Test Sony Xperia 1 V

Sonys beste mobiltelefon noensinne

Kamerateknologien kan bli virkelig spennende.

Sony Xperia 1 V har to svært så spesielle kamera på baksiden. Her er både mekanisk zoom og et ekstremt lyssterkt kamera som har helt ny teknologi. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 29. mai 2023, 12:45 Lagre Lagre artikkel

Sonys mobiler har slitt i konkurranse med Samsung og Apple. Prisen har vært høy, noe av programvaren har vært omstendelig og konkurrentene har fått mye mer ut av Sonys kameraløsninger i iPhone og Galaxyer enn produsenten har klart selv.

Denne gangen har Sony gjort store endringer. Men er det nok til å dra Xperia 1 V opp i det beste selskapet?

Både ja og nei. For noen ting har blitt bedre, men er de gode nok?

Markedets mest konservative telefon?

Den velkjente 4K-skjermen er her fortsatt. Den er passe lyssterk og svært rask. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xperia 1 har sett ut som seg selv i fem generasjoner nå, og den er ikke fullstendig ulik Xperiaene som kom før den tid heller. Det er en firkant, rett og slett. Hjørnene er avrundet ytterst, men de er spisse mot forsiden og baksiden av telefonen.

Denne gangen har telefonen en ruglete bakside. Sony kaller det teksturglass, og det er visst glass, men følelsen er en annen enn glass vanligvis gir.

Sony Xperia 1 V Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 14 Pro Google Pixel 7a annonse Pris - 13590 13617 5490 Ca.-pris (minste) 15.000 14.000 14.000 5500 Størrelse (vekt) 16,5 x 7,1 x 0,83 cm 16,3 x 7,8 x 0,89 cm (234g) 14,7 x 7,1 x 0,79 cm (206g) 15,2 x 7,29 x 0,9 cm Skjerm 6,5", 21:9, OLED, 4K, 120 Hz 6,8", 19,3:9, OLED, 1440p, 120 Hz 6,1", 19,5:9, OLED, FHD++, 120 Hz 6,1", 20:9, OLED, FHD+, 90 Hz Lagringsplass (RAM) 256 GB (12 GB) 256 GB (8 GB) 128 GB (6 GB) 128 GB (8 GB) Vanntett Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP67 Trådløs lading Ja, Qi (15W) Ja, Qi (15W) Ja, Qi/Magsafe (15W) Ja, Qi (7,5W) Batteristørrelse 5000 mAh 5000 mAh 3200 mAh 4385 mAh Prosessor Snapdragon 8 gen 2 Snapdragon 8 gen 2 A16 Bionic Tensor G2 Byggematerialer Glass og aluminium Glass og aluminium Glass og rustfritt stål Glass, aluminium og plast Kamerahøydepunkter 48 MP tolags brikke, f/1.9, OIS + 3,5-5,2x zoom 200 MP, f/1.7, OIS + 10x zoom m. OIS 48 MP, Sensor Shift, f/1.8 + 3x zoom m. OIS 64 MP, OIS, f/1.9, AI-forbedret via Google Photos Åpne fullskjerm Mer +

Ingen fingeravtrykk

En positiv bieffekt av den ujevne baksiden er at telefonen ikke samler fingeravtrykk bak i det hele tatt.

At den ikke er klin glatt gjør også at den kan ligge i ro på sofaarmlenet, i motsetning til andre telefoner som gjerne glir sakte av kjøkkenbordet (!).

Fingersensoren er bygget inn i låsetasten på siden av telefonen. Men den fungerer meget bra i denne modellen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Godt grep, men litt spiss

Riller i metallrammen gjør at det er godt grep om telefonen, men den litt harde overgangen mot skjermen foran og baksiden gjør at den likevel føles litt spiss i hånda.

En forholdsvis stor kameraøy huser tre forskjellige kamera, i tillegg til blits og lasersensor. To av de tre kameraene er svært spesielle og kan med oppdateringer bli virkelig spennende etter hvert.

Fortsatt alene med 4K-skjerm

Stadig vekk er det en del unødvendig selvskryt og oppstartskjermer for de ulike Sony-appene. Innledende bruk av Xperia 1 V føles litt som å være på et kjøpesenter der reklamene blinker mot deg. Heldigvis skjer det kun én gang per app. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er årevis siden Sony satset på 4K-skjermer på mobilene. Det var en gimmick da, og det er det i grunnen fortsatt. Selv mobiler som Galaxy S23 som har oppløsning mellom full-HD og 4K har stort sett oppløsningen satt lavere som standard.

Men det er iallfall en ekstremt skarp skjerm, dette. Og vi legger til at den både fremstår som lyssterk nok til en utedag, og lynrask nok til å gi behagelig skrolling i lange tekster eller rask og presis gaming.

Tross gimmicks er det altså dette topp kvalitet.

Lynkjappe menyer

Med unntak for Sonys egne ikondesign er mye slik vi kjenner det fra standard Android. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xperia-telefoner gir fortsatt et litt «eldre» og satt inntrykk i menyene. Samtidig har Xperia 1 V fått med seg fornyingene fra Android, slik at du kan tilpasse fargepaletter og tema ganske godt selv.

De mange ulike ikonene til Sonys egne apper, som bare er «bilder» av store filmkamera og slikt, passer ikke helt inn i Androids øvrige estetikk, og det får hele telefonen til å virke mindre helhetlig. Det samme med «presentasjonsskjermene» for hver app.

Det sagt går det fort, og det er ikke vanskelig å bruke. Men vi snakker om en telefon til 15.000 kroner, og vi vet at design og helhet er på toppen av «shoppinglista» når Apple og Samsung utformer sitt tilsvarende utstyr.

Også målt ytelse er helt i toppsjiktet, som betyr at gaming og apper vil rulle fint over skjermen i lang tid fremover:

God batteritid og i samtale

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det store batteriet på 5000 mAh varer fint halvannen dag, og kan strekkes til to. Derfra kan det hurtiglades inntil 30 watt hvis du har lader som klarer det fra før. Du kan også trådløslade Xperia 1 V, men da med Qi-standardens vanlige 15 watt, ikke de helsprø effektene som kinesiske merker gjerne legger til på sine telefoner.

Det er helt kurante stereohøyttalere utenpå Xperia 1 V. De fungerer bra til samtaler, med rimelig volum og fin lydkvalitet. Tross Sonys (selv)skryt synes jeg ikke de er gode nok til å høre på i lang tid, til musikk og liknende. Det er bedre og fyldigere lyd i toppmodellene fra Samsung og Apple.

God fingerleser, men ingen ansiktslås

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fingerleseren er sideplassert, og Sony har blitt rimelig gode på den disiplinen nå, så den reagerer ikke hvis du bare er borti en del av den. Den krever en nokså tydelig tommelpåleggelse der mesteparten av knappen er dekket for å reagere, og da våkner også telefonen. Den er derimot ikke kravstor på tid eller akkurat hvordan du legger fingeren.

Jeg synes Sony har oppnådd en av de bedre fingerleserne i markedet tross at den ikke er i skjermen, der vi etter hvert forventer å finne biometrien i dag.

At den er såpass kurant er imidlertid nesten et krav for en telefon som dette - siden det ikke er ansiktslås på plass. Det er kun mulig å legitimere seg med de vanlige kodevariantene på skjerm, eller fingeravtrykk.

Drastisk forbedret kamera

Kameraene er bedre enn vi noen gang har sett dem i en Sony. Forbedringen er stor, men så har de også mye å ta igjen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xperia 1 V er en slags grossist i svært uvanlige kamera for mobiltelefoner.

Fra forrige generasjon har den med seg et variabelt, mekanisk telekamera som lar deg bruke det samme «øyet» til å zoome mellom 3,5 og 5,2 ganger forstørrelse.

Den mekaniske zoomen gjør at du slipper hopp mellom ulike zoomfaktorer, som er fordel for video. Men jeg synes ikke zoomeffekten er fryktelig imponerende totalt sett. Samsung Galaxy S23 Ultras «100x»-zoom med utgangspunkt i 10x optisk og kraftig digital zoom overgår resultatetene fra Xperia 1 V med relativ enkelhet.

Under ser du forskjellen på Xperia 1 V og Samsung Galaxy S23 Ultra rettet mot en ikke navngitt båt. Samsungen kom enda nærmere før bildet ble helt grøtete:

Åpne fullskjerm Sony Xperia 1 V Samsung Galaxy S23 Ultra

Nytt i år er hovedkameraet som har fått 48 megapikslers bildesensor, der det er et ekstra lag fotoceller. Det skal doble lysfølsomheten. Oppå det har Sony endelig kapitulert og lagt til en fornuftig nattmodus.

Jeg registrerer tilfreds at de har gjort nattmodusen svært enkel å ha med å gjøre. Ett trykk på en liten «sol» i Photo Pro-appen lar meg enkelt justere mengden lys jeg vil ha med i bildet - og det er mulig å trekke spaken helt opp til idiotisk lyse bilder.

Etter årevis med påstander om at Sony leverer mer naturlige bilder, virker ingeniørene å bare ha gitt opp og gir oss i stedet alt vi vil ha og mer til.

Under ser du et eksempel på dynamikk i litt vanskelig innelys. Bildene er fra Xperia 1 V og Apple iPhone 14 Pro. Vinkelen er ikke helt lik, men forskjellen er likevel stor. Legg for eksempel merke til hvor mye mer detaljert snuten til Totoro (til venstre) er i iPhone-bildet:

Åpne fullskjerm Sony Xperia 1 V Apple iPhone 14 Pro Max

Appen er for øvrig såpass brukervennlig nå at jeg er tilbøyelig til å foretrekke den foran den vanlige kameraappen i Android.

Det er fortsatt intet mindre enn to egne apper til å ta opp video, men du kan også filme i Photography Pro, som altså funker helt fint.

Ultravidvinkelen er grei nok, og selfiekameraet synes jeg er litt midt på treet.

Forrige Neste Bildene fra Xperia 1 V får gjerne sin egen glød og uskarphet i hjørnene (bokeh) som tidvis kan minne om større kamera. Endelig en forholdsvis solid nattmodus fra Sony. Åpne fullskjerm

Jeg skulle gjerne sett en litt mer kapabel HDR-funksjon, for ofte kan bildene bli litt vel lyse når de tas med sola midt i mot. Der får Apple og Samsung bedre til å ivareta nyansene rundt. Samtidig blir bildene klart bedre enn Xperia 1 V forhåndsviser, så det er ikke så galt som det ser ut ved første øyekast - men Samsung er fortsatt hakket flinkere på denne disiplinen.

Totalt sett er dette en utmerket kameramobil. Men mistanken om at konkurrentene kan få ut enda mer av en så spennende kamerateknologi blir stående. Kan hende kan kanskje Sony også få mer ut av teknologien med oppdateringer, nå som de først er på gli?

Kjekt å ha-funksjonene

Rask lading, minnekortplass, hodetelefonutgang og stereolyd rett ut av telefonen. Den krysser av en grei mengde forventet utstyr. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nevn én toppmodell med hodetelefontilkobling og minnekortplass. Enkelt. Sony Xperia 1 V.

Japanerne er konservative og glad i kablet lyd, og de liker den gjerne tapsfri, som krever masse plass. Det gir seg også utslag i solide spesifikasjoner for selve lyddelen i telefonen.

Og bra låter det jo også, når jeg kobler til et påkostet kablet hodesett fra Denon og kjører Tidals Master-lyd gjennom kablene. Men forskjellen fra HiFi til «Master» må det nok uansett bedre ører enn mine til for å høre.

Konklusjon: En god, men dyr telefon

Fra venstre: iPhone 14 Pro Max, Sony Xperia 1 V og Samsung Galaxy S23 Ultra. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sonys telefoner er alltid litt vanskelige å plassere, på samme måte som Apples er det; det er et sett ganske annerledes prioriteringer ute og går. Likevel:

Ansiktsgjenkjenning er den aller mest brukte sikkerheten på telefoner i dag, og det er en relativt viktig ulempe for Xperia 1 V at den leveres uten. Jeg hadde også forventet litt mer av den nye kamerariggen som har tatt igjen mye av konkurrentenes forsprang, men ikke vesentlig gått forbi. Større lyd i stereohøyttalerne rundt telefonen hadde kanskje også vært kjekt.

Samtidig er en ganske kompakt, smal telefon med vanvittig god skjerm. Du kan bygge den ut med hodetelefonene du har og et minnekort hvis du føler for det. Baksiden samler ikke ett eneste fingeravtrykk og fingerleseren er god nok til å avhjelpe mye av mangelen på ansiktsgjenkjenning.

Rent teknisk har du også en toppet telefon her, med masse kraft i alle hjørner. Den leveres med 256 gigabyte lagring og 12 gigabyte RAM som minimum - det er vesentlig over der mange konkurrenter legger startprisen sin.

Dette er uten tvil Sonys beste Xperia noensinne, og endelig har de et kamera som gjør ære på merkenavnet. Men prisen er høy.

Men det er altså et par viktige trekk her som forhindrer en fullblods toppkarakter. Deriblant også den relativt sett korte oppdateringsgarantien på 36 måneder med sikkerhetsoppdateringer og to år med storoppdateringer.

Vær imidlertid obs: I tre uker fra salgsstart 12. juni, vil du få ett av Sonys aller beste hodetelefoner med på kjøpet. Har du bruk for det er dette intet mindre enn en blendende god deal.

29. mai 2023, 12:45