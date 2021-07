Sonys nye mobilkamera er ulikt alle andre

Xperia 1 III gjenoppfinner «ekte» zoom i mobiler.

Sony Xperia 1 iii er en forholdsvis kompakt toppmodell med helt spesielt kamera på baksiden. Et mekanisk zoom-kamera i en mobiltelefon. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 12 Juli 2021 20:19

Lang og smal. Jepp, en ny Sony-mobil har dukket opp til test. Japanerne deltar i sitt eget OL for mildt uforståelige navn, og har kalt årets toppmodell Xperia 1 iii.

Det er uansett en heftig mobil, dette. Og samtidig én som mange vil synes er håndterlig, med bare 71 millimeter livvidde, der alt under 70 regnes som svært kompakt for tida.

I den bredden har Sony fått bygget inn en helt spesiell skjerm, et kamera ulikt alt annet i mobiltelefoner og ellers omtrent det du kan tenke deg av toppspesifikasjoner. Hvis du er på jakt etter mobilen med alt, kommer Xperia 1 iii svært nærme i å oppfylle det kravet.

8.5 Meget bra Sony Xperia 1 III XQ-BC52 256GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen En nyskapende telefon som ikke riktig får ut potensialet. Fordeler Fantastisk skjerm

Gode stereohøyttalere

Raske menyer

Trådløs lading

Rask lader inkludert

Nyskapende kameraløsning

Et forholdsvis kompakt flaggskip

Ålreit batteritid (opp mot to dager)

Godt med lagringsplass og minnekortstøtte Ting å tenke på Kameraet leverer ikke alltid de beste bildene

Til dels kronglete apper og menyer

Noen ganger reagerer kameraet svært tregt

Kranglete fingerleser

Svak på nattfoto

Standard Sony

Visse dingseprodusenter har sin egen «følelse» som man kan gjenkjenne. En iPhone 12 via en original iPhone og tilbake til de tidlige iPodene føles umiskjennelig Apple. Sony har også sin egen følelse. For meg har den alltid vært litt kompromissløst kantete, gjerne minimalistisk i farger og designsprell.

Baksiden av denne medaljen inneholder adjektiv som kjedelig og gjerne også omstendelig. Men det virkelige gallionsordet fra beskrivelsesbøtta er «kvalitetsfølelse», hva som nå ligger i det. Tyngde. Følelse av soliditet. Greier som varer år etter år mens de gjør akkurat det de skal. Selv fjernkontroller fra selskapet har gjennom årene hatt litt av den der Sony-følelsen.

Og Xperia 1 iii har den også. Litt på godt og vondt.

Som vanlig for Sonys flaggskip snakker vi 4K og OLED på skjermfronten. I år er den også 120-hertz - rett nok ved lavere enn maks oppløsning. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det stramme firkantdesignet ligger ok i mine svære hender. Venstre pekefinger eller høyre tommel plasserer seg perfekt på fingerleseren, som er på høyresiden av telefonen når den holdes. Mobilen er forresten vanntett - en egenskap Sony populariserte for mobiler.

En omfattende kamerahump på baksiden skjuler en av årets nyvinninger; et zoomkamera med variabel brennvidde. Slike har vi ikke sett i mobiler siden Samsung G800 eller Nokia N93i i første tiår av dette årtusenet. Den gang med både glass og bildebrikker som objektivt sett er ganske kjipe sammenliknet med i dag.

Spesifikasjoner: Sony Xperia 1 iii Pris: 12800 kroner Størrelse Dimensjoner: 16,5 x 7,1 x 0,82 centimeter Vekt: 186 gram Skjerm: 6,5 tommer, 3840 x 1644 piksler, OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus Maskinvare Prosessor: Snapdragon 888 5G RAM og lagring: 12 G B RAM, 128 eller 256 GB lagring, UFS3.1, MicroSD-støtte Kamera Hovedkamera: 12 MP, f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS, 1/1,7" Ultravidvinkel: 12 MP, f/2.2, Dual Pixel PDAF Telekamera: Periskopobjektiv, 12 MP f2.3 v. 2,9x zoom eller f/2.8 ved 4,4x zoom, Dual Pixel PDAF, OIS 0,3 Mpx Time of Flight-kamera for fokushjelp Frontkamera: 8 MP, f/2.0 Annet Batteristørrelse: 4500 mAh (1,5 - 2 dagers brukstid) Lading: 30 watt hurtiglader medfølger, trådløs lading/trådløs vennelading Stereohøyttalere, hodetelefonkontakt Vanntett (IP68)

En gnistrende høyoppløst skjerm til filmtittingen er prima. Høyttalerne spiller på lag. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Solid skjerm

Skjermen har «alle spesifikasjonene». Den er en OLED-variant som med sine 120 hertz er lynende rask - det gjør den behagelig å se på i time etter time. og menyene flyter uhindret, uten den lille 60-hertz-hakkingen som preger telefoner med eldre skjermer.

Attåt det er den forholdsvis lyssterk og dekket i Corning Gorilla Glass Victus - det til dags dato sterkeste mobilglasset, og jaggu har den fortsatt 4K-oppløsning. Vel, den laveste oppløsningen som kvalifiserer for merkelappen, men like fullt.

Sony er fortsatt ganske alene. i hvert fall på det norske markedet, med 4K-skjerm i en telefon. Men de har hatt oppløsningen på toppen av mange Xperia-generasjoner etter hvert, og som før jekker telefonen automatisk ned oppløsningen hvis ikke kildematerialet forutsetter høy oppløsning.

Høyoppløste spill, video og stillbilder vil typisk bruke alle pikslene. mens lavere oppløst appgrafikk og deler av menyene ikke gjør det. Du styrer ikke oppløsningen selv, men du kan styre om 120 hertz-funksjonen brukes. Den hopper uansett ned til 60 hertz når den kjører ved full oppløsning.

Sjelden svale; hodetelefonkontakten får du ikke i mobiler flest i dag, men her er den. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utmerket underholder

Det er altså en del ting som skjer under bruk av Xperia 1 iii som du antakelig ikke vil ha full oversikt over. Men det gjør ikke allverden; det meste ved denne skjermen er helt i ytterkantene av det du får i en telefon, så den oppleves stort sett som fantastisk eller fantastisk med litt andre egenskaper.

Skjermen er flott å se på, både til HDR-innhold såvel som høyoppløst innhold i 4K og 1440p. Med forholdsvis kraftige stereohøyttalere rundt skjermen trenger du egentlig ikke hverken hodetelefoner eller trådløs høyttaler for å nyte innholdet - en spesielt stor fordel for spill som liker forsinkelser dårlig.

Og om du vil fordype deg enda mer i spill eller serie uten hodefoner attåt, kan du skru på ristemodusen som får hele mobilen til å vibrere i takt med musikk eller eksplosjoner på skjermen. Det er en nokså uvanlig funksjon som kanskje ikke egner seg til alt mobilen tilbyr den for, men som er kjekk å ha i enkelte situasjoner.

Og apropos forsinkelser skal man ikke kimse av den utmerkede, og ellers sterkt utrydningstruede, hodetelefonkontakten på toppen av Xperia 1 iii. Sony krysser av for omtrent det som er å krysse av for her.

Alle knappene er på høyre side av telefonen; volumknapper øverst før fingerleser og låsetast. Deretter kommer assistentknapp og tosteget utløsertast for kamera. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Frustrerende fingeravtrykk

Unntaket er for fingeravtrykksleseren, som altså ikke er i skjermen, men integrert i låseknappen på styrbord side av skipet. Den er forholdsvis presis, og som nevnt treffer den pekefinger eller tommel bra avhengig av hvordan man holder telefonen. Men her er et irritasjonsmoment; hvis du bærer telefonen mye omsluttet av hele hånden vil fingerleseren støtt komme i kontakt med hud den ikke gjenkjenner. Det er også mulig den våkner av andre substanser som våte gjenstander, skinn eller metall, for eksempel.

Resultatet er at jeg irriterende ofte får beskjed om at mine 30 forsøk på å låse opp mobilen er oppbrukt, og at jeg må taste kode. Enda en irritasjon; ingen form for ansiktslås er tilgjengelig - ei heller med lavere sikkerhetsnivå, slik mange Android-telefoner har, der du må taste pin for utvidet tilgang som kjøp og betalinger.

Det er nok en vanesak å bære telefonen på en måte som ikke plager fingerleseren, men all den stund den ofte har brukt opp sine forsøk når telefonen tas opp av en lomme eller en sekk med annen krimskrams i virker ikke irritasjonen helt å være til å unngå.

Hvorfor må det være så komplisert? Ett mulig svar er at telefonen skal kunne brukes som søker for Sonys systemkamera. Men som vanlig bruker inne i disse menyene er det lett å få pustebesvær. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Omstendelig #1

Sony har ikke gjort stort med menyene sine på en stund. Det er i og for seg ingen krise; de er normalt sett ganske raske, og med sin relative nærhet til rein Android er de for det meste enkle å forstå også. Men tross det begynner de å føles litt aldrende; å se skjermmenyen for en Xperia 1 iii er litt som å se på menyen til en TV. Joda - visst er valgmuligheter kjekke å ha, men jeg er ikke sikker på om jeg behøver et fullverdig gammeldags prøvebilde og full, trinnløs equalizer for fargegjengivelsen.

Samtidig har man valget mellom ting som «Skapermodus» - «drevet av CineAlta» som beskrives slik:

«Gjengi trofast skaperens visjon via 4K-skjerm og spesielt utviklet bildebehandling som er kompatibel med BT.2020-fargeskala og 10 bit farger i henhold til HDR-spesifikasjonen».

Øøøøøh! Selv beskrivelsen av de enklere standardmodusene kan få fyllingene i jekslene til å smelte.

Opp ned?! Var det så vanskelig å snu kameraappen etter hvordan mobilen brukes, Sony? Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Omstendelig #2

Ved lanseringen fikk jeg en kjapp gjennomgang av Xperia 1 iii. Alle Sonys smarte kamerafunksjoner var bakt inn i én enkelt app, ble det sagt. Tidligere var det to apper; Kamera og Photo Pro. Den siste var den med en drøss utvidede muligheter. Tommel opp, tenkte jeg - til det ble klart at det var den vanlige kameraappen som måtte vike for Sonys langt mer omstendelige Photo Pro-app.

Den gjør jobben, men den har et kompleksitetsnivå som langt overgår mobilkameraapper flest, og minner mest om manuell modus i et systemkamera. For noen er det helt prima, men i min bok ligger kompleksiteten altfor langt fremme. Jeg innbiller meg at folk flest vil peke og skyte, og tar justeringen via filter i Instragram heller enn å justere på fokusmetoder og hvitbalanser.

Finfint med kameraknapp. Sony beholder både sine gode takter og sine utakter i Xperia 1 iii. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Frustrasjonen blir ikke mindre av de opplagte problemene med appen. For å nevne et par; appen kan bare være rett opp og ned i portrettmodus eller sidelengs med volum-, låse- og utløserknapp opp. Greit, dette er en av få telefoner i verden med kamerautløserknapp - det er fint. Knappen har til og med to nivåer, der det første fokuserer, som på et «skikkelig» kamera.

Men det utelukker ikke mine stadige behov for å av og til holde telefonen med knappene ned mot bakken når jeg tar bildene. Og hvorfor er åpenbart nyttige funksjoner som AI-assistert zoom skrudd av til fordel for ren digital zoom?

Dette er eksempler på kronglete menyer og innstillinger som går igjen rundtom på telefonen, og som burde ryddes i. At Sony eier varemerket «CineAlta» er for eksempel en egenskap som utelukkende betyr noe for filmskapere.

For mannen i gata er det en «åja?»-logo som sier lite. Rydd vekk brandingen, og forklar det kort og enkelt, kjære Sony. Og kanskje tar jeg litt mye på vei over dette - men Sony har krympet i markedsandel i år etter år, samtidig som enkle ting som behovet for et forståelig produkt ser ut til å ha gått dem litt hus forbi.

Litt konservativt er det når forskjellen på en lilla og en svart Sony er såpass marginal at det må riktig lys og vinkel til for å se det. Men den lilla setter likevel designprikken over i-en. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Svært uvanlig zoom

Kameraet i Xperia 1 iii er av den spesielle sorten. Stjernen er et zoom-objektiv med flyttbar optikk inni. Det kan by på de litt uvanlige zoom-faktorene 2,9x og 4,4x - det har forøvrig kun disse to fysiske innstillingene, så andre zoomfaktorer må ha digital hjelp. Det gjør den med nokså respektabel lysstyrke - f/2.3 og f/2.8 er langt fra gærent, tatt i betraktning at andre liknende sidelengs zoomkamera gjerne ender oppe på f/4-tallet. Høyere f-tall betyr mindre lys inn, og kan direkte oversettes i mer støy på bildene hvis du ikke har massevis av lys på motivet ditt.

Kameraet er optisk stabilisert, som hjelper til med å unngå bevegelsesuskarpheten som lett oppstår i bilder av ting på lang avstand. Men en ganske liten bildebrikke gjør at zoom-kameraet trenger all hjelpen det kan få, fremfor å være eksepsjonelt lyssterkt, slik det kunne vært med kombinasjonen av større brikke og alle «verktøyene» de gode spesifikasjonene på glass og stabilisering gir.

Såkalt periskopzoom handler om objektiver som ligger på baksiden av telefonen for å gi mer avstand mellom linseelementer og kamerabrikke. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dermed føles løsningen litt gimmicky. Den gjør det den skal og zoombildene blir helt ok, men en Galaxy S21 Ultra trenger ikke flyttbare linser i teleobjektivet sitt for å la deg komme tett innpå. Og strengt tatt zoomer den brukbart helt til 20–30x, der Sony bare vil ta deg til 12,5x zoom. Rett nok er også 100-ganger-zoomen Samsung påstår å ha reinspikket pølsevev og nyttig til lite, og rent fysisk er flaggskipet fra Samsung betydelig mer uhåndterlig enn sitt japanske motstykke.

Under ser du zoomen «i drift»:

Hvorfor nok et middels kamera?

I sedvanlig dagligdags fotografering kommer Xperia 1 iii dessverre litt til kort. Den sliter ofte med å eksponere riktig. Påfallende ofte er bildet for lyst eller for mørkt i områder. Det er også mye tull med bevegelsesuskarphet i vanlige innebelyste områder.

I noen typer belysning kan svart nærmest skifte farge. Med telefonen på skogstur. under myggnett og tarp i en hengekøye ble min svarte bukse nærmest lilla, uten spesielt god forklaring. Ingenting lyset kom inn gjennom var lilla, men det var en blå sovepose i nærheten. En iPhone forsto umiddelbart at buksen var svart.

Det er greit nok å ta bilder med Photo Pro-appen, men det er litt tregt og det blir raskt rotete hvis du trykker på noe du ikke burde trykket på. Den vanlige fotoappen i Android er bedre. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og innimellom bruker telefonen også veldig lang tid på å reagere når jeg trykker på utløserknappen. Når den reagerer går det ikke alltid så fort som det bør. Ikke for det; dette er oppførsel som ofte er å se i mange telefonmodeller - men sammen med litt middels ytelse på resten av pakka er det dumt å finne det her.

Noen fantastisk nattmodus er det heller ikke å oppdrive. Og mange av problemene som plager den vanlige vidvinkelen og ultravidvinkelen gjør seg gjeldende i frontkameraet også.

Dette er et flaggskip med alle de riktige spesifikasjonene. Skulle jeg gjette sitter knotet fast i programvaren. Det lar seg nok også oppdatere vekk. Men igjen er dette en vedvarende irritasjon med Sony, som på toppen av det hele er verdens største produsent av mobilkamerasensorer.

Når Apple, Samsung og Huawei lager noen av verdens beste mobilkameraer er det veldig ofte med japansk hjelp. Det føles litt som Xperia-utviklerne ikke kan vinne, når resultatene selv med deres mest fremoverlente mobilkamera på årevis ikke er bedre. Det er helt ok, men nesten 13.000 kroner godt er det dessverre ikke.

God batteritid og god som telefon

Xperia 1 iii kommer med 30-watts rask lader, og et nokså stort batteri på 4.500 mAh som varer hele dagen, og en stor del av den neste - kanskje hele, hvis du er forsiktig. Det er utmerket. I tillegg har den støtte for trådløs lading, og trådløs strømdeling til for eksempel ørepropper, så som de utmerkede WF-1000XM4 som Sony selv slapp nylig.

Ringelyden er god, og volumet når noen prøver å få tak i deg kan bli så høyt at du i hvert fall bør få med deg at det ringer. Tekstmeldinger tastes raskt og presist på den store skjermen.

Med siste og raskeste generasjon Snapdragon-prosessor går alt lynende raskt på Xperia 1 iii, og enten det er gaming, sosiale medier eller jobbappene som tar opp tiden din bør telefonen være dugende i en god del år fremover. Jeg nærmest forventer at den bør bli en del bedre i det nærmeste halvårets oppdateringer, gitt at den ikke er riktig klokkeren på noen programvareområder slik det er.

Xperia 1 iii er en svært lekker telefon med masse potensial. Men programvaren står litt i veien for det potensialet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Til slutt

Xperia 1 iii er som alle sin forfedre en flott telefon. Men det er et men her. Selv om Sony-kvaliteten føles når du håndterer den, og til dels når du bruker den, er dette en litt for omstendelig telefon. Den går seg bort i Sonys merkevarer og logoer som absolutt må vises frem, til et publikum som for det meste neppe har hørt om mange av teknologiene og underbrukene.

Den er kronglete å bruke, og får ikke helt den fulle utnyttelsen av Sonys gode kamerateknologi som den burde hatt.

Xperia 1 iii er jo tross alt vanntett, lader fort og har trådløs lading attåt. Den har et par unike egenskaper, så som hodetelefonkontakten og den spesielle zoomen. Og skjermen er virkelig, virkelig god. Det samme er stereolyden rett fra telefonen.

Men den er priset for å ta høvdingene i mobilbransjen. Til tretten tusen Erna-dollars må den sammenliknes med iPhone Pro Max der hele den enorme kamerabrikken flytter seg når du skal ta bilder. Kjempezoom får du ikke, men et fantastisk kamera for still- og videobilder får du. For omtrent samme pris blir en Galaxy S21 Ultra din, med sin helt vanvittige kjempezoom og - hvis vi ser bort fra Sonys høyere oppløsning - like gode skjerm.

Om teksten ikke riktig får det frem overalt; Sony Xperia 1 iii er en god mobil på veldig mange måter. Og formfaktoren gjør at den er å foretrekke for mange fremfor alternativene fra Apple og Samsung.

Men det er skuffende å registrere at den er langt fra så god som den kunne og burde vært.