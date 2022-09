Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sammenleggbare turstoler - både lette og komfortable

Noen foretrekker å sitte på enkle sitteunderlag med ryggen lent mot et tre eller en stein, når de tar seg en pause på turen. Andre sitter i lotusstilling og mener ryggstøtte er for pingler. Mens atter andre mener det er lov å unne seg litt ekstra luksus, selv når man er på tur i skauen.

Vi er blant dem i den siste kategorien og tenkte at vi var nødt til å teste et par superenkle turstoler. Det finnes et hav av ulike varianter av disse enkle sammenleggbare stolene, hvorav de aller fleste er ment for padleturer. De to vi har hentet inn er derimot laget hovedsaklig for vanlige turer til fots.

Skal du på jakt og sitte på post, eller bare liker å sitte behagelig? Ja, da er kanskje Vidda Camper eller Dovrefjell sitteplate noe for deg.

Utover at de er gode å ta med på tur, oppdaget vi også ved nesten ren tilfeldighet, at de også hadde andre mulige bruksområder. Som da de benløse stolene av nødvendighet ble til en gyngende ammestol.

– Dette er den beste ammestolen jeg har prøvd, utbrøt vår venninne, med en fornøyd Tek-tester (4 mnd) på armen.

Turstolene kan med andre ord brukes til så mangt – selv om vi kun har vektlagt deres funksjon som turstol på tur i skog og mark (uten amming) – og de to vi har hatt inne til test er begge gode alternativer. De har derimot noen ganske ulike kvaliteter til tross for sin relativt like form.

Vidda Camper Dovrefjell sitteplate med rygg annonse Pris 899,- 249,- Materiale Polyester/ skum (Ikke oppgitt) Pakkstørrelse 39,5 x 10 cm 41 x 41 cm Vekt 700 gram 700 gram Rygglengde 39,5 cm 41 cm Fargealternativer blå, grønn, blå/oransje, grønn/oransje Rød og grønn

Vidda Camper

Vidda Camper er først og fremst svært enkel å frakte med seg. Den rulles sammen og festes «i seg selv» med en hempe. Den sammenrullede stolen stapper du lett i noen stropper på sekken, eller i selve sekken om ønskelig.

Stolen «monteres» ved å feste hempene i stroppefestene på siden, samt justeres ved å stramme eller løsne stroppene. For komfortens skyld er det også lagt til ekstra stoff på overdelen, samt rundt bena, slik at du sitter behagelig og «omfavnet» i stolen.

Derimot oppdaget vi at flere bemerket at spilene i turstolen gnagde på ribbeina. Dette kan til dels justeres ved å løsne stroppene noe, men du vil fortsatt kjenne at spilene er der. Det kan selvsagt ha noe med testpersonenes rygglengde å gjøre, da den kortryggede prøvekaninen vår, som mente på at dette var en helt utmerket ammestol, absolutt ikke hadde samme problem.

Vidda Camper til venstre, Dovrefjell sitteplate til høyre.

Til tross for de nysgjerrige ryggspilene er stolen likevel svært behagelig å sitte i, og materialet som sådan fremstår samtidig svært slitesterkt. Faktisk var alle deltagende testpersoner skjønt enig om at Viddas materialer fremstod mest tillitsvekkende. Den krever derimot i større grad et mykt underlag hvis du ønsker sitte i den over lang tid, da det ikke er særlig med skumputer i sittepartiet. Men det er kun komforten det kommer til å stå på, for vi regner ikke med at selve stolen kommer til å ta nevneverdig skade.

Men myke underlag er heller ikke sjelden kost i naturen, så vi anser ikke jakten på dette å være et enormt problem. Dessuten er den tross alt uansett mer behagelig å sitte på enn ren stein.

Vidda Camper er en svært forseggjort turstol, men koster også deretter. 900 kroner er en stiv pris for en turstol, selv om den er aldri så god og praktisk.

Pris til tross, og nysgjerrige ryggspiler ignorert, så er den likevel en helt fenomenal turstol.

8 Meget bra Vidda Camper Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Fordeler + Rulles enkelt sammen

+ Har ekstra støtte ved ben og overkropp

+ Enkle strammemekanismer

+ Godt materiale Ting å tenke på — Spilene kan gnage på ribbeina

— Koster en del

Dovrefjell sitteplate

Forrige Neste Vilde M. Horvei, Tek.no Vilde M. Horvei, Tek.no Åpne fullskjerm

Dovrefjell sitteplate er i en helt annen prisklasse enn Vidda Camper. Den er rimelig, den er god, og den er et kjempebra alternativ.

Den er også polstret godt, i motsetning til Vidda Campers sparsommelige skumremser i bånn, hvilket gjør den mer komfortabel. Spesielt på hardt underlag oppleves det bedre å ha en mykere sitteplate. Spilene sitter også litt lenger inn på ryggen enn hos Vidda, som kan være grunnen til at disse ikke fremstår like ubehagelige.

Dovrefjell er også mer «fleksibel» i bevegelsene enn Vidda, som kan fremstå noe stiv – det er på godt og vondt, for der Vidda fremstår stødig, oppleves Dovrefjell å ha mindre reell støtte. Hvorvidt du ønsker mykt og bevegelig, eller stivere men stødigere er opp til hver enkelt.

For dem som skulle ha behov for det, finnes det også en stor lomme bak ryggplaten til alskens mat, dill og dall. Vi innså derimot at den lommen er mest praktisk hvis man er flere på tur og ens turkamerat har fri tilgang på baklommen. For det å strekke seg bak ryggen for å hente frem hva enn man har oppi der, fremsto for oss noe klønete.

Derimot oppdaget vi at det ekstra stoffet som formes rundt bena dine med Viddas turstol, ble litt for knapt på Dovrefjell. For de av oss som veier det samme som to fjær, og har kroppsformen til en litt lang spagetti, utartet ikke dette seg som et stort problem. Men for dem med normal+ vekt og størrelse kan stroppestoffet gnage noe rundt bena.

I motsetning til Vidda er ikke Dovrefjell like enkel å bære med seg. Ja, du kan forsøke å brette den litt ekstra sammen og skvise den ned i sekken. Men det prosjektet gjennomføres ikke med lik enkelhet som å rulle sammen en stol. Til gjengjeld har den bærehemper, men hvem ønsker vel å bære rundt på stolen sin som en pose?

Dovrefjell sitteplate fremstår likevel som et kjempegodt alternativ til Vidda. For tross at du må sloss litt mer for å stappe den i sekken, så er det kanskje verdt det når komforten er høy og prisen er lav.

8 Meget bra Dovrefjell sitteplate med rygg Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Fordeler + Til dels polstret materiale gir komfort

+ Kommer med en lomme på ryggen

+ Godt materiale Ting å tenke på — Vanskelig å rulle sammen

— Strammestroppene kan irritere noe