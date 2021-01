Slik er Nvidias råeste grafikkort til 17.000 kroner

Vi har oppdatert RTX 3090-testen vår med Nvidias Founders Edition.

Nvidia RTX 3090 Founders Edition er massivt og tar opp tre PCIe-spor på hovedkortet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

24 Sept 2020

Oppdatert 12.01.2021: Vi har utvidet testen av RTX 3090-serien med Nvidias RTX 3090 Founders Edition. Les om det i konklusjonen lenger ned i saken! Sjekk også de oppdaterte grafene våre. Den opprinnelige teksten er justert for å ta hensyn til at vi har lagt til et nytt kort i testen.

Etter å ha presentert GeForce RTX 3080 som sitt nye «flaggskipgrafikkort» overrasket Nvidia mange da de bare minutter senere avduket GeForce RTX 3090 .

Et flaggskip pleier tross alt å være toppen av skalaen, men Nvidia hadde noe enda heftigere på lager:

Et kraftigere grafikkort de selv omtaler som «A Big Ferocious GPU» og helst forkorter «BFGPU». På norsk kan begrepet løst oversettes til «et vilt beist av et grafikkort».

Så hvorfor er ikke det beste kortet også Nvidias flaggskip?

Vel, i praksis er det jo det.

Her bruker bare Nvidia noen litt utradisjonelle triks for å få grafikkortet til å skille seg ut fra resten av RTX 30-serien. En serie som foreløpig har imponert oss stort, både med tanke på ytelse og verdi for pengene.

Triksene må til fordi RTX 3090 med god margin er det dyreste grafikkortet noensinne lansert i GeForce-serien. Kortet tapper deg for minst 17.000 kroner, mer enn dobbelt så mye som et RTX 3080 starter på.

Men høres ikke «et vilt beist av et grafikkort» både annerledes og mye bedre ut enn det oppbrukte begrepet «flaggskip, kanskje?

«Alle» har jo tilsynelatende flaggskip for tida, men ikke alle har en BFGPU!

For å krydre kortet litt ekstra har Nvidia hektet en «8K»-merkelapp på det. Her har ikke vi mulighet til å sjekke ytelsen, ettersom vi i likhet med 99,999 prosent av verdens PC-eiere ikke har en 8K-skjerm tilgjengelig. Det hindrer oss imidlertid ikke i å mene et og annet om ideen om å spille i så høye oppløsninger i dag.

Arthur Morgan slapper av ved leirbålet i det krevende Red Dead Redemption 2. Han hører neppe MSIs RTX 3090 Gaming X Trio, selv om det mater ut 76 FPS i 4K-oppløsning bare noen centimeter unna. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Men vi skal bruke mest tid på å dekke det som er interessant for majoriteten av dem som fristes av et RTX 3090. Da står selvsagt både spillytelse i 4K, den nye Ampere-brikkens oppdaterte strålesporing og kunstige intelligens på menyen. I tillegg til videominnet på 24(!) gigabyte, samt nytteverdien av RTX 3090 over RTX 3080.

Skotte bort på den nye rivalen, RX 6900 XT fra AMD kommer vi heller ikke utenom.

Denne testen vil fokusere på spill, og ikke ytelse for modellering, visualisering, rendering eller annen «proff» databehandling, som Nvidia også ønsket vi skulle fokusere på. Kortet er en del av deres GeForce-serie, som i praksis alltid har betydd «for spillere». Vi tar altså bare serien på ordet her.

Vi har testet to RTX 3090-modeller: MSI RTX 3090 Gaming X Trio som begynner på 19 500 kroner, samt Nvidias eget RTX 3090 Founders Edition som er fast priset til 17 000 kroner i Nvidias nettbutikk. Sistnevnte er på publiseringstidspunktet ikke for salg i Norge lenger, men vi går ut ifra at det dukker opp igjen når tilgangen på kort bedrer seg.

Alt om hvilket av de to kortene som er det beste valget for deg – om noen av dem i det hele tatt – etter den obligatoriske spesifikasjonstabellen og en kikk på den nye Ampere-kretsen RTX 3090 er basert på.

Spesifikasjonssammenligning

Modell Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 2080 Ti AMD RX 6900 XT Arkitektur Ampere Ampere Turing RDNA 2 Grafikkprosessor GA102-300 GA102-200 TU102-300 Navi 21 XTX Brikkestørrelse 628 mm² (8 nm) 628 mm² (8 nm) 754 mm² (12 nm) 519 mm² (7 nm) Transistorer 28,3 mrd. 28,3 mrd. 18,6 mrd. 26,8 mrd. Shadingenheter 10 496 8704 4352 5120 Tekstur/rasterenheter 328/112 272/96 272/88 320/128 Strålesporingkjerner 82 (2. gen) 68 (2. gen) 68 (1. gen) 80 «AI»-kjerner 328 (3. gen) 272 (3. gen) 544 (1. gen) 0 GPU-boost 1695 MHz 1710 MHz 1635 MHz 2250 MHz Minne 24 GB G6X (19,5 Gb/s) 10 GB G6X (19 Gb/s) 11 GB G6 (14 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) Minnebåndbredde 936 GB/s (384-bit) 760 GB/s (320-bit) 616 GB/s (352-bit) 512 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 350 W (12-pin) 320 W (12-pin) 260 W (8+8-pin) 300 W (8+8-pin) Lansert September 2020 September 2020 September 2018 Desember 2020 Lanseringspris (fra) 17 000,- 8000,- 11 500,- 12 500,-

Den kraftigste Ampere-brikken så langt

Som vi ser av tabellen er RTX 3090 utstyrt med den nesten fulle Ampere-brikken, kalt «GA102–300». Dette er den samme store «GA102»-brikken som sitter i RTX 3080, men uten at like mange deler som ikke klarte seg feilfritt gjennom fabrikasjonsprosessen er avslått.

Som et resultat har RTX 3090 21 prosent flere fungerende Tensor- og RT-kjerner. Førstnevnte sørger for supersampling (som svært forenklet er en slags kraftig og intelligent oppskaleringsteknikk) i form av DLSS. Sistnevnte håndterer strålesporing, som gir langt mer realistisk lys, skygge- og materialeffekter i sanntid der dette er støttet. Merk at Tensor- og RT-kjernene til RTX 30-serien ikke kan sammenlignes direkte mot de til RTX 20-serien, da de nå er blitt mer effektive og foreligger i en ny «generasjon».

Også de mer universelle shadingenhetene, rasterenhetene og teksturenhetene øker i samme omfang ettersom disse elementene er knyttet tett sammen i Ampere-brikken.

En annen forskjell mellom RTX 3090 og RTX 3080 er førstnevntes bredere minnebuss, som sammen med minnefrekvensen bidrar til å gi BFGPU-en mulighet til å overføre data med inntil 936GB/s. Dette er viktigere jo høyere oppløsningen blir, og vi er spente på hvordan det slår ut for spill med 4K-oppløsning.

Selve videominnet er samme type som RTX 3080, men Nvidia har valgt å klokke det høyere rett ut av boksen. De aller fleste vil kunne overklokke minnet på sine RTX 3080 til tilsvarende nivåer, og kanskje også enda høyere.

Minnekapasiteten har bekymret mange. Enkelte mener 24 GB er for mye for RTX 3090, og andre at 10 GB er for lite for RTX 3080. Dette kommer vi tilbake til.

Til ytelsen!

Som vi ser er RTX 3090 best i alle oppløsninger. Det slår også AMDs raskeste grafikkort, RX 6900 XT som ble lansert flere måneder senere, med god margin. RTX 3090 er med andre ord verdens ubestridte grafikkorthøvding.

Og da forstår vi selvsagt også hvorfor Nvidia selv kaller dette grafikkortet for et beist. Med RTX 3090 kan du tross alt spille i 1440p-oppløsning med alt av innstillinger på maks samtidig som du utnytter selv raske 144 Hz-skjermer til det fulle.

Og til den en gang så krevende 4K-oppløsningen sier RTX 3090: unna vei! Og maler ut millioner av piksler til nye posisjoner hvert sekund for å skape et bilde som flyter så godt at det nesten aldri faller under 60 FPS. (Vi målte ned mot 59,8 FPS i Control med MSIs Gaming X Trio, og så får det bare være at Nvidias FE-kort yter hakket svakere).

Oppgradering til RTX 3090 fra: Ytelsesøkning 2560 x 1440 Ytelsesøkning 3840 x 2160 RTX 3080 + 7,6% + 10,3% RTX 2080 Ti + 36,2% + 38,8% RTX 2080 Super + 54,9% + 73% RTX 2080 + 64,2% + 85,5% GTX 1080 Ti + 79,9% + 100,9% Radeon VII + 83% + 102,7%

Samtidig blir vi svært betenkte av å se ytelsen også.

Når vi tar utgangspunkt i våre fem faste testspill, der ingen av dem har «RTX»-funksjoner aktivert, viser det seg at RTX 3090 Gaming X Trio i snitt bare yter 7,6 prosent bedre enn RTX 3080 i 1440p-oppløsning, og 10,3 prosent bedre i 4K-oppløsning. RTX 3080 koster som kjent omtrent halvparten av et RTX 3090.

Til sammenligning så vi i testen vår av RTX 3080 hvordan dette leverte hele 26 prosent bedre ytelse enn RTX 2080 Ti, som var forrige generasjons toppkort og kostet omtrent 3000 kroner mer ved lansering.

Men. Disse tallene gjelder bare for «vanlige» rasterbaserte spill som ikke utnytter teknologier som strålesporingen og DLSS. La oss koble inn to av de mer omtalte Ampere-funksjonene og se hva som skjer!

Nvidia RTX 3090 Founders Edition. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Strålesporing i inntil 4K

Det første vi vil si til målingene våre av strålesporing og DLSS i Control er at spillet faktisk flyter svært godt med kun strålesporing aktivert i inntil 1440p-oppløsning. Strålesporing i 4K er fremdeles er en veldig tøff nøtt å knekke alene selv for RTX 3090, mens vi fra tidligere målinger i Shadow of the Tomb Raider vet at det går bedre der, med i snitt 60 FPS.

Litt ut ifra hvilket spill du spiller vil du dermed trenge hjelp av «DLSS», som renderer spillet på en lavere oppløsning og så supersampler det opp igjen ved hjelp av maskinlæring. Implementeringen av DLSS er nå blitt så god at vi sjelden ser artefakter eller uskarpheter, og i praksis har problemer med å skille et supersamplet bilde fra et med «ekte» 4K-oppløsning mens vi spiller.

Gevinsten av DLSS for deg som spiller er massiv, og du kan velge hvordan du vil benytte deg av den i spill som støtter teknologien:

Enten kan du koble inn DLSS for å oppnå en svært høy FPS når du spiller uten strålesporing. Dette kan passe om du vil utnytte de raskeste spillskjermene på markedet til det fulle. I Control ser vi eksempelvis at bildeflyten vår øker fra 69 til 118 FPS i 4K. Å slå på DLSS gir oss altså en «netto» gevinst på hele 70 prosent! Ja takk, sier vi, når vi nesten ikke ser forskjell på billedkvaliteten med DLSS av eller på.

Eller du kan koble inn DLSS for å hente tilbake en betydelig del av bildeflyten du taper når du spiller med strålesporing aktivert. I eksempelet med RTX 3090 ser vi blant annet at strålesporing sender bildeflyten ned i 44 FPS i 4K, men at DLSS koblet inn nesten dobler ytelsen igjen slik at du utrolig nok vinner over 10 prosent FPS i forhold til om du hverken hadde strålesporing eller DLSS aktivert.

Inntil 15 prosent høyere «RTX»-ytelse enn lillebroren

Mange står i valget mellom et RTX 3090 og et langt rimeligere RTX 3080. Knappe 10 prosent høyere ytelse i tradisjonelle rasterbaserte spill bør slik sett gjøre valget enklere for mange. Men hva skjer når vi kobler på de nye «RTX»-teknologiene?

Vel, om vi igjen konsentrerer oss om Control og tar utgangspunkt i 4K-oppløsningen ser vi at MSI RTX 3090 Gaming X Trio yter omtrent 15 prosent bedre enn RTX 3080 med strålesporing aktivert. For DLSS alene er også ytelsesøkningen på 15 prosent.

Slår vi DLSS- og strålesporing sammen, slik teknologiene egentlig er ment å brukes for tiden, kan RTX 3090 skilte med en ytelsesgevinst på omtrent 13,5 prosent over RTX 3080.

Vi ser med andre ord at RTX 3090 øker forspranget til RTX 3080 straks strålesporing og/eller DLSS kommer inn i bildet.

Bedre enn AMDs rival på nye teknologier

Disse resultatene vil naturlig nok variere fra spill til spill, men med stadig flere store titler som får støtte for strålesporing er DLSS en egenskap vi ikke ville vært foruten. Da er det verdt å merke seg at AMDs RX 6000-serie ikke har en tilsvarende teknologi å by på på nåværende tidspunkt. Særlig kjedelig er dette for AMD ettersom vi allerede i testen av RX 6900 XT demonstrerte hvordan aktivering av strålesporing fører til et større FPS-fall med deres kort enn hos Nvidias kort. AMD har altså enda større behov for et DLSS-alternativ enn Nvidia selv, men står uten. Det er «risky», for å si det mildt.

For å illustrere skilter RX 6900 XT med omtrent 42 prosent svakere ytelse enn RTX 3090 når strålesporing er aktivert i Control. Til sammenligning leverer RX 6900 XT «kun» 16 prosent lavere ytelse enn RTX 3090 når strålesporing er av. Implementeringen av strålesporing er med andre ord vesentlig svakere hos AMDs kort enn hos Nvidias.

Aktiver vi DLSS for Nvidia-kortet blir situasjonen enda mer håpløs for AMD. Da ser vi nemlig at RTX 3090 overkjører sin nærmeste AMD-rival med vanvittige 212 prosent høyere ytelse.

For RTX 3090 er det gode nyheter at serien øker forspranget til RTX 3080 desto mer krevende lasten blir, og at rivalen ikke har mye å stille opp med innenfor de nye grenene strålesporing og «AI»-supersampling. Men før du får blod på tann skal vi lande det hele litt ved å kikke på prisingen og verdien for pengene.

Nvidias Founders Edition krever at du bruker en krympet 12-pin til 2x 8-pinner adapter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Au da! Blandet med prisinfo lager RTX 3090s ytelse en graf det gjør fysisk vondt å se på.

Om du vil ha verdens råeste grafikkort må du nemlig betale det røde ut av øyet. Hver FPS et MSI RTX 3090 Gaming X Trio serverer deg i 4K-oppløsning koster deg 92 prosent mer enn det som er tilfellet for MSI RTX 3080 Gaming X Trio! Litt avhengig av hvilken tredjepartsmodell du velger kan dermed kostnaden per FPS for et RTX 3090 raskt doble seg kontra Nvidias neste kraftigste kort.

Nvidias egen Founders Edition har en lavere pris enn samtlige andre tredjepartsmodeller på markedet, uten at det gjør kortet til noen budsjettvinner, akkurat.

Mye minne driver opp prisen unødig

En av grunnene til at prisen er så høy for RTX 3090-serien, ved siden av at Nvidia ikke egentlig har noen direkte konkurranse selv etter at AMD har lansert sitt RX 6900 XT, skyldes den absurde mengden lynraskt GDDR6X-videominne kortet er utstyrt med. Det leveres nemlig med hele 24 GB! Det koster «pæng».

Enkelte har uttrykt bekymring for om lillebror RTX 3080 sine 10 GB videominne er nok for høyere oppløsninger som 4K. Til det har vi følgende å si:

Under våre målinger i fem spill, ved inntil 4K-oppløsning og med alt av innstillinger på maks, reserverte aldri noen av dem mer enn 8,2 GB av RTX 3090s videominne. Merk trykket på reserverte. Spill reserverer ofte mye mer videominne enn de til enhver tid faktisk bruker eller trenger for å yte optimalt.

Fremover kan vi regne med at teksturer som brukes i spill med store åpne verdener trenger mer plass etter hvert som de blir mer detaljerte og utviklet for å kjøre på en ny konsollgenerasjon. Men, spill blir også i større grad flinke til å laste inn teksturer kun i det øyeblikket de trengs, før minnet frigjøres igjen. RTX-kortenes høye minnebåndbredde, Ampere-arkitekturen og nye DirectX 12-funksjoner lar også spillene benytte seg av smartere minnehåndteringsteknikker og komprimeringsalgoritmer som samlet kan redusere behovet for videominne.

Hva med «8K-gaming»?

Men hva med bruk ved 8K-oppløsning, da, da vil det vel garantert kreves mye mer videominne? Jo, det vil det. Et 8K-bilde inneholder hele fire ganger mer informasjon enn et 4K-bilde, så det er uunngåelig.

Men, selv om Nvidia hevder RTX 3090 er verdens første 8K-grafikkort, er det med en gigantiske asterisk(*). For, RTX 3090 er kun i stand til å levere en tålelig bildeflyt i 8K i en håndfull spill når det supersampler opp et svært lavoppløst bilde ved hjelp av DLSS. Noe av det ekstra videominne er her nettopp for å hjelpe til med dette, men å kjøpe et så dyrt grafikkort for å kjøre en håndfull spill i 8K med DLSS er i det store og hele et eksperiment for de spesielt interesserte.

Innen 8K-spilling blir noe flere sysler med, og spesielt uten DLSS som hjelpemiddel, vil man behøve vanvittig mye mer krefter av selve GPU-brikken enn hva RTX 3090's «GA 102–300»-brikke leverer i dag. Når den tiden er kommet at du faktisk har bruk for 24 GB videominne, da garanterer vi også at dette har falt i pris slik at du betaler en mer forholdsmessig pris for gildet.

For de aller, aller, aller fleste vil aldri videominnet, være seg det er 10 eller 24 GB, være hovedutfordringen. Hverken nå eller et par år frem i tid. Det som først vil holde deg igjen, og få deg til å begynne å drømme om et nytt grafikkort, vil være at GPU-en ikke lenger klarer å holde bildeflyten oppe.

Når dette er sagt påstår vi ikke at 24 GB videominne er bortkaste for alle. Men som medlem av GeForce-serien tester vi RTX 3090 som et spillkort, og i spill er 24 GB videominne bortkastet for de fleste. Noen hederlige unntak kan være ekstreme «moddere», flysimulatorentusiaster og lignende. De kan kanskje finne AMDs noe svakere RX 6900 XT med 16 GB minne interessant dersom de ikke vil bla opp for en oppgradering fra RTX 3080 til RTX 3090.

MSI RTX 3090 Gaming X Trio har en anodisert bakplate i matt sort aluminium. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi så tendensen da vi testet MSIs Gaming X Trio som vårt første RTX 3080-baserte kort, og vi kan i stor grad gjenta det samme her.

MSIs RTX 3090 Gaming X Trio er så stille. Og har så stålkontroll på temperaturer av vi «gir oss litt over». Her snakker vi tross alt om verdens kraftigste grafikkort, som likevel oppfører seg nærmest som et mellomklassekort når det kommer til kjøling. Det er rett og slett vanskelig å forstå at kortet bærer på verdens kraftigste grafikkbrikke når man studerer de eksterne egenskapene i grafen. Det er imidlertid ingen svart magi inne i bildet, men heller en virkelig massiv kjøler og tre ekstremt stillegående vifter med doble kulelager som skal ha mye av æren for at kortet viser eksemplarisk oppførsel under spilling.

Også Nvidias RTX 3090 Founders Edition leverer tilfredsstillende. Støynivået er generelt såpass lavt at andre vifter i maskinene din vil overdøve det mesteparten av tiden. Vi ser også at Nvidia har valgt en vifteprofil som prioriterer lav temperatur fremfor det aller laveste støynivået, som MSI har gått for.

Her ser du størrelsen på RTX 3090 Gaming X Trio sammenlignet med Nvidias RTX 2080 Super Founders Edition. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ampere-brikken fra Nvidia er effektiv, slik at RTX 3090 trekker omtrent 11 prosent færre watt per FPS enn det Turing-baserte flaggskipet RTX 2080 Ti. Da har vi sammenlignet epler med epler, altså Gaming Trio X-kortene i RTX 2080 Ti og RTX 3090-serien.

RTX 3090 er også nesten like effektivt som RTX 3080. Om vi hadde gjennomført effektivitetsmålingene våre i 4K-oppløsning (hvor RTX 3090 yter aller best) fremfor i 1440p-oppløsning, ville trolig kortene stilt helt likt.

Det sagt så sluker fremdeles begge RTX 3090-kortene energi. RTX 3090 Gaming X Trio trekker eksempelvis 392 watt alene, og hele testsystemet under ett sluker 560 watt. Og dette er altså ved 1440p-oppløsning. Skal du spille i 4K-oppløsning kan du legge på rundt 30–40 watt på hele systemet slik at du med litt slingringsmonn bør sitte på en 750-watt strømforsyning.

Om strømforsyningen blir et problem er det verdt å legge merke til at det er AMD som har inntatt effektivitetstronen denne generasjonen. Deres RDNA2-baserte RX 6900 XT, som riktig nok er noe svakere, krever dessuten omtrent 100 watt mindre av strømforsyningen din.

RTX 3090-kort fra Nvidias partnerprodusenter bruker 3 8-pinners strømkontakter. Nvidias Founders Edition krever bare to 8-pinners strømkontakter. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjoner

RTX 3090 er verdens kraftigste grafikkort, også etter at AMD forsøkte å senke det med sitt RX 6900 XT.

De aller fleste spillere, også de som kaller seg selv entusiaster, bør likevel droppe å kjøpe seg en «BFGPU». I forhold til et RTX 3080 får du bare 10 prosent høyere snittytelse ved 4K-oppløsning i vanlige rasterbaserte spill, og omtrent 15 prosent høyere ytelse når du kobler på RTX-funksjoner som strålesporing og DLSS i tillegg.

Den ytelsesøkningen er jo verdt noe for noen, selvsagt. Problemet vi har med RTX 3090-serien er at den kommer med så svært mye fordyrende videominne hvis over halvparten kommer til å forbli utbrukt av de fleste. For spilling i 8K-oppløsning kunne det hatt mer for seg, men selv uten å ha testet 8K-spilling her er jo ikke dette noe tiden er moden for at de fleste bør sysle med. Være seg med DLSS-drahjelp eller uten.

«SLI»-støtte er riktig nok på plass eksklusivt for RTX 3090-serien, men støtten fra spillutviklere er mildt sagt på vikende front, og der denne teknologien fremdeles kan ha sine fordeler for enkelte proffbrukere er ikke dette noe vi fokuserer på i vår test.

Nå som AMD ikke lyktes med å skyte ned rekordholderen fra Nvidia er det også lite som tyder på at prisene vil synke signifikant for RTX 3090-serien, og da er vi der at vi må veie 10 til 15 prosent høyere ytelse opp mot et prispåslag på omtrent 90 prosent over RTX 3080-serien.

Det sier seg selv at de gjeveste karakterene ikke vil bli delt ut i et slikt prislandskap. Men i tillegg til advarsler har vi faktisk en rekke lovord å komme med også når vi skal oppsummere disse råkraftige kortene.

Vi begynner på toppen:

MSI RTX 3090 Gaming X Trio

RGB-belysningen er adresserbar, lar deg velge blant over 16 millioner farger og støtter en rekke forhåndsdefinerte animasjoner. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 3090-kort fra Nvidias partnerprodusenter bruker 3 8-pinners strømkontakter. Du må altså ha to dedikerte PCIe-kontakter på strømforsyningen din klar. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Her ser du størrelsen på RTX 3090 Gaming X Trio sammenlignet med Nvidias RTX 2080 Super Founders Edition. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 3090 kommer med HDMI 2.1-port som støtter inntil 8K 60 FPS med 12-bit HDR, eller 4K-oppløsning med inntil 120 bilder i sekundet. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

MSIs RTX 3090 Gaming X Trio koster deg i skrivende stund 90 prosent mer per FPS enn deres eget RTX 3080 Gaming X Trio. For inntil 15 prosent høyere ytelse.

Vi skal ikke nekte noen å kjøpe seg dette kortet selv om prisen og «verdien for pengene» er helt sinnssyk bare å se på. Dette er jo verdens kraftigste grafikkort. Ingen kan konkurrere mot det og det har alltid kostet å skulle ha det beste. I år koster det bare mer enn normalt.

Og selve MSI sin utførelse er det ingen ting å si på. Faktisk er vi virkelig imponerte over hvordan kjøleløsningen deres temmer den kraftige og strømslukende Ampere-kretsen.

Gaming X Trio er så stille under spilling at undertegnede, på hjemmekontor, måtte dra ut kontakta til kjøleskapet for å være sikker på hvilken lydkilde desibelmåleren hentet verdiene sine fra under støytesten. Kjøleren kan også absorbere ekstremt mye energi før viftene i det hele tatt tenker på å hjelpe til med å løfte varme bort fra de gigantiske kjøleribbene.

Dog, det er kanskje ikke så rart. Kortet tar opp tre PCIe-spor, er 32 centimeter langt og veier såpass at det kommer med en egen støttemekanisme MSI anbefaler at du monterer. Pass forresten på at du har tre 8-pin PCIe-kontakter for tilkobling, der Founders Edition-kun krever to.

Også designet, med mye matt, sort metall og noe plast i front, med adresserbar RGB-belysning i topp, har vi på en måte sansen for. Nvidias Founders Edition er imidlertid et mer elegant skue.

At kortet er verdens kraftigste, og har en ekstremt god kjøleløsning, er med på å forklare hvorfor vi gir det vår «helt rått»-logo.

Men merk deg bare at dette slettes ikke er en generell anbefaling. De fleste – som tenker bare bitte litt på økonomi eller verdi for pengene – bør sky RTX 3090-serien. Dette handler mer om å gi et fortjent nikk til Nvidia for å ha levert råskapen selv, og til MSI for å ha temmet den. Og en beskjed til oljesmurte nordmenn der ute at dette i det minste er et veldig godt produkt.

Så bør de fleste av oss heller kikke til lillebroren RTX 3080 når den en gang blir tilgjengelig for kjøp igjen. Eller vente til Nvidia før eller senere lanserer en type «RTX 3080 Ti» eller «RTX 3080 Super» med litt mer minne til en mindre voldsom pris.

MSI RTX 3090 Gaming X Trio 24GB

Energieffektivt

Imponerende støysvakt selv ved full last

Svært god kjøleløsning

HDMI 2.1-støtte

Støtte for AV1-kodeken

DLSS gir massiv FPS-økning i støttede titler Ting å tenke på Lite verdi for pengene

Krever en voksen strømforsyning (og tre strømkontakter)

Kortet er stort - sjekk at du har plass

«Ingen» spillere trenger alt videominnet, som trekker prisen opp

Nvidia RTX 3090 Founders Edition

Nvidia RTX 3090 Founders Edition. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Nvidias RTX 3090 Founders Edition har en krympet 12-pin-tilkobling som krever at du bruker denne medfølgende adapteren ved tilkobling av PCIe-kontakten fra strømforsyningen. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

En ting skal være sikkert når vi snakker om Nvidias eget RTX 3090: dette er ikke bare et kraftig leketøy for voksne. Det er et funksjonelt og estetisk kunstverk for PC-en din på nivå med alt hva storheter som herr aluminium selv, Apples Jonathan Ive, kunne tryllet frem på sin beste dag. Nvidia tar designprosessen til nye høyder når de klarer å få et kort som i praksis er 95 prosent kjøleribber og vifter til å se både minimalistisk og sexy ut. Særlig pent blir det når det elegante hvite lyset tennes bak «Geforce RTX»-logoen på siden av kortet.

Kortet, som stort sett er bygget av metall og føles som en «tanks», veier hele 2,1 kilogram. Det tar også opp hele tre PCIe-spor med tykkelsen på over 6 centimeter, og er uten tvil en kjempe som ikke alle har plass til i maskinen sin. Se bare hvor stort det ser ut i undertegnedes EATX-kabinett. For de som har plass kan vi imidlertid love flere fordeler der de fleste er knyttet til selve konstruksjonen.

Et ekstremt kompakt kretskort tar opp bare den ene delen av kortet, som det dessuten deler med flere kjøleribber og en vifte. Den ytre delen er på sin side forbehold kun kjøling, gjennom en helt drøy mengde tykke kjøleribber som uten hinder lar seg kjøle effektivt av vifte nummer to. På toppen av dette fungerer aluminium-båndet som strekker seg rundt alle fire sider av kortet også som en varmespreder.

Dette geniale todelte designet gjør sitt til at kortet er blant de kjøligste og mest stillegående vi har testet fra Nvidia i entusiastsegmentet. Founders Edition blir aldri mer enn lunkent, og viften vil ikke over 50 prosent. Det er stort sett eventuell «coilwhine» man hører fra kortet, ikke selve viftene.

Kortet har fått mye oppmerksomhet for plasseringen av strømkontakten, som holder til midt på kortet. Det gjør PCIe-kablene fra strømforsyningen vanskelig å skjule, og er utvilsomt et kompromiss fra Nvidias side. Om du er bekymret for estetikken i pleksiglass-kassen din finnes det imidlertid lengre erstatningsadaptere å få kjøpt.

I skrivende stund, snart fire måneder etter lansering, er RTX 3090 FE ikke tilgjengelig for bestilling fra Nvidia. Det er både leit og greit på samme tid.

For, enn så imponerte vi blir over ingeniørkunsten Nvidia viser frem med sitt sjefskort er ikke dette et vi kan gi en generell anbefaling til. Til det er det for sært og for dyrt. Som for MSIs RTX 3090 Gaming X Trio vil nok uansett enkelte entusiaster hive penger etter dette om de får muligheten. Er du en av dem som «bare må» vil du neppe bli skuffet, men bør også være inneforstått med hva du gjør og tåle det dersom Nvidia plutselig lansere et RTX 3080 Ti med mer ytelse for pengene i morgen.

Om valget likevel står mellom Nvidias Founders Edition og MSIs Gaming X Trio RTX 3090 så skal vi gjøre det enkelt for deg. MSIs kort er enda mer støysvakt og hakket raskere. Nvidias Founders Editions største styrke er det stilrene designet og den lavere prisen.

Om vi skulle sett inn på kortet hver dag ville vi selv valgt Nvidias modell, men ellers kjørt på med MSIs Gaming X Trio. Selv om det koster enda litt mer.

Nvidia RTX 3090 Founders Edition 24GB

Energieffektivt

Lager lite støy

Kjøleren holder temperaturen nede

DLSS gir massiv FPS-økning i støttede titler

HDMI 2.1-støtte

Støtte for AV1-kodeken Ting å tenke på Lite verdi for pengene

Krever en voksen strømforsyning

Kortet er stort - sjekk at du har plass

Krever bruk av adapter for strøm

«Ingen» spillere trenger alt videominnet, som trekker prisen opp

Spillytelse