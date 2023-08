Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel Tablet

Google Pixel Tablet er en smart vri på nettbrett

Men Android er fortsatt en begrensende faktor.

Googles Pixel Tablet kommer med en egen dokkingstasjon som lader brettet og oppgraderer lyden. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Googles Pixel-telefoner har vært kjent for å levere mye for pengene, og forventningene har derfor vært ganske store til selskapets nye nettbrett - enkelt og greit kalt Pixel Tablet.

Selve nettbrettet er et ganske ordinært Android-nettbrett, men det som skiller Pixel Tablet fra de andre er at brettet kommer med en dockingstasjon med høyttaler som standard.

Denne kan du feste brettet til via magneter på baksiden, og så vil brettet fungere som en slags smartskjerm som alltid har skjermen på (om du vil). Spiller du medieinnhold vil brettet naturligvis også spille lyd fra dokkingstasjonens høyttaler.

Dekselet er nesten det beste

Google sendte også med sitt eget Pixel Tablet-deksel, og vi må bare fremheve hvor vanvittig praktisk det dekselet er. Det ser ikke veldig spektakulært ut, men siden dekselet ikke kan ha en vanlig «kickstand» samtidig som den skal kunne settes fast på dockingstasjonen, har Google laget en løsning med en ring på baksiden.

Denne ringen kan justeres trinnløst i hvilken som helst vinkel, og det gjør rett og slett nettbrettet særdeles praktisk i bruk. Siden ringen lar seg bøye helt opp, kan du i praksis også henge brettet på en knagg om du vil.

Min hovedbruk av nettbrett er gjerne at jeg flytter brettet med meg rundt i leiligheten for å strømme video mens jeg gjør andre ting, og denne ringen gjør at det omtrent ikke finnes et sted du ikke kan sette fra deg brettet og finne en vinkel som passer. Helt eminent. Ringen føles dessuten veldig stødig, og det er absolutt ingen slark å spore.

Ringen er i utgangspunktet ment hovedsaklig for bruk med brettet i landskapsmodus, men den kan også brukes med brettet stående. Da får du riktignok et litt mer ustødig «bein», men vinkelen er fin for lesing eller surfing, så det er kjekt å ha muligheten. Det må sies at Google tar seg godt betalt: Over 1000 kroner føles stivt for et enkelt omslag som ikke har tastatur eller andre mer avanserte funksjoner.

7 Bra fjerne Sammenlign Google Pixel Tablet 11" 128GB 2023 annonse Utvalgte butikker 7390 hos Elkjøp Sjekk nå 7390 hos Komplett Sjekk nå Billigste hos 7390 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Google-nettbrettet skiller seg ut med ekstrautstyret Fordeler + Kjapt og responsivt i bruk

+ Det tilhørende dekselet er utrolig praktisk

+ Høyttaler- og ladedokking følger med; dobler som smartskjerm

+ Skarp og fin skjerm, praktisk formfaktor

+ Dokkingen har ganske fin lyd Ting å tenke på — Ganske høy startpris

— ...og ringdekselet legger til ytterligere en tusenlapp

— Noe svakere ytelse enn for eksempel iPad

— Ingen cast-mulighet til dokkingstasjonen om ikke brettet står på

— Lavoppløste kameraer

— En del populære apper skalerer dårlig på Android-nettbrett

— Ikke mer enn ålreit batteritid

— Ingen hodetelefonport

Kurant høyttaler

Dokkingstasjonen er også kjekk. Det er praktisk å ha et sted å sette fra seg brettet når det ikke er i bruk, og så kommer du stort sett til fulladet brett etterpå.

Standbyskjermen kan brukes til å gi deg enkel tilgang til smarthjemkontrollene dine, for eksempel, som er fint - men jeg har ikke helt klart å finne et bruksområde som forsvarer at skjermen alltid skal stå på. En litt mer skreddersydd smarthjems-«hub» hadde vært veldig kjekt. Det føles også som et lite minus at du ikke kan «caste» lyd til dokkingstasjonens høyttaler, siden den kun fungerer når brettet står tilkoblet. Det burde vært mulig.

Verdt å nevne er det at det er mulig å caste innhold til Pixel Tablet fra andre enheter når den står i docken.

Lyden høyttaleren leverer er helt grei. Den har naturligvis langt mer bass og fylde å by på enn hva brettet i seg selv klarer, men til gjengjeld blir for eksempel stemmegjengivelsen rundere og mindre tydelig. Den litt basstunge fremtoningen kler også musikk bedre enn film og serier, for eksempel - men det er likevel mer enn godkjent for et lite rom eller kjøkkenbenken.

Jeg er kanskje ikke helt solgt på vinkelen Google har valgt for skjermen i «dokket» tilstand. Hos meg står på den nettopp kjøkkenbenken, og der blir den fort litt vel rettvinklet for å kunne se på når man står foran benken.

Vinkelen er omtrent lik som på Googles øvrige smartskjermer, men i en påkostet løsning som dette kunne de gitt oss mulighet til å justere den.

Google Pixel Tablet Skjerm: 10,95 tommer, 2560 x 1600 (16:10). 500 nits, 60 Hz Mål og vekt: 258 x 169 x 8,1 mm, 493 gram Prosessor: Google Tensor G2 m/Titan M2 medprosessor Minne: 8 GB Lagring: 128 eller 256 GB Minnekort: Nei Batteri: 27 Wh, opptil 12 timer videostrømming oppgitt Kamera: Samme kamera foran og bak: 8 megapiksler, f/2.0 Trådløst: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Operativsystem: Android 13 Annet: Lade- og høyttalerdokk følger med Pris: 7390 kr (8490 kr for 256 GB) Mer +

Fin skjerm

Selve skjermen måler 10,95 tommer og har en oppløsning på 2560 x 1600 piksler. Det gir et aspekt på 16:10, altså litt høyere enn et vanlig 16:9-format. 16:10 gir likevel et ganske høyt og smalt format når du bruker brettet i portrettmodus (altså på høykant), men du får i alle fall plass til mye informasjon samtidig - om enn med små svarte striper over og under når du ser video.

Skjermen er dessuten skarp, har relativt nøytrale og fine farger og kurant lysstyrke (typisk 500 nits, ifølge Google) - men de feite skjermrammene gir likevel et litt gammeldags preg, selv om den ikke egentlig er noe særlig verre enn Apples siste standard-iPad på det området. Lysstyrken blir også litt for forsiktig til bruk i sollys eller andre lyse omgivelser.

Vi kunne gjerne også sett at den hadde 120 Hz-skjerm, slik stadig flere mobiltelefoner har fått. Pixel Tablet har nemlig «bare» 60 Hz, som for eksempel ikke gir like god flyt når du scroller. Sortnivået er også litt tvilsomt - mørke områder blir ofte litt detaljfattige.

Streit ytelse

Innvendig sitter Googles egen Tensor G2-brikke, som vi også finner i Googles siste Pixel-telefoner.

Som vi ser av testene under, ligger ytelsen noe bak fjorårets standard-iPad (A14 Bionic), for eksempel - både når det gjelder prosessor- og grafikkytelse - og langt bak enda kraftigere brett som iPad Air - med M1-brikke.

Google-brikken holder omtrent følge med Snapdragon 8 Gen 1-brikken i Nothing Phone (2) på prosessorytelse, men havner noe bak i alle de grafiske testene. Den nyere Snapdragon 8 Gen 2-brikken som sitter i for eksempel Galaxy S23-serien og Samsungs nye nettbrett-serie er også ytterligere et steg opp, selv om heller ikke de yter på nivå med Apples kraftigere iPader.

Likevel synes vi ytelsen til alle praktiske formål er mer enn god nok også i Pixel Tablet. Den er responsiv og fin i hverdagen, og spill som for eksempel Diablo Immortal kjører fint selv på høye grafikkinnstillinger.

Dårlig app-skalering

Android 13 lar deg «multitaske» ved å dele skjermen mellom to apper, men måten det gjøres på er ikke veldig fleksibel. Du kan velge mellom 50:50 eller én tredel og to tredeler av skjermen, mens du på en iPad kan justere dette trinnløst.

Android har åpenbart fortsatt også litt problemer med at til dels ganske store og viktige apper ikke har laget egen støtte for nettbrett-versjonen av operativsystemet. Facebook og Messenger er et eksempel: Her kan du i praksis enten kjøre appen på halve skjermen eller mindre i landskapsmodus eller på hele skjermen i portrettmodus, men så fort du prøver å dra den ut over mer enn halvparten av skjermen vil du ende opp med den samme visningen - bare med svarte rammer rundt.

Det fremstår ganske håpløst, og selv om det nok ikke bare er Googles feil, påvirker det utvilsomt opplevelsen av nettbrettet.

Og selv om vi skrøt av Google-dekselet over, er det heller ikke til å komme unna at det hadde vært praktisk med et deksel som også har tastatur, slik iPad har i massevis. Det finnes riktignok noen ytterst få tredjepartsalternativer, men her burde Google ha laget sitt eget. Det gjelder forsåvidt også skjermpenn/stylus, som heller ikke finnes tilgjengelig.

Noe forsiktig batteritid

Batteritiden er oppgitt til inntil 12 timer med videoavspilling.

I praksis synes vi batteriet tappes betydelig fortere når vi strømmer video - ned mot nærmere halvparten. Det er kanskje ikke slik Google selv har målt, men slik det i praksis blir brukt og vesentlig trangere enn lovet.

Når det er sagt, så er dette jo for de fleste formål et produkt du i hovedsak bruker hjemme, og med en dokkingstasjon som også lader enheten handler det jo i praksis kun om å sørge for at den havner der når den ikke er i bruk. Men likevel: Litt mer strømgjerrig når den ikke brukes hadde definitivt ikke gjort noe. Det må også nevnes at batteriet som standard bare lades til 90 prosent.

Du kan overstyre det fra innstillingene om du ønsker, men for et produkt som er nær permanent tilkoblet lader vil det være lurt å holde batteristatus en bit under 100 prosent for å ikke slite det ut.

Google-assistenten fungerer stort sett som Google-assistenten har gjort, men brettet har noen ganger en tendens til å fullstendig ignorere «Hey Google»-kommandoen. Å sette den på dokkingen virker imidlertid å tilbakestille dette, og da fungerer det som det skal igjen.

Kameraene er de samme foran og bak - og er ikke veldig imponerende. Bildene som spyttes ut er på skarve seks megapiksler, og om du skal ta bilde av noe på en viss avstand blir det rett og slett minimalt med detaljer å hente.

Noe bedre er det hvis det er godt lys og det du tar bilde av er nært nok, men som med nettbrett flest er nok ikke kameraegenskapene det fremste salgsargumentet her. Til videosamtaler er imidlertid dette mer enn godt nok, og det er kanskje det viktigste.

Google lover for øvrig oppdateringer i fem år, så er det også nevnt. Og det følger med en USB-C-kabel med ladekloss som er ment til dokkingen, men ingen egen kabel til brettet.

Seks megapiksler blir litt knapt for å gjengi detaljer på avstand.

Kameraet har også en «2x-zoom»-funksjon, men den zoomer kun digitalt, så det gjør bare skarpheten enda dårligere.

Konklusjon

Det er ikke mye som skiller seg ut med Googles Pixel-nettbrett. Det er et helt streit Android-nettbrett med alle sine plusser og minuser.

Det som skiller seg ut er i større grad tilbehøret. Vi har nevnt den fabelaktige ringstøtten til Googles eget deksel, som gjør brettet veldig fleksibelt i hvor og hvordan du kan plassere det.

Ikke minst følger det jo også med en dokkingstasjon som både har høyttaler og ikke minst lader brettet, som garantert vil være nyttig for mange. Samtidig: Man forventer kanskje ikke at et såpass godt utbygget operativsystem som Android skal ha problemer med app-skalering i 2023.

En startpris på 7400 kroner er heller ikke akkurat billig, selv om også Apple har jekket opp iPad-prisen ganske betraktelig fra og med siste generasjon. Og skal du ha dekselet som bidrar til mye av anvendeligheten i tillegg, snakker vi 8500 kroner. Det er stivt.

En iPad vil yte bedre enn Pixel Tablet, ha et bedre utbygget økosystem av tilbehør og ikke minst en mer smooth opplevelse av en del apper - og om du i hovedsak skal bruke brettet til å surfe på nett og strømme video kan du like godt velge 2021-modellen til rundt 4500 kroner.

Men kjekt å ha et nettbrett som dobler som smartskjerm, det er det.

Publisert 19. august 2023, 06:00