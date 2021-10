Test Acer Predator X34

Acer Predator X34 er en råtass av en 21:9-monitor

Men det koster å være kar.

Spill-skjermer har lenge vært modeller med tradisjonelt TN-panel i 16:9-format. For en stund tilbake viste dog Asus at det går helt fint å lage en velegnet spill-skjerm med IPS-panel – kanskje den aller beste 16:9-skjermen på markedet.

Samtidig kommer også nye monitorer i nytt format. Selv om det fortsatt er flest 16:9-skjermer i butikkhyllene, kan du også få kjøpt modeller som har såkalt kinoformat – også kjent som 21:9.

Acer Predator X34 Paneltype: IPS

Skjermtype: Buet

Størrelse: 34 tommer

Skjermformat: 21:9

Maks oppløsning: 3440 x 1440 piksler

Responstid: 4 ms

Kontrastnivå: 1000:1

Lysstyrke: 300 cd/m2

Pris: Rundt 12 000 kroner

Nå har vi fått inn Acers nye flaggskip, Predator X34, som på papiret er en fullblods 34-tommer i kinoformat, med høy oppløsning og IPS-panel – samt støtte for G-Sync. Dog må du belage deg på å punge ut hele 12 000 kroner for å sikre deg et eksemplar.

Skiller seg fra mengden

Ut av esken er selve skjermen nokså nøytral og stilren. Her er det minimale rammer rundt sidene som teller, hvor kun en logo under panelet bryter linjene. Denne logoen gir oss av en eller annen grunn assosiasjoner til Transformers.

Selv om skjermen er bred og ruvende, er det ikke denne som stikker av med mesteparten av oppmerksomheten. Det er det foten som gjør. Denne er nemlig en slags bøyle som er laget i det som virker å være massivt metall, og ut fra sidene på denne bøylen kommer det to avstikkere som går ned mot bordet på hver sin side. Denne foten er virkelig tøff.

Dog skal du være klar over at den bygger en hel del bakover. Vi fisket frem målebåndet, og du bør ha rundt 26 centimeter å gå på fra veggen til der skjermens fremside starter. Altså kan det bli en utfordring å ikke ende opp med nesa plantet i selve skjermen dersom du har et smalt bord.

Foten er heftig, men bygger en del i dybden.

Acers logo gir oss assosiasjoner til Transformers.

Skjermen har også et lite party-triks i ermet. Under selve skjermen sitter det nemlig flere LED-dioder som du kan justere etter eget ønske. Du kan for eksempel velge å la det lyse vanlig hvitt, eller kanskje du heller vil ha en «Night Rider»lignende effekt der lyset trekkes frem og tilbake. PS: Det kan også slås av, noe vi valgte å gjøre.

Ingen fortryllende meny-grafikk

Dette er en av de dyreste skjermene vi har testet, men selve menyen på Predator X34 imponerer ikke spesielt mye – hverken grafisk eller i bruk. Riktignok er neppe menyen et sted du er hyppig innom etter at du har justert inn skjermen, men likevel er det greit å nevne det.

Predator X34 har en lys-remse på undersiden som du kan konfigurere etter eget ønske – eller bare slå av.

Knappene du bruker til å navigere deg rundt i menyene sitter i underkant av skjermen på høyre side. Trykker du på knappene så kommer det opp en forklaring på hva de ulike knappene har av funksjoner. Her blir det fort litt feiltrykking i starten, og denne måten løse det på er langt mer tungvindt enn for eksempel hvordan rivalen Asus gjør det på sine Rog-skjermer.

Selv om betjeningen er litt treg, så er selve menyen nokså oversiktlig. Dog er det ikke noe rå grafikk vi blir servert, men det er jo også nokså sekundært for en monitor, men et litt sprekere utseende hadde vi kanskje ventet for denne summen. Og ikke minst en bedre løsning for navigering.

Har de tilkoblingene du trenger

Acers nye versting har alle tilkoblingene plassert på baksiden, og du finner nok det meste du vil trenge her. Blant annet kan du velge å koble skjermen med grafikkortet ditt ved hjelp av enten HDMI eller DisplayPort.

Videre har du også en rekke USB-porter på baksiden, og skjermen kobler du til PC-en slik at den fungerer som en hub via en USB A til USB B-kabel som følger med i esken. Sammen med denne kommer det også én HDMI- og én DisplayPort-kabel.

