlig forklaring på flatheten

Ingen kileform her. Helt flatt sammenbrettet, og noen millimeter spart mot Samsungs Galaxy Z Fold 4. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mix Fold 2 slipper likevel ikke unna uten «mangler» i sammenlikningen. For å holde saker og ting på den slanke siden er trådløs lading sløyfet. Jeg noterer meg også at vanntettheten som Galaxy Z Fold 4 har ikke er med her. Smått kritisk for en telefon som selv i Kina koster 19.500 kroner, synes jeg.

Det er et lite sensorhull i bretteskjermen på innsiden, men det er antakelig lyssensoren. Telefonen har ikke et ekstra selfiekamera slik Galaxy Z Fold 4 har. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En mindre «mangel» er selfiekameraet på innsiden som Xiaomi har hoppet over. Forsøker du å ta bilder av deg selv med kameraappen i storskjerm får du bare beskjed om å snu telefonen. Det er i grunnen greit nok til selfier. Kameraet på utsiden er uansett bedre enn innerkameraene på slike mobiler. Men det er en ulempe hvis du ønsker å ha nettmøter med mobilen.

«Tuuuuurn arouuuuund! Every now and then...»: Mix Fold 2 kanaliserer Bonnie Tyler når du prøver å ta selfie fra innsiden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For ordens skyld - Samsung beæret oss med et høyst middels 4 MP-selfiekamera på innsiden av telefonen. Det bærer kvalitetsmessig noe preg av å egentlig bare være nettopp til Skype, Webex og sliktno.

Fraværet av disse tingene gjør det lettere å lage en flatere telefon.

Enda tynnere utbrettet

Til venstre en sammenbrettet Z Flip 4, til høyre en utbrettet Mix Fold 2. Merk hvor mye tynnere enn hver halvdel av Samsung-mobilen profilen til Mix Fold 2 er. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Om Mix Fold 2 er imponerende tynn sammenbrettet er den enda mer imponerende utfoldet.

For her er det virkelig ikke snakk om mange millimeterne tykkelse.

For få år siden hadde vi bare tenkt at dette var tykkelsen til en skjerm. At det også er en hel, svært kraftig mobiltelefon, i praksis datamaskin faktisk litt futuristisk.

Brettemobiler blir vanligere for tiden, men aller mest oppmerksomhet av forbrukere har de mindre flipmobilene fått - her representert ved Motorola Razr (2022) øverst til venstre og Galaxy Z Flip 4 til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Heftig ytelse

Mix Fold 2 har den raskeste prosessoren du kan oppdrive i en Android-mobil. Det gir tipp topp ytelse både på innsiden og på utsiden. Brukeropplevelsen er upåklagelig, sånn minus de selvfølgelige kinesiske appene som ligger strødd rundtom - og ikke ville vært inkludert på en europeisk versjon av telefonen uansett.

Fort skal det gå. Dette er omlag det vi forventer av en Snapdragon 8+ Gen 1. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Skjermene har ytelse som matcher, med 120-hertz oppdatering både på 8-tommeren på innsiden og 6,5-tommeren på utsiden av telefonen. Innerskjermen låter ikke mye større i tommer, men et mye bredere aspekt gjør naturlig nok at du får omtrent dobbelt så stort areal. Begge skjermene klarer dessuten inntil 1300 nits lysstyrke i automatisk utendørsmodus (HBM) - som er på linje med de beste mobilskjermene der ute.

Tillater ikke ulik organisering på skjermene

Hvis du stabler ytterskjermen full - blir den ene halvdelen av innerskjermen identisk, mens den andre blir tom. Legg noe på skjermdelen til høyre, og en ekstra hjemmeskjerm på yttersiden opprettes. Her mangler det litt tilpasninger for formfaktoren. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kinesiske mobiler har som regel likt best å ha alle appene strødd utover en haug skjermer, omtrent slik iPhone har det. Men du kan velge appskuff også på en Xiaomi, slik standard er på Google Pixel eller Samsung Galaxy.

En ting som er litt unikt irriterende for en foldetelefon som denne, er måten hjemmeskjermsoppsett er løst. For Mix Fold 2 har ikke separat organisering av apper inni og utenpå. Det har andre foldetelefoner ofte, og det betyr at man kan ha flere apper fordelt utover den større skjermen på innsiden enn den mindre på utsiden.

Men da jeg spredte appene mine utover en linje på bunnen på innsiden av telefonen fordelte de seg plutselig over to hjemmeskjermer på utsiden. Der hadde jeg dem jo stablet i to linjer - men da endte de opp i samme høye stabel på innsiden. Ikke helt gjennomtenkt.

Flott kamera

50 megapiksler og stor bildebrikke. Oppskriftsmessig for en toppmodell. Et øye med zoom og ett med ultravidvinkel får du og. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fotoytelsen i denne mobilen er også meget god, og på papiret ligger den nokså tett inntil Samsungs Z Fold 4. Hovedkameraet er nesten identisk på spesifikasjoner med 50 megapiksler, der hver piksel er like stor i de to mobilene - som skulle gi omtrent samme brikkestørrelse. Glasset er like lyssterkt med f/1.8, og optisk stabilisering er på plass.

Xiaomien er teknisk ørlite grann dårligere på zoom enn samsungen, men tar det igjen med autofokus på ultravidvinkelen som gir ekstra funksjoner så som en velfungerende makromodus.

Selfier foregår på utsiden av enheten, med ytterskjermen og enten hovedkameraene eller det ytre selfiekameraet. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi har ikke fått tatt bilder av hele verden med Mix Fold 2, men så langt som jeg har fått brukt den på tiden jeg har hatt kan jeg konkludere med at den sjelden lager helbommerter, og at bildene som regel blir detaljerte og fine. Den virker som et «standard toppmodellkamera» - hverken mer eller mindre. Om enn uten finessene til de aller heftigste kameramonstrene, så som iPhone 14 Pro Max og Galaxy S22 Ultra.

Men den klassen konkurrerer altså heller ikke Galaxy Z Fold 4 i. Så Mix Fold 2 er der den må være.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Funker fint på det grunnleggende

I min bruk som telefon har den også fungert fint til samtaler, og artig nok gitt meg HD-voice i norske nettverk uten engang å være testet for salg her - så vidt jeg vet, iallfall. De store presise skjermene har gjort det lettvint å taste, så fort jeg fikk kastet det kinesiske Baidu-tastaturet på dør til fordel for GBoard.

Og batteritiden har også virket nokså bra, selv om jeg kun har rukket å lade én gang.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Lite brettbare menyer

Men innvendingen om programvaren her kan gjentas. For det er generelt lite ved programvaren som vitner om at dette er en brettbar mobil til 20 tusenlapper. I noen apper får du en litt annen layout, men det er nok mest appen som er laget for å gjenkjenne store skjermer. Selve menysystemet bærer lite preg av den ekstra plassen. For eksempel mangler du noen form for menylinje utover den vanlige applinjen alle Android-mobiler har.

Det er ingen skrivebordsmodus her, selv om du kan aktivere at apper vises i vinduer. Og selv om telefonen kan åpnes halvveis for å bruke sin ene halvdel som kamerastativ - er ikke kameraappen tilpasset å kjøre på én skjerm - slik vi har sett både Samsung og etter hvert Motorola gjøre.

Samme hvor jeg har lett er det få tegn på at Mix Fold 2 har tilpasninger til sin enorme skjerm. Det er synd - for maskinvare alene tar den kun så langt. Konkurrent Samsung gjør ikke absolutt alt rett, men at de prøver å finne menyer som funker for formfaktoren er bedre enn at de ikke prøver. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Foldemobilene må vinne tillit

Samtidig merker jeg meg at det er ultratynt glass (UTG) i bretteskjermen, som på Samsung sine telefoner. Men som på Samsungs er det også skjermfolie over, og den er neppe utskiftbar av deg og meg. På telefonen vi har fått låne er det alt noen små merker i ytterkantene av den folien - om det er tidligere testere som har fiklet med eller bare slitasje vet vi ikke.

Innmari tynn telefon. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men tillit er noe disse telefonene må bygge opp fra bånn, og gitt at vi har med en ekstra tynn telefon fra et selskap som vi iallfall i Europa har sett lite brettbart fra - er det et lite spørsmål akkurat hvor holdbar denne saken er.

Vi er kjent med at en noen brukere klager over tidlig slitasje på skjermene i Samsungs Galaxy Z-modeller - og det er foldetelefonene som nok ligger i flest lommer så langt. Og når det modneste av alt i denne sjangeren innimellom kan by på utfordringer - betyr det litt ekstra argusøyne på utfordrerne.

Konklusjon: Gled deg til den europeiske

Dette er den hendigste av de «store» brettemobilene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det sier seg nesten selv; jeg anbefaler ingen som ikke vet akkurat hva de går til å kjøpe denne her. Hvis du er vant til å tukle og fikle og ikke plages av utfall av tjenester mens verden finner ut av veier rundt hindringene igjen - for all del, fortsett med det du holdt på med.

Men Mix Fold 2 er ikke for folk flest akkurat nå. Akkurat nå er den for kinesisk.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det den likevel er er et varsko om kraftig konkurranse også på de heftigste mobilene fra Xiaomi. En rolle som Huawei tidligere fylte ved siden av Samsung og Apple. Og akkurat som nevnte Huawei, ser Xiaomi ut til å ha ambisjoner.

Dette er ikke intenst imponerende og nyskapende - det er nok litt for standard til det. Men Mix Fold 2 gjør det Xiaomi gjør best; den er en solid prioritert samling kompromisser for å gi en litt annen totalopplevelse enn det vi er vant til.

Og for undertegnede som liker små mobiler som blir store bedre enn store mobiler som blir digre - altså flip fremfor fold - er dette den Folden som gir meg mest lyst til å finne frem bankkortet.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ingen fullverdig test

Siden programvareforskjellene på denne og en eventuelt ferdig europeisk versjon av Mix Fold 2 vil være store unngår vi å gi denne telefonen karakter. Men noen punktvurderinger tar vi oss likevel tid til.

PS! For deg som fikk lyst på Fold 2 er det nok et lite hint når telefonen nå er på sjarmøretappe i Norden. Det er sjelden selskaper bruker tid på å vise frem produkter som uansett ikke er aktuelle i gitte land.

