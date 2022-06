Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Roborock S7 MaxV Ultra

Roborock S7 MaxV Ultra er den nye kongen av robotstøvsugere

Niklas Plikk 10 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Helt siden robotstøvsugere kom på markedet har vi skrevet at «den gjør jobben for deg». Det har vært riktig, men også en sannhet med mange modifikasjoner. Jo da, de første robotstøvsugerne kunne gjøre jobben for deg, men «jobben» var ganske begrenset, og det medførte også en del merarbeid for deg.

Først måtte du rydde unna sko, leker, kabler og annet rusk på gulvet, før den kunne starte. Klarte den å komme rundt hele huset på egen hånd måtte du likevel tømme støvbeholderen i ettertid, før den var klar for kamp igjen. Rinse, repeat.

Med årene som har gått har robotstøvsugerne blitt smartere, og de klarer å gjøre stadig mer på egen hånd. Faktisk det aller meste.

Roborock har ledet an i utviklingen, og deres nye modell Roborock S7 MaxV Ultra er selve spydspissen av innovasjon på rengjøringsfronten.

I fare for å være altfor lyriske her, men den kan faktisk gjøre «alt» selv i en hel måned før du er nødt til å gjøre noe.

Roborock S7 MaxV Ultra

Krysse av Enormt kraftig motor får opp alt av smuss, selv på tepper

Krysse av Moppen kan løfte seg opp, og skrubber

Krysse av Dokkingstasjon som tømmer, vasker og fyller på vanntanken

Krysse av Dokkingstasjonen feilet ikke én eneste gang

Krysse av Appen er smart og enkel i bruk

Krysse av Knallgod navigering du kan følge med på i sanntid

Krysse av Unngår kabler, sko og annet smårusk på gulvet Ting å tenke på Bytt Kjempedyr

Bytt Sluker fortsatt kabler og smårusk hvis du har uflaks

Støvsuger, vasker, renser, fyller og tømmer

Selve robotstøvsugeren – Roborock S7 MaxV – ser ut som hvilken som helst robotstøvsuger. Den har et par ess i ermet, det kommer vi tilbake til, men det er dokkingstasjonen som gjør hele pakken unik.

Og det er der «Ultra» i navnet kommer inn. For du kan kjøpe S7 MaxV i ulike konfigurasjoner. Står det «Plus» på slutten av navnet vil du få samme dokkingstasjon som Roborock S7, som tømmer støv automatisk. Men den dyreste varianten heter altså Roborock S7 MaxV Ultra, og det er her de virkelige innovasjonene har fått plass.

Forrige Neste Niklas Plikk, Tek.no Niklas Plikk, Tek.no Åpne fullskjerm

Bare ved første øyekast kan du se at dokkingstasjonen til Roborock S7 MaxV Ultra gjør noe litt uvanlig. Den er stor (men mindre enn den gigantiske boksen til Ecovacs Deebot X1 Omni) og på toppen ser du tre bøtter, klare for å bli løftet ut når som helst.

Én for skittent vann, én for rent vann og én for smuss og støv. At de sitter på toppen av dokkingstasjonen gjør designet svært praktisk, for det er bare å løfte dem rett ut for å tømme eller fylle dem, men det gjør også at den ikke ser særlig stilren ut. Der for eksempel iRobots J7+ ser ut som et lite designmøbel ligner Roborocks dokkingstasjoner mer på en kaffetrakter (Plus) eller en resirkuleringsstasjon (Ultra).

Vi legger uansett ikke så mye vekt på utseendet, og i hverdagen er det ingen tvil om at designet er svært praktisk. De få gangene det faktisk trengs er det lett å løfte ut tanken med skittent vann og tømme det ut, eller rentvannstanken for å fylle opp med nytt vann. Eller «bøtten» som skjuler støvsugerposen lengst til høyre, som også må byttes ut i ny og ne.

Bortsett fra for å ta dette bildet har vi ikke trengt å åpne luken til støvbeholderen en eneste gang.

En komplett «hands off»-opplevelse

Når alt fungerer som det skal, som det stort sett gjør, er det bare tre ting du må gjøre med Roborock S7 MaxV Ultra:

Tømme skittenvannstanken (cirka én gang i måneden) Fylle på vanntanken (cirka én gang i måneden) Bytte støvsugerpose (cirka annenhver måned)

Resten tar den hånd om selv.

Hver hverdag klokken 12 i testperioden har Roborock S7 MaxV Ultra startet rengjøringsjobben sin. Prosessen starter med at rent vann fra dokkingstasjonen skylles over moppen på undersiden og vanntanken om bord i robotstøvsugeren toppes opp med vann. Deretter begir den seg ut på eventyr for å både støvsuge og vaske gulvet.

Slik ser det ut:

Avansert kamera, men ikke feilfritt

Sammenlignet med den «vanlige» Roborock S7 er MaxV-varianten utstyrt med et avansert kamerarigg i front som skal gjenkjenne objekter på gulvet, for deretter å kjøre rundt dem. Enten det er ledninger, sko, sandaler eller avføring. Den kunstige intelligensen skal ha fått en liten oppgradering fra S6 MaxV, og stort sett fungerer dette ganske godt.

Helt feilfri er den imidlertid ikke. Kjører den rundt en sving og det ligger en kabel på gulvet, slik at den ikke havner rett foran støvsugeren, kan det hende den blir slukt og maskinen stanser. Det samme gjelder lange skolisser. Det virker spesielt vanskelig for robotstøvsugeren å gjenkjenne både kabler og skolisser hvis de ligger helt utstrakt, uten krøller, mens hvis de ligger samlet som en liten spaghettiklump blir de gjenkjent.

Uansett – stort sett går det smertefritt.

Så fort den gjenkjenner noe på gulvet – for eksempel sko eller kabler – merker den dette i kartet i appen. Der kan du også overstyre valgene den tar, for eksempel hvis du vil at den skal kjøre over ledningen som ligger på gulvet, eller fordi den har misforstått noe.

Det samme kameraet kan for øvrig brukes for å patruljere robotstøvsugeren rundt om i hjemmet når du er borte. For eksempel om du vil sjekke om du husket å stenge balkongdøren, eller bare for å kjøre rundt og kikke. Merk at robotstøvsugeren roper ut at «overvåkningsmodus» er aktivert når du gjør dette, så du kan ikke snike deg innpå noen uten at de er klar over det.

Appen er like god som på tidligere Roborock-modeller, med alle de «vanlige» funksjonene. Støtte for smarthjem er på plass, timeplan, punktrengjøring, lagring av flere kart (for hus med flere etasjer), og nå også en egen 3D-modus og møbelgjenkjenning. Dette fremstår fortsatt som gimmicker, men kanskje kan det bli nyttig i fremtiden. For eksempel kan den gjenkjenne sofaen i stuen din, og du kan si «rengjør under sofaen», og den vil vite hvor det er. Kjekt å ha, men ikke akkurat essensielt.

Totalt sett er imidlertid appen både enkel å forstå og svært tilpasningsvennlig.

Kraftigere motor gir enda bedre resultater

Motoren har fått en betydelig oppgradering fra den vanlige S7-en – fra 2500 pascal til 5100 pascal. Slike tall betyr ikke så mye isolert sett, men det sier noe om sugekraften den kan by på, hvor de fleste konkurrentene byr på rundt 2000–3000, bortsett fra f.eks Ecovacs Omni X1 som byr på 5000 pascal.

I våre tester klarer vi imidlertid ikke å skille de to på noe nevneverdig vis, ettersom S7-en allerede var best i test på vår teppetest. Her må vi nok justere testmetodikken for å utfordre robotstøvsugerne enda mer, men i praksis kan vi i hvert fall si at S7 MaxV gjør det særdeles godt, både på parkett, laminat og tepper. Bedre enn noen andre robotstøvsugere vi har testet.

I testene våre strør vi blant annet ris og salt på både gulvet og på et teppe, for å se hvor mye den klarer å få opp på maksimal styrke. S7 MaxV klarte altså 100 prosent på samtlige tester, så her må vi nok ty til enda vanskeligere materialer neste gang vi tester flere robotstøvsugere mot hverandre.

Fordelen med den enormt kraftige motoren er at du kan skru ned styrken litt og fortsatt få strålende resultater, uten at det bråker like mye.

Vi la for øvrig merke til at Roborock S7 MaxV er akkurat litt for høy for vårt nye kjøkken. Den er like høy som forgjengeren, og egentlig alle Roborocker, men med sin 8,3 centimeter høyde (9,65 med «tårnet»), kommer den akkurat ikke under undertegnedes kjøkkenskap som står 8 centimeter over gulvet. De fleste kjøkken er imidlertid litt høyere enn dette, inkludert alle Ikea-kjøkken, så dette er neppe et problem for de fleste. Men husk å sjekke dette hvis du vil at den skal få hver eneste smule på kjøkkengulvet.

Roborock skryter ellers av at den nye modellen lader raskere enn forgjengerne, noe som kommer godt med hvis du har et digert hus. Med et batteri på solide 5000 mAh kan den imidlertid kjøre rundt i opptil tre timer (på laveste nivå), så den raske ladetiden er nok neppe noe de fleste vil legge merke til. Oss inkludert. I testperioden har den brukt i underkant av en time på nesten hver rengjøringsrunde av øvre etasje, som inkluderer et soverom, kjøkken og stue på totalt omtrent 70 kvadratmeter.

I vår sedvanlige dørstokktest klarte Roborock S7 MaxV seg godt, på lik linje med de andre støvsugerne fra produsenten. Dørstokken vi utfordrer alle på er 1,5 centimeter høy på den ene siden og 2 centimeter på den andre, og robotstøvsugeren klarte fint å komme over begge veier.

Tips: Har du ekstra høye dørterskler og er redd for at dette vil være et problem kan du også vurdere å kappe til en liten kvartstaff eller en liten kantlist, for å bygge opp en liten «rampe» for robotstøvsugeren. Ikke verdens vakreste løsning, men dette vil gjøre det lettere for robotstøvsugeren å komme frem.

Markedets beste moppesystem

Moppen på Roborock S7 MaxV er den samme som på S7-en, og det er faktisk delen som skiller Roborocks støvsugere mest fra konkurrentene. Dette er nemlig den eneste moppen som fysisk løftes opp når robotstøvsugeren merker at den beveger seg opp på et teppe. Andre avanserte robotstøvsugere med mopp unngår helt tepper for å ikke sette seg fast, mens de litt billigere variantene ikke har teppesensor og setter seg heller fast på teppet med moppen. Roborock S7 MaxV løser begge problemene ved å bare løfte opp moppen når den kommer til et teppe.

Moppen er også festet til et oscillerende underlag som gnukker moppen mot gulvet hundrevis av ganger i minuttet mens den kjører rundt, for å gi litt bedre effekt enn hvis den bare dro moppen bortover. Resultatet blir faktisk ganske bra.

Vi lot den kjøre over inntørkede flekker av juice, kaffe og ketchup, og de to førstnevnte blir borte uten nevneverdige problemer. Ketchupflekkene er definitivt vanskeligere, og med mindre den får gå over flere ganger blir det litt igjen. Men dette er det egentlig bare vaskemaskiner som Dyad vi har sett klare, så det er ikke så overraskende. Vaskeresultatene var bedre enn det Deebot X1 Omni leverte, og på høyde med den dedikerte vaskeroboten Dreame W10.

Til «den daglige rengjøringen» er den uansett helt utmerket. Det er faktisk ganske deilig å ha nyvaskede gulv hver eneste dag.

Med den nye dokkingstasjonen har det også blitt enda bedre å bruke moppen, ettersom den vasker moppen både før og etter rengjøring. Hvis den vasker et stort område vil den også returnere til dokkingstasjonen for å fylle på mer vann i tanken hvis det trengs, eller gi moppen en ekstra vaskerunde. Dermed er den alltid ren og pen, og du trenger ikke å ta av moppen selv for å putte den i vaskemaskinen. Det må du bare gjøre hvis den er skikkelig møkkete.

Roborock har også begynt å selge et rengjøringsmiddel du kan putte oppi rentvannstanken. Både Roborock og generelt alle robotstøvsuger-produsenter har vært veldig tydelige på at man ikke skal bruke noe annet en rent springvann i vannbeholderen, men nå virker det som de endelig har laget et middel som er såpass skånsomt at de mener du kan bruke det over lang, lang tid, uten at det skader maskineriet. Ulempen? Det selges ikke i Norge ennå. Det samme problemet hadde vi med Roborock Dyad. Dette har vi altså ikke fått teste.

Konklusjon: Den beste robotstøvsugeren på markedet

Det er vanskelig å peke på noe vi savner ved Roborock S7 MaxV Ultra, bortsett fra en lavere pris.

Den krever nesten ikke tilsyn. Den både støvsuger og vasker gulvet ditt i ukesvis før du er nødt til å fylle på litt mer vann, eller tømme skittenvannstanken. Og den gjør en fremragende jobb på begge deler. Enten det er på vanlig laminatgulv eller på kortluggede tepper får den opp det meste av smuss, og det er kun godt inntørkede flekker hvor du må ta frem kluten og gnukke litt for hånd. Dokkingstasjonen har fungert helt feilfritt, og selv om det ikke er den vakreste dingsen å ha stående fremme, er designet i hvert fall veldig praktisk.

100 prosent perfekt er den dog ikke – vi har jo alltid noe å pirke på. For selv om Roborock S7 MaxV nesten aldri trenger tilsyn, har det skjedd at den har satt seg fast i løse kabler på gulvet. Rett og slett fordi de lå rett rundt en sving, og de ble ikke oppdaget av frontkameraet. Det samme kan gjelde ting som skolisser, hvis du er uheldig.

Men det største aberet er naturligvis prisen. Det koster å overlate hele rengjøringsjobben til roboten. Vi syntes allerede prisen begynte å bli høy for Roborock S7+ som kostet 8000 kroner.

Roborock S7 MaxV Ultra koster svimlende 13.590 kroner.

Det finnes jo også en litt rimeligere variant kalt Roborock S7 MaxV Plus, hvor du bytter ut den helautomatiske dokkingstasjonen med den samme som S7+, lokalt kjent som «kaffetrakterdokken». Da må du «bare» ut med 10.000 kroner, men da går du også glipp av den superavanserte og praktiske dokken som vasker, tømmer og fikser «alt» selv.

Har du pengene er det ingen tvil om at Roborock S7 MaxV Ultra gir deg den beste opplevelsen på markedet. Vi trodde Ecovacs Deebot X1 Omni ville være en større konkurrent, men den skuffet på et par kritiske punkter. Foreløpig er Roborock fortsatt kongen av robotstøvsugere. Spørsmålet er bare hvor mye du er villig til å betale for å «glemme» vedlikehold og la den gjøre hele jobben selv.

