Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Løpesekker og løpevester

Løpesekk eller -vest? Vi har testet fem modeller

LØPESEKKER OG VESTER: Alt ettersom hvor du løper og hvor langt det er: hvilken sekk man setter på ryggen har mye å si for opplevelsen.

Veslemøy Wedum Lagre Lagre artikkel

Uansett hvor du skal løpe, enten det er på asfalt, i skogen, over fjell og hei eller til jobb; du vil kanskje ha med deg noe i bagasjen. Enten til skift, dusj eller rast. På markedet florerer det med løpesekker og vester i et hav av ulike størrelser.

En sekk er nemlig ikke en sekk, og preferansene er like mange som det er valgmuligheter: Gode lommesystem, drikkebeholdere, smålommer foran for telefon og nøkler, stroppesystem og praktiske løsninger for at sekken sitter godt over ryggen. Man ønsker ikke en sekk der innholdet skramler og flyter, eller sekker som ikke har skikkelig system for å sitte og som hopper.

Man finner sekker i alle slags størrelser hva gjelder volum, og det samme med ulike modeller for dame og menn – samt noen unisex-modeller. Det viktigste er å uansett prøve ut sekken på, med innhold, for å finne den som passer akkurat din rygg.

Derfor har vi valgt disse

I denne testen har vi prøvd ut tre velkjente løpesekker, samt to populære løpevester med ok volum for en løpetur til jobb eller lignende. Det finnes en utallig mengde med sekker man kan velge i, men vi har valgt å ta utgangspunkt i tre litt ulike modeller for å teste de ulike variantene og bruksområdene.

Osprey er fra før svært kjent og populær, men vi ønsket å teste hvor god den faktisk var på løpetur også med tanke på hva man har plass til. Salewa fordi de har en ganske annen og «enklere» funksjonalitet enn Osprey, og Iamrunbox fordi dette er en sekk mange nå har fått øynene opp for og på tross av det litt avskrekkende løpedesignet visstnok skal være veldig bra på turer til og fra jobb.

De to vestene vi har testet er også to populære vester, med litt ulik størrelse, og vi har tatt de med i denne testen for å se om de kan fungere enten som et substitutt til en sekk, hvor mye de faktisk rommer og hvor praktiske de er å løpe med.

Sekkene har litt ulik størrelse og bruksområde kan variere, men alle tre kan brukes til løping. Her handler det mest om hva man mest trenger en sekk til. Utgangspunktet for testen er hvorvidt de er gode løpesekker, hva de rommer samt hvor funksjonelle de er, men siden vi ikke tester noe ordentlig tverrsnitt av markedet deler vi ikke ut noen best i test-betegnelse i denne omgang.

Disse er med i testen:

Product Salewa Ultra Train 14L Osprey Tempest 9L (2020) (Dame) IAMRUNBOX Pro 2.0 Osprey Dyna 6L (Dame) Salomon Sense Pro 10 Set (Unisex) annonse Pris 809,- 839,- - 899,- 879,- Pris testet 719,- 812,- 1399,- 899,- 879,- Design Egnet for friluft/jakt/tur, Beregnet for damer Egnet for friluft/jakt/tur, Beregnet for damer Egnet for kort trening/reise/bagasje, Beregnet for alle Beregnet for damer, Beregnet for sportsbruk Beregnet for Unisex, Beregnet for sportsbruk Tilgjengelige farger Sort, Grå, Turkis, Blå, Rosa, Lilla Sort, Grå, Turkis, Oransje, Grønn, Lilla Sort, oransje Grå, Turkis, Blå, Grønn Sort, Hvit, Turkis, Blå, Rød Produktvekt 328 g 610 g 1200 g 300 g 180 g Volum 14 liter 9 liter 12 liter 6 liter 10 liter Materiale Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid Polyester Nylon/Polyamid Nylon/Polyamid Funksjoner Brystrem, Hoftebelte Brystrem, Hoftebelte Brystrem, Hoftebelte Brystrem, Støtte til væskesystem Reflekser, Lomme for mobil Type Ryggsekk Ryggsekk Ryggsekk Løpevest Løpevest Flaskeholder Bytt Bytt Bytt Krysse av Krysse av Støtte for drikkesystemer Bytt Krysse av Bytt Bytt Bytt

Slik har vi testet Det er viktig å si at løpesekker og vester er svært individuelt hva gjelder passform på hver enkelt. Det kan være løpesekker her som vi har testet og som kommer godt ut i testen på vår testmodell, men som ikke passer for din rygg i det hele tatt. Her er det viktig at man prøver ut sekkene selv, med innhold, på egen rygg for å finne det som funker for seg. Vi har testet sekkene på både asfalt og fjell, og på korte og lange turer. Med oss i sekkene har vi hatt toalettsaker og klær, eventuelt også sko, for å simulere typisk «løpe-til-jobben-funksjonalitet». På turer i fjellet har vi hatt med oss skift og mat, samt drikke. Løpevestene er testet i samme type terreng og segment, men også på sykkel og langrenn. Testmodellen er 174 høy og en størrelse XS/S. Kriterier vi har sett på er følgende: Design og passform

Funksjonalitet (lommer, drikkesystem, stropper, belte og så videre)

Pris Mer +

Siden vi i praksis tester to produktkategorier her, så strukturerer vi testen slik at de tre sekkene kommer først, og så kommer de to vestene til slutt.

Osprey Tempest 9L (dame)

Dette er en sekk som er smart, funksjonell og behagelig. Dessuten har den god plass og sitter svært godt.

Dette er en modell som er skreddersydd, i dette tilfellet, etter kvinnelig anatomi. Den har smarte lommer, formsydd hoftebelte med gode lommer og overraskende god plass.

Design og passform

Først og fremst ser denne sekken bra ut og kommer i flere ulike farger. Man kan se at dette er en sekk som er laget for å tåle både fart på løpeturer og til å puste godt på lengre fjellturer som en mindre dagstur-sekk.

Damemodellene er skreddersydd for kvinner. Ryggplaten er noe kortere enn på herremodellen, og hoftebeltet bedre tilpasset kvinner – og ditto for herremodellene. Sekken har plass til ni liter, og veier 610 gram alene.

GOD I RYGGEN: Sekken har såkalt AirScape i ryggplaten som gjør at den både sitter bedre, og puster bedre.

Passformen er det fint lite å si på. Den sitter som et skudd på vår testmodell. Ryggplatene består av Ospreys «AirScape»-teknologi, som vil si en blanding av skum og netting/mesh. Dette puster også veldig bra. På noen av de lengre turene vi har hatt, i varmt vær over myr og fjell, var det merkbart hvor lite både svette og varme som ble liggende i ryggen.

Skulderstroppene gjør at du fint og enkelt, også underveis, kan justere hvor tett på deg du vil ha sekken. Selv med helt full bagasje hopper den omtrent ikke og lar seg justere så tett inntil at du nesten ikke merker den, i alle fall ikke mer enn du bør.

Funksjonalitet

Denne sekken har ett stort hovedrom. Her fikk vi plass til både sko, håndkle, skift og toalettsaker. På den ene turen ofret vi sko for en bærbar PC, og det gikk helt fint å løpe med. Ofte kan sekker gnage veldig med tungt innhold, men ikke denne. Vi løp 13 kilometer til jobb med maskinen på ryggen – uproblematisk. Ergo kan denne fint gjøre nytten som en til-og-fra-kontoret-sekk.

Inne i hovedrommet er det også en nettingbasert smartlomme, og ved siden av selve hovedrommet finner du en mindre, men fortsatt stor nok, lomme. Rundt hoftebeltet, på begge sider, er det også to lommer (som faktisk rommer en iPhone 13 Pro Max), som gjør at du enkelt når nøkkelkortet ditt på jobb eller en bar før den tøffeste kneika tar deg.

SMART: Hoftebeltet på sekken er veldig bra, og rommer faktisk en iPhone av største variant. Det ble vi imponert over, for det ser kanskje ikke slik ut ved første øyekast.

Sekken har også feste foran til sykkelhjelm og eventuelt staver til trekking. Det er også mulig å feste ting du ikke ønsker å ha inni sekken i et strikksystem foran, eksempelvis skitne sko eller klær.

Prisen på sekken er heller ikke veldig skremmende, og her får man mye for pengene. Denne sekken fås i skrivende stund tett ned mot 800 kroner, som er rimelig for en såpass god og funksjonell sekk man kan bruke til alt fra løping, trekking, langrenn og fotturer.

GOD TIL DET MESTE: Dette er en sekk som funker både på sykkel, løp, ski og vanlige fotturer og som dagstursekk. Rommer mye og er et absolutt godt kjøp til en rimelig pris.

Konklusjon

Dette er en knallgod tur- og løpesekk. Den har masse praktiske lommer, en svært god passform og gode justeringsmuligheter. Her er det plass til mye om man pakker smart, til og med en PC/Mac og skift til turens slutt.

Om noe skulle vi ønske oss at lommene på begge sidene av selve sekken var større, da det er fort ting faller ut, men det er heldigvis andre lommer å velge mellom.

Salewa Ultra Train 14L (unisex)

ROMSLIG: Selv om Salewa sin Ultra Train rommer hele 14 liter, sitter den veldig godt på plass.

Dette er en større sekk enn modellen fra Osprey. Den har flere smarte løsninger, samt refleks foran, så om du for eksempel løper til på jobb i trafikk på mørke morgener er den godt synlig.

Design og passform

Ved første øyekast: den er veldig «fresh» å se på. Modellen vi har testet er grå og signalgul, foran på logoen er det refleks for bedre synlighet, og den har svært lite dilldall som henger og slenger. Det er bra, for det kan være irriterende med stropper og strikker som stikker ut i alle retninger når du er på farten.

Til å være en unisex-modell sitter denne sekken overraskende godt over ryggen. Den er stor, og vi var redd den ville «kaste» veldig over ryggen, men de smarte løsningene over skuldrene og systemet for festing er enkle å justere etter hva slags passform du foretrekker.

Denne sekken har ikke et klassisk hoftebelte, noe vi savner. Det er alltid snedig med små lommer over hofta enten til nøkler, solkrem, små hodetelefoner eller annet. Når det er sagt var vi overrasket over hvor godt sekken tross alt sitter på plass kun ved hjelp av enkle stropper rundt bryst og liv/hofte.

Det sekken derimot har er to mesh-lommer på hver side for oppbevaring, og disse lommene er store i den forstand at de strekker seg høyt opp på sekken. Det gjør at ting ikke faller ut. De er forsikret med god strikk i toppen, og vi hadde ikke problem med at ting ikke lå på plass under tur.

Skulderstroppene er laget av skum og de har flere små hull. Ifølge produsenten skal dette gi bedre passform rundt skuldre, og vi kan bekrefte at den sitter svært godt. I ryggen finner man noe de kaller «dry back» som skal puste bedre. Heller ikke denne svetter mye i ryggen og den føles ikke for tett.

Totalvekt på denne sekken er 0,35 kg.

LETT: Skuldersystemet er laget med hull i for å gi lite vekt, best passform og puste godt. Det gjør også at den ikke gnager når man løper langt, som man kan med denne romslige sekken.

Funksjonalitet

Sekken har ett stort hovedrom, en liten ekstralomme på toppen, to mesh-lommer på hver side, og ingen lommer inni selve hovedrommet. Det er synd, for med en så stor sekk må man da nesten fylle den helt til randen på tur, ellers vil innholdet hoppe rundt.

Det skal sies at du kan stramme den til på begge sider i et slags lissesystem, slik at om sekken er halvfull kan du stramme til innholdet. Men det hadde uansett vært praktisk med noen flere inndelinger med enkle lommer. Lommene på sidene er som nevnt veldig bra fordi de er solide og høye, men utover det er det kun ett stort hovedrom.

Denne sekken har heller ingen fester for sykkelhjelm eller staver. Det er kanskje ikke et stort problem, men dersom du sykler deler av turen for så å løpe resten, så vil du slite med å få plass til hjelmen i sekken. En såpass stor sekk kunne med fordel hatt løsninger for dette.

Det laveste vi ser denne til i skrivende stund er rundt 700 kroner, altså litt lavere enn Osprey-sekken. Man får mye for pengene her.

STRAMMING: På hver side har denne sekken strammesystem, slik at dersom den ikke er helt full kan man fint fylle den halvveis og likevel unngå at innholdet hopper rundt.

Konklusjon

Dette er en fin sekk med god passform og smarte løsninger. Den har stor plass og rommer mye, men kunne med fordel hatt flere lommer og funksjoner. Vi savner også et hoftebelte med lommer på.

Prisen er forholdsvis lav for en 14-literssekk som tross alt sitter svært godt på ryggen også på lange turer i ulendt terreng.

IRUNBOX Pro 2.0 (unisex)

BOKS: Den ser helt ut som en boks, men rommer mye og er god på det den er laget for: til og fra jobb.

Denne svenske «boksen» av en løpesekk er laget med det formål at man skal kunne pendle seg til jobb i joggesko, uten at skjorter og bukser krøller seg og fortsatt med stilen i behold.

Denne sekken er på en måte løsningen for enhver kontorsliter som drømmer om kombinasjonen av å trene til jobb og levere på møtet.

Design og passform

Ved første øyekast skal vi ikke legge skjul på at skepsisen var noe stor. Dette ser ut som en miniatyrutgave av en reisekoffert, ikke minst innvendig, men det er greit å ikke la seg lure av førsteinntrykket.

Sekken har gode løsninger i ryggen som gjør den behagelig å løpe med. Hoftebeltet rundt er kraftig og solid, med gode lommer som gir deg raskt tilgang til adgangskortet ditt på jobb, telefon, nøkler og så videre. Det er masse hemper over skulderstroppene som gjør at du kan flytte og justere låsingen på den alt ettersom hvordan du liker det.

Passformen er god, den er tross alt ganske kort i lengde (37 cm i høyde totalt), men det skal litt til at en løpesekk formet som en boks gir deg den helt perfekte passformen som du får med en skumtilpasset rygg. Når det er sagt er heller ikke denne sekken laget for mange mil med opplevelser i den norske fjellheimen, slik som de andre.

Totalvekten på denne sekken er ganske høy (1,2 kg), men materialet på selve boksen og all tekstilen trekker en del opp.

PUTER: Sekken er bygd for å tåle tunge ting som en laptop, derfor er den også godt polstret i ryggen.

Funksjonalitet

Dette er en sekk som er skapt for bagasje. Det slo oss at dette faktisk er den perfekte håndbagasje for korte helgeturer, i tillegg til å være en følgesvenn med joggesko på til kontoret.

Sekken åpnes slik at du bretter ut begge de to delene av sekken. Her finner man inndelte avdelinger/rom som i en koffert, atskilt med netting festet med glidelås som holder bukser og sko på plass. Deretter kan du stramme en strikk over det hele slik at det sitter.

Dette fungerer overraskende bra, og det er knapt en krøll å oppdrive på klærne dersom du skal bruke finskjorte på klokken 9-møtet ditt på jobb, rett etter morgenjoggen.

THE OFFICE: Her får man med seg hele kontoret, og litt til.

I hoftebeltet rundt har man plass til alle de essensielle tingene man trenger. I tillegg fikk vi med to stykk pakkposer for enten toalettsaker eller andre ting du ønsker å sortere fra resten, noe som er veldig smart.

Sekken har også en egen smart oppbevaring for en bærbar PC, så det er ingen sak å løpe til jobb med kontoret på ryggen, sånn utover ekstravekten du må tåle.

Denne sekken får man kun kjøpt noen utvalgte steder, samt på produsentens hjemmesider, og her ligger også et hav av ekstrautstyr man kan trimme den opp med – alt fra vannflaskebeholder til klesposer. Rundt 1400 kroner må du regne med.

LØPEBOKS: Denne sekken ser kanskje ikke så behagelig ut å løpe med, men vi ble overrasket over hvor godt den sitter. Dessuten er det mange svært praktiske løsninger på den.

Konklusjon

Denne sekken er best på det den markedsfører seg på: Å løpe kortere turer til jobb og fortsatt komme i mål med strøken skjorte. Den har smarte løsninger og fungerer utmerket til sitt bruk. Du skal derimot ikke legge ut på store langturer, til det er den for lite ergonomisk og praktisk. Dessuten blir den fort tett og varm, og ikke minst tung.

Prisen er også høy, men om det eneste du savner på vei til jobb er en praktisk sekk du kan løpe alt fra 3–7 kilometer med, da er dette sekken for deg.

Osprey Dyna 6L (dame)

LITEN OG NETT: Dette er en seksliters vest for damer. Skulle ikke tro man fikk plass til mye her, men vi ble overrasket!

Dette er faktisk en vest det er mulig å få med seg essensielle ting i, som sitter godt og som puster godt. Den rommer mer enn vi hadde trodd ved første øyekast, ikke minst sitter den som støpt.

SITTER: Vesten sitter som støpt og er enkel å etterjustere på farten. Selv med fulle mugger vann på begge sider føles det hverken i veien eller fremtungt.

Design og passform

Ikke bare er den fresh å se på med sine turkise farger som lyser opp i skog og mark, den er også utrolig god på passform. Denne sitter perfekt og puster godt, noe man kan trenge i motbakkene eller over myra en varm sommerdag.

Vesten har plass til en halv liter vann på hver side foran, med et bra system for feste av drikkeslangene. Disse fester man enkelt under stropper som går oppover langs skuldrene. I tillegg var det faktisk plass til en iPhone 13 Pro Max foran på drikkebeholderen, da det er her laget smart mesh-lomme med glidelås. Det er også en lomme på høyre side, men denne mangler et godt festesystem dersom man skal løpe uten noia for at noe faller ut.

Oppe i selve vesten er det tre rom totalt, samt en mesh-lomme på ryggen av hele vesten.

LOMMER: Vesten har en større lomme bak på hele ryggen. I tillegg er den inndelt med tre rom totalt.

Funksjonalitet

Dette er først og fremst en lett løpevest der du får med deg en matpakke, en banan eller to og et lite skift. Vi hadde faktisk flere løpeturer til jobb (13 kilometer), der vi faktisk fikk med oss både skift og toalettsaker. Ganske genialt om du har planlagt litt og hatt med et sett med sko og håndkle på jobb dagen i forveien. Da kan du få med deg de essensielle tingene i denne, en solid matpakke og alltid ha vann med deg (du kan tross alt etterfylle i bekk og elv).

Feste for drikkeslangene fungerte veldig bra, og vesten føles slett ikke fremtung selv med fulle mugger. Det skal sies at det nå har kommet en oppdatert variant av denne med drikkeflasker i beholderen, ikke slange. Denne har vi ikke testet.

Det føles utrolig befriende å løpe med en vest der du også får med deg en del i lommene, og ikke minst at det er smarte løsninger i front som du har lett tilgjengelig. Det at den i tillegg har flere rom gjør at du kan pakke litt smart og få med deg både en shorts, t-skjorte, et sokkeskift og litt enkle toalettsaker.

Festet over på vesten klipses sammen og kan etterstrammes og flyttes alt ettersom lengde på rygg og hva man har slags preferanser. Dette fungerte veldig bra, og den sitter som støpt. Den føles heller ikke for varm på og har smart pustemateriale innvendig i hele vesten, og dermed lukter det heller ikke. Stort pluss om man løper mye ute i motbakker og fjell.

Det som derimot ikke fungerer like bra er lommen i mesh på hele ryggen. Denne skal i teorien kunne strammes over skuldrene slik at du sikrer innholdet, men reimene her er veldig glatte og de løsnet så å si konstant under test. Ganske irriterende, for her kunne man lagret enda mer og fått med seg på tur.

Pris på denne vesten ligger på rett rundt 950 kroner. Ikke den billigste vesten med tanke på hva en sekk koster, men den er definitivt et godt kjøp om den passer ditt bruk.

GLATTE: Disse reimene over skuldrene skal i teorien stramme vesten slik at innhold i lommen foran ikke faller ut. Disse løsnet stort sett etter bare noen meter, så her kunne vi ikke lagre mye.

Konklusjon

En knallgod vest laget for enklere oppakning. Topp for enkel matpakke og energipåfyll samt litt skift, men den fungerer også utmerket til og fra jobb eller lengre turer der du får med deg overraskende mye dersom du pakker litt smart.

Prisen er ikke den rimeligste, men dersom du er ute etter en mellomvariant med smarte drikkeløsninger og oppbevaring, så er denne vel anvendte penger.

Salomon Sense Pro 10 Set (unisex)

STØRRE: Salomon sin vest er større, rommer fire liter mer, og løsningene er ikke like smarte.

Salomon sin vest rommer litt mer enn Osprey sin, men den føles mer pløsete og puster ikke like godt. Dessuten er drikkeflaskene her i veien, og det var utfordrende.

Design og passform

Dette har jo i utgangspunktet Salomon greie på, de selger et hav av ulike vester og systemer. Designet er i seg selv bra, men den føles ikke like solid som Osprey sin Dyna-vest.

Vesten har strikker man fester på hver side, og her følger det med ytterligere strikk om man vil justere eller noe ryker. Det fremstår ganske skjørt over tid med tynne strikkløsninger i små fester foran på vesten, men testperioden har ikke vært lang nok til å se slitasje på disse. Det er likevel sikkert en grunn til at det følger med ekstra.

Passformen er god, den sitter unektelig godt på, og selv om det kun er strikk som holder det fast foran, så strammer den godt og sitter der den skal. Så fort vesten er festet foran, kan man etterjustere med klemme, og overskuddsstrikken blir hengende løst. Dette burde vært en bedre løsning på, slik at det ikke henger og slenger. Vi festet denne under selve drikkefestet, og det fungerte, men det er rart det ikke er en løsning for dette. I alle fall en som er mer tilpasset.

Stoffet inni selve vesten er også ganske hardt og viste seg å gnage veldig over skuldrene. Til sammenligning har for eksempel Osprey i sin vest lagt inn forsterkninger rundt skuldrene slik at ikke det skal ligge og gnage. På denne ligger mesh-materiale som et eget tekstillag løst under og blir dermed liggende direkte på hud over nakke og skulder.

På modellen vi fikk tilsendt var det 500 ml drikkebeholdere med slangesystem som stikker opp. Dette var mildt sagt irriterende, da det kun på den ene siden var feste for den. Ergo måtte vi kjøre den ned i samme lomme på venstre side for å unngå at den hang løst. Vi ser de nyere modellene av denne kommer med drikkeflasker i stedet, det er sikkert bedre enn slangesystemet.

SLANGE I VEIEN: På den ene siden er det laget en smart lomme for drikkeslangen, men ikke på den andre. Man kan eventuelt feste den i glidelåslommen på siden, eller som vi gjorde: brette den ned i en lomme.

Funksjonalitet

Vesten har én hovedlomme bak som du kommer til fra siden. Det er også små glidelåslommer foran på begge drikkebeholderne, samt en mindre lomme øverst på venstre skulder.

Hovedrommet bak rommer en del, men fordi sekken er laget i et ganske løst materiale, føles det ikke helt som ting sitter. Den blir fort veldig klumpete på under tur.

Ikke minst var det merkbart at man hadde fylt på begge vannbeholderne foran. De føltes i veien under løp, særlig i motbakke, og vesten tok dermed langt mer både oppmerksomhet og plass enn den hadde behøvd.

KLUMPETE: Det ble fort veldig merkbart når man fylte opp de ganske tynne lommene foran på vesten, i tillegg til drikke.

Som nevnt er stoffet inni selve vesten noe røft og gnager veldig, vi opplevde heller ikke at det pustet så godt. På de varmeste dagene vi brukte denne måtte vi ta den av for å få puste i ryggen.

GODT MED PLASS: Det er godt med plass og flere ulike lommer i denne vesten. Den føltes derimot fort litt klumpete og tung på tur.

Konklusjon

Den gjør det en vest skal, og er helt klart verdt pengene om du ikke skal ha med deg så mye. Vi følte den ble klumpete og fremtung ettersom vi pakket i den, og det at den ikke har en lomme i toppen var også litt tungvint.

Den gnager litt i skuldrene, og drikkesystemet var ikke topp, men det kan være flaskene som den nå kommer med fungerer bedre.