Gaming Test Nvidia RTX 4070

Imponerer først med de nye teknologiene

RTX 4070 gir mest for pengene denne generasjonen.

Onsdag lanserte Nvidia sitt RTX 4070. Grafikkortet er laget med ett mål for øyet: Å bli førstevalget for deg som vil spille med over 100 FPS ved 1440p-oppløsning og maks detaljer.

For første gang er Nvidias egen Founders Edition tilgjengelig i Norge ved lansering, via selskapets egen nettbutikk. Det er gode nyheter fordi kortet er tilgjengelig for den veiledende prisen på 7900 kroner der.

Dessuten er vi generelt glade i Founders-kortene fordi de ser skikkelig stilige ut og ofte har god kjøling og ytelse.

RTX 4070 er Nvidias rimeligste grafikkort fra RTX 40-serien så langt, men er likevel langt dyrere enn 70-familien har vært tidligere. Lanseringspris for forgjengeren, RTX 3070 fra 2020, var nemlig 5750 kroner.

Grunnene til det er både økt produksjonskostnad for Nvidia og kronesvekkelse, men vi tipper jo også et lite ønske om høyere profitt ligger bakt inn. Så skal også det sies at svært få fikk tak i kortet til noe som lignet lanseringspris i 2020.

Med det bakteppet skal vi uansett sjekke om Nvidias ytelsespåstander står seg, om Founders-designet deres takler varme og støy på en god måte, og om teknikker som Frame Generation og versjon 3 av oppskaleringsteknikken DLSS kan løfte kortet nok til at det er verdt å oppgradere til.

RTX 4070 spesifikasjoner

Modell Nvidia RTX 4070 Ti Nvidia RTX 4070 Nvidia RTX 3070 Ti Nvidia RTX 3070 Arkitektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Grafikkprosessor AD104-400 AD104-250 GA104-400 GA104-300 Brikkestørrelse 295 mm² (4 nm) 295 mm² (4 nm) 392 mm² (8 nm) 392 mm² (8 nm) Transistorer 35,8 mrd. 35,8 mrd. 17,4 mrd. 17,4 mrd. Shadingenheter 7680 5888 6144 5888 Tekstur/rasterenheter 240/80 184/64 192/96 184/96 Strålesporingkjerner 60 (3. gen) 46 (3. gen) 48 (2. gen) 46 (2. gen) «AI»-kjerner 240 (4. gen) 184 (4. gen) 192 (3. gen) 184 (3. gen) GPU-boost 2610 MHz 2475 MHz 1770 MHz 1725 MHz Minne 12 GB G6X (21 Gb/s) 12 GB G6X (21 Gb/s) 8 GB G6X (19 Gb/s) 8 GB G6 (14 Gb/s) Minnebåndbredde 504 GB/s (192-bit) 504 GB/s (192-bit) 608 GB/s (256-bit) 448 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 285 W (16-pin) 200 W (12-pin) 290 W (12-pin) 220 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert Januar 2023 April 2023 Juni 2021 Oktober 2020 Lanseringspris (fra) 10.000,- 7900,- 6500,- 5750,- Åpne fullskjerm Mer +

Om du vil ha en oppfrisker på Ada-arkitekturen og produksjonsprosessen alle RTX 4070-kort er basert på, kan du svippe innom testen vår av RTX 4080.

I korte trekk er grafikkbrikken laget med en ny 4-nanometers produksjonsprosess og har langt høyere klokkehastighet enn den som lå til grunn for forrige generasjon. Kortene har også en ny generasjon strålesporings- og AI-kjerner, med eksklusiv støtte for DLSS 3.0 med Frame Generation - som vi kommer tilbake til.

Støtte for AV1-enkoding, som er 40–50 prosent mer effektiv enn forrige generasjons h.264-enkoder, og som gir streamere og innholdsskapere bedre bildekvalitet, må også nevnes.

Blant oppgraderingene som er verdt å merke seg fra 3070 og 3070 Ti er at RTX 4070 har langt høyere klokkehastighet og fire gigabyte ekstra minne. Økt minnehastighet motvirker på sin side at Nvidia har strupt minnebussen på kortet.

Ellers er det jo noe spesielt at antallet shadingenheter ligger på stedet hvil, men så er det jo hvordan de ulike egenskapene utnyttes som er det viktigste.

Slik er spillytelsen

Du kan se de detaljerte spillmålingene våre, samt 3DMark-målinger, ved å utvide innholdet i «spoilerboksen» under!

Alle spillmålinger Vis innhold

Supert for 1440p-gaming

Målet til Nvidia var å lage et kort som taklet over 100 FPS ved 1440p. Det har selskapet klart.

Vi målte RTX 4070 til 110 FPS i snitt ved denne oppløsningen, som er optimalt for alle som ønsker både høy bildeflyt og god skarphet i spill uten å bruke en formue.

Nylig gjennomførte vi en blindtest av 1440-skjermer, der vi kom frem til at bildeflyten burde være over 100 FPS, men at «sweetspoten» for de raskere spillene lå rundt 144 FPS.

Med RTX 4070 kan du nå disse nivåene i de alle fleste nye og krevende spill, men du må kanskje fire litt på enkelte av de mest krevende effektene i noen.

Det må du ikke om du legger et par tusenlapper til på bordet for et RTX 4070 Ti, som yter omtrent 20 prosent bedre, men det er selvsagt ikke interessant for dem uten et høyt budsjett. Ingen av kortene er uansett noen utpregede 4K-kandidater, selv om også RTX 4070 vil gjøre en god figur i enkelte av dagens spill der.

I de mest krevende spillene sliter nemlig begge kortene i 4K. RTX 4070 er nede i 36 FPS i Cyberpunk 2077, og 52 FPS i Watch Dogs Legions. Dessuten kan RTX 4070 støte på ekstra problemer i fremtiden fordi det leveres med 12 GB minne. I våre tester brukte kortet allerede 97 prosent av alt tilgjengelig minne i det mest krevende 4K-spillet.

Under 30 prosent raskere enn forgjengeren

Du sitter kanskje på et eldre RTX-kort i 70-serien og lurer på om du bør oppgradere? Vel, RTX 4070 yter 29 prosent bedre enn forgjengeren RTX 3070, og 90 prosent bedre enn RTX 2070 ved 1440p-oppløsning.

Vi tror vi tenker det samme som deg, når vi synes det virker interessant å pensjonere RTX 2070-en, men at det ikke er verdt bryet om du sitter på et RTX 3070.

Det er likevel før vi har sett RTX 4070 i aksjon med nye grafikkteknologier som strålesporing og oppskalering.

Enormt ytelseshopp med ny teknikk

Der RTX 4070 kanskje ikke imponerer så voldsomt i vanlig rasterbasert ytelse, kommer nyere spill stadig oftere med støtte for strålesporing – som gir økt realisme – og oppskaleringsteknologi som Nvidias DLSS.

Som brødrene i RTX 40-serien har også RTX 4070 en ny generasjon Tensor-kjerner, som øker strålesporingsytelsen selv om antallet kjerner ikke har økt.

I Cyberpunk 2077 øker strålesporingsytelsen med 34 prosent fra forgjengeren, til 36 FPS

Det er imidlertid ikke før vi kobler på hjelpen fra oppskaleringsteknologien DLSS at kortet virkelig viser at det er fra en helt ny generasjon:

For når Cyberpunk 2077 settes til å vise seg fra sin aller beste side, med både strålesporing og DLSS-oppskalering aktivert, tenner det på alle plugger:

Bildeflyten «eksploderer» til 115 FPS, og øker med vanvittige 95 prosent på forgjengeren.

Dette skyldes at både RTX 4070 og spillet støtter Nvidias nye Frame Generation-teknikk, som er en integrert del av DLSS 3.0, som alle RTX 40-kort støtter.

Her genereres bilderuter av kunstig intelligens basert på hvordan du beveger deg i spillet, og disse settes inn i den vanlige bildeflyten på en svært overbevisende måte. Vi klarer sjelden å se om vi spiller med eller uten «juksebilder». Men vi merker det ekstremt godt på bildeflyten og det er en «no-brainer» å slå på denne ekstra ytelsesboosten når vi får valget.

Frame Generation støttes av stadig flere spill og spillmotorer, og også Nvidias rival AMD jobber med en konkurrerende teknologi som skal lanseres i løpet av året. Det er supert, for denne teknologien kan også benyttes alene, for enda høyere FPS.

Med bare oppskalering, og «juksebilder» fra Frame Generation, skyter bildeflyten i taket slik at vi i Cyberpunk 2077 går fra 90 til 147 FPS. En økning på 63 prosent på én generasjon. Da er vi der vi skal være.

Selvsagt er ytelsesøkningen mye høyere om du har et eldre kort enn RTX 3070. Bytter du fra et fem år gammelt RTX 2070 kan du forvente nesten 130 prosent høyere ytelse i spill som støtter både oppskalering og Frame Generation.

Strømforbruk, støy og effektivitet

RTX 4070 Founders Edition er fysisk mye mindre sammenlignet med det monstrøse RTX 4080. Det gjorde oss litt bekymret for om det ville takle varmeutvikling uten at støynivået ble problematisk.

I løpet av vår to-tre timer lange testrunde makset imidlertid kortet ut på 41 dBA uten at temperaturene kom nær noe rødt nivå. Om det er gresk for deg hørte vi ved flere anledninger den rolige Noctua-prosessorkjøleren vår bedre enn grafikkortet!

Det lave strømforbruket og den relativt gode energieffektiviteten er årsaken til at dette gikk så bra.

Om du lurer på om du har god nok strømforsyning til kortet trekker det maks 200 watt alene og krever enten en 12-pin PCI Gen 5-kabel eller en splitter til 2x8-pin. Nvidia selv anbefaler en strømforsyning på 650 watt, men du kan fint kjøre det med en på 550 watt så lenge du ikke har en ekstremt strømsulten prosessor.

Verdi for pengene

Konklusjon

RTX 4070 er det billigste kortet fra Nvidias RTX 40-serie så langt. Det er også kortet som gir mest ytelse for pengene fra den nye generasjonen.

Det skulle imidlertid bare mangle. Og selv om det er billigst, er det som alle er klare over ikke billig.

På grunn av prisøkningen er det enkelte kort fra forrige generasjon som stadig står seg, både på ytelse og valuta for pengene. Men, det er bare så lenge vi sammenligner rasterbasert ytelse, og ser helt bort fra ytelsesboosten RTX 4070 gis når du kobler inn eksklusive teknologier som DLSS 3.0 med Frame Generation.

Det kan vi ikke utelukkende gjøre lenger.

Med ekstra «juksebilder» legger nemlig RTX 4070 forgjengerne RTX 3070/Ti og RTX 3080 milevis bak seg, og gitt takten nye spill utvikles med støtte for teknologiene er du garantert å støte på dem snart.

Med tanke på hvor godt teknologiene fungerer, og hvor mye høyere ytelse de gir, ville vi ikke blunket før vi aktiverte dem.

Det sagt synes vi fremdeles Nvidia ber om vel mye penger for et mellomklassekort, og straffer det litt ekstra for dette. Rivalen AMD er det på sin side helt tyst fra, og frem til de kommer med noe som tvinger Nvidia til å justere prisene har de lite insentiv til å gjøre så mye.

Mens vi venter er ikke kortet et så verst kjøp. Spesielt om du kommer fra RTX 2070-serien, eller fra RTX 3070-serien og liker å spille de nyeste mest teknisk imponerende spillene.

Selvsagt på en 1440p-skjerm.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Nvidia GeForce RTX 4070 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra sitat Imponerer når alle teknologiene får skinne. Fordeler + Mest ytelse for pengene denne generasjonen

+ God 1440p-ytelse

+ DLSS med Frame Generation gir rå ytelse

+ Energieffektivt og trekker lite støm

+ Svært støysvakt

+ Pene temperaturer

+ AV1-enkoding

+ Kompakt og stilig Ting å tenke på — Svært høy pris

— Beskjeden rasterbasert ytelsesøkning

— 12 GB minne kan bli knapt fremover

Grafikkort-testbenken 2023 Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Mer +