Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony WH-1000XM5

WH-1000XM5 er en ny triumf for Sony - men prisen begynner å bli stygg

Én stor forbedring og flere små i Sonys nye flaggskip.

Sony skifter design på 1000XM5, etter at de fire forgjengerne mer eller mindre har vært identiske.

Fra å være en utfordrer i markedet for støydempende hodetelefoner, har Sony på mange måter jobbet seg opp til å være den store - den alle de andre må jobbe for å slå.

Det har også gjort at de har vært i stand til å roe ned lanseringstakten litt - fra hvert år i starten, til annethvert år nå. Det er nemlig tid for en ny generasjon av Sonys 1000X-serie, og vi er nå kommet til femte versjon, selvfølgelig kalt 1000XM5.

Det meste av informasjon var i praksis lekket på forhånd - og alt stemte. Vel, kanskje med ett unntak - tidlige rykter skulle ha det til at hodetelefonene ville få 40 timers batteritid, men tallet er fortsatt 30 timer med støydempingen aktiv- akkurat som på 1000XM4 (selv om 40 timer nå er tallet uten støydempingen aktiv, to timer opp fra tidligere).

Noe som ikke var kjent på forhånd, var prisen - og her kommer kanskje minuset med at Sony har blitt sjef på støydemping: Den er stiv.

5000 kroner er veiledende pris på 1000XM5, og det er en hel tusenlapp opp fra tidligere. Kanskje har Sony sett til Apples AirPods Max og bestemt at også de kan ta seg bedre betalt - men høyere pris betyr også høyere krav fra vår side.

9.5 Imponerende Sony WH-1000XM5 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Små forbedringer, men Sony klyver igjen opp som kongen av støydemping " Fordeler Krysse av Markedsledende støydemping - om enn bare med en hårsbredd

Krysse av Varm, engasjerende og fyldig lyd

Krysse av Utmerket batteritid

Krysse av Endelig god samtalekvalitet i et Sony-hodesett

Krysse av Lette og behagelige å ha på

Krysse av Touchpanelene fungerer utmerket

Krysse av Proppfulle av teknologi og funksjoner Ting å tenke på Bytt Prisen begynner å bli ublu

Bytt Ikke akkurat noen kioskveltende forbedringer fra XM4

Bytt Litt luftigere lydbilde og litt mer veldefinert diskant hadde ikke skadet

Bytt Kunne kanskje hatt ørlite mer polstring over hodet

Bytt Ikke lenger fullt sammenleggbare

Splitter nytt design

Designet er nytt, med et litt mer stilrent og elegant uttrykk. Man kan nok fort tenke i retning av hva Bose gjorde med sine Noise Cancelling Headphones 700, hvor design ble en litt mer prominent faktor - kanskje delvis også på bekostning av funksjonalitet.

1000XM5 er nemlig ikke sammenleggbare på samme måte som XM4: Øreklokkene kan foldes innover, men ikke «knekkes sammen» - og det gjør nødvendigvis også at bæreetuiet blir hakket større enn før.

Bøylen er ny, og det samme er måten øreklokkene er festet på. Det nye designet er pent, og utformingen på bøylen gir kanskje litt større kvalitetsinntrykk enn før. Tidligere kjentes den ut som om den var laget av papp, det gjør den i noe mindre grad nå.

Apples nevnte AirPods Max føles definitivt mer påkostede ut rent materialmessig, men Sonys plastdesign har to fordeler: Vekt og komfort. 1000X-serien har alltid vært komfortabel, og XM5 tar dette til enda høyere nivåer. Disse kan du ha på deg i mange timer av gangen uten at det gnager. Vekten er også redusert med fire små gram fra tidligere, fra 254 til 250 gram.

WH-1000XM5 sammen med forgjengeren 1000XM4 (venstre) og Boses QC45.

Forminskede elementer

Sony sier også at kunstskinnet som omslutter øreputene er nytt, og skal være enda mer komfortabelt enn før. Det kan nok godt hende, men en litt irriterende effekt er at brillene mine og hodetelefonene sammen produserer en slags knirkelyd når jeg for eksempel er ute og går. Du hører det ikke om du spiller musikk, men med podkaster og annet stillere innhold kan det faktisk være ganske irriterende.

Dimensjonen på høyttalerelementene er ellers redusert, med 30 millimeter nå mot 40 millimeter tidligere. 30 millimeter er egentlig ganske små elementer i flaggskiphodetelefon-sammenheng, men Sony sier at elementene skal være «spesiallagde» for XM5. De er forsterket med karbonfiber og skal være lettere og mer rigide enn før.

I praksis er forskjellene ikke voldsomme, men vi vil si at de er positive. Sony holder på sin signatur-lyd, med varm klang, litt avrundet diskant og en litt ekstra boost i bassområdet. Sammenliknet med 1000XM4 virker det som om Sony har fortsatt jobben med å renske litt opp i den litt bløte og løsslupne bassen, for det er litt renere og fastere i denne omgang.

Skummet som omslutter ørene dine på 1000XM5 er svært komfortabelt, men kunstskinnet har en tendens til å «knirke» litt om du har på deg briller.

Det er fortsatt folkelig og lett å like, men hakket mer raffinert og balansert. 1000XM5 er fortsatt ikke de bestlåtende hodetelefonene i denne prisklassen, men Sony tar stadig steg i riktig retning, og jeg tror folk flest vil være relativt fornøyd med dette - det er engasjerende og gøy å lytte til, og den ekstra bass-boosten gjør seg ekstra godt når det er støyete rundt deg.

Kobler du til med kabel er definisjonen av de ulike elementene enda litt bedre, så det er definitivt et lite kvalitetstap med trådløs overføring - selv om både AAC og den enda bedre LDAC-kodeken er støttet.

Personlig foretrekker jeg uansett dette over Boses litt mer nøkterne og tilbakelente lyd, men jeg vil nok rangere AirPods Max over 1000XM5 i ren lydkvalitet.

Apple-hodetelefonene er hakket mer detaljerte og har en mer slagkraftig og strammere bassgjengivelse, men de er også mindre komfortable og mye tyngre enn både 1000XM4 og 1000XM5, så det er et kompromiss vi ikke er sikre på at vi ville gjort.

Med det nye designet kan du ikke lenger knekke øreklokkene mot hodebøylen, kun vende dem 90 grader. Det gjør at bæreetuiet blir noe større.

Automatisk justering

Tidligere hadde Sonys 1000X-serie en egen funksjon for å optimalisere støydempingen til eksterne faktorer. Denne er nå fjernet, og erstattet av automatisk optimalisering som Sony sier skal ta hensyn til hårfrisyre, briller, formen på ørene dine og atmosfæretrykket. Det merker du konkret ved at det tar et par sekunder fra du tar på deg hodetelefonene til støydempingen er «optimalisert» og slår inn for fullt.

Sony er heller ikke beskjedne når de omtaler fremskrittene i den aktive støydempingen. XM5 skal ifølge japanerne være den største generasjonsforbedringen i 1000X-serien så langt, og det sier i tilfelle ikke rent lite.

I tillegg til støydempingsprosessoren QN1 er det satt inn ytterligere én prosessor kalt V1, og antallet mikrofoner dedikert til støydempingen er doblet fra XM4 - fra fire til åtte (tre utvendige og en innvendig på hver side). Plasseringen og utformingen av mikrofonene er også endret for bedre å kunne motstå vind.

«Custom»-knappen er omdøpt til «NC/AMB», og brukes naturligvis til å bytte mellom støydemping, omgivelsesmodus og eventuelt ingen av delene. Antageligvis viste Sonys bruksdata at det var slik folk brukte knappen uansett.

Fortsatt utmerket demping

I vår simulerte flystøytest hjemme i sofaen er det tydelig at det har skjedd noe med Sonys støydemping, men forgjengeren var allerede veldig god, så forskjellene må sies å være ganske subtile.

XM5 er først og fremst på å dempe frekvenser fra mellomtone og oppover, og tar seg bedre av den høyfrekvente hviningen i flymotorstøyen, samt at den hvite «whossjj»-støyen i lydbildet dempes noe bedre. Man må nesten sammenlikne direkte for å høre forskjell akkurat på denne typen støy. Det samme inntrykket har vi også etter å ha hatt med oss begge på en faktisk flytur: Forskjellene er såpass små at du nesten må høre den ene etter den andre for å kunne peke på hva som er nytt.

Sammenliknet med Boses QC45, som vi tidligere har utropt som den heftigste støydempingen på markedet, er det omtrent dødt løp - kanskje med Sony-ene et minihakk foran. XM5 er nok hakket bedre på de høyeste frekvensene, sånn at den nevnte hviningen forsvinner i noe større grad. Apples AirPods Max har kanskje en liten fordel aller nederst i registeret, og er også der oppe og nikker med de to andre.

Alle gjør også en god jobb med mer «ujevn» type støy, som for eksempel omgivelsene på et travelt kontor eller en kafésetting. Også her nesten dødt løp, men med Sony et lite hakk over.

Kombinasjonen av engasjerende lyd og såpass god støydemping gjør for øvrig lydopplevelsen på flyet helt utmerket. Kun AirPods Max av konkurrentene er i nærheten.

Sonys app er som vanlig fullspekket av funksjoner og valg. Her er det gode muligheter til å få hodetelefonene til å oppføre seg akkurat som du vil.

Ny og bedre bæresensor

Sonys hodetelefoner føles imidlertid, i alle fall for min del, som om de trykker litt mindre på trommehinnene, så de er sånn sett mer behagelige å bruke. Det nye designet med mikrofonåpninger som er bedre beskyttet mot vind fungerer også utmerket.

Selv i ganske vindfulle omgivelser kan du ha støydempingen aktiv uten at det blir veldig plagsomt med susing i ørene. Kombinasjonen av den gode støydempingen og fraværet av vindsus er i det hele tatt en ganske underlig opplevelse.

Bæresensoren som tidligere satt inni den venstre øreklokka er nå skjult, og skal også ha blitt raskere og mer responsiv enn før. Det kan vi nok også skrive under på: Innholdet pauses raskere når du tar hodetelefonene av deg, og det starter raskere når du tar dem på igjen. Det er fortsatt noen tidels sekunder å gå på, men grensen mellom følsom nok og altfor følsom er hårfin, og dette er absolutt i førstnevnte kategori.

En nyhet er også at det er kommet til små bekreftelses-pling når du utfører en kommando med touchpanelene utvendig. Det er kjærkomment. Panelene fungerer fortsatt godt, og det er kjekt å kunne justere volum direkte på hodetelefonene, i tillegg til de vanlige kommandoene som låt frem, låt tilbake og så videre. Du kan bruke dem med hansker og du kan også velge å skru dem av om du vil det.

Sonys etui er større, men har også fått en søm som går på tvers og lar deg skvise det flatt om du

En egen knapp lar deg også veksle mellom støydempingsmodusene, og som tidligere kan du midlertidig og raskt aktivere omgivelsesmodusen ved å legge en hånd over den høyre øreklokka.

Dette, kalt «Quick Attention» er en kjekk funksjon å ha om du bare kjapt skal få med deg en beskjed eller en annonsering, og det må også sies at Sonys omgivelsesmodus er flink til å balansere de ulike lydene rundt deg i miksen du får servert i ørene.

Doblingen av antallet mikrofoner gjør tilsynelatende også at XM5 er blitt hakket bedre til å retningsbestemme lydene rundt deg, og det gjør også at inntrykket blir litt mer naturlig enn før.

Etuiet har en smart liten flapp som skjuler kablene. Ladekabel og minijack følger med.

Samtalekvaliteten er et område vi har kritisert Sony på i fire generasjoner av 1000X-serien, men etter de utmerkede LinkBuds nylig hadde vi store forhåpninger til XM5.

Endelig virker det også som om Sony har fått til kombinasjonen store hodetelefoner og samtalekvalitet. Her virker både dynamikken, støydempingen og vindfiltreringen å være på plass, slik at du bør være i stand til å gjøre deg forstått selv i ganske bråkete omgivelser.

Multipoint er støttet, akkurat som det var på XM4, og akkurat som da må du akseptere at du ikke får bruke LDAC-kodeken om du vil aktivere multipoint.

Batteritiden er som nevnt oppgitt til 30 timer, og det virker også å stemme rimelig godt med våre erfaringer. Rundt tre timers musikklytting med støydempingen aktiv trekker rundt ti prosent batteri, har våre stikkprøver vist.

Konklusjon

«Sony nærmer seg de perfekte hodetelefonene», skrev vi om WH-1000XM4 for to år siden. Det viser seg at det fortsatt var ting å forbedre, selv om forbedringene i denne omgang er relativt forsiktige.

Støydempingen er først og fremst blitt hakket bedre - spesielt fra mellomtoneregisteret og opp. Den nye auto-optimaliseringen har sikkert noe for seg, men det er litt underlig hver gang du tar hodetelefonene på deg og stillheten liksom senker seg etter et par sekunder.

På lydsiden har Sony rensket opp litt i den litt grumsete bassgjengivelsen sin, og resultatet er et lite opp fra tidligere, kanskje også to hakk. Designet er nytt, og noe mer elegant enn før - men et lite tilbakeslag er det også at de ikke lenger kan slås helt sammen, bare vendes innover.

Forbedret er derimot talekvaliteten, som er merkbart bedre enn på alle de tidligere generasjonene. Det tok «bare» seks år, men endelig har Sony fått det til.

Mange små forbedringer kommer imidlertid med stor prislapp. Det er ikke til å komme unna at 5000 kroner er rimelig stivt, og det er lite ved 1000XM5 som gjør at vi vil oppfordre noen som har 1000XM4 til å oppgradere.

Har du imidlertid en litt eldre generasjon Sony, Bose eller noe annet, får du det som akkurat nå er det hvasseste på markedet med XM5 - og da kan kanskje den stive prislappen være litt enklere å svelge (men 1000XM4 til 3000 kroner fremstår akkurat nå som bedre valuta for pengene enn den marginalt heftigere XM5).

Hansken er igjen kastet, Bose og Apple.

9.5 Imponerende Sony WH-1000XM5 annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Små forbedringer, men Sony klyver igjen opp som kongen av støydemping " Fordeler Krysse av Markedsledende støydemping - om enn bare med en hårsbredd

Krysse av Varm, engasjerende og fyldig lyd

Krysse av Utmerket batteritid

Krysse av Endelig god samtalekvalitet i et Sony-hodesett

Krysse av Lette og behagelige å ha på

Krysse av Touchpanelene fungerer utmerket

Krysse av Proppfulle av teknologi og funksjoner Ting å tenke på Bytt Prisen begynner å bli ublu

Bytt Ikke akkurat noen kioskveltende forbedringer fra XM4

Bytt Litt luftigere lydbilde og litt mer veldefinert diskant hadde ikke skadet

Bytt Kunne kanskje hatt ørlite mer polstring over hodet

Bytt Ikke lenger fullt sammenleggbare

Gode alternativer til Sony WH-1000XM5

Det likt prisede Apple-alternativet Apple AirPods Max fra 4942 :- Når Sony har lagt seg på 5000 kroner, er de plutselig på nivå med Apples tidligere svindyre AirPods Max. Her får du vanvittig mye bedre byggekvalitet, utmerket støydemping og minst like god lyd i det som kanskje er en stiligere pakke. Men like komfortable å ha på er de langt fra. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt For deg som liker Bose-lyden Bose QuietComfort 45 fra 3196 :- Om du liker den litt mer nøkterne og tilbakelente lyden til Bose, er naturligvis flaggskipet deres også verdt å vurdere. De er som alltid utpreget komfortable, har fabelaktig støydemping og et tidløst og solid design. Men du får ikke de smarte funksjonene og engasjementet i Sony-hodetelefonene. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Den nesten like gode og mye rimeligere forgjengeren Sony WH-1000XM4 fra 2989 :- Mens den fortsatt er tilgjengelig vil vi si at forgjengeren 1000XM4 er et bedre kjøp om du sammenlikner prisen (nå 3000 kroner) med hva du får. XM5 har hakket bedre støydemping, hakket bedre lyd og betydelig bedre samtalekvalitet, men XM4 satte standarden da de kom, og de er fortsatt utmerkede. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt