Test Stryd Wind V3

Kan denne gjøre deg til en bedre løper?

Mosjonister strømmer til den dyre dingsen. Men fungerer det?

En liten og dyr plastdings i skolissene som lover mye.

Daniel Rosenquist Lagre Lagre artikkel

Det er lett å bruke mye penger på mer eller mindre vellykkede dingser og utstyr til trening og friluft. Det er også lett å legge de samme dyre dingsene i bunnen av en skuff og aldri se dem igjen. Gjennom pandemien har vi brukt stadig mer penger på utstyr som har gjort oss motivert til å komme oss ut i friluft. Og kanskje har du tenkt at dette er endelig tidspunktet hvor du for alvor skal begynne å jogge.

På testbordet vårt denne gangen finner vi en liten dings som koster et par tusenlapper og som skal gi deg mer og nøyaktig data om hvordan du løper.

Dingsen heter Stryd, og er en liten plastbit på åtte gram du fester på løpeskoene og som lover å hjelpe deg med å ta løpingen din til nye nivåer.

Straid?

La oss aller først bare si at vi fortsatt ikke skjønner om vi uttaler dette på norsk – STRYYYD – eller om det er mer som det engelske ordet for skrittfrekvens, stride – STRAID. Uansett, Stryd er en fotsensor laget utelukkende for løping.

Den festes på skolissene og ligger passivt der under løpeturene og registrerer aktivitet. Du kobler den til en mobiltelefon, eller aller helst en løpeklokke med bluetooth eller ANT+, og det er sånn du tar imot data fra den lille dingsen.

Stryd festes med en liten plastklips på undersiden av skolissene og passer derfor på alle skotyper.

Hvordan virker den?

Dingsen du fester med en plastklips på skolissene er full av sensorer som måler diverse datapunkter. Vi snakker om gyroskop, akselerometer, høydemåler og vindmåler. Sistnevnte er for øvrig nytt i det som foreløpig er siste versjon av Stryd, versjon 3.

Stryd selv sier den oversetter disse dataene til et «tredimensjonalt rom» og sånn kan gi deg korrekt data. Den registrerer altså ikke bare bevegelse, men hvor langt den har beveget seg, i hvilke retninger og i hvilken hastighet.

Dette setter den sammen til distanse, fart, antall skritt, tid med bakkekontakt og flere andre datapunkter den sender til løpeklokkene via ANT, men dataen kan også sendes til en mobiltelefon eller populære Swift over bluetooth.

Brikken skal under to kryss i lissene langt ned på skoen, ifølge produsenten.

Og hva så?

Har du en GPS-klokke du bruker utendørs for å måle distanse og fart har du kanskje merket at du iblant får noen rare målinger og et kart som viser at du har løpt tvers over innsjøer eller gjennom bygninger i byen. Stryd lover for det første å være mer nøyaktig enn GPS i måling av fart og distanse.

Dette gjør at den også vil fungere like godt innendørs, for eksempel på en tredemølle. Hvis det er en ting vi kan slå fast ganske sikkert er det at tallene du får fra øktene dine på tredemølle ikke er spesielt nøyaktige. Og på et treningssenter hvor du kanskje løper på en rekke ulike tredemøller vil tallene variere ganske mye. Og pulsklokken din vil kanskje vise helt andre tall enn møllen igjen. Her mener Stryd at de kan gi deg opp mot 100 prosent nøyaktighet i faktisk distanse og fart.

Dersom du løper intervaller med en GPS-klokke vil det også ta en del sekunder fra du starter en fartsøkning til du får den korrekt gjengitt på klokken. Med en nøyaktig fotsensor vil du få denne informasjonen svært raskt.

Watt’s up?

Og så var det dette med watt - kanskje Stryds fremste funksjon ved siden av lovnadene om svært nøyaktig distansegjengivelse. Kort forklart vil watt eller effekt være et virkemiddel for å få flyt i løpingen uavhengig av terreng. Når du møter en motbakke eller sterk motvind vil watten påvirkes av dette. Løper du i nøyaktig samme fart i motbakken som du nettopp gjorde på flatt underlag så vil du bruke mer krefter på å opprettholde farten, altså øker effekten. Tilsvarende om du møter vind, og motsatt om du løper i nedoverbakke.

Etter noen økter med Stryd på skoen vil den bygge en treningsprofil for deg, og dele inn treningen din i soner. Har du trent med pulsklokke før kjenner du kanskje igjen begrepene om sone 1–5, for eksempel. Her vil du få de samme fem sonene, men delt inn i ulike verdier for watt eller effekt. Her er ideen at du skal kunne droppe både puls og fart i treningen, og heller følge antall watt. Stryd mener dette vil være mer nøyaktig, ettersom det tar mer data inn i beregningen.

I tillegg vil du kunne bruke watt til å måle fremgang i treningen, til en viss grad. For kanskje kan du etter noen måneder holde høyere fart på samme watt som i dag. Det vil tyde på at du løper mer økonomisk.

Stryd vil for eksempel gi deg en watt den mener du klarer å holde på ulike distanser, og mener at du kan følge dette i en konkurranse til å alltid yte akkurat den intensiteten du vil klare å holde. Stryd kaller dette tallet for «critical power» (CP). Ligger du på din CP og møter motvind vil du altså kunne justere farten litt ned og raskt få oppdatert watt slik at du ikke tar i for hardt. En fiffig idé.

Med Stryd festet på Sauconys siste «supersko» dro vi på Bislett for å teste nøyaktighet.

Virker det?

Stryd lover mye, og spørsmålet er selvsagt om dette virker i nærheten av så godt som flotte hjemmesider og reklamer prøver å love. Det veldig enkle svaret er «tja». Stryd får til veldig mye av det den skryter av. Før vi kommer til våre egne tester av nøyaktighet og brukervennlighet nevner vi enda mer vitenskapelige data.

Anerkjente Fellrnr.com har gjennomført en rekke tester, og omtaler Stryd som «oppsiktsvekkende nøyaktig». Fersk ut av boksen og rett på skoen vil den ifølge testene ha en nøyaktighet på over 99 prosent. Det er langt mer nøyaktig enn de beste GPS-klokkene.

Det er viktig å bemerke at ingen løper er lik, og at det kan være variasjoner her. Det er mulig å finkalibrere fotsensoren manuelt, men det er en ganske selsom prosess med noe feilmargin, og Stryd anbefaler derfor å bare la den være som den er.

Vi gjorde en test der vi med Stryd på skoen og ved å følge produsentens anvisninger løp en rekke runder på Bislett stadion i Oslo. Vi løp en runde i hver bane fra innerst til ytterst, og for å begrense feilmarginen løper vi hele veien PÅ streken mellom banene. Sjekk tabellen for å se hvor lang disse rundene faktisk er og hva Stryd målte.

400-metere Faktisk distanse Målt av Stryd Nøyaktighet Runde 1 400 393 98,2% Runde 2 405 396 97,7% Runde 3 413 405 98% Runde 4 421 411 97,6% Runde 5 428 418 97,6% Runde 6 436 426 97,7% Runde 7 444 435 97,9% Runde 8 451 441 97,7% SNITT 97,8%

Denne testen er gjort med Stryd koblet til en Garmin Fenix-klokke og er helt ukalibrert ut av boksen, festet på et nytt par med sko fra Saucony. I tillegg til enkeltrundene løper vi noen lenger strekk for å se om feilmarginen øker.

I innerste bane på Bislett løper vi 1000 meter, altså 2,5 runder, så nøyaktig vi klarer.

1000-metere Faktisk distanse Målt av Stryd Nøyaktighet 1 1000 978 97,8% 2 1000 980 98% SNITT 97,9%

Her ser vi at målingen holder omtrent samme nøyaktighet over lengre strekker. Og sammenligner vi med tidligere økter på samme bane uten Stryd på skoen ser vi mer konsekvente resultater nå. Stryd rapporterer samme distanse med maks noen meters forskjell hver gang.

Med GPS kan vi få alt fra 40 meter for lite til 30 meter for mye rapportert distanse på en enkeltrunde, altså rundt 10 prosent feilmargin begge veier. Stryd er altså tidvis mer nøyaktig enn GPS, men ikke alltid. Den er derimot mer konsekvent, og her kan jeg velge å finkalibrere Stryd gjennom å fortelle klokken min at 97,8 meter registrert med Stryd skal oversettes til 100 faktiske meter, basert på mine funn fra 400-meterne på løpebane.

Denne kalibreringen er mulig på de fleste klokker, men vi har lest at ikke alle Suunto-klokker kan dette.

Til sammenligning kan du se hvordan GPS tolket alle rundene på Bislett med tidvis store variasjoner og unøyaktighet.

I en annen og mindre vitenskapelig nøyaktig test tok jeg og en kamerat på oss de samme skoene og hver vår Stryd og løp en rekke runder i en løype vi vet er rett under 1500 meter lang. Vi har ulik høyde og svært ulik skrittfrekvens når vi løper. Våre Stryd-brikker rapporterte ganske konsekvent rundt 50 meter ulikt hver runde, eller et avvik på cirka tre prosent.

Tatt rett ut av esken og festet på et par helt nye sko er vi i utgangspunktet imponert over resultatene. Hadde det ikke vært for at Stryd hadde lovet oss enda mer, hadde vi vært ordentlig imponert.

Hva med mølle?

Vi nevnte tidligere at møllen du har løpt på trolig har vist feil tall. Det er en antagelse vi kan komme med på grunn av hvordan en mølle virker. Når du setter møllen på for eksempel 10 km/t vil båndet starte og oppnå en hastighet som kanskje er noe høyere enn dette. Når du treffer løpebåndet med hele din kroppsvekt vil båndet bremses ned, og få opp farten igjen mens du er i luften.

Derfor er 10 km/t et slags snitt som møllen prøver å holde. Derfor blir målinger også noe usikre og ujevne. Løper du på et treningssenter på to like møller ved siden av hverandre kan faktisk distanse variere en del. Det er her Stryd mener den kan gi deg mer nøyaktige tall uavhengig av mølle.

Vi kalibrerer en tredemølle nøyaktig og tester Stryd på en rekke ulike hastigheter.

Faktisk hastighet Målt hastighet Nøyaktighet 8 km/t 7,52 km/t 94% 9 km/t 8,45 km/t 94% 10 km/t 9,4 km/t 94% 12 km/t 11,29 km/t 94% 15 km/t 13,19 km/t 88% SNITT 92,8%

For å regne ut nøyaktigheten her har vi brukt samme logikk som i utendørstesten. Vi har tatt utgangspunkt i 1000 meter, og i eksempelet med 8 km/t vil vi på samme tid det tar å løpe nøyaktig 1000 meter på den kalibrerte tredemøllen komme 940 meter ifølge Stryd. Altså en nøyaktighet på 94 prosent.

Denne nøyaktigheten holder seg konsekvent over store deler av økten. Her vil vi igjen med nøyaktige tester kunne manuelt kalibrere Stryd mot vår løpeklokke. Når hastigheten går mye opp blir nøyaktigheten langt svakere. Vi tror dette har sammenheng med at løpesteget i disse hastighetene er noe annerledes, men resultatene er like fullt litt skuffende.

Det er derimot ikke umulig at både den nøye kalibrerte møllen og Stryd begge har rett. Som sagt vil løpebåndet på møllen bremses noe ned når jeg treffer det, og det er denne «nedbremsede» hastigheten Stryd trolig viser oss. Det viser funnene Fellrnr.com kom frem til, og er vanskeligere å kalibrere.

Hastigheten på mølle var om ikke annet konsekvent ujevn, og holdt seg jevn gjennom korte og lange drag.

Men igjen er det viktig å tenke på alternativene. Her kan du enten stole på tallene fra møllen, som nevnt i beste fall vil kunne være usikre. Flere av løpeklokkene prøver også å gjengi fart og distanse fra mølleøkter, men dette har vi svært dårlig erfaring med.

Vår opplevelse er at Stryd leverer et godkjent resultat her. Noe som imponerte oss i testingen var at det ikke var mulig å «manipulere» hastigheten gjennom å skifte løpefrekvens eller å skifte på løpe på forfot eller lande på hælene.

«Din CP er 224»

Stryds app viser deg ditt magiske tall «CP», og du kan analysere økter etter Stryds egne datagrunnlag.

Det forteller i alle fall Stryd meg etter et par uker med testing. Tallet sier meg i utgangspunktet ingenting, men jeg kan i alle fall bruke tallet til videre løping for å prøve å bli en bedre og smartere løper. På de neste løpeturene slår jeg av fart og puls og har bare Stryds eget tall for watt i displayet.

Stryd har både en mobilapp og en nettside der du kan se din egen kalender, dine treningssoner og din «critical power». Du kan også få analyser og treningsprogram basert på terskel, men det må du må betale enda mer for å få tilgang til gjennom et abonnement. Dette er ganske kostbart til 99 kroner i måneden, når dingsen i seg selv allerede er så dyr.

Critical power er etter hvert det vi forstår en slags verdi for terskel, eller det du kan klare å løpe omtrent en mil med maks effekt. Grovt regnet. Ute på en rolig tur i sone 1 følger jeg hvordan tallet for watt går opp og ned ettersom terrenget endrer seg og det kommer kraftige vindkast. Watten er svært rask og responsiv og gir meg egentlig en ny dimensjon til løpingen.

På en annen økt med intervaller er det lett å legge seg i riktig sone og følge watten som raskt stabiliserer seg etter bare noen skritt i riktig tempo. Det er rart å gå bort fra puls og fart, og jeg tror det vil ta lang tid å venne seg til å bli en ren watt-løper. Jeg har skrudd tilbake til fart og puls, men har watt synlig på min Garmin-klokke hele tiden. Mer som et artig tilskudd enn at det har revolusjonert hvordan jeg trener.

Oppsummering

Det er lett å feste Stryd til skoen, og jeg har aldri følt meg redd for at den skal falle av. På de aller fleste sko er det lett å velge de nederste «lissekryssene». På enkelte modeller, som Nikes populære Vaporfly, hvor lissene sitter på siden og høyere på skoene, krever det litt mer kreativitet å få den på, men det går alltid.

Det følger med to plastklips du bruker for å feste Stryd til skolissene. En er sort og en annen oransje, så du kan velge hva som passer til skoene. Det følger også med en lader, som dessverre er en proprietær greie. Mister du den må du ut med noen hundrelapper for en ny.

Stryd kan kobles rett til en smarttelefon, men det er som tilbehør til en løpeklokke den har sin fremste funksjon. Du må altså sette på dette som valgfritt ekstrautstyr til klokken du kanskje allerede synes du har betalt nok for.

Målingene våre viser at Stryd er bedre enn GPS utendørs, men har noe usikkerhet knyttet til nøyaktigheten innendørs. Men det har både tredemøllen og løpeklokken din fra før, og Stryd er om ikke annet konsekvent.

Trenger du denne? Antageligvis ikke. Men hvis du løper mye og er irritert over dårlige GPS-målinger eller sviktende nøyaktighet på mølleløping kan du absolutt ha noe nytte av Stryd. Men da må du samtidig være klar over Stryds begrensninger, og kanskje villig til å gjøre noen svært nøye tester for å få den kalibrert til deg. Når det er sagt er Stryd rett ut av boksen mer nøyaktig enn både GPS og det klokkene på markedet er til å gjette fart og distanse på tredemøller.

Undertegnede har ikke gått over til å bli en watt-løper, men hvis du er lei av å se på fart og puls kan løping etter watt også være noe å tenke på. Og selvsagt er det enda en morsom dings hvis du er lidenskapelig opptatt av tall og analyse på egne løpsprestasjoner.