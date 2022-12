Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony Xperia 5IV

Kompakt, god, forutsigbar

Sonys lille Xperia 5 IV er akkurat det den skal være.

Menyene i en Xperia har ikke endret seg stort de siste årene. Men det er fortsatt kjapt og greit å bruke en Sony-telefon. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sony har tradisjonen tro sluppet en ny kompakt toppmodell denne høsten, og Xperia 5 IV er stadig vekk noe av det beste du kan velge i sin størrelse.

Litt av årsaken til det er at det rett og slett ikke er så mye der ute som er like kompakt, men det er ikke så nøye. Når mange rett og slett foretrekker en enhåndsmobil og ikke har kjempehender blir dette det utvalget man fisker i.

Og Xperia 5 IV gir tross alt et særdeles kurant kamera, tipp topp ytelse og et vanntett, elegant design i én nice pakke.

Også så herlig fri for «storpolitikk» en japansk mobil er, da.

Medaljens bakside? Vel, så utrolig spennende er ikke denne telefonen. Og ingeniørene i Sony har fortsatt en tendens til å sette nerding foran brukervennlighet i programvaren – det kan bli litt omstendelig.

8.5 Meget bra Lagre Sammenlign Sony Xperia 5 IV XQ-CQ54 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9990 hos Elkjøp Sjekk nå 9990 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Sony har gjort viktige forbedringer i Xperia 5-serien. Fordeler + Meget kompakt telefon

+ Batteri som varer og varer

+ Trådløs lading er på plass

+ Når kameraet treffer er det svært bra

+ Riktig så bra bildekvalitet

+ Fysisk kameratast er kjekt

+ Vanntett telefon

+ Lynende rask i bruk Ting å tenke på — Skjemmes av flere sponseapper

— Selv på sitt enkleste er den et komplisert mobilkamera

— Skjermen i vår utgave tålte svært lite (påstått ikke samme som i butikkjøpt eksemplar)

— Henger bak de beste på kameraresultater

— Ingen ansiktsgjenkjenning

Den grønne varianten er litt sprekere enn den svarte. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Rektangutang

Mobiler blir ikke stort mer rektangulære enn denne. Vårt testeksemplar er en svart Xperia 5 IV, og som alle av sin art har den 21:9-skjerm. Vi snakker altså om en høy, mørk og smal talatut. En bredde på bare 6,7 cm gjør den gripevennlig for de fleste, selv om toppen av den 6,1 tommer store skjermen likevel kan være utenfor rekkevidde for tomlene.

Xperia 5 IV har Gorilla Glass Victus både foran og bak.

Vår testenhet fikk umiddelbart haugevis av skrap i skjermen etter en tur i ryggsekken. Den fikk ingen skrap i baksiden. Sony sier testeksemplarene har svakere glass i skjermen, men viser ikke til dokumentasjon på det. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vårt eksemplar har etter en tur i ryggsekken blitt kraftig oppripet på forsiden – mens baksiden ikke har noen riper i det hele tatt. Sony forteller at prototypene – som de sender til test – ikke har Victus-glass på forsiden.

Det er vanskelig å vite om Xperia IV er så sårbar som vårt testeksemplar fremstår, men baksiden antyder at forklaringen vi har fått stemmer, og at forsiden i ferdige telefoner tåler mer enn den på vår.

Ligner på Xperia 1, men ikke helt

Xperia 1 eller Xperia 5? Kun størrelsen og hvilke «øyne» som er i kamerahumpen avslører. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Tradisjonelt har Xperia 5-serien vært Xperia 1-seriens lillebror. Mindre batteri og skjerm har vært de viktigste forskjellene. Men fra versjon 3 (III) – fjorårets utgave – endret noe seg; da fikk Xperia 1-serien periskop-zoom, mens Xperia 5-serien måtte klare seg uten. Samtidig har Xperia 5-serien fått lov til å ta innpå på andre steder.

Xperia 5 IV «bare» 3x telekamera, i motsetning til 1-eren som har 4,4x zoom – rett nok med delvis mekanisk objektiv som går ned til 3,5x. Selve kamerahumpen på baksiden ligner imidlertid veldig mellom de to telefonene.

For øvrig er skjermen en vanlig full-HD OLED-skjerm, og ikke 4K-skjermen fra Xperia 1 IV. Batteriet er også mindre, men batteritiden er fortsatt god – halvannen-til to dager avhengig av bruk.

Xperia 5 IV har for første gang for serien fått trådløs lading, i likhet med storebror. Og det 5.000 mAh store batteriet er det største som noen gang har vært i denne serien – det er like stort som i Xperia 1 IV.

Rask, men

Kjapt og fint, men litt komplisert og litt mye dobbelt opp. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sony har tradisjonelt en svært rask Android-utgave. Det har de nå også, men her har lite vært endret de siste fem åra. Og selskapet kjører stadig mange av sine egne ikoner og apper for mange funksjoner. Flere av disse, og kanskje spesielt «Spillforbedring»-appen ser virkelig ikke ut som de er laget i hverken dette eller forrige tiår.

Det er også slik at å drysse en rekke multimedieapper for hvert sitt bruksområde rundt i menyen ikke gjør telefonen så mye enklere å bruke. Her får du Cinema Pro, Video Pro, Camera Pro og mikrofonopptaksappen Music Pro. Vi nevner i fleng også Musikk, PS App og «Headphone ... s». Bravia Core er Sonys videostrømmetjeneste der man også får innhold med telefoner og TV-er man kjøper.

Og hver for seg er disse appene vel og bra.

Men forhåndsinstallert i tillegg til rene sponseapper som Sony har fått betalt for å legge inn på telefonen, være seg LinkedIn eller Tidal, blir det litt mye – skrot. Og i tillegg fremstår også flere av appene unødvendig kompliserte.

Er du klar for å «overse» en del støy er det ikke noe problem med ekstra apper rundtom. Men ellers foretrekker i hvert fall jeg én kamerapp med litt valgmuligheter foran tre forskjellige – der hver av appene i tillegg er søkklastet i knapper.

Som telefon

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fingerleseren sitter i låseknappen på siden av telefonen. Der akkompagneres den av en volumtast øverst, og en fysisk utløsertast for kameraet nederst. Det er irriterende at fingerleseren automatisk prøver å lese fingrene hvis telefonen bæres – og ofte vil den prøve for mange ganger, til du må taste kode i stedet. Det er heldigvis mulig å aktivere at du må trykke på låsetasten for å vekke telefonen.

Da slipper du tilfeldige feillesninger. Så lenge telefonen faktisk er klar for fingeravtrykket ditt leser den ganske presist.

For øvrig er det og verdt å merke at støtte for ansiktsgjenkjenning ikke hører til. Det er vanlig på mobiler flest i dag.

Jeg synes kanskje ikke dette er den telefonen med best håndfrilyd jeg har hørt, og selv om stereohøyttalerne kan spille ganske høyt volummessig er det få antydninger til «dybde» eller bass i lyden. Det setter og sitt preg på for eksempel enkel Youtube- eller TikTok-titting og gaming. For øvrig kan telefonen også vibrere i takt med lyden, noe som tilfører en grad av «bassfølelse».

Vanlig samtalelyd er Xperia 5 IV god og HD-lyd støttes.

Kamera som tar pene bilder

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er ikke så ofte vi snakker om de estetiske kvalitetene til mobilkamera. Men det er på sin plass med Xperia 5 IV. Når den treffer kan den gi litt spesielle resultat der lyset faller på en måte det er sjelden å se på mobilbilder.

Vi la merke til det samme med Asus Zenfone 9, som kunne ta veldig stemningsfulle bilder i riktig lys – på en måte som hverken Apple eller Samsung gjør på riktig samme måte etter dem. Men Sony gjør altså tidvis det.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kvalitetsmessig blir bildene også helt ok, enten du bruker hovedkameraet, ultravidvinkelen eller zoomen. Så lenge lyset er tilstrekkelig. Men det betyr ikke at alt her er fantastisk.

For eksempel har Sony tradisjon for å skryte av smart fokus, men her kan kameraappen tilsynelatende både finne ut at du skal ta et «landskapsbilde» og samtidig legge fokuset på det som er helt inntil deg. Erfaringsmessig har bildene likevel blitt greie, men når alle fokusprikkene i forhåndsvisningen havner nederst på skjermen og på det som er nærmest deg, er det lett å bli usikker på om telefonen har forstått motivet.

Telefonen lager en ganske kraftig digital lukkerlyd når den fotograferer, men den er sjelden ferdig med fotoet idet lyden er spilt av. Det betyr at hvis du klikker, hører lyden og tar tilbake telefonen for å se på resultatet, blir ganske ofte resultatet et uklart bilde av kameraperspektivet idet du trekker til deg mobilen igjen.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Innendørs er ganske ofte lyset ikke tilstrekkelig til at en kort eksponering er nok uansett, så ganske mange bilder blir bevegelsesuskarpe.

Sony-telefoner har fått en nattmodus som er bedre enn de tidligere har hatt, men de kommer fortsatt til kort mot Apple og Samsung i mørket, med relativt detaljløse mørke bilder. Det kan hevdes at de to andre aktørene «skryter på» motivet mer lys enn det som faktisk var der – og det er nok riktig, men samtidig tar i hvert fall jeg bilder for å forevige det jeg faktisk ser. Og ganske ofte blir det ganske mørkt med en Sony, mens med en Samsung eller en Apple får jeg iallfall med meg noe – om enn ikke alltid av kjempemessig kvalitet.

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

På opptursiden er det flott å notere seg at Sony stadig kjører fysisk utløserknapp med fokusstopp. Det gjør kameraet mer intuitivt. Samtidig trengs det, når de også velger å ha de mest kompliserte kameraappene i mobilbransjen. Vi har alt nevnt dem; det er flere av dem, og alle fremstår mest som ulike grader av en «proffmodus» i andre telefoner. Du kan skyte bilder eller video på helautomatikk, men det er likevel mange knapper rundt å forholde seg til uansett hvor du er.

Konklusjon: Størrelsen er trumfkortet

Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Xperia 5 IV er en velbygget telefon, med en flott skjerm og et design som er – la oss kalle det litt tørt. Men mange foretrekker en telefon som er mest et verktøy, så for noen er firkantfaktoren en udiskutabel fordel. Lang batteritid – fort opp mot to dager – og trådløs lading er også verdt å få med seg, med tanke på den kompakte formfaktoren her.

Telefonen har raske menyer, men du må leve med litt rot og en del medfølgende apper du sikkert kunne klart deg uten. Du kan eventuelt deaktivere dem, om ikke avinstallere dem helt.

I gode forhold tar telefonen veldig gode bilder, og med tanke på valgmuligheter er det få steder du får lov til å styre mer selv enn her. Men det er på godt og vondt, siden telefonen nesten alle steder presenterer et utvalg knapper å trykke på for å styre foto- og videofunksjoner. Det kan bli litt innfløkt. Og i mørket matcher den ikke de beste.

Men flertallet av de beste matcher ikke Xperia 5 IV på ett viktig punkt; størrelsen. Den er og blir Sonys trumfkort.

Det er litt vanskelig å balansere «mellomfornøydheten» med at Sony ikke gjør større fremskritt på programvaren sin med det faktum at det finnes få såpass kompakte telefoner, og enda færre av dem prøver å være toppmodeller, eller ha god batteritid – slik denne gjør og har.

Ting er litt som de alltid har vært hos Sony, og for noen er det perfekt.

+ Batteri som varer og varer

+ Trådløs lading er på plass

+ Når kameraet treffer er det svært bra

+ Riktig så bra bildekvalitet

+ Fysisk kameratast er kjekt

+ Vanntett telefon

+ Lynende rask i bruk Ting å tenke på — Skjemmes av flere sponseapper

— Selv på sitt enkleste er den et komplisert mobilkamera

— Skjermen i vår utgave tålte svært lite (påstått ikke samme som i butikkjøpt eksemplar)

— Henger bak de beste på kameraresultater

— Ingen ansiktsgjenkjenning

Her er tre alternativer til Xperia 5 IV vi vil fremheve:

Asus ZenFone 9 sparer deg for et par tusenlapper, og du får en utrolig flott design som skiller seg ut fra telefoner flest. Den mangler trådløs lading, men kameraet er tross svakere spesifikasjoner konkurransedyktig i praksis. Her får du er en særdeles kompakt telefon med design som du sjelden ser maken til.

Få Android-telefoner er nærmere «folkemobiler» enn troikaen S22, S22 Plus og S22 Ultra og blant disse er det den vanlige S22-modellen som er mest aktuell som alternativ til Xperia 5 IV. Også den er relativt kompakt, men med en bredde på nord om 7 cm er den nesten fire millimeter bredere. Det er ikke ingenting hvis du slet med å holde rundt mobilen fra før. Men telefonen gir deg menyer som er lettfattelige og enkle, usedvanlig godt kamera og det finnes et lass av tilbehør til den. Samsung garanterer også fire store oppdateringer for telefonene sine for tiden, med påfølgende sikkerhetsoppdateringer. Det betyr muligheter for god levetid.

Apple iPhone 14 er den mest aktuelle Apple-mobilen med tanke på pris. Her mister du den raske skjermen fra Sony, men du får et kamera som har mye jevnere ytelse – ikke minst er det betydelig enklere å bruke, med én app for alt. Action Mode gir jevnere videostabilisering. Menyene kommer med det du trenger, og forholdsvis lite utover det. Resten laster du ned fra App Store. Apple er for øvrig kjent for å holde mobilene sine oppdatert i årevis.

