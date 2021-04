Denne elsykkelen har noe litt utenom det vanlige

Som krever mindre vedlikehold.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 10 Apr 2021 06:00

I fjor testet vi en rekke elsykler. Felles for alle disse modellene var at de hadde kjede og utvendige gir – akkurat som de aller fleste vanlige sykler også bruker.

Men det finnes også andre mekanismer for å drive en sykkel fremover. En av disse er beltedrift. Dette er på ingen måte noe nytt, og har vært mulig å kjøpe en god stund. Men ofte har det å kombinere belter med elektrisk drift vært ganske så kostbart.

Nå har vi tatt en nærmere kikk på sykkelen med det velklingende navnet BMC Alpenchallenge Amp Al City Three, som har beltedrift og et innebygget, lukket girsystem i navet. Prislappen lyder på 32.990 kroner, altså omtrent på nivå med elsyklene vi testet i 2020.

8.5 Meget bra BMC Alpenchallenge AMP City Three 2021 (Electric) annonse Sjekk prisen En stilren og lett bysykkel Fordeler Lett til å være elsykkel

Mindre vedlikeholdsbehov

Ren og stilig design

Grei rekkevidde

Sterk nok motor

Gode bremser

Litt "frempå" sittestilling

Stiv og presis ramme

Godt egnet til jevne underlag som asfalt og grus Ting å tenke på Lite "vennlig" sete om du ikke bruker sykkelbukse.

Sittestillingen er ikke for alle

Ingen demping gjør den mindre god på ujevne med for mye slag og dumper

Kommer uten ringebjelle og støtte.

Beltedrift gir mindre vedlikehold. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Beltedrift – fordeler og ulemper

Denne sykkelen bruker som nevnt belter til å overføre energien fra kranken til bakhjulet. Og sammenlignet med tradisjonell kjededrift så vil et belte by på mindre vedlikehold.

Men litt må du likevel regne med. Også beltet vil strekke seg noe ettersom du legger milene bak deg, så du bør passe på å få det strammet opp med jevne mellomrom. Blir beltet for slakt, vil du oppleve at det i verste fall glipper over, og da blir det dårlig med fremdrift.

PS: Du må huske på å holde beltet rent. Heller ikke dette systemet er spesielt begeistret for å få gjørme og grus på seg.

Med beltedrift har du noen ulike varianter av girsystemer. Denne sykkelen fra BMC bruker et Shimano Nexus-system hvor du har et internt girsystem plassert i navet på bakhjulet med totalt fem gir. Med denne løsningen vil girene bli mindre påvirket av ytre påkjenninger, og med det krever de mindre vedlikehold.

Les også Elektrisk motorsykkel på ett hjul

Denne sykkelen har også et innebygget girsystem. Som sammen med beltedrift fungerer rett så bra. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Til sammenligning vil et mer tradisjonelt system hvor giret og kassetten sitter utvendig, kreve mer vedlikehold siden det utsettes for mer slitasje fra elementene. Og du må oftere rengjøre kjede og kassett, samt smøre det skikkelig. Med belte slipper du å smøre.

Vi har testet BMC-sykkelen en del, og vi må si at beltedrift virker veldig kurant og enkelt. Det bråker ikke, du får en litt annen lyd enn den tradisjonelle «klingingen» fra kjedet mot tannhjulene. Og det er på ingen måte noe forsinkelse i overføringen.

Samtidig så er giringen veldig behagelig. Spesielt når du girer fra lettere til tyngre gir. Da hører du faktisk ikke at den girer annet enn at du kjenner at det blir tyngre å tråkke. Det skjer helt lydløst.

Men når du skal gire til et lettere gir, kreves det litt tilvenning. For du bør ikke tråkke med mye kraft når du gjør det. Da hører du, og merker, at det knepper opp i gir. Men om du tråkker lett i det sekundet du girer opp og lar pedalene løpe lett, vil den gire like sømløst som om du girer ned.

Les også Harley-Davidson har avduket sin elsykkel

Sykkelen har en ren design. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lett og kompakt

Denne sykkelen fra BMC er myntet på deg som ønsker en nokså lett og kompakt sykkel i et vanlig bymiljø eller på asfaltert landevei. Og den veier ikke mer enn 18,5 kg, som er nokså lavt til en elsykkel å være. Her er det ikke uvanlig at du fort nærmer deg 25 kg med batteriet på.

Og vi liker hvordan denne sykkelen er bygget. Rammen bærer preg av å være ren og enkel, hvor for eksempel bremseslangen til forbremsen går fra styret og ned innvendig i gaffelen. Det samme gjelder for slangene og kablene som går til den bakre delen av sykkelen, hvor disse «forsvinner» inn i selve rammen.

De få vaierne og slangene på sykkelen gjemmes effektivt inne i ramme og gaffel. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Sammen med dette er lysene enklere og små, men likevel effektive. Frontlyset er lite og sitter rett på styret uten å gjøre noe nummer ut av seg. Samtidig så er baklyset felt inn i bakskjermen, som for øvrig også er enkel og strømlinjeformet.

Styret er også enkelt og forholdsvis rett. Hele sykkelen gir en slags moderne «kafé-racer»-følelse når du ser på den. Det eneste du kanskje vil savne er en ringebjelle. Dette er noe du i så fall må ettermontere selv, men som ikke er noen stor kostnad. Det samme gjelder om du vil ha støtte. På vår testmodell fulgte ikke dette med, men det er feste for dette på rammen til sykkelen.

Setet følger den enkle og rene stilen, men er ikke spesielt behagelig. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Om det er noe vi kunne ønsket oss annerledes med designen, så er det muligens et bedre og mer «vennlig» sete enn det som følger med. Det kan fort bli litt hardt og ubehagelig. Spesielt siden sykkelen ikke har noen form for demper, og dekkene også er nokså smale og tynne, som heller ikke gir spesielt mye avlastning.

Sykkelen har også et enkelt bagasjebrett som tåler 18 kg med last. Altså ikke blant de mest solide vi har testet, som normalt har en lastevekt på rundt 25 kg, men heller ikke så lavt som de dårligste, som gjerne ligger rundt 12 kg.

Les også Elsykler (2020): Vi fant den beste elsykkelen

Batteriet skiller seg litt ut fra resten av sykkelen. Men er til gjengjeld enkelt å ta av når du parkerer sykkelen. Og gir greit med rekkevidde. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Batteri og motor

Batteriet som følger med er på 418 Wh, som nok er et valg gjort for å holde vekten nede. Men likevel har du mer enn nok rekkevidde til å komme deg til og fra jobb om du for eksempel bor og jobber i en by.

Det skal være nok kapasitet til å hente ut opp mot 10 mil, om du bruker en av de mer strømgjerrige innstillingene. Under vår testperiode, med undertegnende som med enkelhet bikker 100 kg-grensen, brukte vi oftest High-modusen, altså maks effekt, og da virker det til at du kan forvente rundt 40–50 kilometer med rekkevidde.

Selvfølgelig avhengig av hvor mange bakker du må bestige – og ikke minst kroppsvekt. Her kan vi i alle fall si med sikkerhet at sykkelen er testet med en tung «rytter» på salen.

Motoren er mer enn sterk nok til det aller meste. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Noen vil nok si at batteriet bryter litt med det ellers så stilrene utformingen på sykkelen, men samtidig så er dette en enkel og ryddig løsning for deg som er avhengig av å ta med deg batteriet etter å ha parkert sykkelen.

Sammen med batteriet får du en Shimano Steps E6100-motor som har et dreiemoment på 60 Nm. Og det viser seg å være mer enn nok krefter i kombinasjon med lav vekt på sykkelen og beltedriften. Vi merker at de tyngste bakkene går noe lettere med sykler som har motorer som kan øse ut enda litt mer dreiemoment, men likevel oppfattes ikke denne sykkelen som spesielt svak i motbakkene.

Ikke uventet så er kontrollene til styrke og skjermen som viser informasjon om innstillingene enkle og små, og kler denne sykkelen godt med tanke på resten av den stilrene utformingen. Skjermen er ikke stor, men inneholder den informasjonen du trenger. Det samme gjelder for justeringen av styrken på motoren.

Bremsene på sykkelen er gode. Både foran og bak har du gode skivebremser (Shimano MT500) som gir god bremsekraft.

Videre så er sittestillingen litt «frempå», og du bruker armene til å holde deg oppe mot styret. Det er ikke en veldig aggressiv posisjon, men er verdt å merke seg om du jakter en sykkel hvor du kan sitte mest mulig rak i ryggen.

Rammen er for øvrig ganske stiv, og du får god respons mot underlaget du sykler på. Kombinert med sittestillingen og et rett styre får man god kontroll, og sykkelen virker stabil og fin selv når du må navigere deg litt rundt knappe svinger og gatehjørner.

Hjulene som følger med er ganske tynne, men har et dekk med litt mønster som gir godt med grep på asfalt og hard grus, og som ikke minst ruller lett.

BMC Alpenchallenge Amp Al City Three gjør seg fortjent til et Anbefalt-stempel i vår bok. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Jakter du en stilren og lett elsykkel til bruk på asfaltert og gruslagt underlag, er Amp Al City Three et godt alternativ.

Noe av det spesielle med denne sykkelen er at den bruker reimdrift, og har innenbords giring. Kombinasjonen kler den godt, og resultatet er at du får et enkelt og ryddig system som vil kreve mindre vedlikehold enn normal kjededrift. Samtidig får den en lydløs overføring som girer mykt så lenge du husker å ikke tråkke til for hardt når du girer til et lettere gir.

Sykkelen er stilren og tøff i designen, og er lett til å være en elsykkel. Det gjør den enkel å håndtere eller bære med seg om det trengs. Samtidig så er sykkelen fortsatt stiv og sterk i konstruksjonen, så du får en rapp og presis sykkelopplevelse. Og du sitter litt frempå med god styrepresisjon.

Batteriet på sykkelen er på 418 Wh, noe som ikke er spesielt mye i denne prisklassen. Men i praksis så får du likevel greit med rekkevidde, spesielt om du sykler mye på asfalt og ikke har altfor mange bakker å forsere. Selv med motoren på maks vil du kunne sykle flere titalls kilometer mellom besøkene til laderen.

Alt i alt er BMC Alpenchallenge Amp Al City Three en meget god og velkonstruert elsykkel som passer godt til å sykle på harde, jevne underlag. En sykkel vi fint kan anbefale deg.