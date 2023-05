Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro er masse telefon for pengene

Redmi Note 12 Pro ser ikke veldig spennende ut, men den er meget god til en rimelig pris. Alt fra kamera til ytelse er godt innafor. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 1. mai 2023, 12:30 Lagre Lagre artikkel

Fra 4500 kroner får du kjøpt nye Redmi Note 12 Pro. Det er en besnærende pris, for det plasserer den sammen med Nothing Phone (1) og OnePlus Nord 2t, for å nevne noen.

Det er også her telefoner magisk begynner å bli skikkelig gode - med solide bidrag fra de to allerede nevnte.

Så bidrar denne nye Redmien til samme inntrykk?

Det gjør den faktisk - for dette her er slett ikke så verst. Ikke i det hele tatt.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Xiaomi Redmi Note 12 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Redmi Note 12 Pro er rimelig og tvers gjennom god. Fordeler + Flott skjerm

+ Rask nok

+ Hodetelefontilkobling

+ Kameraet tar fine bilder

+ Omfattende valgmuligheter

+ Rask lader medfølger

+ Fuktavstøtende (IP53)

+ God batteritid

+ Slitesterk bakside i glass Ting å tenke på — Ingen overflod av ytelse til tyngre ting

— Ingen trådløs lading

— Lett å få merker i plastrammen rundt

— En glatt fingeravtrykksmagnet

— Redmi lover kun to store Android-oppdateringer (3 år støtte)

MIUI-menyene er tidvis litt forskjellige fra standard Android, men de har likevel ting felles og er lette å finne frem i. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Flott pakke

Fra rundt 4500 kroner får du en telefon med bakside i glass - det er ikke selvfølgelig selv om du betaler dobbelt så mye. Og det er en flott 6,7-tommers OLED-skjerm som pryder forsiden.

OBS! Modellen vi har testet er utgaven med 8 gigabyte RAM. Den er relativt sjelden i norske butikker, men opplevelsen bør ikke være dramatisk annerledes i den med 6 gigabyte som du får andre steder.

Designmessig er dette er en firkant. Det gjør den enten minimalistisk og pen eller kjedelig og lite oppsiktsvekkende, avhengig av øyet som ser. Jeg er i leir nummer én.

Redmi Note 12 Pro Pris: Omtrent 4500 - 5000 kroner Dimensjoner: 16,3 x 7,6 x 0,8 cm Vekt: 187 gram Byggematerialer: Glass og plast Vannsikring: IP53 (sprutsikker) Skjermtype: AMOLED, 120 Hz, HDR, 900 NITS Størrelse / oppl.: 6,67 tommer / 2400 x 1080 px Skjermglass: Gorilla Glass 5 Fingerleser: Integrert i låsetast Prosessor: MediaTek MT6877V Dimencity 1080 Lagringsplass / RAM: 128 + 6 GB / 128 + 8 GB (testet) Hovedkamera: 50 MP, f/1.9, OIS, 1/1,56" Vidvinkelkamera: 8 MP, f/2.2 Tredje kamera: 2 MP makro Selfiekamera: 16 MP, f/2.5 Batteristørrelse: 5000 mAh Lader inkludert: Ja, lader inntil 67W Trådløs lading: Ikke støttet Mer +

Noen ulemper

En telefon som har designet til et sota speil blir fort skitten. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er imidlertid en skikkelig fingeravtrykksmagnet dette. Den er så glatt at den kan gli av selv den flateste overflate. Og rammen rundt telefonen er i plast som lett får merker.

Totalen er likevel god, spesielt når vi tar med den raske laderen i esken.

Telefonen er ikke vanntett, men den har oppgitt IP53-sertifisering, som betyr at den bør tåle regn og fuktighet som kan oppstå under bruk. Bare ikke dypp den i vann. Få telefoner til denne prisen tåler uansett det.

Topp ytelse i bruk

En flott OLED-skjerm på 6,7 tommer gir den gode menyopplevelsen et ekstra dytt. Den er både rask (120 Hz) og mer lyssterk enn vanlig i prisklassen (900 nits). Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Menyene her har et lass valgmuligheter, og skiller seg tydelig fra Googles egne. Men de er lette å bruke, og de svirrer fort over den raske 120-hertz skjermen.

Maskinvaren under skjermen er fra MediaTek og ikke den vanlige Snapdragon-plattformen vi ser i mange telefoner. Men den henger med til det meste av vanlig bruk, og telefonen får aldri hikke.

Dette er dog ingen stor gamingtelefon, selv om ting som Genshin Impact kjører helt fint.

Spotify og sosiale medier funker utmerket. For deg som ikke gidder å bytte ut kabelpluggene før de dør av seg selv er det hodetelefonutgang her.

Les også Nothing treffer blink på første forsøk 31. juli 2022

Det er litt usikkert hvor lang tid denne telefonen vil bli oppdatert. Men Redmi lover to store oppdateringer før det er slutt. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

MIUI 14-menyene er basert på Android 12, og vi nærmer oss raskt Android 14 fra Google. Men i praksis spiller det mindre rolle enn at Redmi kun har lovet to store oppdateringer for telefonen.

Dermed er den sannsynlige oppdateringstiden rundt tre år. Det er kort nå som for eksempel Samsung tilbyr fire store oppdateringer og et femte år med oppdatering.

Kamera: Fullt brukbart

Hovedkameraet er helt supert for sin prisklasse, og kan tidvis konkurrere med dyrere telefoner. Det holdes tilsynelatende noe tilbake av maskinvaren ellers i telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet her er en 50-megapikslers historie, og brikken er faktisk så stor at den konkurrerer med toppmodellene. Men innimellom hadde det tjent på en litt bedre prosessor, siden for eksempel motlysfotografi kunne vært bedre. Men generelt gir det meget gode bilder både i fullt dagslys og i skumring.

Et 8-megapikslers ultravidvinkelkamera leverer helt ok bilder, men duger ikke når det blir mørkt. Det billige 2-megapikselkameraet som fungerer som makro hopper vi like gjerne over.

Selfiekameraet gjør derimot en grei nok jobb, selv om det ikke er på sitt beste i svakt lys, med en svært liten bildebrikke.

Alt i alt; her får du et imponerende hovedkamera og et brukbart selfiekamera for lav pris.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Utmerket som telefon

Næmmen! En minijack. Deg er det ikke ofte vi ser. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Her får du en telefon med kjapp lader, og stort 5000 mAh batteri. Den har for meg holdt et par dager i slengen, selv med en del bruk. Lange omganger med spilling og litt samtaler og YouTube-strømming har ikke plaget batteriet så voldsomt.

I motsetning til Nothing Phone (1) får du ikke støtte for trådløs lading.

Det er en slags stereolyd i høyttalerne på utsiden, men den er veldig mye lavere i «topp»-høyttaleren enn i bunn. Det funker likevel godt nok til enkel gaming og TikTok.

Lyden under samtale er god, og både WiFi Tale og VoLTE er støttet i norske nett.

Ytelsesmålingene:

Under ser du ytelsestestene. Vi ser at Redmi Note 12 Pro jevnt over skårer ganske bra, men at den underlig nok ikke når opp til vesentlig rimeligere Moto G53 i 3DMark. Siden både spillgrafikk og generell opplevd ytelse er bedre på Redmien, og både Basemark og AnTutu har tunge grafikkdeler, antar vi at noe ikke helt stemmer med 3DMark-målingene for denne telefonen.

Konklusjon: Alt du trenger

De aller billigste mobilene har blitt dyrere, men du kan få skikkelig mye telefon for 4500 kroner for tiden. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Redmi Note 12 Pro er atter et eksempel på at det rundt 4500-kronersmerket det skjer. Det er her det er gøy å handle seg det beste mobilkompromisset til en tredel av prisen mange legger igjen i butikken.

Ytelsen er upåklagelig, enten det handler om selve menyopplevelsen, apper du kjører eller hovedkameraene foran og bak. Den lader raskt, og holder lenge på strømmen.

Du får tilstrekkelig med lagringsplass, og jaggu får du en vanlig hodetelefonkontakt også.

En stor OLED-skjerm med tilstrekkelig oppløsning og hastighet til å være god å bruke pryder forsiden, selv om baksiden kanskje er litt pregløs.

Denne telefonens sterkeste konkurrenter er allerede nevnt; OnePlus Nord 2t og Nothing Phone (1). Skulle du være opptatt av storpolitikk og opprinnelsesland er Nothing den eneste av disse tre som ikke er kinesisk.

For min del blir det største ankepunktet mot Redmi Note 12 Pro at den kun er sikret tre års oppdateringer. Med flere av konkurrentene som lover fire og fem år begynner det å bli lite. Men den bør likevel klare seg inntil eller litt forbi den gjennomsnittlige varigheten på mobiler i Norge, som for tiden er rundt 3,5 år.

9 Imponerende fjerne Sammenlign Xiaomi Redmi Note 12 Pro annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Redmi Note 12 Pro er rimelig og tvers gjennom god. Fordeler + Flott skjerm

+ Rask nok

+ Hodetelefontilkobling

+ Kameraet tar fine bilder

+ Omfattende valgmuligheter

+ Rask lader medfølger

+ Fuktavstøtende (IP53)

+ God batteritid

+ Slitesterk bakside i glass Ting å tenke på — Ingen overflod av ytelse til tyngre ting

— Ingen trådløs lading

— Lett å få merker i plastrammen rundt

— En glatt fingeravtrykksmagnet

— Redmi lover kun to store Android-oppdateringer (3 år støtte)

1. mai 2023, 12:30

Mer om MobiltesterRedmiMediatekXiaomiMobil