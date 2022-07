Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Rett og slett en flott mobil for 3300 kroner

Endelig en billigere Nord-modell som er god.

Kanskje det verste med OnePlus Nord CE 2 Lite 5G er det idiotisk lange navnet. Alt annet ved den strekker seg fra helt ok til veldig bra - inkludert den lekre blåfargen du kan kjøpe den i.

Noen mobilserier er litt vanskelige å bli klok på, og Nord-serien er en sånn. De «vanlige» Nord-modellene har vært fantastiske kjøp med brukeropplevelse som toppmodeller men med prislapp på fire-fem tusenlapper.

Men under dem igjen har «billig-Nordene» truet. De som deler navn, men langt fra brukeropplevelse med hovedproduktet. Ikke for det, de har ikke vært dårlige med tanke på pris kontra ytelse, de har bare ikke vært så fantastiske som hovedproduktet i serien. Det er én av årsakene til at OnePlus Nord 2 CE Lite har ligget på overtid i skapet.

Her er det hovedproduktet som er spennende, er det ikke? Vel, man lever og lærer. For dette er faktisk langt fra verst - og det til bare 33 nokså fornuftige hundrelapper.

Flott design, men mye plast

Det er vanskelig å klage på plast i en mobil til et stykke over 3000 kroner. Men OnePlus får skylde seg sjøl. De har gitt storebror Nord 2t glass både foran og bak, og er stort sett de eneste som kjører såpass dyre materialer i telefoner under 5–6 tusenlapper.

Jeg hadde kanskje heller sett at OnePlus la inn vanntetthet i de litt dyrere modellene sine. I denne her gir det uansett mening å hoppe over det - skal du ha en vanntett telefon starter de omkring 5000 kroner, som er en prisøkning på drygt 50 prosent fra denne. I tillegg sier OnePlus at de tester telefonene sine for søl og sprut, og at så lenge du tørker fort av dem igjen bør det gå bra.

Men ikke gjør dette:

OnePlus Nord 2 CE Lite skal overleve små vannsprut og uvær, men senkes den i vann dør den. For ordens skyld er dette en (foto)modell som var defekt fra før.

Etter min mening betyr det at man like greit kan være selvassurandør med en Nord 2 CE Lite heller enn å betale ganske mye for å få en «helt» vannsikret modell. I verste fall må du kjøpe en ny Nord 2 CE Lite, og ender på en totalpris som likevel ikke er langt over det en tett mobil vil koste.

OnePlus Nord CE 2 Lite Motorola Moto G200 OnePlus Nord 2T Sony Xperia 10 IV annonse Pris 3 224,- 4 165,- 4 428,- 4 886,- Dimensjoner (cm) 16,43 x 7,56 x 0,85 16,81 x 7,55 x 0,89 15,91 x 7,32 x 0,82 15,3 x 6,7 x 0,83 Vekt (gram) 195 202 190 163 Byggematerialer Glass, plast Glass, plast Glass, plast Gorilla, plast Vannsikring Ingen spesiell Vannavstøtende Ingen spesiell IP68 - - - - Skjermtype IPS LCD, 120 Hz LCD, 144 Hz, HDR10 Fluid AMOLED, 90 Hz AMOLED, HDR, 60 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2412 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 2520 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6,59 6,8 6,43 6 Skjermglass Ikke angitt type Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Fingerleser På siden På siden I skjermen, optisk På siden - - - - Prosessor Snapdragon 695 5G Snapdragon 888+ MediaTek Dimensity 1300 Snapdragon 695 5G Lagringsplass (gigabyte) 128 128 eller 256 128 eller 256 128 Ram (gigabyte) 6 eller 8 8 8 eller 12 6 - - - - Hovedkamera 64 MP, f/1.7, PDAF 108 MP, f/1,9, PDAF 50 MP, 12 MP, f/1,9, PDAF, OIS Vidvinkelkamera Bytt 13 MP, f/2,2, AF 8 MP, 8 MP, f/2,2, FF Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Krysse av Selfiekamera 16 MP, f/2.0 16 MP, f/2,2 32 MP 8 MP, f/2.0 - - - - Batteristørrelse 5000 mAh, 33 W lading 5000 mAh, 33W lading 4500 mAh, 80W lading 5000 mAh, 21W lading Lader inkludert Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt

«Enkle» spesifikasjoner

Kvassere skjerm står på ønskelisten, men først og fremst når den er ved siden av dyrere telefoner. Har man Nord CE 2 Lite for seg selv i hånden glemmer man fort at bedre skjermer finnes.

Dette er en telefon uten de helt store høydepunktene på spesifikasjonsarket. Den har flere øyne på baksiden, men har for alle praktiske formål kun hovedkameraet. Ett av øynene er et dybdekamera som bidrar til fokusering og portrettfoto, mens det siste er et makrokamera. Dermed har du hverken ultravidvinkel eller zoom. Vi kommer tilbake til kvaliteten på kameraet.

Skjermen er også nokså enkel. Den er rask, med sine 120 hertz, men den tillater ikke variabel hastighet slik mange mobiler gjør for å spare batteri. Det er også en vanlig LCD-skjerm som er en del blassere enn dyrere LCD-skjermer og AMOLED. Den er dog ganske stor og greit oppløst. I denne prisklassen er likevel ikke stort å utsette på kvaliteten.

Lang batteritid

Den matte svarte utgaven med blankt område øverst ser veldig møteromsriktig ut. Det er lite ved denne telefonens ytre som ser så billig ut som den er.

OnePlus Nord 2 CE Lite er med unntak for skjermstørrelsen omtrent likt spesifisert som Sony Xperia 10 IV, som vi nylig testet. Og selv om skjermen har blitt større er det grunn til å mistenke at den viktigste faktoren i batteriforbruket her er prosessoren. For også denne telefonen varer og varer hver gang den blir ladet opp. Den bruker knapt strøm i hvilemodus, og overraskende lite når den er i bruk også.

Å strekke Nord 2 CE Lite mot tre dager batteritid skulle heller ikke være umulig. Testmobilen som har vært i delvis bruk en stund i påvente av denne testen har klart seg opp mot fire dager med lange perioder hviletid avbrutt av noe spilling og kamerabruk underveis.

Hodetelefonutgangen er stadig vekk med oss på en del av disse rimeligere telefonene.

Det er overraskende hvor mye ytelse OnePlus har klart å klemme ut av samme prosessor som står i Sonys Xperia 10 IV. Der Sonys mobil tidvis oppleves litt treg, får jeg sjelden samme inntrykket av OnePlusen. Den tygger og går, og er til og med rask nok til at litt mobilgaming går nokså greit, selv om det er merkbart at titler som Diablo Immortal stiller ned grafikkdetaljene underveis.

Kjekt å ha er forøvrig hodetelefonutgangen som er her. Den gir forsinkelsesfri lyd når man gamer, men sørger også for en enkel måte å få kablet lyd til musikk eller podcaster. Det sagt; helt trådløse øreplugger i dag er relativt rimelige og starter rundt 300 kroner - så hvis du ikke gamer og ikke har hodetelefoner fra før kan trådløst uansett være like greit.

Kameraet gjør en god jobb til prisen å være. Eksponeringen og mørkeegenskapene er bedre her enn på mange dyrere telefoner.

Ålreit hovedkamera

Kameraet i OnePlusen er som nevnt ganske enkelt. Det er et selfiekamera og et hovedkamera. I tillegg er det to kamerasensorer som kan hjelpe til litt - det ene sjekker dybden i bildet og hjelper portrettmodusen, mens det andre kan ta makrofoto i veldig lav oppløsning. I praksis forholder jeg meg omtrent utelukkende til hovedkameraet på denne telefonen.

Og det gjør en helt ok jobb, til tross for at det også har begrensninger. Sammenliknet med for eksempel nevnte Xperia 10 IV fra Sony mangler OnePlusen for eksempel optisk stabilisering.

Men muligens på grunn av sprekere programvare, og muligens på grunn av større bildebrikke (1/2") ser bildene likevel ut til å bli et par hakk kvassere. HDR-funksjonen virker bedre her, og det litt kantete inntrykket fra Sonyen melder seg sjelden i bildene fra OnePlusen.

Også selfiene blir godt brukbare. For en telefon i denne prisklassen er resultatene rett og slett meget gode.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Grei fingerleser

Jeg er nokså sjelden glad i sidemonterte fingerlesere. Mange av dem har som ulempe at de går av i tide og utide når de registrerer noe som kan lede strøm, enten det er håndbaken din eller nøkkelknippet ditt. De er også ofte smale og noen ganger mindre presise enn fullstørrelses fingerlesere bakpå telefonen eller bygget inn i skjermen.

For denne OnePlusen er det en blandet pose. Den gode tingen er at fingerleseren sjelden går av av seg selv, så ulikt Xperia-telefoner slipper jeg som regel at telefonen har makset antall forsøk på egen hånd. Dermed får jeg faktisk brukt fingerleseren. Samtidig er den litt smal og upresis og klager innimellom på at den ikke gjenkjenner meg. Som et ekstra pluss er det likevel fint å nevne at denne telefonen har ansiktsgjenkjenning også, så du slipper å ha bare kode og fingeravtrykk å forholde deg til.

Grei som telefon

Lite å klage på med OnePlus Nord CE 2 Lite, rett og slett. Den laaaange batteritiden er dessuten deilig nedstressende.

Ekstern høyttalerkvalitet kan være viktig for telefoner, enten du bruker den til musikkspiller eller podcastmaskin på benken, snakker i håndfri gjennom dem eller bare spiller på dem i ledige øyeblikk. I OnePlus’ andre telefoner pleier ståa å være bedre, men her er den ganske dårlig. Det er én enkelt høyttaler i bunnen av telefonen som serverer prima blikkbokslyd. Det fungerer, men det er alt. Du vil ikke ha lyst til å høre på den særlig lenge.

Forøvrig fungerer telefonen fint til vanlige samtaler. Berøringsresponsen i skjermen er ok, men ikke fantastisk. Det har blitt vanlig å fokusere mer på det i det siste, og jeg synes noen ganger jeg må trykke igjen på Nord CE 2 Lite-skjermen. Men det er enkelt å treffe det jeg prøver å trykke på.

Den opplevde ytelsen er bedre enn den målte ytelsen. Sistnevnte er ganske dårlig. Det er kjekt med en telefon som yter «over spesifikasjoner», men det er også verdt å tenke på at ytelsen da kan være litt i grenseland og at fremtidige oppdateringer kan gi svakere opplevd ytelse hvis de krever for mye.

Ellers er det verdt å nevne at det følger med en kraftig lader i esken, og et enkelt deksel også. Denne gangen er dekselet enkelt selv til OnePlus å være, og litt blankt og plastaktig. Selv om også vanlige Nord-modeller er ganske rimelige, føles dekslene hakket bedre i kvalitet enn her. Det sagt er ingen av disse inkluderte dekslene så mye mer enn vanlige klarplastvarianter som slites og gulner over tid. De gjør det de skal, men hvis du vil ha et deksel som gir telefonen noe «ekstra» utover beskyttelse er det ikke noen av disse.

Veldig mye telefon for pengene

Billig og flott!

For 3300 kroner får du det som i skrivende stund er en oppdatert telefon med ålreit innmat og garanterte oppdateringer i tre års tid fremover. Den har ikke den raskeste maskinvaren, men programvaren er så god at den bruksmessig holder tritt med teknisk bedre telefoner.

Det samme gjelder på fotofronten, der den bokser noe over sin relativt lave prisklasse.

Telefonen er imidlertid både fysisk nokså stor, den er ikke vanntett og fra rundt en tusing opp i pris begynner du å få betydelig raskere mobiler som kan spilles på i langt større utstrekning enn her.

De fleste konkurrentene til denne telefonen kommer fra Motorola, i tillegg til noen fra Xiaomi - inkludert tidligere billigere underbruk som Redmi og Poco. For de to billigmerkene som (før) sorterte under Xiaomi har vi imidlertid ikke testet produkter på en stund.

Kanskje den eneste måten å få en fortsatt ålreit telefon vesentlig billigere på er Motorolas Moto G51, som gir en knall brukeropplevelse enda en tusing ned. Ellers må du oppover i pris for mange av Nord CE 2 Lites alternativer. For her får du mye telefon for pengene.

