Radeon X800 XL: En hit i mellomklassen

Kristian Rolf 8 Apr 2005 15:00

Innledning

Påsken er forhåpentligvis vel overstått for de fleste, uten for mye skader av noe slag. Det være seg om man tok noen halsbrekkende stunt i skibakkene eller i en plaststol på TG. Påsken ble av undertegnede verken tilbrakt på fjellet eller i Vikingskipet denne gangen, men godt plantet i en god stol hjemme foran PC-skjermen.

Misforstå meg ikke, det hadde vært ålreit å kommet seg ut også. Men når Asus sendte over AX800 XL , samtidig med at Sapphire X800 XL ble levert på døra, ja, da var det duket for en fin påske med masse spilling, hvor de eneste halsbrekkende øvelsene fant sted på skjermen.

Med Radeon X800 XL prøver ATI å konkurrere mot Nvidias GeForce 6800-serie. Prismessig ligger kortene på 2500 - 3500 kroner, avhengig av produsent, bundle og video-inn støtte (VIVO). Men har kortene kreftene som skal til for å hevde seg i denne klassen? Vi får se etter en runde i testbenken.

Vi takker Asus for lånet av AX800 XL og Sapphire for lånet av X800 XL.