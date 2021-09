Test Elektrisk påhengsmotor

En kjekk dings når du skal fiske

Vi tester baugmotor fra Biltema.

Fjernstyrt motor i sitt rette element. Lite er mer irriterende enn å drive avsted når vannet rundt båten er stappfullt av fisk. En fjernstyrt baugmotor som denne er perfekt til å holde deg på riktig sted. Den kan også brukes som svært stillegående dorgemotor.

Når du skal ut og fiske, er det en del hjelpemidler som kommer godt med. For eksempel er et godt ekkolodd og kartplotter kjekt å ha i båten. Men det finnes også andre dingser som kan være til stor hjelp når storfangsten skal sikres.

Vi har tatt en nærmere kikk på denne baugmonterte, elektriske båtmotoren fra Biltema. En type motor som spesielt fiskere liker å bruke når de skal fiske fra båten og vil ha båten «stående» mot vind og bølger. Eller om du skal fiske langt en strekning, hvor du vil slippe å bruke den vanlige motoren som er montert bak på båten.

Motoren koster i skrivende stund 4499 kroner. Det er ganske så billig for denne type løsning. Men er det kurant nok til prisen?

Biltema - Elektrisk påhengsmotor annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Meget hendig og prisgunstig pakke for deg som vil holde båten i ro på fiskeplassen. " Fordeler Krysse av Kraftig for sin størrelse

Krysse av Gir presis styring over båten

Krysse av God trådløs fjernkontroll

Krysse av Lav pris

Krysse av Kan fungere på de fleste båter rundt 20 fot og nedover

Krysse av Kompenserer enkelt for vind og vannstrøm

Krysse av Svært stillegående Ting å tenke på Bytt Krever en del montering

Bytt Stammen flekser en del

Bytt Krever (tungt) eksternt batteri

Bytt Må styres aktivt for å holde deg på plass

Kan være litt utfordrende å montere

Motoren festes til en solid plastbrakett som du må feste i selve båten. Og dette viste seg å bli en liten utfordring for oss – uten at det nødvendigvis var braketten sin feil.

For den må plasseres slik at du får motoren langt nok ut, og slik at stammen går klar av ripa. Samtidig kan det være kjekt å montere motoren slik at stammen ikke står rett inn i båten når du har trukket den opp av vannet. Da gjelder det å sette braketten litt skrått slik at du får i «pose og sekk».

Pris: 4499 NOK
Strømforsyning: 12V-batteri (ekstrautstyr, kan bruke vanlige blybatterier eller tilsvarende)
Effekt: 0,8 hk / 54 pund skyvkraft
Lengde på stamme: 137 cm
Driftstid: Inntil 80 minutter fra 75Ah-batteri
Andre egenskaper: Hurtigfeste for av-/påmontering, fjernkontroll, motorisert sving

Det følger med det du trenger av bolter og muttere til å få jobben unnagjort, men i vårt tilfelle måtte vi trikse det til litt med en gjengestag siden deler av klossen ble stående utenfor den rette delen av baugen på båten. Så før du kjøper denne motoren, kan det være greit å ta en nærmere kikk på hvor du ønsker å ha den montert, slik at du slipper å knote unødvendig slik vi gjorde.

Samtidig viste det seg at du er tjent med å få et solid underlag for braketten - spesielt på baksiden. Motoren er mye lenger enn selve braketten og trenger all den støtten den kan få under bruk.

Grei konstruksjonskvalitet

Motoren er helt greit konstruert, og byggekvaliteten virker relativt robust. Som nevnt har du en festebrakett, og i tillegg til denne følger det med nødvendige kabler og en egen trådløs fjernkontroll med i esken.

Merk at kablene som følger med er ganske lange, og er primært laget for fast montering. Så dersom du ønsker å bruke motoren på et løst fritidsbatteri, må du huske å ta med deg et par batteripolklemmer i samme slengen. Disse koster ikke mye, så det er mer det å huske å ta de med seg, enn at de nødvendigvis er en stor tilleggskostnad.

Motoren festes på en festeplate som må skrus fast i båten. Når det er gjort er det en enkel sak å låse den med en dobbel festepinne. Hvis du legger motoren igjen på land er det kun en liten svart festeplate som sitter fast i skuta.

Enkel i bruk

Med braketten festet riktig er det en enkel affære å betjene motoren. Du legger den bare slik at braketten passer inn i hulrommet under motoren, og fester den fast ved å smette inn en bøyle fra siden – som festes til et klips når den er på plass.

Når bøylen holder motoren fast i braketten er du klar til å bruke den.

Motoren har en egen utløserhendel som du bruker til å slippe motoren ned i vannet. Når den ikke er i bruk, kan du låse fast undervannshuset (der propellen sitter), slik at den sitter skikkelig fast mens du kjører med din vanlige motor.

Når du skal ha motoren i vannet trekker du bare i hendelen. Da utløses grepet om undervannshuset slik at du kan svinge og senke alt ned i vannet. Bare vær litt obs på at dersom du må bruke mesteparten av lengden på stammen for at propellen skal stå under vannoverflaten, kan den glatte plaststammen fort rase av gårde og lage en uønsket smell når styringsdelen av motoren øverst treffer braketten.

Når stammen er senket slik du ønsker, trekker du i hendelen igjen, så festes motoren i denne posisjonen.

Bare vær obs på å sjekke at festeklemmen på stammen setter seg ned i et spor på motoren, slik at den kan svinges rundt. Vil ikke motoren svingen når du trykke på knappen, ligger den trolig ikke skikkelig på plass i sporet sitt.

Et digert marinbatteri ble levert med motoren, men du kan også bruke andre og mer moderne «bilbatterier» til å drive motoren. 75 amperetimer gir rundt 80 minutter drift på full fres.

Hendig til sitt bruk

Denne motoren er først og fremst ment som en slags avlastning når du for eksempel skal fiske, og ønsker å kunne styre båten din med god presisjon uten å bruke den vanlige motoren. Siden motoren sitter i baugen «trekker» den båten etter seg, og gjør det enkelt å for eksempel peke båten mot vinden slik at den blir stående stille.

Om du for eksempel vil stoppe og «dropshot»-fiske fra båten, og ser på kartplotteren at det er et område du vil holde deg innenfor, så kan du altså peke motoren mot vinden og bølgene, og justere farten slik at du blir stående i ro. Altså inntar motoren en rolle som et slags anker om du vil. Bare merk at du må gjøre dette manuelt.

En fjernkontroll som er lett å bruke hører til. Den gir imidlertid ikke informasjon om batteristatus eller hva motoren gjør akkurat nå.

Om du fisker langs svaberg eller mot kanten av et siv kan du også ha god kontroll over båten ved hjelp av denne motoren. Den er heller ikke dum om du skal legge til og har vanlig motor som er litt vel rask på tomgang. Da kan du enkelt legge til i et langt roligere tempo med denne baugmotoren.

Men merk at fjernkontrollen er avhengig av å ha «øyekontakt» med toppen på motoren. Ved et par anledninger satte vi oss ned bak i båten, og da opplevde vi at motoren ikke responderte når vi trykket på fjernkontrollen.

Det er lett å vippe motoren uti vannet. Trekk i en låsehendel og send propellen sakte men sikkert uti. Pass på at den kommer helt nedi styrehakket - hvis ikke fungerer ikke fjernstyringen.

Flekser en del

Motoren virker ganske så sterk, i alle fall sterk nok til at den ikke hadde noen problemer med å få vår 18 fots skjærgårdsjeep opp i rundt et par knop. Og den må sies å være ganske stillegående, slik man jo forventer av en elektrisk motor.

På toppen av motoren har du i tillegg et display som viser hvor mye spenning som er igjen på batteriet. En slangs indikasjon på hvor mye strøm du har igjen før batteriet bør lades. Men skjermen er lyssvak, og nesten uleselig i direkte sollys.

En ting vi også biter oss merke i, er hvor mye stammen svinger når du kjører på med mye effekt på motoren. Den beveger seg rundt 20 centimeter til siden fra senter når du kjører på maks effekt. Noe av skylden må nok litt slingring i festet til braketten ta på seg, men selve stammen flekser også tilsynelatende en del. Så hvordan dette påvirker levetiden på produktet over tid vet vi ikke.

Samtidig hadde det vært kjekt med en indikasjon på hvor mye effekt du kjører på motoren. Skal du for eksempel stå og fiske rundt et undervannsskjær, og du ønsker å stå rolig, så må du altså bare prøve deg frem ved å endre effekten og se på for eksempel kartplotteren din om båten står i ro eller beveger seg.

Du bruker altså 12 volt på denne motoren, og velger du en løsning med et eget fritidsbatteri, så kan du forvente at du har omlag 80 minutter med kjøring på maks effekt, før et batteri på 75 Ah er tomt. I praksis gir det deg mange, mange timer med bruk om hovedfunksjonen er å holde båten stående, eller sakte forflytte deg etter fisken, siden du sjelden trenger maks effekt til dette.

Display på toppen av motoren viser batteristatus når du kjører.

Konklusjon

Vi må si at vi er positivt overrasket over en del ting ved denne motoren. For eksempel er den ganske kraftig, og ikke minst enkel å bruke. Det går raskt å sette den fast til braketten, og fjernkontrollen er enkel å skjønne seg på. Bare vær obs på at den er glad i å ha klar bane til motoren for at signalene skal nå frem.

Til en pris som er svært hyggelig sammenlignet med andre baugmonterte motorer, er kvaliteten helt innenfor. Likevel er det verdt å stille spørsmålstegn ved at motorens stamme flekser såpass mye når du gir en del effekt, kan være et problem for holdbarheten over tid.

Foruten dette, og et ønske om en indikasjon på hvor mye effekt du kjører på, er det lite å sette fingeren på for denne motoren fra Biltema, prisen tatt i betraktning. Du vil trolig få mye glede av å ha en baugmotor som denne når du er på fisketur, spesielt om du skal «snike» deg innpå storfangsten, eller bare vil stå rolig og ikke vil styre med et anker. Så lenge du er komfortabel med at du må gjøre de nødvendige justeringene manuelt.

PS: Siden dette er den første baugmotoren vi har testet, avventer vi karakter til vi får noe å sammenligne den med.

Biltema - Elektrisk påhengsmotor annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Meget hendig og prisgunstig pakke for deg som vil holde båten i ro på fiskeplassen. " Fordeler Krysse av Kraftig for sin størrelse

Krysse av Gir presis styring over båten

Krysse av God trådløs fjernkontroll

Krysse av Lav pris

Krysse av Kan fungere på de fleste båter rundt 20 fot og nedover

Krysse av Kompenserer enkelt for vind og vannstrøm

Krysse av Svært stillegående Ting å tenke på Bytt Krever en del montering

Bytt Stammen flekser en del

Bytt Krever (tungt) eksternt batteri

Bytt Må styres aktivt for å holde deg på plass

