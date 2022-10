Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple iPhone 14 og iPhone 14 Plus

iPhone 14 og iPhone 14 Plus er fortsatt blant de beste

Men Pro-modellene har fått alle godsakene.

iPhone 14 Plus er diger, og har et merkbart bedre batteri enn den «vanlige» modellen.

Så fort årets iPhone 14 Pro-test var ferdig meldte panikken seg. Hva skal vi gjøre nå? Hva har egentlig forandret seg i de vanlige 14-modellene?

Svaret er nokså kort, ganske enkelt og veldig kjedelig; ikke så mye.

I årets nye iPhone 14-modeller får du fornyede kamera foran og bak, du får bittelitt raskere prosessor og innmat og noen nye programvarefunksjoner som ikke var her før.

Ved siden av det får du, etter hvert, mulighet til å kjøpe en større variant med 6,8-tommers skjerm. Den har fått navnet iPhone 14 Plus og skal være den med best batteritid av alle årets iPhoner.

Nå har vi også testet iPhone 14 Plus. Dette er iPhone-modellen mange har ventet på siden den koster betydelig mindre enn Pro-modellene, men samtidig byr på en stor skjerm og bedre batteritid.

Kortversjonen er at Apple leverer nettopp dét, og det økte skjermarealet og utvidede batteritiden er merkbar. Men det betaler du også for i både vekt og pris. Les mer om inntrykkene lenger ned i saken.

Økte priser

Muligheten til å skreddersy egne låseskjermer er ny med iOS 16, men denne egenskapen får også eldre iPhoner med en oppdatering.

I tillegg til de fysiske oppdateringene har hele iPhone-økosystemet høyere priser i år enn i fjor - muligens ikke helt «en feature», men fortsatt en egenskap. Vi noterer oss at svært like iPhone 13 nå koster så vidt over 9.000 kroner, mens iPhone 14 starter på 11.000 kroner.

Hvis du har dårlig tid kan iPhone 14 oppsummeres slik; en forsiktig oppdatert iPhone 13 til en høyere pris. Se på den hvis du vil ha noe fremtidssikkert, og hvis kamera er så viktig for deg at du krever selv de minste oppdateringene med en gang de kommer.

Prisøkningen for inngangsmodellen er på omtrent 1200 kroner fra lanseringen i fjor. Neppe så veldig mye mer enn valutaer har forflyttet seg, men likevel; det er den dyreste «standard-iPhonen» så langt.

Designmessig kliss lik

iPhone 14 er en lekker telefon, men hvis du ser etter forskjeller fra fjorårets finner du ingen av dem på utsiden. Vel, hvis du ser bort fra nye fargevarianter, da.

Denne gangen er det ikke snakk om en «nesten lik» telefon. Årets iPhone 14 er kliss lik fjorårets. Foruten nye farger er det ingen synlige forskjeller fra år til år. Også skjermen under glasset på forsiden er helt lik, og har de samme egenskapene. Vi får ta en liten oppfrisking.

Rammen er i aluminium, og går rundt glass foran og bak. Telefonen er tett ned til seks meter, og på baksiden har de en blank Apple-logo og to kameratuter i diagonal, som en toer på terningen i en firkantet kamerhump - med avrundede hjørner.

I motsetning til årets iPhone Pro-modeller har den fortsatt busslommen som iPhone har vært kjent for siden iPhone X dukket opp med FaceID.

Fornyet kameradel

For deg som filmer mer enn planter, eller er en vanvittig effektiv gartner, finnes det nå Action Mode i kameraet. Det er en spesielt stabil modus å filme i, som egner seg for alt fra løping til sykling og typiske sportslige situasjoner.

To av kameraene i iPhone 14 har blitt forbedret.

Hovedkameraet har fått økt brikkestørrelse, som betyr at hver enkelt av pikslene er større og samler mer lys. I tillegg har kameraglasset økt i lysstyrke. Det hjelper på akkurat samme egenskap. Også selfiekameraet har fått bedre glass som slipper inn mer lys i år.

Men forskjellene er ikke store noen av stedene. Det gjelder hverken de fysiske egenskapene eller opplevelsen i praksis. Litt hjelp skal kameraet få av både programvare, AI og en såvidt fornyet prosessor med mer grafikkraft. I praktiske situasjoner merker vi ikke allverdens forskjell, men det er fra et meget godt utgangspunkt. Også iPhone 13, og 13 Pro, med Sensor Shift er svært kapable kameratelefoner.

Kameraet er fornyet på innsiden, men i motsetning til på Pro-modellene er det ikke synlig utenfra.

Vi prøvekjørte iPhone 14 side om side med årets og fjorårets Pro-modeller. Resultatet er så vidt svakere enn begge. Det merkes på vanlig stillbilde uten nattmoduser aktivert, der programvaren får minimalt med anledning til å hjelpe på kameraets svakheter. Det er likevel slett ikke mye som skiller.

Blant nyhetene i årets iPhoner er Action Mode, og den finner veien både til Pro og vanlig utgave av iPhone 14. Dette er i praksis en kraftig forbedret stabilisering av videoopptak, slik at telefonen kan brukes som erstatning for et rent actionkamera.

Da vi testet det var det en divisjonsforskjell mellom årets iPhoner og fjorårets, for ikke å nevne Samsungs Galaxy S22 Ultra. Sistnevnte droppet i tillegg bilder fra opptaksflyten, slik at videoen tidvis småhakket. Video er en disiplin iPhone har vært sterkest på i årevis, og med Action Mode ble også iPhone 14 enda sterkere på akkurat det.

Den kompromissløst ustoppelige bildeflyten kombinert med vanvittig stabilisering før du bare i årets to nye iPhone-serier.

Alt i alt er iPhone 14 den «fotomaskinen» vi forventer. Den har tre kamera på seg og ingen av dem gjør seg bort. Som vanlig er rådatafunksjoner som krever avansert redigering holdt unna den «vanlige» varianten. Du må til iPhone Pro-modellene for å få ProRaw og ProRes som gir mer bildeinformasjon å redigere på.

Det er i grunnen et klokt valg å holde disse, mer kronglete filformatene unna «folk flest». For de fleste av oss vil bare skyte et bilde, og vurderer aldri å dytte bilder gjennom Photoshop uansett. Er du svært avansert iPhone-bruker har apper dessuten tilgang direkte på kameramaskinvaren, så det finnes løsninger for deg som vil ta større kontroll over bildene dine også på iPhone 14.

Kortversjonen er altså at kameraene her har blitt bedre. Merkbart sådan på video, kanskje ikke alltid like merkbart på stillbilder. Men så skal det litt til å gjøre sjumilsskritt på kamera som var såpass gode fra før av. Stabiliseringsmetoden som brukes her er for eksempel fortsatt unik for iPhone, selv etter ett helt år på markedet.

Finfin ytelse, ingen overraskelser

Det er kun en ekstra grafikkjerne i årets iPhone 14. Prosessoren har ikke engang byttet navn siden fjoråret, og heter fortsatt A15 Bionic. Vi har altså en iPhone 14, med A15-prosessor og iOS 16. Tungen rett i munnen, folkens.

Uansett - ytelsesvinningen fra ekstra grafikkprosessor er marginal, og brukes nok i stor grad opp av løpende grafiske forbedringer i både menysystem og apper vi kjører. Den store forbedringen mot fjoråret er at mengden RAM har økt med 50 prosent, fra 4 GB til 6 GB. Det burde utgjøre mye når vi snakker om varighet og heftigere apper senere i livsløpet til telefonen.

Apple holder typisk telefonene sine oppdatert i 6–7 år. Det betyr at iPhone 14-modeller kan være i drift helt frem mot 2030, og de appene vi bruker når den tid kommer vil nesten helt sikkert bruke mye mer ressurser enn de vi bruker i dag.

En iPhone 13 vil ha vesentlig mindre motstandsdyktighet mot disse økende kravene. Her er faktisk en av de viktigere årsakene til å vurdere å bruke nesten 2.000 kroner ekstra på en iPhone 14 over en eldre iPhone 13 hvis du skal velge akkurat nå. Til tross for at forskjellen faktisk ikke er merkbar idet du pakker ut telefonen.

Enkel og grei og litt mer fremtidssikker iPhone. Og fortsatt en av de beste menyopplevelsene du kan få.

Like god å bruke som alltid

iPhoner oppfører seg raskt, starter apper fort og har som regel en logisk og relativt lettfattelig menystruktur. Det er noen få unntak, så som at enkelte av de innebygde appene har noen innstillingsmuligheter i selve appen, men mer avanserte innstillinger under telefoninnstillingene.

Men for det meste er menyer oppbygget slik at det første du prøver ofte vil være riktig. Tekniske dingser vil aldri være helt enkle, men du kommer ikke så mye nærmere noe alle får til enn med en iPhone.

Vi setter også pris på måten avanserte funksjoner bygges inn og bare virker. Lurer du på hvor det bildet av katta di som du tok for tre år siden er? No problem. Telefonen finner selv ut omtrent hva som er motivet på hvert bilde, så du bare søker etter «katt», og finner alle bildene du har tatt av pelsdyret.

iPhone 14 skal gi en time lenger batteritid ved videovisning enn iPhone 13, opp fra 19 til 20 timer ifølge Apples tall. Det er sjelden Apples tall er helt på jordet, men vi har ikke hatt telefonene mer enn veldig få dager i skrivende stund, så testen oppdateres med batteritidserfaringer når vi tester den store Plus-utgaven.

Å klippe ut deler av bilder er nå enklere enn noensinne. Det er bare å trykke på delen av bildet du vil ta med deg, og holde der til du kan trekke den ut av bildet.

Spennende nye iOS-funksjoner

Nytt i år er at du kan klippe ut innhold på bildene ved å bare trykke rett på det, og trekke det derfra og over i meldingsapper.

Det er også nytt i iOS 16 at du kan trekke tilbake meldinger, enten du har forsnakket deg eller bare fyrt avgårde en trist stavefeil som du risikerer å høre om resten av livet.

iOS består av en mengde slike nyttige funksjoner, og relativt få fullstendig unyttige gimmicks. Det er også slik at få av funksjonene er så ambisiøse at de «ikke fungerer», slik man kan støte på i andre menyløsninger på andre telefoner.

Lenger varighet enn fjorårets, men ...

iPhone-serien har vært preget av et jag etter forbedringer år for år, og dens første år med store forbedringer i hver generasjon påvirker fortsatt forventningene våre til telefonene på godt og vondt.

Det betyr at iPhone 14 på mange måter oppleves som et antiklimaks. For her har det skjedd veldig lite både synlig og merkbart fra i fjor. Man kan si at bedre videoopptak og noe bedre kveldsbilder er en forbedring, men så koster også telefonen vesentlig mer enn fjorårsmodellen som fortsatt er i salg. Så hvorfor velge denne?

Tydeligste argument for iPhone 14 er faktisk at den har fått oppdatert litt av sin innvendige maskinvare på en måte som gjør at den nok vil være vesentlig raskere i lengre tid enn sin billigere slektning. For deg som skal selge telefonen senere, eller planlegger å ha den i en stor del av tiden Apple holder disse telefonene oppdatert er det faktisk ganske viktig.

iPhone 14 Plus til venstre, iPhone 12 til høyre.

iPhone 14 Plus: Mer av en god oppskrift

iPhone 14 Plus er en vanlig iPhone 14 med 6,8-tommers skjerm i stedet for den mindre 6,1-tommeren.

I år er det ingen Mini-modell i utvalget, så det er vanlig eller ekstra stor du har å velge i. Foruten skjermstørrelse, fysiske mål og vekt er det kun batteriet som skiller seg fra den vanlige iPhone 14-modellen.

iPhone 14 Plus til høyre, mot en iPhone 12 til venstre.

Vi opplever at batteriprosenten synker vesentlig tregere her enn på spesielt Pro-modellene, med sine raske skjermer og alltid-på-funksjoner.

Her kan nok de fleste få “todagersbatteri” i en iPhone, selvfølgelig avhengig av bruk. Gamer du dagen lang, må du uansett besøke en kontakt nokså regelmessig. Men ut fra kontrasten på den stadig synkende prosentviseren i de andre iPhone-modellene ser Apple ut til å ha sitt på det tørre.

Størrelse og ergonomi er eneste virkelige ulempe her, og omtrent den samme som vi kjenner fra iPhone 14 Pro Max. Det skal sies at Plus-modellen med sin aluminiumsramme er betydelig lettere enn Pro Max-modellen. Men den er like skarp i kantene og du skal ha et sett store pailabber for at dette skal fungere som énhåndstelefon.

Konklusjon: Likevel ikke langt unna «fasit»

Byggekvaliteten i iPhone 14 er noe av det bedre du kan få. Blant annet skal den tåle å senkes i vann ned til seks meter.

Utover de få faktorene som er fornyet opplever vi iPhone 14 som en transportetappe. Det har skjedd lite fysisk med telefonene fra Apple i år, men Pro-modellene har i det minste betydelige nyheter i brukeropplevelsen sin, som er understøttet av de tingene som tross alt har skjedd med maskinvaren der.

iPhone 14 føles som å komme til en litt mer polert utgave av fjorårets modell, med en vesentlig høyere pris. Både enn fjorårsmodellen i dag, og fjorårsmodellen ved lansering.

Samtidig som vi håper på større wow-faktor til neste år, kan vi ikke la skuffelsen stikke helt av med oss; jakter du på en telefon som virrer rundt 10.000-merket og som det er vanskelig å protestere på kvalitetene til?

Vel så er aldri Apples «standardtelefon» så veldig langt unna å være fasit. Det er tilfelle også i år. Og oppgraderer du fra en tre år eller eldre telefon, før Apples eksperimentering med heftig fotostabilisering, nattmodus og de siste, kraftigste prosessorene vil forbedringen være voldsom.

8 Meget bra Apple iPhone 14 128GB Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Skuffende lite utvikling for årets iPhone, men den er fortsatt blant de beste. Fordeler + God vanntetting

+ Passelig lommestørrelse

+ Lynrask

+ Jevnt over god kameraopplevelse

+ Meget god på video

+ Holdes oppdatert lenge

+ Mer fremtidssikret enn iPhone 13 Ting å tenke på — Det meste er uendret

— Lader følger ikke med

— Vesentlig dyrere enn fjorårets nesten like variant

8 Meget bra Apple iPhone 14 Plus 128GB Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Mer av samme gode oppskrift som iPhone 14 Fordeler + God vanntetting

+ Ekstra stor skjerm

+ Lynrask

+ Jevnt over god kameraopplevelse

+ Holdes oppdatert lenge

+ Mer fremtidssikret enn iPhone 13

+ Best batteritid av årets iPhoner Ting å tenke på — I største laget for én hånd eller lommen

— Lader følger ikke med

— Ekstrem pris til å fortsatt ha 60 Hz-skjerm

