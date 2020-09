Imponerer: RTX 3080 leverer voldsomt ytelsesløft og moden RTX-teknologi

4K-gaming og fremtidens grafikk uten å tømme lommeboka.

MSIs tolkning av Nvidias RTX 3080, Gaming X Trio. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 17 Sept 2020 15:01

Endelig har dagen kommet. Vi har sittet i dagevis og ventet på å kunne trykke «publiser» og fortelle dere hvor godt RTX-30-serien yter. Det som virket som ville påstander fra Nvidia vi ikke ville stole helt på, viser seg å være ganske så korrekte.

I første omgang har vi ikke testet Nvidias referansekort, rett og slett fordi vi ikke har fått det inn ennå, men heller det første RTX 3080-kortet fra MSI. Også kjent som Nvidia RTX 3080 MSI Gaming X Trio.

Enten du har ventet helt siden GTX 10-serien eller kommer fra RTX 20-serien: sjelden har du fått større incentiv til å oppgradere enn nå.

MSI RTX 3080 Gaming X Trio 10 GB annonse Sjekk prisen Er stillheten selv, men leverer solid ytelse helt opp til 4K-oppløsning. Gjerne med strålesporing og DLSS. Fordeler Fantastisk ytelse, også «for pengene»

Ekstremt stillegående under tung last

Viftene stanser helt ved lav og moderat last

Takler strålesporing i inntil 4K-oppløsning

HDMI 2.1-støtte

Støtte for AV1-kodek for «streamere»

Svært energieffektivt

DLSS 2.0 er blitt et godt hjelpemiddels for enda høyere FPS Ting å tenke på Krever en voksen strømforsyning (med tre strømkontakter)

Kortet er stort - sjekk at du har plass

Nvidia er tilbake i toppform

For to år siden lanserte Nvidia den Turing-baserte RTX 20-serien som introduserte oss for strålesporing og oppskalering med kunstig intelligens, to nye teknologier som skulle ta spillgrafikken inn i fremtiden.

I ettertid er det lett å se at RTX 20-serien ikke ble suksessen Nvidia hadde håpet, og som de opplevde med den foregående GTX 10-serien. Det skyldtes en kombinasjon av mindre ytelsesøkning å hente i «vanlige» rasterbaserte spill enn ved forrige generasjonsskifte, og ikke minst prisen Nvidia tok for at du skulle få være forsøkskanin for fremtidens spillgrafikk.

Et år senere kom Nvidia på banen med litt «pimpede» kort som de kalte «Super»-serien, men selv om disse leverte høyere ytelse for samme pris og konkurrerte greit mot AMDs alternativer, fremstår serien i det store og hele som en ventepølse.

Og den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Voldsomme ytelsesøkninger i «vanlige» spill

Testene våre avslører betydelige og tidvis voldsomme ytelsesforbedringer. Og det i helt alminnelige spill, uten strålesporing eller «hokus pokus» med DLSS. Nvidia lovet det største generasjonsløftet noensinne, og de har i stor grad ordene i behold.

Ytelsesøkningen vi ser ligger nemlig på nivå med den vi fikk da toppkortene i GTX 900-serien ble avløst av GTX 1080 og GTX 1080 Ti tilbake i 2016 og 2017. Den gang økte imidlertid prisen ganske kraftig. Denne gang står den stille.

Våre målinger i fem spill viser at RTX 3080 i snitt yter inntil 68 prosent høyere enn RTX 2080. Denne økningen er desidert størst der grafikkortet møter mest motstand, altså i 4K-oppløsning, og i enkelttitler nesten dobles FPS-en her.

Ved 1440p-oppløsning ligger ytelsesforbedringen rundt 52 prosent i snitt, mens eiere av en Full HD-skjerm må klare seg med en økning på 47 prosent i snitt. Her holder rett og slett dagens prosessorer igjen Nvidias nye beist. Det blir for mange FPS å prosessere.

For å sette dette i perspektiv kan du i tabellen under se hva du fikk av ytelsesforbedring tilbake i 2018, om du oppgraderte fra et GTX 1080 til et mye dyrere RTX 2080. Om du sitter på et GTX 1080 eller GTX 1080 Ti og vurderer en oppgradering er det for øvrig bare å gratulere med å ha ventet på RTX 3080, for som du ser av samme tabell vil bildeflyten din fly i taket.

OBS: Du finner flere interessante tabeller og grafer gjennom denne testen. Vi oppfordrer deg til å også sjekke ut de som ligger helt i bunnen av saken. Der kan du sammenligne spesifikasjoner, temperatur, støy og energieffektivitet mellom kort fra ulike generasjoner, samt se ytelsen deres i enkeltspill.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Så mye bedre ytelse gir en oppgradering

Oppgradering Ytelsesøkning 1920 x 1080 Ytelsesøkning 2560 x 1440 Ytelsesøkning 3840 x 2160 Fra GTX 1080 til RTX 3080 + 112% + 123% + 152% Fra GTX 1080 Ti til RTX 3080 + 62% + 67% + 82% Fra RTX 2080 til RTX 3080 + 47% + 52% + 68% Fra RTX 2080 Super til RTX 3080 + 39% + 43% + 57% Fra RTX 2080 Ti til RTX 3080 + 25% + 26,5% + 26% (Fra GTX 1080 til RTX 2080) + 44% + 46% + 49% (Fra GTX 1080 Ti til RTX 2080) + 10% + 9,5% + 8%

Hva betyr denne ytelsesøkningen i praksis? Jo, tabellen nedenfor viser deg at et RTX 3080 lar deg spille med ultrahøye grafikkinnstillinger i 4K-oppløsning med langt over 60 FPS i snitt. Faktisk faller ikke snittbildeflyten under den magiske 60 FPS-grensen for et eneste av våre testspill i 4K-oppløsning, selv om både Control og Red Dead Redemption 2 her viser hvorfor det er behov for et så kraftig kort. Har du en rask 1440p-skjerm med et 120- eller 144 Hz-panel er du dessuten dekket på alle bauer og kanter.

Strålesporing og DLSS er nå for alle

Ytelsesøkningen i vanlige spill er definitivt der den bør være ved et ekte generasjonshopp. Vi må imidlertid også snakke om strålesporing og DLSS, som blir stadig viktigere.

Les mer om strålesporing- og DLSS-teknologiene her »

De Turing-baserte RTX 20-kortene introduserte oss for disse to teknologiene, som gir oss mer realistiske lyseffekter og en ny effektiv måte å jevne ut skarpe kanter på i spill. I ettertid kan man vel enes om at RTX 20-kortene ikke var godt nok rigget for praktisk anvendelse av strålesporing – det ble gjerne med å sjekke ut effektene, før ytelsestapet de medførte gjorde at du deaktiverte dem igjen. De første DLSS-implementeringene var dessuten plaget med en del artefakter. Slik gjorde den kunstige intelligensen ikke alltid bildet ditt bedre, snarere tvert imot.

På andre forsøk måtte ting bli annerledes. Og nå, to år senere, har vi belegg for å hevde at både strålesporing og DLSS har blitt «voksne» og klare for å oppleves av alle. Uten hjerteskjærende ytelsestap eller skjemmende feil som forsurer opplevelsen.

I grafene under viser vi hvilke utslag det gir om du aktiverer strålesporing, DLSS, eller en kombinasjon av disse to teknologiene i spillene Shadow of the Tomb Raider og Control med RTX 3080 Gaming X Trio. Vi sammenligner utslagene med de vi ser hos kortet det erstatter, RTX 2080, som for øvrig kostet det samme da det ble sluppet for to år siden.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hovedfunnene våre fra bruken av strålesporing og DLSS med RTX 3080 er udelt positive:

For RTX 2080 kunne strålesporing som hovedregel bare slås på i 1080p-oppløsning om man ønsket god flyt i spillingen. For 1440p-spilling måtte man ha hjelp av DLSS. Slik er det ikke lenger med RTX 3080. Disse kortene svelger nå 1440p-oppløsning OG strålesporing uten å svette, og først om du ønsker å utnytte superraske paneler med 120Hz eller høyere, eller spille med godt over 60 FPS i snitt på et 4K-panel, trenger du tenke på å koble inn støtte fra DLSS.

På mange måter kan vi si at strålesporing har blitt voksen med RTX 3080, og etter hvert som DLSS-teknologien også fortsetter å forbedres og implementeres i flere spill vil kombinasjonen av disse to uten tvil gi deg noen fantastiske visuelle opplevelser fremover. Uten de samme barnesykdommene som vi så da Nvidia introduserte teknologiene for to år siden.

Du kan kose deg med å grave litt selv i de to grafene over, men ut over hovedfunnene vil vi også kommentere noen flere interessante resultater:

Som at bildeflyten i Control blir bedre med strålesporing og DLSS aktivert enn uten disse teknologiene når man spiller i høyere oppløsninger der grafikkortet virkelig får vist frem musklene sine.

For Tomb Raider påvirkes ytelsen med strålesporing fremdeles negativt, uansett oppløsning og hjelp fra DLSS. Ytelsestapet er imidlertid ikke lenger ødeleggende for spillopplevelsen, mens samme innstillinger med RTX 2080 var umulig i 4K-oppløsning.

Om man ser på ytelsen med kun DLSS aktivert blir det tydelig at resultatene vil variere fra spill til spill. Bildeflyten øker alltid, men mest ved høyere oppløsninger. Der du i Control kan se frem til en FPS-økning på inntil 63(!) prosent, faller DLSS-«gevinsten» til inntil 21 prosent i Tomb Raider.

DLSS har uansett utviklet seg til å bli et flott hjelpemiddel for å servere skarpere og jevnere bilder med mindre ytelseskostnad enn tradisjonelle kantutjevningsteknikker. I enkelte spill er det likevel fortsatt lett å se enkelte artefakter fra de «AI»-genererte bildene, så hva om du ønsker å slå av DLSS for å nyte strålesporingen helt alene?

Vel, sjansene for å lykkes med dette er drastisk mye bedre med RTX 3080 enn med RTX 2080.

I 1440p-oppløsning er Tomb Raider og Control mer enn spillbare med kun strålesporing aktivert. Her får du nå respektive 95 og 74 FPS. For RTX 2080 måtte du senke oppløsningen til 1080p for å oppnå stabile 60 FPS.

For den mer vriene 4K-oppløsningen kan du spille Tomb Raider med over 50 FPS i snitt, noe som bør gå fint til tross for at du må huske på at spillet kan tippe under dette noen ganger også. Control er derimot «uspillbart» med stålesporing alene i denne oppløsningen. Her trenger du hjelp av DLSS, og den hjelpen vil du neppe angre på at du spurte om, for med DLSS skyter som nevnt ytelsen opp til hakket over der ytelsen var uten noen av «RTX»-teknologiene aktivert.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ytelsen RTX 3080 kommer med får man ikke gratis. Kortet trekker mye strøm, og faktisk målte vi at systemet vårt trakk hele 510 watt mens vi spilte RDR2 – det mest krevende spillet i testen vår. Det betyr at du bør pare dette kortet med en strømforsyning på minst 650 watt. Alene trekker kortet omtrent 370 watt på det meste.

Vi hadde selvsagt foretrukket et lavere strømforbruk, men når vi samtidig ser på hvor god effektivitet RTX 3080 kan vise til, er det unnskyldt. RTX 3080 er nemlig det entusiastkortet som trekker desidert færrest watt per FPS det tegner opp. Det lover svært godt for de resterende Ampere-baserte grafikkortene.

Et så høyt strømforbruk setter uansett store krav til kjølingen. Og her har i alle fall MSI lyktes svært godt med sitt Gaming X Trio. Litt overraskende er dette det desidert mest stillegående kortet av de 13 vi har i den oppdaterte testdatabasen vår, og vi synes det er interessant hvor pent resultatet ser ut sammenlignet med RTX 2080 Ti Gaming X Trio, som også ble ansett å være et stille kort. Sannsynligvis vil du høre andre vifter og komponenter i maskinen din bedre enn kortet fra MSI når du spiller, og når Gaming X Trio ikke belastes særlig er det også helt tyst, da viftene stanser. Temperaturmålingen vår er en siste rosin i pølsa for MSIs kandidat, som viser at kjølesystemet har full kontroll.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

«Ampere»-høydepunkter

Hvordan har Nvidia hentet frem ytelsesøkningen vi har sett ovenfor? Jo, ved å pøse milliarder av kroner inn i utviklingen av «Ampere».

Ampere er navnet Nvidia har gitt arkitekturen som alle grafikkbrikkene i RTX 30-serien er basert på. I denne ligger en rekke nyheter og forbedringer fra den tidligere Turing-arkitekturen, som kortene i RTX 20-serien var basert på.

De Ampere-baserte grafikkretsene er produsert på en ny Samsung-node på 8 nanometer. Dette lar Nvidia presse mange flere transistorer inn på samme areal som tidligere, noe som forbedrer energieffektiviteten og ytelsen. Totalt har Nvidia klemt sammen over 28 milliarder transistorer i grafikkbrikken RTX 3080 er utstyrt med. Til sammenligning hadde RTX 2080 «bare» 13,6 milliarder.

En ny type minneteknologi, kalt GDDR6X, øker hastigheten på minnet uten å øke strømforbruket. Nytt er også en minnekomprimeringsteknologi som reduserer kravene til båndbredde i sanntid og øker mengden informasjon kortet kan overføre per sekund.

I tillegg sørger 2. generasjon med RT-kjerner for høyere ytelse med strålesporing, og 3. generasjon Tensor-kjerner for høyere ytelse ved bruk av kunstig intelligens, som når man benytter seg av oppskaleringsteknologien DLSS. Enkelte reagerer nok på at RTX 3080 er oppført med færre Tensor-kjerner enn RTX 2080 og RTX 2080 Ti, men her er effektiviteten deres altså et nøkkelord.

I tillegg kommer støtte for en rekke nyere standarder som gir kortene i RTX 30-serien flere bruksområder eller bedre fremtidssikring, som:

HDMI 2.1: Denne standarden sikrer at du kan overføre inntil 60 bilder i sekundet ved 8K-oppløsning, eller 120 bilder i 4K-oppløsning. Med inntil 12-bit HDR-funksjon aktivert. Om du ikke synes det er viktig i dag, kan det endre seg om du kjøper en ny TV eller spillskjerm de neste par årene.

Videokodeken AV1: – Strømmer du? Da kan den nye RTX 30-serien gjøre livet ditt enklere. Bakt inn i Ampere-kretsen ligger nemlig støtte for en ekstremt effektiv kodek som heter AV1. Denne lar deg ta opp spill ved inntil 8K-oppløsning i 60 FPS med svært høy kvalitet og lite artefakter. Opptakene tar samtidig opp over 30 prosent mindre plass enn den mindre nøyaktige VP9-kodeken som er populær i dag. Med maskinvareakselerasjon kan dessuten behovet for en dedikert streaming-PC forsvinne for mange, da innhugget i FPS-en mens du spiller skal være relativt moderat.

PCIe 4.0: Grafikkort kobles til hovedkort via et PCIe-spor som lar det kommunisere lynraskt med prosessoren. De fleste av dagens hovedkort støtter PCIe 3.0-standarden, men fremover vil flere komme med støtte for den nye PCIe 4.0-protokollen som dobler den teoretiske overføringshastigheten fra 16 GB/s til 32 GB/s. Nå får også Nvidias grafikkort mulighet til å dra nytte av båndbreddeøkningen, men i praksis får ikke overgangen til PCIe 4.0 noe som helst å si for ytelsen. De nye RTX 30-grafikkortene begrenses nemlig ikke av båndbredden til PCIe 3.0-standarden enda.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Med ytelsen og de nye teknologiene tatt hånd om gjenstår ett viktig spørsmål. Får du valuta for pengene her?

Vi har jo allerede hintet kraftig til det, og svaret på det spørsmålet er et rungende «ja».

Av grafen vår kan vi se at RTX 3080 Gaming X Trio leverer ytelse per FPS omtrent som om det skulle være et alminnelig mellomklassekort. Her er sammenligningen gjort med de laveste lanseringsprisene uavhengig av «modell» for tidligere generasjoner. Vårt RTX 2080 Gaming X Trio fra MSI koster litt over en tusenlapp mer enn de billigste modellene i RTX 3080-serien, og selv med denne høyere prisen ser vi at dette kortet leverer mye for pengene.

I forhold til for det billigste RTX 2080 betaler du omtrent 34 prosent mindre per FPS i denne runden med et RTX 3080 Gaming X Trio. For det rimeligste RTX 2080 Ti, som dette kortet også er raskere enn, betaler du hele 36 prosent mindre per FPS.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusjon: MSI RTX 3080 Gaming X Trio

I forhold til de generelle RTX 3080-spesifikasjonene har MSI jekket opp «Boost»-frekvensen til sin Gaming X Trio fra 1710 MHz til 1815 MHz. Denne er du dermed garantert rett ut av esken, selv om det skal sies at Nvidias grafikkort opererer på dynamiske frekvenser som kan være høyere når kjølingen tillater det.

I tillegg har MSI gjort egne tilpasninger som bygger videre på tidligere generasjoners Gaming X Trio-design. Har du hatt en av forgjengerne vet du altså hva du går til, selv om noe er justert på og forbedret.

Blant annet er RTX 3080 Gaming X Trio nå like tungt, og fysisk større enn selskapets tilsvarende RTX 2080 Ti-kort fra forrige generasjon, med kraftigere kjøleribber for å hanskes med det økte effektforbruket til den Ampere-baserte grafikkbrikken.

Kortet er hele 32,5 centimeter langt og tar opp omtrent 2,8 PCI-spor. Med i esken følger det en støttebrakett som kan festes i et PCI-spor under kortet for å hindre at det «sagger» eller legger for mye press på PCIe-sporet når det står horisontalt.

I forhold til tidligere er bakplaten tykkere, og forsterket av det solide og lette materialet grafen. Slikt må kanskje til for et 1565 gram tungt grafikkort, og kan muligens forklare hvorfor frontplaten dets ikke er av metall – som hos Nvidias Founders Edition – men i plast.

Plast til tross – byggekvaliteten føles god, og etter vår mening har MSI her levert et av de mer anonyme og stilige designene i den nye RTX 30-serien.

Det sagt så slipper du selvsagt ikke unna RGB-belysning på et tredjepartskort! Hos Gaming X Trio er dette nå konsentrert rundt en list på toppen av kortet, og som tidligere er denne adresserbar med over 16 millioner farger og støtter en rekke animasjoner. Det blir dermed opp til deg hvor mye du ønsker kortet skal få gjøre ut av seg i kassen.

Ettersom effektforbruket til Ampere-brikken øker, trenger kortet mer strøm, som Gaming X Trio henter via tre 8-pinners strømkontakter. Her må du ha en strømforsyning på minst 650 watt med to dedikerte PCIe-strømutganger, men dette gjelder for alle RTX 3080-kort.

I motsetning til forrige gang er de tre frontmonterte viftene nå like store, noe som ble mulig ettersom NVLink-tilkoblingen fra RTX 2080- og RTX 2080 Ti-serien er fjernet for RTX 3080-serien.

Viftebladene er nå «linket» sammen i par. Det hevder MSI bidrar til å sende mer av luftflyten de skaper inn i «Tri Frozer 2» kjølesystemet enn tidligere. «Torx»-viftene har fremdeles et dobbelt kulelager, noe som ifølge selskapet skal bidra til økt driftstid og mindre støy.

Førstnevnte kan vi ikke uttale oss om, men som vi allerede har sett produserer RTX 3080 Gaming X Trio altså helt latterlige lite støy, selv under de mest krevende spilløktene våre. Ja, og når du ikke spiller står viftene helt stille.

Vi kan ikke uttale oss om ytelsen til Gaming X Trio er signifikant bedre enn den til Nvidias Founders Edition enda, men historisk sett har tredjepartskort som dette vært minst like interessante for sin lave støy og totale temperaturkontroll som for ytelsesforbedringer. Og her har MSI utvilsomt truffet godt denne gangen.

Det er dermed ingen tvil om at vi anbefaler MSIs RTX 3080 Gaming X Trio. Selve karakteren venter vi likevel med å sette frem til vi har testet Nvidias Founders Edition, som er på vei til oss neste uke.

Ytelsesgrafer for spill

Spesifikasjonssammenligning

Modell Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia RTX 2080 Ti Nvidia RTX 2080 Super Nvidia RTX 2080 Nvidia GTX 1080 Ti Nvidia GTX 1080 Arkitektur Ampere Ampere Turing Turing Turing Pascal Pascal Grafikkprosessor GA102-300 GA102-200 TU102-300 TU104-450 TU104-400 GP102-300 GP104-400 Prosess 8 nm (8N Samsung) 8 nm (8N Samsung) 12 nm (FFN TSMC) 12 nm (FFN TSMC) 12 nm (FFN TSMC) 16 nm (FinFET TSMC) 16 nm (FinFET TSMC) Brikkestørrelse 628 mm² 628 mm² 754 mm² 545 mm² 545 mm² 471 mm² 317 mm² Tensor-kjerner 328 (3. gen) 272 (3. gen) 544 (1. gen) 384 (2. gen) 368 (1. gen) – – RT-kjerner 82 (2. gen) 68 (2. gen) 68 (1. gen) 64 (1. gen) 46 (1. gen) – – Kjernefrekvens 1395 MHz 1440 MHz 1350 MHz 1650 MHz 1515 MHz 1480 MHz 1607 MHz Boost-frekvens 1695 MHz 1710 MHz 1635 MHz 1815 MHz 1800 MHz 1582 MHz 1734 MHz Minnefrekvens 19,5 GHz 19 GHz 14 GHz 15,5 GHz 14 GHz 11 GHz 10 GHz Minnetype 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X 11 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 11 GB GDDR5X 8 GB GDDR5X Minnebus 384-bit 320-bit 352-bit 256-bit 256-bit 352-bit 256-bit Båndbredde 936 GB/s 760 GB/s 616 GB/s 496 GB/s 448 GB/s 484 GB/s 320 GB/s Streamprosessorer 10 496 8704 4352 3072 2944 3584 2560 Transistorer 28,3 mrd. 28,3 mrd. 18,6 mrd. 13,6 mrd. 13,6 mrd. 12 mrd. 7,2 mrd. Teksturenheter 328 272 272 192 184 224 160 Rasterenheter 112 96 88 64 64 88 64 Strømkontakt 12-pinner 12-pinner 8+8-pinner 8+6-pinner 8+6-pinner 8+6-pinner 8-pinner Typisk forbruk 350 W 320 W 260 W 250 W 225 W 250 W 180 W Lansert September 2020 September 2020 September 2018 Juli 2019 September 2018 Mars 2017 Mai 2016 Lanseringspris (fra) 17 000 kr 8000 kr 11 500 kr 7900 kr 8300 kr 7400 kr 6900 kr

TEK-testbenken 2020 Prosessor: AMD Ryzen 9 3900X

Hovedkort: MSI MEG X570 Godlike

Minne: 16 GB G. Skill Trident Z 3600 MHz

Lagring: Windows kjører fra en M. 2 PCIe-SSD. Spill laster fra en SATA-SSD

Grafikkdriver: Nvidia GeForce 452.06/AMD Adrenalin 20.8.3 (for omtestede grafikkort) Testspill:

Forza Horizon 4, DX12 (2018)

Shadow of the Tomb Raider, DX12 (2018)

Far Cry New Dawn, DX12 (2019)

Red Dead Redemption 2, Vulkan (2019)

Control, DX12 (2019) I spill uten innebygget måleverktøy benytter vi CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og 1 % Min-FPS (i programmet kalt «1% quantile»).