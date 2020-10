Et hederlig «comeback» fra Kygo

Men spesielt én ting plager oss med X by Kygo Xellence.

X-en utvendig forteller tydelig hvem som står bak. X by Kygo er nemlig navnet på Kygos nye lyd-merkevare. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 4 Okt 2020 06:00

Til tross for at Kyrre Gørvell-Dahl har hatt stor suksess som Kygo, har ikke lydproduktene i hans navn akkurat vært noen pengemaskin. Dagens Næringsliv skrev i september at verdiene i selskapet Kygo Life ble skrevet ned med over 54 millioner kroner - til null.

Selskapet heter fortsatt Kygo Life, men lydproduktene markedsføres fremover under merkevaren X by Kygo. Det første produktet ut er kalt «Xellence», og er et par helt trådløse ørepropper hvor i alle fall spesifikasjonene fremstår som solide. Hør bare her:

Aktiv støydemping

10/8 timers batteri med/uten støydemping

Tilpasning av lyden med hørselstest fra Mimi

AAC-støtte og Aptx-støtte

IPX5-sertifisering

Til 2.000 kroner plasserer Xellence seg midt i det tyngst befolkede prissjiktet, men med aktiv støydemping er de i det minste billigere enn modeller som Sennheiser Momentum True Wireless 2 og Apple Airpods Pro, for å nevne noen.

7.5 Bra X By Kygo Xellence annonse Sjekk prisen Kygo-proppene gjør mye rett, men har også en grov feil. Fordeler Relativt god lyd, spesielt etter hørselstest og personalisering

Meget god batteritid

Pent og kompakt etui

Aktiv støydemping

Vann- og svetteresistente Ting å tenke på Ekkel kant som gjør vondt hver gang man vrir på proppene

Kun middels støydemping

Svake til samtaler i støyete omgivelser

Lyden ikke like god som de beste konkurrentene

Ingen equalizer-mulighet

Stygg kant

Designmessig er Xellence relativt store ørepropper, selvfølgelig med den karakteristiske X-en prominent plassert på siden. Disse kan også belyses, skulle du av en eller annen grunn ønske å gå rundt med to lysende X-er i øret. Utformingen er likevel såpass nøktern at vi vil karakterisere Kygo-proppene som rimelig diskré å bære rundt på, tross at de altså er større enn en del andre vi har vært borti.

De fire diodene på etuiet gir deg en kjapp indikasjon på batteristatusen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Komforten er på sin side relativt god, men vektfordelingen gjør at proppene dras litt ut av øret, og det kan gi litt tendenser til gnaging. Muligens hadde det vært på sin plass med noen form for vinger her som kunne holdt dem enda litt bedre fast, og ikke minst burde den lille «kanten» som sitter innenfor selve tuten mot øret vært litt mindre skarp i utformingen.

Den gjør ofte vondt når man prøver å dytte proppen på plass i øret, særlig om man har hatt proppene i øret en stund og skal justere på passformen. Akkurat det å lage en skarp kant her virker som en ganske stor designmessig blunder, og noe vi gjerne skulle sett at Xellence var foruten. Den er nesten grunn i seg selv til å droppe disse proppene.

Etuiet er ellers kompakt og fint og ikke minst i metallutførelse, som gjør at det føles hakket mer premium enn plastetuiene til mange av de andre. Den halvmatte overflata gjør det heller ikke like utsatt for riper og fingermerker, og vi liker dessuten de fire tydelige lysdiodene i front som opplyser om gjenværende batteri.

Denne kanten er direkte vond, og man kjenner den hver gang man behøver å justere på proppene eller skal sette dem på plass i øret. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny app, bedre lyd

Kygo Life-appen er for øvrig også kastet til fordel for en ny app kalt X By Kygo. Borte er det fargerike designet fra Kygo Life-appen: X by Kygo har et mørkere og mer moderne tema, og borte er også (den riktignok ikke spesielt gode) equalizer-muligheten med ulike stedsnavn. Tilbake står fem funksjoner: Støydemping, ambient-modus, LED-lyset, autopause og en enkel bassboost-mulighet som gjør akkurat det navnet tilsier.

I tillegg har appen altså mulighet for å kjøre gjennom en hørselstest som tilpasser lyden til akkurat dine ører. Denne teknologien er levert av selskapet Mimi, og spiller av en rekke pipelyder gjennom en form for hvit støy, og så er meningen at du skal holde fingeren på en knapp på skjermen når du hører pipingen. Det hele gjøres en gang for hvert øre, og hele prosessen er unnagjort på et par minutter.

Lyden ut av esken er ganske lukket og basstung, og for undertegnedes del åpner personaliseringen opp lydbildet betydelig, blant annet ved å dra opp diskantgjengivelsen en hel del. Heldigvis er graden av personalisering justerbart med en skyvebryter, for det ble litt vel for mye av det gode etter at appen hadde gjort sitt. På rundt 80 prosent, som er det den foreslår etter testen, var Xellence rett og slett litt slitsomme å høre på. Med en litt mer forsiktig personalisering blir det imidlertid rett så flott å lytte til.

Den nye X by Kygo-appen er ganske enkel. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyden Kygo-proppene pumper ut er fortsatt basstung, men med en mer fremtredende diskant fremstår den langt fra like mørk og lukket. Det blir i stedet fyldig, ganske detaljert og ikke minst svært engasjerende - om enn ikke like rent og raffinert som Sennheiser Momentum eller like skarpt som Sony WF-1000XM3. Bassen er i tillegg ganske tørr og presis, ikke bløt og løs, slik bassen på en del lydprodukter med bassfokus er. Om vi skal pirke, så savner vi kanskje noe mer ro og kontroll i lydbildet - Xellence er på mange måter litt «ekstra alt», og det kan iblant bli litt mye av det gode. Hadde vi kunnet tamme nedre deler av mellomtonen litt hadde vi nok gjort det.

Likevel: Vi har tidligere vært ganske lunkne til lyden fra Kygo-produktene, som har kostet mer enn det har smakt. Denne gang er vi en god del mer positive: Faktisk er nok Xellence det lydmessige høydepunktet fra Kygo så langt. Det skal sies at det kun gjelder om du har støydempingen aktiv - skrur du av elektronikken forsvinner mye av fylden, og det hele låter betydelig mer blikkboksaktig. Bass Boost-funksjonen er «overkill» med støydempingen på, men nærmest en nødvendighet med dempingen av.

Xellence er ikke de mest diskré proppene vi har sett, men heller ikke de mest utstående. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Greie kontrollmuligheter med en viss læringskurve

Like positive som til lyden er vi ikke til kontrollmulighetene, spesielt ikke etter nylig å ha kommet fra Sennheisers CX400 , hvor du stort sett kan sette opp kommandoene etter eget forgodtbefinnende. Xellence fungerer omtrent slik som dette - uten mulighet for å endre:

Volum justeres med ett trykk henholdsvis til høyre og venstre.

To trykk på en av proppene pauser/spiller.

Holde inne høyre går til neste låt, til venstre tilbake en låt.

Tre tapp på en av proppene bytter mellom henholdsvis støydemping, ambientmodus og ingen av delene.

I tillegg har proppene en dedikert knapp som aktiverer enten Siri eller Google Assistant. Det er mange kommandoer og ganske bratt læringskurve her, men når du får det i fingrene fungerer det forsåvidt greit. Unntaket er kanskje at man har lagt volumjusteringen på enkelttapp, som aktiverer støtt og stadig når man bare skal justere litt på proppene.

Det skal sies at vi hadde visse problemer med det første testparet vi fikk tilsendt. Å aktivere støydemping eller ambient-modus fra appen fungerte til tider ikke, og å aktivere dem på proppene fungerte kun fra den venstre. Om du aktiverte omgivelsesmodusen fra den venstre øreproppen fikk du den kun også på den venstre, som garantert ikke var slik det var tiltenkt. Kygo Life sendte oss derfor et nytt par, og her fungerte alt som det skulle.

I tillegg til touchpanelene utvendig har du en knapp per propp som brukes til å aktivere taleassistenten. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Middels støydemping

Støydempingen er helt på det jevne, vil vi si, og dette er nok en type støydemping vi kommer til å se fra mange merker fremover. Kygo bruker nemlig Qualcomm-brikken QCC 5124, som kommer ferdig utstyrt med aktiv støydemping. Den gjør en helt OK jobb, men er ikke helt på nivå med Sony WF-1000XM3 og kanskje spesielt Apples Airpods Pro, som nok har den aller beste støydempingen blant true wireless-propper i dag.

Samtidig sitter ikke Xellence like godt i undertegnedes ører som verken XF-1000XM3 eller Airpods Pro, så det kan naturligvis ha noe å si også for støydempingen. «Your mileage may vary», som det heter. Ambient-modusen er litt det samme: Ikke like naturlig som Apples versjon av det samme, men helt grei til å ta imot beskjeder fra en kollega eller høre annonseringer på toget.

Batteritiden er ellers veldig god, og er altså oppgitt til åtte timer med støydempingen aktiv. Vi skal ikke si at vi har brukt dem sammenhengende i åtte timer ved noen anledning, men kan i alle fall notere at batteriprosenten ser ut til å gå veldig sakte nedover, og at vi ikke på noe tidspunkt har vært bekymra for akkurat dette. Åtte timer er jo nesten dobbelt så mye som du får ut av nevnte Airpods Pro (4,5 timer) og et par timer mer enn Sony WF-1000XM3 (6 timer).

Xellence-etuiet (nederst) sammen med Sony WF-1000XM3 (venstre) og Sennheiser Momentum TW 2. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Synkronisering av lyd og bilde virker å være uproblematisk fra tjenester som Netflix og Youtube, mens spill og Instagram-videoer er noe verre. Her oppstår det gjerne en liten forsinkelse som kan være litt irriterende, men det er heller ikke veldig uvanlig fra true wireless-produkter. Det samme gjelder fra PC, hvor også Netflix-bildet fort havner litt ute av «synk» med lyden. Multipoint, altså muligheten til å være tilkoblet flere enheter samtidig, er heller ikke støttet, men heller ikke det er spesielt uvanlig for slike helt trådløse propper - selv om det finnes enkelte unntak.

Samtalekvaliteten er grei innendørs og i stille omgivelser, men så fort det dukker opp litt vind eller støy rundt, blir det verre å være i andre enden. Man kan kanskje si at Kygo-proppene i det minste ikke går i den fella det er å prøve å kansellere bort alt av støy og ende opp med også å fjerne det man faktisk vil høre, nemlig stemmen. Samtidig er de veldig følsomme for vind og slipper også gjennom alt annet fra omgivelsene, så det blir fort vanskelig å få med seg hva som blir sagt. Samtalelyden er også underlig lav i vår ende - selv på maks er det iblant litt i minste laget.

Xellence-proppene er hakket mer kompakte enn Sonys WF-1000M3. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Xellence er en ganske hederlig relansering av Kygos lyd-merkevare, med svært god batteritid og rimelig god lyd som også kan tilpasses hørselen din. Hovedgrunnen til at vi er litt lunkne er den «faux pas»-en det er å inkludere en til dels ganske skarp kant inn mot øret, en kant som gjør at ethvert forsøk på å justere på proppene blir ubehagelig. At ingen i designfasen har stoppet og spurt seg om dette er så veldig lurt er nesten uforståelig.

X by Kygo Xellence er helt greie propper, men vi skulle gjerne vært den vonde kanten foruten. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det er synd, for det er ellers en god del å like ved Xellence. Ved siden av god lyd og god batteritid får du aktiv støydemping, som selv om den ikke er den mest effektive på markedet er å regne som bonus. Til 2.000 kroner er Kygo-proppene et helt kurant produkt, men det er ikke til å komme unna at konkurransen er tøff. Sonys WF-1000XM3 har vaket under 2.000 kroner et stykke allerede, og har bedre lyd og bedre støydemping. Airpods Pro ligger bare et par hundrelapper over, og Jabra varslet akkurat at de oppgraderer sine Elite 75t med støydemping .

I konkurransen mot disse har X by Kygo Xellence egentlig bare ett fortrinn, og det er batteritiden. Vi synes kanskje ikke det holder helt i mål.

