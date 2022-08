Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test JBL Live Pro 2 True Wireless

På papiret har JBL Live Pro 2 alt vi ønsker oss. Hva med i praksis?

JBLs Live Pro 2 har en veldig fristende liste over spesifikasjoner og funksjoner - deriblant ti timers batteritid, aktiv støydemping og store høyttalerelementer.

Etter spesifikasjonslista har JBLs nye ørepropper tilnærmet alt som skal til for å gjøre suksess. Her er noen stikkord:

Store 11-millimeters drivere

10 timers batteri + ytterligere 30 i ladeetuiet og hurtiglading

Aktiv støydemping

Multipoint-støtte

IPX5-sikring

Trådløs lading

11-millimeters drivere og 10 timer batteri er ikke akkurat dagligdags i helt trådløse propper, og batteritiden er det bare noen ytterst få andre som kan matche i dagens marked.

Prisen er heller ikke altfor avskrekkende. Elkjøp selger dem i skrivende stund for 1790 kroner, mens JBLs egne nettsider ser ut til å ha en bedre deal med 1500 kroner og gratis frakt.

Spesifikasjoner forteller likevel ikke hele historien, og vi har som vanlig funnet ut om imponerende spesifikasjoner er lik en god brukeropplevelse.

Sitter godt på plass

Man skulle kanskje tro at lang batteritid tilsvarer et svært batteri og ditto uhåndterlig etui, men Live Pro 2-etuiet er faktisk ikke spesielt mye større enn vi har sett på en del andre true wireless-propper. Det er ikke av de aller mest kompakte, men i volum omtrent som Sonys WF-1000XM4 eller Jabras Elite 7 Pro. Et antall små lysdioder i front forteller noe om ladestatus, og etuiet støtter altså trådløs lading i tillegg til kablet lading med USB-C.

Selve proppene har den etter hvert ganske velkjente AirPods-formen, med pinner som stikker ned mot munnen. Vår erfaring med disse er at det gir en vektfordeling som gjerne er gunstig for at proppene skal sitte på plass, og det er også tilfelle med Live Pro 2.

Live Pro 2 sitter godt på plass i øret.

Når du starter JBL Headphones-appen for første gang, blir du bedt om å la den kjøre en passform-test for å sikre at du har en god forsegling mellom gummituppene og øregangen. Standardstørrelsen M passet greit i undertegnedes ører, men det følger også med både større og mindre tupper. Tre størrelser er kanskje litt knapt, men det virker likevel som om forutsetningene for å få proppene til å sitte godt er relativt gode.

Jeg hadde dem med på løpetur, og med unntak av noen få tilfeller hvor jeg dyttet dem litt på plass i ørene (slik det er med de aller fleste ørepropper, i alle fall av typen uten vinger) var det fullstendig uproblematisk.

JBL-etuiet er relativt gjennomsnittlig i størrelse. Her sammen med Apples AirPods Pro.

Tilpasser støydempingen til omgivelsene

I oppsettet bes du også om å la appen analysere ørekanalene dine for optimal støydemping, og så kan du velge å la proppene «kompensere» for utformingen av ørekanalene dine i støydempingen. Som standard er også hele støydempingen «adaptiv» og skal ta høyde for støynivået rundt deg.

Det virker å fungere rimelig godt, og du kan iblant høre at proppene justerer støydempingen når det skjer ting rundt deg. Hvis du heller bare vil ha maks støydemping til enhver tid, kan du også velge det i appen, men spesielt den adaptive dempingen er spesielt kjekk å ha i vindfulle omgivelser. Maksimal støydemping introduserer dessuten en viss elektronisk støy, så det er nok greit å forbeholde den til når det faktisk er mest støyete rundt deg.

Støydempingen er uansett god, om enn hakket svakere enn for eksempel Apples AirPods Pro ved direkte sammenlikning. Apple-proppene er et lite hakk bedre til å dempe både de laveste og de litt høyere frekvensene, men JBL-ene er ikke veldig langt etter - og de har definitivt evnen til å skape en boble rundt deg i kontorlandskapet, for eksempel.

Signatur-JBL-lyd

Lyden er som sedvanlig for JBL-hodetelefoner ganske røff og rå i fremtoningen. Selskapet runder ikke av diskanten like mye som enkelte andre selskaper gjør, med en litt mer rockete og kjølig klang. Dette er likevel kvalitetslyd - fyldig, velbalansert og rimelig detaljert, med en fast og presis bassgjengivelse.

Noen vil nok definitivt ønske både å «varme opp» lyden og jekke opp bassgjengivelsen noe, som er en relativt smal sak å få til i JBL-appen. «Bass»-forhåndsinnstillingen er litt mye av det gode, men en nedtonet versjon av den samme gjør absolutt nytten. Det går litt på bekostning av luftigheten i lydbildet, men det er nok et kompromiss mange vil gå med på - litt avhengig av hva du liker å høre på, selvfølgelig.

JBL-ene er ikke helt på nivå med for eksempel Sennheisers Momentum 3-propper lydmessig, men de koster til gjengjeld nesten dobbelt så mye. Til 1500 kroner er dette noe av det beste du får.

Sliter med vind

Samtalekvaliteten ble vi ikke helt klok på, men det som virket å forårsake mest problemer for Live Pro 2 var vind. Så fort det ikke blåser i fjeset på oss virker proppene å håndtere omgivelsesstøyen rimelig godt.

Proppene demper ganske mye av støyen så lenge det er snakk om «vanlig» støy og ikke vind som blåser inn i mikrofonene - men støydempingen demper også noe av stemmen vår, så det motparten får servert er en litt ullen versjon av virkeligheten. I stillere omgivelser har de imidlertid få problemer.

Litt rart er det også at kommandoen for «Talkthrough»-modus når du ikke snakker i telefonen er den samme som brukes til å legge på samtalen når du snakker i telefonen. Det er kanskje ikke helt prima brukervennlighet, JBL. Andre gjør også omgivelsesmodusen bedre og mer naturlig, kanskje primært Apple.

Det må også nevnes at vi har hatt litt trøbbel med at lyden i Live Pro 2 iblant kuttes i noen tideler av et sekund. Det skjer tilsynelatende både inne og ute, uten at vi har klart å peke på noen tydelig årsak. Forhåpentligvis er det noe JBL kan rette på i en fremtidig fastvareoppdatering, og det skjer heller ikke så ofte at det rekker å bli ordentlig irriterende.

Dioder foran på etuiet forteller om ladestatus. Du kan også se dette i appen.

Videomodus gir minimal forsinkelse

Multipoint er for øvrig støttet. Appen har også en egen videomodus som skal sørge for at forsinkelsen mellom lyd og bilde blir minst mulig, som sannsynligvis kan sammenliknes med Sonys «Best connection»-valg for sine hodetelefoner. Denne kan du sette til auto, men etter vår erfaring klarer den ikke å bytte selv på noen god måte - spesielt ikke siden det krever at øreproppene kobler til på nytt.

Når det er sagt, så gjør videomodusen åpenbart noe med synkroniseringen mellom lyd og bilde: Standardmodusen har tydelig forsinkelse mellom lyd og leppebevegelser på Netflix, eksempelvis, mens videomodusen er tilnærmet forsinkelsesfri.

Lading gjøres med USB-C eller trådløst.

Det kan med andre ord være verdt å gå inn og endre manuelt om du vet at du skal se på video eller spille spill en stund - eller rett og slett bruke videomodusen permanent, selv om det heter at lydmodusen skal gi bedre lyd. Forskjellen er nemlig ikke så stor at det er sikkert at du klarer å høre den engang.

Batteritiden virker også å stemme rimelig godt med JBLs oppgitte ti timer. Vi opplever rundt ti prosent batteriforbruk i timen med moderat volum fra en iPhone 12.

Konklusjon

JBLs Live Pro 2 skilter med en imponerende spesifikasjons- og funksjonsliste, og overbeviser også i praksis. Lyden er god, og med små justeringer i JBL-appen kan du skreddersy den enda mer etter eget ønske. Støydempingen er habil, om enn ikke helt på nivå med de aller beste, og ti timers batteritid er helt i ypperste sjikt blant true wireless-propper. Ytterligere tre ladinger i etuiet er også generøst.

1500-kroners-klassen er en klasse det er enorm konkurranse i, men JBL lykkes godt med Live Pro 2. Vi skulle kanskje ønsket oss hakket bedre samtalekvalitet når det er støyete rundt oss, og de små utfallene i lyd er mildt irriterende, men utover det får du mye for pengene.

Kanskje mest av alle i skrivende stund - i alle fall sammen med OnePlus Buds Pro.

