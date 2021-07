Ikea og Sonos fortsetter å bygge god lyd inn i andre produktkategorier

Denne gangen et kunstverk.

Ikeas nye kunstverk med innebygget høyttaler er straks i handelen. Vi har testet. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Juli 2021 13:15

Ikea og Sonos fortsetter sitt samarbeid, og nå er det klart for tredje produkt ut, nemlig den såkalte «Symfonisk bilderamme med trådløs høyttaler». Den kommer i tillegg til de to eksisterende Symfonisk-produktene: Bokhyllehøyttaleren og lampehøyttaleren, som vi begge ga gode skussmål da de ble lansert i 2019 .

En ting er sikkert - Sonos og Ikea virker å dra inspirasjon fra hverandre når det kommer til produktinnpakning. Sonos Roam kom i en liten, stort sett ubehandlet pappeske som minnet langt mer om Ikea enn om tidligere Sonos-innpakning, mens bilderamma kommer i pappeske, men i det minste innvendig omsvøpt av et litt penere papirtrekk som er festet på midten med et klistremerke. Fortsatt (relativt sett) miljøvennlig, men et lite steg opp fra sist Symfonisk-runde.

Selve produktet er altså et slags kunstverk med høyttaler bak den avtagbare fronten. I utgangspunktet kommer den i to varianter - en hvit/lys og en svart/mørk, og det er altså sistnevnte vi har fått tilsendt. I tillegg selger Ikea to frittstående fronter til høyttaleren, som begge er av den litt mer fargerike typen. Disse hadde de uheldigvis ikke rukket å få inn i tide til test.

Kunsthøyttaleren koster 1799 kroner, som plasserer den omtrent midt i smørøyet av wifi-høyttalere flest. De ekstra frontene koster 199 kroner stykket.

8 Meget bra Ikea Symfonisk bilderamme med trådløs høyttaler Flott lyd i interessant format. Men er de pene nok? Fordeler Velbalansert, flott lyd med en god del bass

Kan fungere som «usynlig» lyd i et rom

Kan henges horisontalt eller vertikalt eller lenes mot en vegg

Full Sonos-integrasjon

Smart kabelhåndtering, ekstra lang ledning

Spotify Connect og Airplay 2

Mye lyd for pengene Ting å tenke på Fire motiver er kanskje litt for få, kan ikke sette inn egne

Ganske tykk til å være en bilderamme

Litt ytelseskluss innimellom

Låter litt innelukket ut av eska, har godt av litt ekstra diskant

Tjukk bak fasaden

Selve høyttaleren er kanskje litt tykkere enn hva vi hadde sett for oss på forhånd, basert på promobildene til Ikea . Mesteparten av tykkelsen på cirka seks centimeter er imidlertid gjemt bak selve fronten, så den er godt skjult og synes ikke veldig godt.

Samtidig: Hvis du skal henge denne på veggen vil den til dels se ut som om den svever et par centimeter på utsiden - i alle fall fra riktig vinkel. Det følger med gummiknotter som gjør at du kan ha den stående både på kort- og langsiden, i tillegg til et beslag som egentlig bare er en krok du henger på veggen og hekter høyttaleren på.

I tillegg følger det med en liten stropp som du kan feste til veggen for å unngå at høyttaleren velter forover - noe du høyst sannsynlig bør gjøre om du for eksempel har småbarn i huset og velger å ha den stående på en skjenk eller hylle som er innenfor rekkevidde. Den veier nemlig nesten fire kilo.

Målene ellers er for øvrig 41 x 57 centimeter.

Kabelhåndtering på baksiden. Ledningen som følger med er ekstra lang. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Selve gummiknottene festes enkelt i innfreste hull, og de samme hullene brukes til å dytte av bildefronten om du vil bytte den ut. Det er til og med lagt inn ekstra hull du kan oppbevare gummiknottene i om du henger høyttaleren på veggen. Smart!

Tre små knapper er plassert på venstre side om du har høyttaleren stående på høykant som på bildet i toppen av saken, og du kan velge om en liten lysdiode skal lyse ved siden av og fortelle om status. Som standard er den av, og hvis du vil ha høyttaleren så diskré som mulig ville vi nok også beholdt den av.

Litt underlig synes vi kanskje også det er at vår sorte bilderamme kom med hvit ledning, selv om det naturligvis bør være en smal sak å fikse om du foretrekker en mørk. Ledningen er for øvrig - som seg hør og bør - betydelig lengre her enn på en vanlig høyttaler, og du kan gjemme overflødig ledning i en åpning med borrelås bakpå.

Til en bilderamme å være er Symfonisk-høyttaleren ganske tykk. Til å være en høyttaler er den det motsatte. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fullt Sonos-medlem

Knappene brukes ellers til å justere volum og til spill/pause, og er greie å bruke etter en liten innlæringsperiode hvor du prøver å finne ut hvilken knapp som er hvor, siden du ikke ser dem. Etter egen erfaring brukes de også sjelden.

Oppsettet gjøres som tidligere fra Sonos-appen, og er rimelig kjapt unnagjort. På iOS blir du spurt om å gjennomføre den sedvanlige TruePlay-kalibreringen som tilpasser lyden til rommet høyttaleren står i, og den vil vi absolutt anbefale at du tar deg tid til. Det tar toppen to minutter, og gjør vanligvis en hørbar forskjell på lyden.

Symfonisk-høyttaleren er ellers et integrert og fullverdig medlem av Sonos-systemet, på samme måte som en «vanlig» Sonos-høyttaler. Den støtter Spotify Connect og Airplay 2, men har ingen mikrofon og taleassistent, bare så det er nevnt. Du kan likevel bruke andre Sonos-høyttalere med Google-assistenten for å starte eller sette over lyd til Symfonisk-høyttalerne.

Sonos-appen er ganske velkjent. Det er kjekt at det spretter opp en tilkoblingsforespørsel så fort du plugger i strømmen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyden er veldig lik det vi kjenner fra Sonos tidligere, med et stort og åpent lydbilde som det har vist seg at få andre wifi-høyttalere i samme prisklasse kan matche . Bilderamma er dessuten mer på nivå med Sonos One lydmessig enn det bokhyllehøyttaleren var og er, med en mer veloppløst diskant og noe strammere bass.

Faktisk vil vi kanskje også si at bilderamma er et lite hakk over Sonos One, takket være at bilderamma har ørlite mer «oomph» i bassen enn det både Sonos One og lampehøyttaleren har - sannsynligvis takket være bassrefleksporten øverst til høyre når du ser på høyttaleren på høykant forfra. Den går tilsynelatende litt dypere og har litt mer pondus nederst i frekvensregisteret, og det gjør den enda litt mer fornøyelig å lytte til, selv om begge låter flott. One er kanskje litt «fastere» i bassen, så det er litt smak og behag hva man liker.

Det låter stort og åpent, og for mange rom vil dette definitivt kunne gjøre nytten som hovedhøyttaler for dem som ikke har de største hifi-kravene. Sonos Roam, som også låter godt for sin størrelse, låter nærmest som en blikkboks i forhold til dette.

Lyden oppsummert: Velbalansert, med et ganske stort lydbilde og nok bass til at det faktisk er ganske engasjerende og gøy å lytte til. Sonos vet hvordan man lager vellyd i smått format, og det gjelder definitivt også her. Ut av eska synes vi kanskje den har godt av litt mer diskant, men det fikses enkelt i Sonos-appen.

Med «dekselet» av kommer elementene frem. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du kan også sette opp to bilderammer i en stereoløsning. Siden lampa, Sonos One og denne låter såpass likt, er det litt rart at det ikke også går an å kombinere ulike produkter i et slikt oppsett. Sonos er jo ellers ganske flinke til å kalibrere lyd etter rom og omgivelser, så det burde gå an å gjøre små justeringer for at en slik løsning skal fungere. Slik det er nå er det litt vel rigid, spør du oss, og fremstår som en kunstig begrensning.

Med introduksjonen av S2-operativsystemet fikk for øvrig Sonos støtte for å strømme høyere oppløst lyd, men foreløpig er det kun strømmetjenesten Qobuz som er støttet. Her får du inntil 24-bit/48 kHz FLAC, selv om det vel skal godt gjøres å høre forskjell på en høyttaler som denne. Fra Tidal må du for eksempel nøye deg med 16-bit/44,1 kHz, i alle fall foreløpig.

I tillegg til det hvite og det svarte motivet får du kjøpt disse to som tillegg. Ikea

Ser den bra ut?

Designmessig er det nærmest som vanlig litt delt, akkurat slik det var med Symfonisk-lampa. De få jeg har rukket å vise kunstverket til i testperioden har stort sett enten sagt «Ooh, den var lekker» eller «Usj. Kan man bytte utseende?», så man kan vel trygt si at smak er individuelt.

Undertegnede synes kanskje først og fremst den ser veldig ut som noe som kommer fra Ikea, og så kan man tolke det som man vil. Kanskje kan man håpe den blir såpass populær at det blir et marked for tredjepartskunst man kan feste i ramma, siden den altså er ganske enkelt utbyttbar.

Vil du henge høyttaleren på veggen skrur du denne braketten fast i veggen, og så kan du rett og slett henge høyttaleren på den - enten horisontalt eller vertikalt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sett bort fra motivet foran kan selve høyttaleren minne litt om sånne paneler man bruker til støydemping inne, og akkurat til bruk som bakhøyttalere i et surroundoppsett med en Sonos-lydplanke er det jo ikke sikkert det er så dumt. Den samme begrensningen gjelder for øvrig også her som for stereo: Det må være to like produkter.

Symfonisk-høyttaleren har stort sett oppført seg som den skal i testperioden, men litt kluss i systemet virker den å ha introdusert. I starten ville den iblant eksempelvis ikke starte avspilling med Spotify Connect, og å «sette over» musikk fra kunsthøyttaleren til undertegnedes Sonos One er konsekvent umulig. Spotify hevder at musikken spiller, men det kommer ingen lyd før vi starter hele låta på nytt.

Litt slikt virker å være vanlig i Sonos-land siden vi opplever ett eller annet stort sett hver gang vi tester Sonos-produkter, uten at vi helt kan peke på årsaken. Avspilling med Airplay 2 kan heller ikke sies å være helt umiddelbar, men virker ellers å fungere godt.

Sammenliknet med en Sonos One er bilderamma ganske massiv. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Gummiføttene gir nok friksjon til at du kan lene ramma mot veggen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tre små knapper finnes bak fronten på venstre side av høyttaleren. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Bilderamme-høyttaleren er et flott tillegg til Symfonisk-serien - i alle fall om du liker estetikken. Lyden er det rett og slett veldig lite å si på til denne prisen. Du får et stort og luftig lydbilde med en god del bass, og du kan dessuten lett gjøre justeringer i Sonos-appen, skulle du ønske det. TruePlay-romkalibreringen gjør dessuten en reell forskjell, men det er synd at du må ha en iOS-enhet for å kunne bruke den.

Du kan velge om du vil henge høyttalerkunsten på veggen eller bare ha den stående på en skjenk eller liknende, og løsningen Ikea har laget for kabelhåndtering bakpå virker smart. Airplay 2 gjør Symfonisk-høyttaleren kompatibel med en god del multiromshøyttalere fra andre merker, og du får naturligvis støtte for Spotify Connect og liknende tjenester.

Alt i alt får du definitivt mye høyttaler for pengene her, i et format som passer ekstra godt der du ikke nødvendigvis ellers har plass eller hvor det ikke passer inn med en høyttaler. Vi håper bare Ikea - eller andre - kommer med flere motiver etter hvert.

Bilderamma kommer for øvrig i salg om nøyaktig en uke, altså 15. juli.