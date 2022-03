Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple iPad Air (2022)

iPad Airs største utfordrer kommer fra Apple selv

Apples iPad Air har blitt ganske lik iPad Pro, både utvendig og innvendig.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Det er omtrent to år siden Apple introduserte sin nye generasjon av iPad Air, som tok serien et steg nærmere Pro-nettbrettene til selskapet.

Årets utgave skiller seg ikke nevneverdig fra forgjengeren. Design, skjerm, høyttalere, fingersensoren og lagringsalternativene er nøyaktig de samme, men til gjengjeld har den fått 5G og et nytt frontkamera. Air var Apples siste iPad ut med å få deres «center stage»-kamera som automatisk følger ansiktet ditt under videosamtaler, og nå er også dét på plass.

Nytt er også den ekstremt kraftige M1-brikken, som vi allerede har sett gi enorme ytelsestall i testene våre av iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro, iMac og Mac Mini. Vi forventer intet mindre her.

I år er det imidlertid prisen som har blitt den store, avgjørende faktoren i vår test av iPad Air. For intet produkt slippes i et vakuum, og i år gjør Apples eget nettbrett-sortiment det vanskelig å forstå hvorfor man skal kjøpe en iPad Air, uansett hvor god den er i bruk.

7 Bra Apple iPad Air WiFi 64GB (5th Generation) annonse 6 990,- Sjekk nå 6 990,- Sjekk nå 7 495,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Et kjempegodt nettbrett, men prisen er for høy " Fordeler Krysse av Stor og fin skjerm

Krysse av Kraftig lyd i høyttalerne

Krysse av Mulighet for gode tastatur og digital penn

Krysse av Solid byggekvalitet

Krysse av Kommer i fine farger

Krysse av Ekstrem ytelse

Krysse av Oppgradert frontkamera

Krysse av Mulighet for 5G Ting å tenke på Bytt Skjermen er ikke på nivå med iPad Pro

Bytt TouchID er tregere og mer klønete enn FaceID

Bytt Bare 64 GB lagringsplass

Bytt 256 GB-varianten er så dyr at du heller bør kjøpe iPad Pro

Pro-aktig design

Vi liker godt de relativt tynne rammene rundt skjermen.

Da Apple lanserte den nye varianten av iPad Air i 2020 var det mye å like. Designet er nå svært likt det vi kjenner fra Pro-serien, i hvert fall ved første øyekast.

Rammene er uniforme og relativt tynne rundt hele skjermen og Lightning-kontakten i bunnen er byttet ut med den mer allsidige USB-C-kontakten.

Det kantete designet er nå felles for både Apples iPhoner og iPader, og vi har fortsatt sansen for utseendet, selv om runde kanter kanskje hadde vært en fordel rent ergonomisk sett.

Langs høyresiden (eller toppen hvis du holder iPaden horisontalt) er det et lite felt hvor du kan lade opp og feste Apples annengenerasjons smartpenn, og på baksiden finner vi de tre små, flate kontaktpunktene som signaliserer at den støtter en rekke ulike smarttilbehør.

De tre kontaktpunktene nederst gjør at du kan koble til tastaturer og smartdeksler.

Blant annet Apples svindyre Magic Keyboard, som de sendte med testeksemplaret vårt. 3600 kroner selges det for, og løfter nettbrettet opp en smule fra tastaturet, og får hele pakken til å ligne på en liten minivariant av iMac. Det har til og med en liten berøringsplate slik at du kan flytte rundt på en musepeker på skjermen – en funksjon iPadOS fikk for et par år tilbake.

Tastaturet ble opprinnelig lansert som et tilbehør til iPad Pro, men ettersom iPad Air er nesten fysisk identisk med 11-tommersvarianten av iPad Pro, passer tastaturet også her. Nok et eksempel på at forskjellen mellom de to seriene har blitt stadig mindre.

Magic Keyboard forvandler iPaden til en bærbar datamaskin. I hvert fall i utseende. Rent praktisk er iPadOS fortsatt langt bak MacOS, og det er ganske klønete å gjøre mange av de samme oppgavene på en iPad.

Skjermen oppleves som fargerik og god, med sine 1536 x 2048 pikslers oppløsning, selv om vi savner Apples såkalte «ProMotion»-teknologi, som byr på variabel oppfriskningsrate opp til 120 bilder i sekundet.

Med Air må du belage deg på 60 bilder i sekundet. Det er nok ikke alle som merker denne forskjellen, men for noen som sitter med en skjerm foran ansiktet store deler av dagen er det svært merkbart. Store animasjoner og bevegelser på skjermen oppleves som tregere sammenlignet med iPad Pro, selv om prosessoren altså er like kraftig. Dette kommer vi tilbake til.

Andre skjermfinesser som automatisk justering av lysstyrke og fargetemperatur er naturligvis på plass, og bortsett fra det litt tregere panelet er det nesten ikke mulig å skille det fra Pro-modellene.

TouchID fremfor FaceID

TouchID fungerer greit, men fingeravtrykket blir ikke alltid registrert på første forsøk, og vi tar oss i å savne FaceID ganske ofte.

For å skille iPad Air fra iPad Pro-serien, har Apple kuttet ut et par funksjoner. Det inkluderer den nevnte ProMotion-skjermen, men også støtten for ansiktsopplåsning via FaceID. Dette er en kjent og kjær funksjon på nye iPhoner, og på iPader er det kanskje enda et hakk bedre, siden du mer eller mindre alltid har ansiktet rettet direkte mot skjermen når du bruker den.

Det gjør opplåsning raskt og sømløst, og det samme når du skal autofylle passord eller verifisere kjøp. Du trenger bare å fortsette å se på skjermen, så blir alt verifisert. Vi synes fortsatt at det er underlig at Apple ikke har flyttet teknologien over til MacBookene sine, men det er en annen sak.

Men iPad Air har ikke FaceID. Her er det tilbake til TouchID, plassert på et litt utradisjonelt sted. Fremfor å ha den i en hjemknapp slik vanlige iPad har, er det plassert i av/på-knappen på siden av nettbrettet. Du registrerer to fingre første gang du setter opp iPaden, slik at du kobler den til både

Den smale utformingen gjør den betydelig mer klønete å bruke enn selskapets runde variant, og vi opplever stadig vekk at vi må prøve flere ganger før fingeren blir registrert korrekt.

Underholdningskongen

Til rent konsumering av innhold og enkel bruk er det ingenting som slår iPadOS.

Apple er gode til å lage skjermer, og til tross for et tregere skjermpanel er det i hvert fall ikke noe å utsette på fargene. Med 500 nits lysstyrke fungerer det fint å bruke iPad Air både inne og ute, og den er ypperlig til å se på film og TV-serier på.

Det er «bare» to høyttalere her, til tross for fire perforerte høyttalerområder langs kanten, så lydopplevelsen er ikke helt på nivå med iPad Pro, men absolutt godkjent. Du får stereolyd når du holder den horisontalt, mens bare fra den ene siden hvis du bruker den i portrettmodus.

Og som vi har sagt om iPader vi har testet i årevis; til enkel bruk og konsumering av innhold er iPadOS en fryd å bruke.

Fingergester, sveiping mellom apper og generelt bruk går lekende lett, og ikke minst lynraskt takket være den enormt kraftige M1-brikken.

Nøyaktig hva man skal gjøre i praksis med den raske prosessoren er imidlertid et annet spørsmål. For selv om iPadOS er fint i bruk når du vil surfe på nettet, se på Youtube-videoer eller ta notater med Apple Pencil, er det fortsatt ikke en erstatter for datamaskinen din.

Så der vi kan juble for at du kan åpne opp ørten programmer samtidig på en MacBook uten et tegn til forsinkelse, er de praktiske fordelene med en lynrask brikke færre på iPad Air.

iPad Air er bare 6,1 millimeter tykk.

Her er det mer snakk om fremtidssikring, og at du kommer til å ha et «snappy» og raskt nettbrett i mange år som kommer.

Ironisk nok oppleves også iPad Air som litt tregere i bruk enn iPad Pro, nettopp på grunn av det tregere skjermpanelet. For selv om en app åpner seg like raskt og videoer blir kompilert like raskt, er animasjoner og bevegelser litt mer hakkete på iPad Air enn iPad Pro. Vi snakker nyanseforskjeller her, men er du en skjermnerd vil du merke forskjellen hver gang du bruker iPad Air.

Vi utfordret naturligvis iPaden med et par tunge spill, men som sagt, det skal godt gjøres å finne noe som faktisk utfordrer brikken skikkelig. Vi fyrte opp Genshin Impact – et spill kjent for å være utfordrende – men dette fløt fint på nettbrettet med jevne 60 bilder i sekundet. Det var også nok til at batteritiden gikk merkbart nedover og baksiden av iPaden ble varmere, men ytelsen dippet aldri.

Til vanlig bruk holder den i flere dager med litt vanlig sofasurfing hver kveld, eller omtrent 8–9 timer med kontinuerlig bruk.

Nytt frontkamera

En av iPad Airs få oppgraderinger er det nye frontkameraet, som nå er det samme som i resten av selskapets nettbrett-utvalg. Altså et 12 megapiksels vidvinkelkamera, med støtte for deres Center Stage-funksjon. Funksjonen brukes i videosamtaler, enten via FaceTime, men også tredjepartsapper som Teams.

Bakkameraet er fortsatt helt likt.

Funksjonen fungerer godt og gjør en god jobb med å sentrere ansiktet ditt i midten av rammen selv om du flytter rundt på deg, og zoomer ut hvis den merker flere ansikter rundt deg, så alle blir inkludert.

Det fungerer aller best når du har iPaden i portrettmodus, stående rett opp, og ikke horisontalt, av den enkle grunn at da er kameraet øverst, over skjermen. Bruker du iPaden med et tastaturtillegg og den blir liggende horisontalt, havner kameraet på siden, og du får en litt skjev, halvdramatisk vinkel på ansiktet ditt.

Ingen stor greie, men kollegaene dine vil kanskje lure på hvorfor du tilsynelatende hele tiden stirrer mot høyre, selv om du i praksis ser rett på skjermen.

Konklusjon: iPad, iPad Air eller iPad Pro?

Apples iPad Air er et bra nettbrett, det er det ingen tvil om. Designet er lekkert, skjermen er god, ytelsen er rett og slett ekstrem og det nye frontkameraet gjør en solid jobb. Enten du skal bruke det som et underholdningsbrett eller en skrivemaskin finnes det tilbehør som utvider bruksområdet, og det er bare småpirk vi kan plukke på.

Som allerede nevnt er iPad Air på mange måter en iPad Pro «Light», og hvis vi kun ser på innstegsmodellen til 6000 kroner virker det som en god deal. Du sparer over 2000 kroner og får likevel mange av Pro-fordelene.

Men den billigste modellen har en akilleshæl, nemlig lagringsplassen. Med bare 64 GB lagring vil du fort merke at plassen fylles opp, enten med bilder og videoer, helt vanlige apper og spill eller filmer og TV-serier du har lastet ned fra Netflix og Disney+.

Apple selv har egentlig innrømmet at dette er for lite lagringsplass, og gjorde et stort nummer av at deres nye iPhoner nå starter på 128 GB, og ikke noe mindre.

Her skulle du kanskje tro at det er to høyttalere, men iPad Air har bare én høyttaler på hver side.

Så med mindre du har veldig lite behov for lagring, må du opp et hakk. Og det finnes ingen iPad Air med 128 GB lagringsplass, bare 256 GB. Og det skal Apple ha hele 1800 kroner ekstra for.

Og når prisen er på 8800 kroner har Apple allerede utkonkurrert seg selv, for de tilbyr selv et nettbrett til samme pris, med mer imponerende spesifikasjoner. Den heter iPad Pro, og koster 200 kroner mer: 8990 kroner.

Samme raske prosessor, bedre skjerm, bedre kamera, bedre USB-kontakt, bedre lyd og ansiktsopplåsning i stedet for TouchID. Joda, den har 128 GB lagringsplass i stedet for 256 GB, så akkurat dét punktet er i Airs favør. Men ellers fremstår iPad Pro som det åpenbare valget, hvis du uansett skal spytte inn mer penger enn inngangsprisen på 7000 kroner.

Nå kan det naturligvis hende denne situasjonen bare vil vare en liten stund, fram til Apple oppgraderer iPad Pro og trolig skrur opp prisen enda et hakk. Ironisk nok kan en høyere iPad Pro-pris gjøre at dagens høye iPad Air-pris ikke virker like dum.

Men akkurat nå er iPad Air 64 GB den eneste modellen som er verdt å vurdere, og da må du altså være veldig sikker på at du ikke trenger mer lagringsplass. For gjør du det bør du heller kjøpe iPad Pro, eller ta et stort kutt i både funksjonalitet og ytelse, og velge den vanlige iPaden.

7 Bra Apple iPad Air WiFi 64GB (5th Generation) annonse 6 990,- Sjekk nå 6 990,- Sjekk nå 7 495,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Et kjempegodt nettbrett, men prisen er for høy " Fordeler Krysse av Stor og fin skjerm

Krysse av Kraftig lyd i høyttalerne

Krysse av Mulighet for gode tastatur og digital penn

Krysse av Solid byggekvalitet

Krysse av Kommer i fine farger

Krysse av Ekstrem ytelse

Krysse av Oppgradert frontkamera

Krysse av Mulighet for 5G Ting å tenke på Bytt Skjermen er ikke på nivå med iPad Pro

Bytt TouchID er tregere og mer klønete enn FaceID

Bytt Bare 64 GB lagringsplass

Bytt 256 GB-varianten er så dyr at du heller bør kjøpe iPad Pro